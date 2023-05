Helen Ganzarolli: como você pode se prevenir de golpes e evitar o relacionamento oportunista

Correio B+

Ao contrário de um tapete higiênico comum que leva 400 anos para se decompor, o produto dura apenas seis meses no meio ambiente.

O novo tapete, assim como a marca Ecoa, nasce para atender a demanda do público que deseja diminuir sua pegada ambiental, substituindo itens do cuidado diário com os animais por alternativas mais sustentáveis que gerem um menor impacto na natureza – pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) feita em 2022, revela que cerca de 74% dos consumidores brasileiros afirmaram adotar hábitos ambientalmente sustentáveis.

Além disso, a nova marca tem como objetivo começar um trabalho de conscientização sobre a sustentabilidade dentro do mercado pet, mobilizando consumidores e o setor como um todo em direção à uma consciência ambiental coletiva.

“Aqui na Petlove buscamos oferecer para os tutores soluções em produtos e serviços que sejam de alta qualidade, que ajudam na rotina de cuidados do pet e que geram um impacto positivo para a sociedade e meio ambiente. A pauta é urgente e sabemos que o setor pet ainda tem muito a crescer e inovar com produtos mais sustentáveis, percebemos essa tendência do próprio consumidor por escolhas mais positivas e cuidadosas com o planeta. Incluir a Ecoa em nosso portfólio de produtos é um passo importante dentro do segmento pet. Queremos incentivar o nosso consumidor a fazer escolhas mais assertivas, assim como a indústria, para que busquem inovação e desenvolvimento de mais alternativas com impacto positivo.”, explica Talita Lacerda, CEO da Petlove.

Após o descarte do tapete, ele leva apenas seis meses para se decompor - Foto: Divulgação

A executiva comenta ainda que, com a demanda crescente dos consumidores por soluções sustentáveis e alto potencial de escala do novo produto biodegradável e zero plástico, a expectativa é que a novidade alcance 20% das vendas de todos os tapetes higiênicos dentro do Grupo até 2025.

O novo produto conta com uma composição especial, na qual os insumos plásticos foram substituídos por papel e celulose provenientes de manejo florestal sustentável - materiais renováveis e biodegradáveis que auxiliam na rápida decomposição, sem afetar o tempo de vida útil e funcionalidade do produto.

Com isso, após o descarte, o tapete leva apenas seis meses para se decompor, enquanto um similar convencional pode durar até 400 anos em um aterro sanitário.

Além disso, o tapete Ecoa reduz em mais de 30% a emissão de gases de efeito estufa (CO²) em relação aos produtos semelhantes.

Em relação ao restante emitido, há uma compensação com créditos de carbono (REDD+) no que diz respeito à promoção de iniciativas de proteção do desmatamento florestal, se tornando o primeiro tapete higiênico carbono neutro do Brasil.

O produto também possui uma alta absorção e performance, barreira impermeável antivazamento e ainda uma solução não poluente que combate o mau cheiro.

A nova investida sustentável da rede pet se estende não apenas a nova marca em si, mas também às embalagens, uma vez que são utilizados papel reciclado e, no caso dos produtos Ecoa adquiridos de forma virtual, os pacotes contam com materiais recicláveis que podem ser reaproveitadas, como caixas de papelão, enchimentos de proteção e plástico 100% reciclado (ou seja, fabricado a partir do material já utilizado e descartado em diferentes aplicações).

Hoje, o Grupo é detentor do selo EU RECICLO, que assegura que todo o volume de embalagens utilizadas nas entregas seja reciclado junto às cooperativas parceiras.