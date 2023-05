Gastronomia B+: Brigadeiro de Whey Protein, a sobremesa funcional que não pesa na balança

GASTRONOMIA

Domingo é o Dia Mundial do Hambúrguer; mais do que conhecer um pouco da história por trás dessa bola achatada feita de carne moída, você mesmo pode preparar a iguaria criada há oito séculos na Mongólia

Tem quem coma diariamente e há também quem faça dele programa de fim de semana ou para dias especiais. A peça de fast-food (refeição rápida) não impediu que se sofisticasse a ponto de migrar seu status de prato ligeiro para o lado mais nobre dos cardápios.

Este domingo é o Dia Mundial do Hambúrguer. Mas antes de correr para a cozinha ou para a lanchonete mais próxima, dê uma conferida na trajetória do herói que salva muita gente quando parece não ter nada para comer em casa – ou na rua.

A tradição americana dos hambúrgueres pode te levar a pensar que esse prato tão apreciado no mundo todo tenha sido criado nos EUA. Contudo, antes de se tornar tão popular entre os habitantes daquele país, o hambúrguer já era consumido por povos antigos da Ásia Ocidental.

Foram os tártaros, uma das principais tribos do povo mongol, ainda no século 13, que teriam dado origem ao consumo de um tipo de carne amassada e modelada em formato de uma bola achatada, que era consumida dentro do pão, sendo um tipo de alimento muito prático para as tropas que invadiam a Europa naquela época.

Esses guerreiros, da região da atual Mongólia, costumavam moer as carnes mais duras, de modo a torná-las mais agradáveis para se comer. Existe até uma lenda em que os cavaleiros tártaros colocavam as carnes sob a cela dos cavalos para amaciá-las enquanto cavalgavam.

Mais tarde, já no século 17, viajantes alemães levaram essa ideia para os açougues da cidade de Hamburgo, onde desenvolveram técnicas para moer a carne. Com o item já moído e temperado, criavam bifes que, além de saborosos, tinham baixo custo e se tornaram rapidamente populares por toda a região.

RUMO AOS EUA

Ainda naquele século, os primeiros imigrantes da Alemanha, mais especificamente de Hamburgo, chegaram aos Estados Unidos levando consigo a famosa receita do bife de carne moída. Outra versão da história dá conta de que assim passou a se chamar a receita, “Hamburg steak” (ou bife de Hamburgo), pelo simples fato de os retirantes da Europa, mesmo saindo de diferentes pontos, embarcavam em direção ao Novo Mundo a partir da conhecida cidade portuária alemã.

Os primeiros americanos a consumirem o tal prato eram marinheiros, os quais batizaram com o tal nome. Aos poucos, a receita foi ganhando popularidade e passou a ser chamada pelo nome com o qual é conhecido até hoje.

Muitos defendem, inclusive, que foi nos Estados Unidos que surgiu a ideia de acrescentar pão à carne. Com o passar do tempo, também incrementaram a receita com queijo, molhos e saladas, transformando o hambúrguer como atualmente conhecemos. Não demorou muito para a iguaria ganhar as lanchonetes e se espalhar pelo mundo.

O MAIS PRÁTICO

A grande popularidade do hambúrguer aconteceu por conta da sua praticidade. No início do século 19, a explosão industrial tomou os EUA, e, com isto, se fazia necessário alimentos que fossem práticos, rápidos e baratos para alimentar a grande massa de trabalhadores.

Na época, já existiam os carrinhos de sorvete e até mesmo de hot-dog, ideias que também haviam chegado no país por meio dos alemães.

Foi então que, em 1921, surgiu nos EUA a primeira cadeia de lanchonetes, a White Castle, que vendia uma versão cozida de hambúrguer temperado com cebola.

Já no século 20, muitas lanchonetes começaram a vender o prato. Nos anos 1930, os drive-ins trouxeram ainda mais popularidade à receita.

Em 1937, os irmãos Maurice e Dick Donald abriram o seu primeiro drive-in na Califórnia, onde começaram uma grande revolução no segmento dos fast-foods. A partir daí, o hambúrguer conquistou os americanos e se espalhou de fato pelo mundo todo.

Aos poucos, as receitas foram se tornando cada vez mais sofisticadas, além de surgirem muitas versões do prato. Fora as tradicionais redes de fast-food, versões caseiras e artesanais também ganharam o coração dos glutões.

POR QUE O DIA 28 DE MAIO?

Data escolhida para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer, o dia 28 de maio tem a seguinte explicação: foi nesse dia, em 1904, que ocorreu a feira mundial de Saint Louis, nos Estados Unidos.

Foi a primeira vez em que o hambúrguer, de fato, foi apresentado oficialmente ao público, sendo o primeiro passo para sua popularização. A partir daquele festival, o hambúrguer passou a ser visto como um alimento para se comprar, lanchar com os amigos e, principalmente, comercializar.

Essa mudança de hábito no consumo do lanche fez com que o prato deixasse de ser apenas algo para ser feito em casa. Assim, a receita se transformou em uma febre de consumo, passando a ser vendido em lojas exclusivas, criando dessa forma o conceito de hamburgueria.

NO BRASIL

O Dia Mundial do Hambúrguer é comemorado na mesma data do calendário internacional aqui no Brasil. A iguaria teria chegado ao País apenas em 1952, quando o norte-americano Robert Falkeburg abriu a primeira lanchonete Bob’s, no Rio de Janeiro.

Com o passar dos anos, novas lanchonetes surgiram e novos sabores foram criados e incorporados aos cardápios brasileiros. Além do público com um paladar cada vez mais exigente, o lanche deixou de ser considerado um simples fast-food para também ganhar versões diferenciadas, como gourmets, criativas e saudáveis. Gostou? Agora, ao trabalho e bom apetite.

Hambúrguer com pão de queijo

Ingredientes:

> 1 kg de patinho moído;

> 250 g de bacon em tiras;

> 20 unidades de pão de queijo;

> 100 g de pepino em conserva;

> 500 g de queijo cheddar fatiado;

> Sal a gosto;

Modo de preparo:

Em uma frigideira, frite as tiras de bacon até ficarem crocantes. Reserve. Asse os pães de queijo em uma travessa. Reserve. Para o hambúrguer, modele as bolinhas de patinho moído com as mãos. Cada uma delas deve conter 50 g, aproximadamente. Se precisar, meça com a ajuda de uma balança. Na grelha, doure os pequenos hambúrgueres, colocando sal em ambos os lados. Após, abra o pão de queijo ao meio, coloque um dos hambúrgueres já prontos, uma fatia de queijo cheddar, o bacon em tiras e as rodelas de pepino. Feche e e sirva.

Hambúrguer gourmet

Ingredientes:

> 350 g de acém moído;

> 350 g de peito de boi moído;

> 350 g de fraldinha moída;

> 250 g de gordura de peito;

> Azeite, sal e pimenta-do-reino (opcional) a gosto.

Modo de Preparo:

O ideal é que todas as carnes sejam moídas juntas e por duas vezes seguidas. Faça cada um dos hambúrgueres prensando bem a mistura com as mãos. Não tempere ainda. Em uma frigideira, coloque um fio de azeite. Aqueça. Frite os hambúrgueres, mas só tempere ao virá-los de lado. Adicione sal a gosto e, se preferir, pimenta-do-reino também.