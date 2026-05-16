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Imposto de Renda 2026: confira como evitar erros na declaração

O especialista em tributação, Fabrício Tonegutti, elenca dicas valiosos para declarar corretamente

Flavia Viana

Flavia Viana

16/05/2026 - 14h30
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A Receita Federal já recebeu mais de 16 milhões de declarações do Imposto de Renda 2026. Até o último domingo, dia 26, 16.093.257 declarações tinham sido enviadas. Do total de declarações enviadas, 60,2% utilizaram a opção pré-preenchida.

O prazo de entrega da declaração começou no dia 23 de março, e terminará em 29 de maio. A expectativa é de que 44 milhões de declarações sejam entregues até o final do prazo. Segundo o especialista em direito tributário pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fabrício Tonegutti, a declaração pré-preenchida avançou bastante nos últimos anos, mas faz um alerta.

"Segundo a própria Receita, 60,5% das declarações entregues até 14 de abril foram pré-preenchidas. Isso ajuda muito. Mas aqui entra a complicação da história: pré-preenchida não é declaração automática. Ela reduz erro, mas não elimina erro.

Porque os dados vêm de terceiros. Então, se a empresa, o banco, o médico ou a fonte pagadora informaram algo errado, ou se o contribuinte não confere, o problema continua existindo", pontua o diretor da Mix Fiscal, empresa com 20 anos de experiência em inteligência tributária para o varejo.

A Receita tem esse ranking, e ele é muito útil porque mostra que a malha fina, na maior parte das vezes, não nasce de fraude mirabolante. Ela nasce de erro comum. Os quatro principais motivos oficiais de retenção são: despesas médicas, com 32,6%; omissão de rendimentos, com 30,8%; outras deduções, com 16%; e diferença no imposto retido na fonte, com 15,1%.

O especialista explica porque as despesas médicas tendem dar alteração no Imposto de Renda.

"Porque é uma área em que o contribuinte costuma errar muito no detalhe. Lança valor errado, informa uma despesa que não é dedutível, inclui algo sem comprovante suficiente ou se esquece de descontar o reembolso do plano. E saúde pesa muito porque é uma dedução sensível para a Receita. É a despesa que pode gerar o maior impacto na dedução do imposto a pagar! Então, as pessoas tendem a lançar tudo, mas tem despesa que não é dedutível! Por exemplo, gastos com vacina, nutricionista, enfermeiro, etc, são até gastos com saúde, mas não são dedutíveis do imposto de renda! O jeito de evitar é simples na teoria, mas exige disciplina: declarar só o que foi efetivamente pago, conferir recibo por recibo e não confiar cegamente no que já veio carregado no sistema", resalta Tonegutti.

Já sobre a omissão de rendimentos, Fabrício avisa:

"aqui mora uma armadilha clássica: a pessoa lembra do emprego principal, mas esquece outra renda. Pode ser aluguel, estágio, aposentadoria, um freela, uma pensão, uma aplicação, ou até o rendimento do dependente. E esse detalhe do dependente é decisivo: se ele entra na declaração, os rendimentos dele entram junto também. É muito comum quem comprou e vendeu ações ou Fundos de Investimento Imobiliários terem problema por não declarar a renda que teve com essas operações!", pontua.

O diretor da Mix Fiscal esclarece o que entra na categoria ‘outras deduções’. "Entra um conjunto de tropeços muito comuns: dependente declarado em lugar errado, gasto com educação fora da regra, pensão alimentícia preenchida incorretamente, dedução sem documento e até escolha errada entre desconto simplificado e deduções legais.

Muita gente tenta “montar” a declaração achando que vai pagar menos, quando o melhor caminho é usar o sistema a seu favor. O programa compara os modelos e mostra qual é o mais vantajoso", esclarece.

Tonegutti, ainda, elenca cinco dicas rápidas para o cidadão declarar melhor e fugir da malha fina:

1.    Use a pré-preenchida, mas confira tudo.

2.    Reúna todos os informes antes de transmitir.

3.     Revise com muita atenção despesas médicas e rendimentos de dependentes, e consulte o Manual do Meu Imposto de Renda, disponibilizado pela Receita Federal na Internet.

4.    Compare o simplificado com as deduções legais antes de enviar.

5.     Se surgir pendência, cheque antes de sair retificando.

Diálogo

A aquisição de material didático por uma prefeitura... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (16)

16/05/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Lucilene Machado - Poeta de MS

Passar ilesa pelos dias como quem assina um ponto ou cumpre tabelas, não me seduz. A ausência de emoção  não é só uma pausa, é uma deserção. E eu não quero desertar de mim”.

FELPUDA

A  aquisição de material didático por uma prefeitura do interior de MS, no valor de R$ 3.520.580,00, foi realizada sem licitação. A inexigibilidade do processo licitatório configurou “preferência por marca”, segundo o Tribunal de Contas do Estado. Houve desacordo com “as boas práticas na administração pública e jurisprudência consolidada de licitar, especialmente na modalidade pregão”. Entre outros pontos, foram apontados ausência de comprovação da inviabilidade de competição, blá-blá-blá, blá-blá-blá, etc. e tal... 

DiálogoFoto: Divulgação

Ametista do Sul, localizada no norte do Rio Grande do Sul, é conhecida como a “Capital Mundial da Pedra Ametista” por abrigar a maior jazida de ametista do mundo. A cidade destaca-se pelo turismo subterrâneo, com minas desativadas convertidas em restaurantes, vinícolas, cervejarias e piscinas, além de oferecer lojas de minerais e museus. O Belvedere Mina é considerado o primeiro restaurante subterrâneo temático do mundo, todo feito com ametistas. Diferentes detalhes em pedra, tanto trabalhada quanto in natura, podem ser vistos em todas são as mesas e também em pontos no interior do restaurante. O visual rústico e a decoração natural fazem com que o restaurante dentro de uma mina torne-se uma das sensações turísticas do Rio Grande do Sul. A cidade também explora a uva e o vinho, tendo vinícolas subterrâneas nos garimpos. 
 

Diálogo Ana Cristina Martins e Luiz Orcírio Fialho de Oliveira - Foto: Studio Vollkopf

 

Diálogo Priscilla Alves - Foto: Arquivo Pessoal

Cena

O pré-candidato Flávio Bolsonaro foi “o tema” na última sessão da semana na Assembleia de MS. O petista Pedro Kemp e João Henrique, da direita,  digladiaram-se sobre áudio onde Flávio trata com Daniel Vorcaro,  do Banco Master, de recursos para o filme sobre  o seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro. Como se tivesse bola de cristal, Kemp afirmou que acreditava que a candidatura de Flávio “naufragou”.

Troco

Ao assumir a tribuna, Catan disse que Vorcaro teve duas agendas ocultas com Lula e que ninguém sabe do que foi tratado. Disse ainda que as mensagens foram vazadas e questionou quem teria feito isso. Segundo ele, essa troca de mensagens tem um peso diferente, alegando que o nome Bolsonaro possui marcas e atrai investidores. O presidente da Casa, deputado Gerson Claro, defendeu que haja debates, mas que o MS não seja esquecido. Só!

Carona

A ex-ministra Simone Tebet entrou em campo para “tirar sua casquinha” das denúncias contra Flávio Bolsonaro. Como atualmente ela está filiada ao PSB, partido de esquerda, fez insinuações a respeito dos recursos destinados ao filme sobre o ex-presidente Bolsonaro. E haja!...

ANIVERSARIANTES

Sábado (16)

Ângela Ribeiro Duailibi;
Anderson da Silva Pereira;
Idara Negreiros Duncan Rodrigues;
Lúcia Maria Vieira;
Anamir Cunha do Nascimento;
Cícero Fernandes de Moraes;
Otávio Fernando Barboza Carneiro;
Gilson do Nascimento;
Marcos Antonio da Silva;
Dr. Julizar Barbosa Trindade;
Sedemir Alves;
Paula Frascinett Costa Bandeira;
Vinicius Leite Campos;
Hoover Orsi Pereira Martins;
Mariomárcio Fernandes;
Cel. Ociel Ortiz Elias;
Helena Amin;
Durvalina Gomes Garcia;
Maria Helena Nasser Cubel;
Renato Nascimento Oliveira;
Dr. Hamilton Domingos;
Suzely Furlan;
Angelina Ferreira Ribeiro;
Neusa Maria Sá Pessoa;
Claudinei Zilio;
Hugo Cesar Gomes;
Gustavo Jacobina Stephanini;
Waldson Loureiro;
José Antônio Batista de Oliveira;
Sônia Carla Ramos Escobar;
Nádia Mazlum Sandim;
Thúlio Ramos dos Santos;
Raphael Fiuza;
Rodrigo Otávio Machado;
Maria Aparecida Rondon;
Itamar Dalka Scardini;
Adão Fontoura Paes;
Vânia Maria Medeiros Bachenheimer;
Américo Ferreira Guimarães;
Jacy Marques Alcaraz;
Fred de Sena Lopes Rodrigues Ribeiro;
Benedito Mário Lázaro;
Marco Antônio Santullo Júnior;
Cecília de Fátima Argemon;
Breno Junqueira Sulzer;
Elias Carneiro de Arruda;
Hilton Carvalho Lariera;
Adão Rodrigues de Souza;
Rogério Teixeira dos Santos;
Ercilio Chinet Júnior;
Ana Cristina Gomes Amorim Pissin;
Olcir José Bigaton;
Dra. Dalva Tiacó Furuguem;
Maria Cristina Bandeira;
Júlio César Lopes da Silva;
Jocimar Corrêa Barbosa;
Iacy Barbosa de Souza;
Silvio Ernesto Bernardo Bess;
Cristina Chahuan Tobji de Aquino;
Leoponilda Correia Garcia Reis Gasperini;
Sônia Maciel Regiori Costa;
Dr. João Rocino Garcia de Menezes;
Maria Aparecida Draggiato dos Santos;
Walter Satoru Yura;
Adriana Giuliani;
Celso Massayuki Matsusita;
Marister Neves Braga Veronesi;
Elayne Cristina Todescato dos Santos Soares;
Victor Marino Montenegro Herrera;
Luis Alberto Camponez Petenatti;
Cinira Amarilia Otta Arashiro;
Márcia Aparecida Pasquarelli Betman;
Ligiane Cristina Motoki;
Úrsula Montesse.

Domingo (17)

Dra. Júlia Serra;
Dr. Fabrício Colacino Silva;
Dra. Arielle Silveira Denadai;
Gilberty da Costa Miglioli;
Lybia da Costa Miglioli;
Pericles Brandão Filho;
Silmara Pulcherio de Assis;
Levy Serrou Camy;
Paulo Guilherme Lins Costa;
Dr. João Nelson Lyrio;
Armando Luiz Nocera;
Jair Gregório Alves;
Leizo Inoue;
Júlio César Giansante Rossi;
Nilza Yonamine Miyahira;
Lucimara Rocha de Oliveira;
Danilo José Medeiros Figliolino;
Ieda Hessel Amado;
Marcos Tadeu de Paula Corrêa;
Paola Nádila Veras Gonçalves;
Dra. Milce Aparecida Eloy Silva;
Elizabete Machado Abreu da Silva;
Geraldo Junior Duarte Brites Cabreira;
Aldo Ferreira da Silva Junior;
Lourdes Coelho Barbosa;
Orlando Silvestre Filho;
Dr. Synezio de Oliveira Borges;
Abrão Diniz Junior;
Jarminda Félix Vanderlei;
Maria José Eugenio Pereira;
Aretha Larissa Muritiba;
Jussara Fatima Eloy Gabas;
Mara Cardoso;
Patricia de Andrade Barbieri;
Junior Nocko;
Luizinho Tenório;
Lucas Proença Gonçalves;
Antonio Micnov;
Neide Eliane Gordo de Oliveira;
Nerida dos Passos Pereira;
Gildo Tavares de Araujo;
Tarsis Ayron Santejan Marques;
Regina Maria Barreto Frias;
Ruth Fernandes Vieira;
Manoel Eugênio Nery;
Jorge Aníbal David;
Dr. Ozires Vieira de Souza Júnior;
Hugo José Bonfim;
Hermindo de David;
Eunice Flores Carretoni;
Adenir Amaral;
Dra. Giovanna Nascimento Hofke;
Adalgisa Flores Ressiel;
Ulisses Vieira da Costa;
Izabel Lopes Fontoura;
Carmem Lúcia de Andrade;
Filomena Neves Dutra;
Dr. Carlos Silva Mattos;
Sidiney Carlos Sabbag;
Adilson Shigueyassu Aguni;
Orlando Augusto Saab;
Dr. Edwaner Bondarczuk;
Ricardo de Souza Nogueira;
José Shinsei Toomi;
Iris Barbara Laudicena Tulux Rocha;
Luiza Amélia Tavares Lobo Trevizan;
Dr. Eduardo Conceição Reigota;
Marina Furlan e Fraga;
Francielli Vilela Spani Milani;
João Bosco Sarubbi Mariano;
Amira Ali Salem;
Liamar Aparecida dos Santos Villassanti;
Leandro Martins Abrão Costa. 

Colaborou com Tatyane Gameiro

PROGRAMAÇÃO

Com entrada gratuita, Festa do Queijo começa hoje com muita gastronomia e cultura

A tradicional celebração ocorre no distrito de Rochedinho, durante a sexta-feira e o sábado

15/05/2026 12h00

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O público encontrará diversos tipos de queijo na festa, de frescal à curado, além de poder aproveitar outras atrações

O público encontrará diversos tipos de queijo na festa, de frescal à curado, além de poder aproveitar outras atrações Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

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A 9ª edição da Festa do Queijo começa hoje (15), no distrito de Rochedinho, em Campo Grande, a partir das 17h. O evento acontece durante esta sexta e o sábado, com entrada gratuita. O local da tradicional celebração é em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco.

Uma das principais celebrações da produção artesanal da região, a festa terá mais de 60 expositores, que levarão queijos artesanais, doces derivados do leite, compotas, conservas, praça de alimentação, artesanato, brinquedos e atrações culturais. 

No local, o público encontrará os mais diversos tipos de queijos, entre eles o frescal, meia-cura e curado, além de outros sabores especiais, doces artesanais, gelatos e produtos ligados à identidade rural da festa. 

A programação desta sexta-feira segue até às 23h. A abertura oficial está prevista para as 19h, e às 21h o público acompanha o show de Zé Carrilho e Grupo Baile Bom. 

No sábado (16), a festa continua também das 17h às 23h, com apresentações do Grupo Uirapuru, Iko Cordeiro e Grupo Pé de Cedro. 

A expectativa da prefeitura de Campo Grande é receber um público de aproximadamente 10 mil pessoas durante os dois dias. 

Programação 

Sexta-feira (15) 

17h às 23h 
19h – Abertura oficial 
21h – Show de Zé Carrilho e Grupo Baile Bom 

Sábado (16) 

17h às 23h 
21h – Show do Grupo Uirapuru e Iko Cordeiro 
Show do Grupo Pé de Cedro 

O que o público vai encontrar?

Queijos artesanais

  • Queijo maturado
  • Queijo curado
  • Queijo verde
  • Outras variedades regionais

Praça de alimentação

  • Churrasco
  • Costela de chão
  • Arroz carreteiro
  • Pastel
  • Fondue
  • Gelato
  • Diversas comidas típicas

Produtos coloniais e artesanais

  • Embutidos
  • Salames
  • Mel e favo de mel
  • Doces caseiros
  • Pimentas artesanais
  • Geleias
  • Licor de limão
  • Bolo de rolo tradicional pernambucano

Artesanato e cultura regional

  • Moda country
  • Berrantes
  • Chapéus
  • Esculturas de ferro
  • Panos de prato
  • Bordados
  • Artesanato em geral
  • Programação musical

 

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