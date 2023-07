Fundtur e IPF apresentam hoje a plataforma de inteligência turística Alumia

Desenvolvida pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), em parceria com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF), a plataforma de inteligência turística Alumia ganha lançamento hoje, às 9h, no Centro de Convenções do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Inédita no País, a plataforma funciona com base em operações de big data, área de conhecimento da estatística que lida com a geração e com a análise de informações a partir de conjuntos de dados muito grandes, a exemplo do imenso volume de bytes – na escala dos quintilhões – que circula diariamente na internet.

A Alumia nasce com a proposta de turbinar e favorecer a “evolução no tratamento de dados e na geração de informações para a gestão pública e privada e para o público em geral que precisa trabalhar em busca de melhorias no desenvolvimento de suas estratégias e negócios”.

Além dos representantes sul-mato-grossenses do estafe envolvido na iniciativa, estará presente no lançamento o coordenador de Informação e Inteligência de Dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Fábio Montanheiro Nascimento.

Também haverá transmissão on-line do evento pelo YouTube (youtube.com/visitmsoficial). Para participar presencialmente, basta fazer sua inscrição em alumia.tur.br/vem-ai.

“A Alumia é uma plataforma completa, que já começa pelo nome inspirador, que vai iluminar de fato o caminho daqueles que buscam desenvolver a atividade turística em nosso território e entregar cada vez mais as melhores experiências. Essa ferramenta será uma luz para quem quer investir em Mato Grosso do Sul e que precisa de informações que deem segurança para esse investimento. E claro, também para a gestão da Fundação de Turismo”, afirma Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur.

“Ter um aporte potente como esse vai facilitar muito nosso trabalho na elaboração de novas estratégias e na tomada de decisões. Estamos muito felizes de poder deixar esse legado para o melhor destino de ecoturismo do País”, destaca.

A plataforma permitirá o monitoramento de toda a complexidade da atividade turística sul-mato-grossense a partir da análise de dados e ações on-line dos usuários, durante todo o processo da viagem, a partir de informações de perfil e comportamento do turista, movimentação aérea, hotelaria, gastos e rastros digitais.

UM MARCO

O Sistema Comércio MS – Fecomércio/IPF, Sesc e Senac – é parceiro da Fundtur no desenvolvimento dessa que é a primeira plataforma do tipo no Brasil. A aposta é que a Alumia seja um marco para o segmento do turismo no Estado, norteando decisões e diminuindo incertezas na elaboração de estratégias.

Com a Alumia, Mato Grosso do Sul terá uma radiografia mais fiel dos gastos do setor turístico. Além de analisar os dados passados, permitirá que sejam trabalhados cenários futuros, incentivando novos negócios e investimentos.

Tudo isso deverá auxiliar os gestores e os empreendedores no preparo para que cada destino possa receber e atender os turistas da melhor forma.

“Para nós do Sistema Comércio MS é muito importante e significativo fazer parte de um projeto tão arrojado como esse. Temos como missão a defesa dos empresários, do comércio de bens, serviços e turismo, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado e queremos ajudar a transformar toda a cadeia produtiva de Mato Grosso do Sul”, assegura Edison Araújo, presidente do Sistema Comércio MS.

“Por isso, investimos em parcerias de sucesso como essa, firmada pelo IPF e pela Fundtur para incentivar o desenvolvimento da região e garantir a melhoria de vida da população local. Temos certeza que esse projeto trará grandes resultados para o Estado, ajudará a movimentar o comércio, impulsionando a nossa economia com geração de emprego e renda e reafirmando Mato Grosso do Sul como uma referência no turismo brasileiro e mundial”, diz.

Durante o lançamento da Alumia, serão apresentados quais dados poderão ser encontrados e quais análises poderão ser feitas, além de recortes geográficos possíveis e em quais canais haverá vídeos explicativos sobre a plataforma.

“Tudo isso com bases científicas, dados oficiais, coletas primárias e big data. Queremos que todos aproveitem a ferramenta, pois a Alumia chegou para dar luz às decisões no turismo”, reforça Bruno Wendling.