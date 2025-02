Há quem afirme que, neste período pré-Carnaval, o que mais estaria sendo... Leia na coluna de hoje

Correio B+

A carta do Enforcado indica estagnação ou sacrifício, mas também convida a uma mudança de perspectiva. Aproveite este período para refletir, romper padrões e descobrir o que realmente importa daqui para frente.

A Energia da Lua Nova e a Preparação para o Carnaval

Nestes últimos dias de fevereiro, os movimentos celestes nos conduzem a um estado de suspensão e profunda reflexão, ressoando com os ensinamentos da carta do Enforcado no Tarô, arcano regente da semana.



Este será um período de desafios internos e de olhar para as situações sob uma nova perspectiva. Então, aproveite para reavaliar tanto situações quanto seus enfoques.

A semana que antecede o Carnaval é mesmo ideal para renovar as energias e realizar uma "limpeza" na vida. Essa atmosfera de introspecção se alinha perfeitamente com a temporada de Peixes, um signo regido por Netuno, que nos convida à entrega, à contemplação e à dissolução do ego.



Como as águas piscianas, esse momento pede fluidez, aceitação e uma compreensão mais intuitiva dos acontecimentos. Também é natural sentir-se mais sensível nesse período, já que Peixes intensifica nossa conexão com o inconsciente e com as emoções mais sutis.

Lembre-se de que nem sempre o tempo que planejamos é o tempo que o universo tem para nos mostrar o caminho. Se as coisas não estão acontecendo como você deseja, use esse momento para refletir e confiar que, muitas vezes, o que parece um obstáculo é apenas uma preparação para algo maior.



A paciência e a flexibilidade são aliadas poderosas. Não se frustre com o que não acontece, pois cada fase tem seu propósito e, no seu devido tempo, as portas se abrirão.

A Sabedoria do Enforcado: A Arte de Esperar e Enxergar com Nova Perspectiva

Na carta do Enforcado, vemos um homem suspenso de cabeça para baixo, pendurado pelo pé numa árvore. Acredita-se que o Enforcado esteja ali por vontade própria, pois seu rosto exibe uma expressão serena. Seu pé direito está amarrado aos galhos, mas o esquerdo permanece completamente livre.



Ao mesmo tempo, ele mantém as mãos atrás das costas, formando um triângulo invertido.

O Enforcado compreende que sua posição representa um sacrifício necessário para que possa avançar – seja como uma forma de arrependimento por erros do passado, seja como um passo calculado para reavaliar seu caminho.



O tempo que ele passa assim não é desperdiçado; ao contrário, faz parte de sua evolução. Sua posição invertida também simboliza a perspectiva daqueles que seguem um caminho espiritual, pois enxergam o mundo de maneira diferente.



Enquanto muitos não compreendem a necessidade do sacrifício, você vê isso de outra forma. Para quem trilha essa jornada, esse processo é natural. “Muitas vezes, é preciso que a vida nos vire de cabeça para baixo para que possamos aprender a caminhar de cabeça erguida.” (Max Weber)

A carta do Enforcado também reflete a necessidade de suspender certas ações, podendo indicar um período de indecisão. Algumas decisões ou atitudes que precisam ser tomadas podem ser adiadas, mesmo que pareçam urgentes no momento.



Na verdade, adiar essas ações pode ser a melhor escolha, pois permite tempo para reflexão e para tomar decisões mais acertadas. Afinal, o ano só começa depois do Carnaval, não é mesmo?

A carta do Enforcado está fortemente ligada à ideia de espera. Ela sugere que, para alcançar o sucesso, pode ser necessário aguardar o momento certo. Nem sempre agir é a melhor solução; em algumas situações, abster-se de agir pode trazer tantos ou até mais benefícios do que a ação imediata.



“É necessário esperar, mesmo que a esperança sempre se frustre, porque a esperança é uma alegria, e seus fracassos, embora frequentes, são menos terríveis do que a sua extinção” (Samuel Johnson). Apesar de nem sempre obtermos o que esperamos, manter uma atitude positiva é um grande diferencial em nossas vidas. Lembre-se sempre disso.

O Enforcado simboliza um impasse, um beco sem saída, onde o caminho à frente parece bloqueado. Algo interrompe o fluxo natural dos acontecimentos, gerando frustração e uma sensação de incapacidade. Você se sente preso, sem perspectivas de avançar rumo ao que deseja.



No entanto, essa inércia pode ser superada – ainda que à custo de um sacrifício. Abrir mão do que já não serve pode ser difícil, mas, ao fazê-lo, você se libertará das amarras que impedem seu progresso.

No Tarô, o arcano que sucede o Enforcado é a Morte, sinalizando que estamos às vésperas de uma grande mudança. Da mesma forma, a temporada de Peixes encerra o ciclo astrológico anual, trazendo uma poderosa energia de transição e renovação.



A transformação é inevitável e, muitas vezes, exige sacrifícios para que possamos recomeçar com força em Áries. Antes disso, é essencial pausar e recentralizar—essa é a lição do Enforcado. Pergunte-se: por que o plano não funcionou? O que posso fazer agora para melhorar a situação? Depois, siga adiante, nem que isso signifique renunciar ao plano e “recalcular a rota”.

Temporada de Peixes 2025: A Arte da Entrega

O Enforcado representa a entrega e a capacidade de encontrar sabedoria na aparente imobilidade, incentivando uma nova perspectiva antes de seguir adiante.



Às vezes, é necessário pausar nossos objetivos, mesmo que isso vá contra a nossa vontade, para enxergar além do imediato. Essa ideia de rendição se conecta profundamente à energia de Peixes, que nos ensina a confiar no fluxo do universo e a reconhecer que cada coisa acontece no seu tempo certo.

Carta do Enforcado - Divulgação

Lua Nova em Peixes: A Sabedoria do Recolhimento e o Paradoxo do Crescimento

A Lua Nova, que chega nesta quinta-feira (27), traz um renascimento energético, mas ainda dentro do estado de suspensão que esta semana carrega. O Enforcado nos ensina que, assim como a Lua Nova, há poder no recolhimento e na entrega ao desconhecido.



Este arcano nos convida a aceitar a espera como parte do processo, lembrando que o verdadeiro crescimento acontece quando soltamos o controle e permitimos que a transformação ocorra no seu tempo. Essa entrega se alinha à energia de Peixes, que, em vez de lutar contra a correnteza, aprende a flutuar e confiar no fluxo da vida.

A Lua Nova em Peixes nos prepara para o Carnaval. Se a intenção é cair na folia, este é o momento ideal para poupar energia e cuidar de si, garantindo disposição e bem-estar para enfrentar a maratona carnavalesca. Já para quem prefere fugir da agitação, a semana favorece um ritmo mais tranquilo, propício à autoanálise e ao afastamento do que não ressoa mais.

Esse período, portanto, não é sobre ação direta, mas sobre ressignificação e amadurecimento. O universo nos convida a aceitar os desafios com serenidade, a confiar no tempo das coisas e a lembrar que, ao soltar o controle, muitas respostas surgem naturalmente.



Como o Enforcado nos ensina, há sabedoria no paradoxo de parar para avançar. Esse arcano nos mostra que, ao invertermos nossa perspectiva e nos desprendermos das amarras da necessidade de controle, abrimos espaço para um crescimento interior profundo.

Se o Carnaval representa a euforia e a celebração do momento, os dias que o antecedem pedem o oposto: introspecção e recolhimento. Com a Lua Nova em Peixes, é essencial preservar a saúde, evitando escapismos que distorcem a realidade.



O clima festivo pode incentivar excessos prejudiciais, e o uso abusivo de substâncias químicas afeta não apenas o corpo e a mente, mas também as relações. Portanto, cuidado! Encontrar equilíbrio entre prazer e bem-estar é a chave para viver esse período com consciência.

Desatando Nós: A Coragem de Mudar e a Perspectiva do Enforcado

Todos nós desejamos mudanças em algum nível, mas frequentemente nos apegamos à rotina ou ao que consideramos ideal como um porto seguro, evitando assim o medo do desconhecido, do erro e do fracasso.



No entanto, esses receios, na maioria das vezes, são criações da nossa mente, mais imaginários do que reais. E, assim, adiamos o que deveria ser iniciado, esperando por uma data simbólica para agir, como se a coragem dependesse do calendário e não de uma decisão interna.

Esse dilema se assemelha à mensagem da carta do Enforcado. Ele nos lembra que há momentos em que precisamos parar e refletir, mas isso não significa paralisia.



Sua postura invertida sugere uma mudança de perspectiva: em vez de encarar a espera como um adiamento indefinido, podemos usá-la para ganhar clareza e tomar decisões conscientes.

Assim como na jornada do Enforcado, a estagnação só se dissipa quando assumimos a responsabilidade por nossas atitudes. Em vez de se vitimizar, veja os obstáculos como oportunidades para se reinventar. A verdadeira virada acontece quando você deixa de esperar pelo momento perfeito para agir ou pela situação idealizada ocorrer.

Nesse sentido, uma “espera ativa” envolve a consciência de que, mesmo com progressos limitados, é fundamental seguir em frente, em vez de ficar estagnado apenas por não sermos imediatamente atendidos em nossos desejos. Como disse Gustave Flaubert: “Você tem que esperar quando está desesperado e caminhar enquanto espera'."

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão