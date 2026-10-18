Hipnose pode ajudar a controlar a ansiedade? Psicóloga diz o que é preciso saber antes de aplicar - Foto: Divulgação

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A ansiedade faz parte da vida e pode surgir diante de situações de pressão, mudanças, incertezas e desafios. O problema aparece quando a preocupação se torna frequente, intensa ou começa a interferir no sono, no trabalho, nos relacionamentos e na qualidade de vida.



Nesse cenário, cresce também a busca por alternativas que ajudem a lidar com o excesso de pensamentos, a tensão e a dificuldade de relaxar. Entre elas está a hipnose.

Mas afinal, a hipnose pode ajudar no controle da ansiedade? Para a psicóloga e hipnoterapeuta Adriana de Araújo, a técnica pode ser utilizada como um recurso complementar dentro de uma estratégia de cuidado emocional, desde que aplicada de forma responsável e considerando as características de cada pessoa.

“A hipnose pode favorecer um estado de maior concentração e relaxamento, permitindo que a pessoa direcione a atenção para determinados pensamentos, emoções e comportamentos. Mas é importante compreender que não existe uma técnica única que funcione da mesma maneira para todas as pessoas”, explica Adriana.

O que acontece durante a hipnose?

Ao contrário da imagem popular de que uma pessoa hipnotizada perde completamente o controle sobre si mesma, a hipnose envolve um estado de atenção concentrada e maior receptividade a sugestões.

Na prática, exercícios guiados podem conduzir a pessoa a momentos de relaxamento e concentração, criando um espaço para observar pensamentos e emoções de outra maneira.



Dependendo da abordagem e dos objetivos estabelecidos, podem ser trabalhadas questões relacionadas à ansiedade, medos, hábitos e outras dificuldades emocionais.

Para Adriana, um dos pontos importantes é justamente desmistificar a hipnose.

“Hipnose não significa apagar a consciência ou entregar o controle para outra pessoa. O objetivo é utilizar o direcionamento da atenção e das sugestões de maneira estruturada, respeitando os limites e a individualidade de quem está sendo atendido”, afirma.

Ansiedade: quando é hora de procurar ajuda?

Sentir ansiedade ocasionalmente é diferente de apresentar sintomas persistentes que comprometem a rotina. Preocupação excessiva, sensação constante de alerta, dificuldade de relaxar, alterações no sono e pensamentos recorrentes podem ser sinais de que é necessário olhar com mais atenção para a saúde mental.

Por isso, a psicóloga ressalta que recursos como a hipnose não devem ser tratados como substitutos de avaliação ou tratamento profissional.

A técnica pode fazer parte de uma abordagem complementar, mas a indicação depende da situação individual. Pessoas que apresentam sintomas intensos ou persistentes devem buscar avaliação de um profissional habilitado.

Cinco cuidados antes de experimentar a hipnose

Entenda o objetivo da prática

A hipnose pode ter diferentes aplicações. É importante saber qual é a finalidade do exercício ou atendimento.

Procure profissionais qualificados

Quando utilizada em contexto terapêutico, a técnica deve estar inserida dentro de uma atuação profissional responsável.

Não abandone tratamentos em andamento

Um recurso complementar não deve substituir, por conta própria, acompanhamento psicológico, psiquiátrico ou outras formas de tratamento indicadas.

Desconfie de promessas de resultado garantido

Questões de saúde mental são individuais. Não há garantia de que uma mesma técnica produzirá o mesmo efeito em todas as pessoas.

Observe os sinais do próprio corpo e da mente

Se os sintomas de ansiedade forem intensos, persistentes ou estiverem comprometendo a rotina, é importante procurar avaliação profissional.

Hipnose não é mágica — é uma ferramenta

Para Adriana de Araújo, a principal questão é retirar a hipnose do campo do misticismo e compreendê-la dentro de uma perspectiva de cuidado que exige responsabilidade e conhecimento.

A técnica pode ser uma ferramenta para favorecer relaxamento, concentração e reflexão sobre determinadas experiências, mas seus limites precisam ser respeitados.

“O mais importante é que a pessoa não procure a hipnose como uma solução mágica. O cuidado com a saúde mental envolve conhecimento, acompanhamento adequado e, principalmente, olhar para aquilo que está acontecendo com cada indivíduo”, destaca a psicóloga.

Medos e pensamentos recorrentes;

Hipnose como recurso complementar para a saúde mental;

Cuidados antes de utilizar áudios de hipnose;

Diferença entre ansiedade cotidiana e sintomas que exigem atenção profissional.