Gastronomia: Confira três receitas saudáveis com muita proteína e de fácil preparo

Integrar alimentos ricos em proteínas na rotina diária é essencial para garantir a saciedade e promover a nutrição adequada do organismo. Isso porque a proteína desempenha um papel crucial no crescimento, na manutenção e na reparação do organismo, incluindo músculos, ossos e tecidos. As proteínas são macronutrientes com diversas funções fundamentais para o corpo. Carne vermelha, ovos e grão-de-bico, independentemente da origem, animal ou vegetal, são alguns dos alimentos com altos teores desse tipo de nutriente.

Os benefícios da proteína são inúmeros, afinal, o alimento contribui com o ganho de massa muscular, favorecendo o aumento da energia. Versáteis, as proteínas podem ser incluídas no cardápio como refeição principal ou como lanches e contribuem para o bom funcionamento do organismo.

Os lanches proteicos, aliás, são uma excelente maneira de garantir a ingestão adequada de nutrientes e de manter o corpo funcionando de forma otimizada. É o que explica a nutricionista do Programa de Nutrição (Pronutri) da Cassems, Fernanda Larrea.

“Aumentar a ingestão de proteínas é crucial para melhorar o foco, a concentração, a força muscular e a energia. O hambúrguer é uma opção que se adapta facilmente à rotina alimentar, garantindo a ingestão adequada do nutriente. Uma dica fundamental é que é importante encontrar um equilíbrio na ingestão de proteínas ao longo do dia, em vez de simplesmente consumir alimentos à base do nutriente em todas as refeições”, afirma a nutricionista.

Garantindo a proteína: além de saborosos, o hambúrguer, o iogurte caseiro e a geleia de morango podem fazer a diferença

na hora do lanche - Divulgação

TRÊS A QUATRO PORÇÕES DIÁRIAS

Fernanda Larrea conduziu uma aula no contexto do Programa Cozinha Experimental (PCE), uma iniciativa de prevenção da Cassems que busca promover uma alimentação saudável por meio de cursos de culinária voltados para os beneficiários do plano de saúde. O tema do encontro conduzido pela especialista em hábitos alimentares foi “Lanches proteicos para adolescentes”. A profissional ensina que, para encontrar o equilíbrio na dieta, é preciso incluir de três a quatro porções de proteínas diariamente.

É importante priorizar as refeições principais nessa meta de ingestão de proteínas e outros nutrientes. Mas o momento do lanche também tem seu papel e pode ser mais fundamental do que se costuma imaginar na consolidação de uma dieta saudável. Bem naquela linha do ditado popular “saco vazio não para em pé”, que ajuda na disciplina do comer bem.

“O lanche da tarde muitas vezes é negligenciado nesse aspecto, portanto, seguir essa abordagem pode ser crucial, não apenas para evitar a sensação precoce de fome, mas também para controlar os picos glicêmicos, o que contribui para a prevenção de doenças crônicas, como o diabetes tipo 2”, reforça Fernanda Larrea.

O PROGRAMA

O Programa Cozinha Experimental da Cassems tem sido referência na promoção da saúde por meio da alimentação desde o seu lançamento. Podem frequentar os encontros mensais do PCE os beneficiários da Cassems que participam de outros programas de prevenção, como: Casal Grávido, Pode Crê, Eu Me Amo e Eu Me Cuido 60+, entre outras iniciativas.

Em 2023, foram realizadas 74 edições, contando com a participação de 158 beneficiários. Para mais informações sobre o programa, entre em contato pelo número: (67) 99974-0599. Agora, mergulhe na sua aventura do sabor deste fim de semana e boa sorte. Confira três receitas de itens à base de proteína que tornam seu lanche bem prático e ainda mais saboroso: hambúrguer, iogurte caseiro e geleia de morango fit.

IOGURTE CASEIRO

Ingredientes

100 gramas de iogurte natural (com menos ingredientes);

4 1/2 copos tipo americano duplos (1.000 ml) de leite de vaca integral;

6 colheres (sopa) cheias de leite em pó (96 gramas).

Modo de Preparo

Aqueça o leite de vaca integral até uma temperatura em que você consiga colocar o seu dedo no líquido e mantê-lo por 10 segundos. Desligar o fogo.

Adicione o leite em pó e o iogurte e misture delicadamente até dissolver tudo.

Despeje a mistura em um pote de vidro. Tampe o pote e, logo depois, passe um pano por fora.

Deixe a mistura descansando, em temperatura ambiente, por um período que pode variar de 8 horas a 10 horas.

Coloque o pote na geladeira depois de se certificar que o iogurte tenha atingido uma consistência mais cremosa.

