Gastronomia B+: Aprenda a fazer uma Salada de Cevadinha com Suco de Laranja

J-Lo é apaixonada por casamentos. Aqui quatro versões diferentes nos quais a noiva é ninguém menos do que a estrela

Quatro casamentos e uma romântica: as vezes de Jeniffer Lopez como noiva no cinema Foto: Divulgação

Jeniffer Lopez é definitivamente uma romântica apaixonada por amor. A prova não está em seu especial This Is Me Now: A Love Story, ou nas canções românticas e menos ainda em seus quatro casamentos na vida real. Não, sabemos que J-Lo é apaixonada por Amor por conta de sua filmografia.

Com uma filmografia variada, que inclui drama, sci-fi, comédias e aventuras, são os títulos românticos que vêm mais rapidamente à mente, muitos deles sobre casamentos especificamente e quase todos realizados quando J-Lo estava para se casar na vida real.

Antes que falem alguma coisa, não foi invenção dela de espelhar a realidade com a fantasias: Elizabeth Taylor estrelou O Pai da Noiva quando se casou pela primeira vez (viriam sete outras depois), e Grace Kelly também estava em O Cisne quando se tornou princesa de Mônaco. Portanto é apenas curiosidade que a maior estrela latina de Hollywood tenha vivido o mesmo.

Os filmes românticos estrelados por Jeniffer vêm à mente diante de seu projeto mais pessoal de toda carreira, o indefinido This Is Me Now: A Love Story, que ela definiu como sua odisséia romântica e que custou 20 milhões de dólares.

Quatro casamentos e uma romântica:

1- O Casamento dos Meus Sonhos (The Wedding Planner), 2001

Mary Fiore (Lopez) é cerimonialista mais requisitada em São Francisco, mas quebra a regra mais importante de todas: ela se apaixona pelo noivo de sua cliente (McConaughey).

Uma das melhores comédias românticas dos últimos 20 anos, reúne a apaixonada Jeniffer Lopez e o rei das rom-coms da época, Matthew McConaughey.



Claro, como muitos filmes, o casal inicial seria outro: Sarah Michelle Gellar não conseguiu interromper as gravações de Buffy, A Caça-Vampiros e Minnie Driver recusou o papel, sendo que Matthew só entrou porque Brendan Fraser teve conflito de agenda. Seria outro filme não?

Jeniffer está linda, a química com Matthew é perfeita e o filme se sustenta mesmo duas décadas depois.

2- A Sogra (Monster In Law), 2005

Depois de anos procurando o homem certo, Charlotte 'Charlie' Cantilini (Lopez) finalmente encontra o homem dos seus sonhos, Kevin Fields (Michael Vartan), apenas para descobrir que sua mãe (Jane Fonda), Viola, é a mulher dos seus pesadelos.

A química entre J-Lo e Jane Fonda é inegável e a comédia segura com várias situações improváveis e divertidas, sendo que esse foi o primeiro filme de Jane depois de um hiato de 15 anos.

Nia Vardalos (Meu Casamento Grego) chegou a ser cogitada para o papel de Charlie, assim como Mark Ruffallo acabou recusando o papel de Kevin, o que faz para os fãs de fofoca um grande material de coincidências.

Primeiro, Michael Vartan foi noivo de Jeniffer Garner, que o deixou para casar com Ben Affleck, que tinha sido noivo de Jeniffer Lopez poucos anos antes. E Ruffallo, que não fez par romântico com J-Lo aqui, estrelou De Repente 30 (30 going to 13) com Garner um ano antes.

Leve, bem divertida, A Sogra tem J-Lo em um dos papéis onde parece mais relaxada e engraçada.

3- Casamento Armado (Shotgun Wedding), 2022

O casamento extravagante de um casal (Lopez e Duhamel) é sequestrado por criminosos e eles precisam salvar suas famílias e recuperar a relação, que estava abalada antes da cerimônia (e do sequestro).

Ver uma Jeniffer ainda centrando a história em festas de casamentos aos 50 anos é um tanto cansativo, mas o filme tem seus momentos.



Todo gravado em um resort na República Domenicana, conta com pontas de Sonia Braga, Jeniffer Coolidge e Lenny Kravitz, sendo que o par romântico de J-Lo, Josh Duhamel foi a terceira opção para o papel. Ryan Reynolds, que é produtor, desistiu do papel e Armie Hammer foi afastado por conta dos problemas pessoais. Deu tudo certo, o que é fraco mesmo é o roteiro.

4- Case Comigo (Marry Me), 2020

A ordem aqui não é de preferência. Tudo que funcionou em The Wedding Planner falha aqui, mesmo marcando o reencontro nas telas de J-Lo com Owen Wilson (os dois estrelaram Anaconda juntos).

Kat Valdez (Lopez) é estrela do pop latino que está para se casar com seu namorado, também famoso, em um evento ao vivo. Porém descobre estar sendo traída e escolhe ao acaso um homem da platéia, o professor divorciado de matemática Charlie Gilbert (Owen Wilson) para substituir o noivo. O que começa como uma reação impulsiva evolui para um romance inesperado.

O que atrapalha Case Comigo são as várias sequências musicais de J-Lo, talvez uma prévia do que iria apresentar dois anos depois com This Is Me Now: A Love Story.



Numa dessas ironias da vida da atriz, quando gravou estava noiva do astro do beisebol, Alex Rodriguez, mas o filme só foi lançado nos cinemas dois anos depois, quando a atriz já tinha se unido à Ben Affleck, que a acompanhou à pré-estreia. Casualmente, 20 anos depois de romperem o noivado, os dois se casaram na época do lançamento.



Será que veremos Jeniffer Lopez em mais filmes de casamento? Você lembrou de algum outro?