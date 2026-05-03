Praticidade na cozinha: sete passos para organizar o armário e otimizar espaço e tempo

Um dos cômodos mais frequentados da casa, a cozinha pede organização e praticidade. No entanto, muitas vezes a bagunça fica escondida nos armários, o que acaba prejudicando a rotina e o acesso aos utensílios no momento de preparar as refeições.
Pensando em quem está montando a própria cozinha ou aqueles que têm planos de repaginar o espaço, Jéssica Benazzi, nutricionista do Divino Fogão, dá dicas para o B+ de como organizar o armário de cozinha de maneira funcional e eficiente.
Separe os utensílios e os alimentos
Comece esvaziando o armário e separando os utensílios e os alimentos por categorias. Dessa forma, fica mais claro quais itens devem permanecer e quais podem ser descartados ou realocados.
Também é uma boa oportunidade para verificar a validade dos alimentos, evitando a permanência de ingredientes vencidos e garantindo uma visão mais clara do que precisa ser reposto.
Coloque todos os objetos em uma mesa ou bancada para conseguir visualizá-los com clareza. Aproveite esse momento e desapegue do que não é mais necessário, inclusive itens quebrados ou velhos.
Quanto menos itens acumulados, maior a organização no dia a dia. Em seguida, separe os potes, as travessas e outros recipientes por categorias, facilitando o acesso durante o preparo das refeições.
Deixe os itens mais utilizados à vista
Itens como pratos, talheres, panelas e copos que são usados com maior frequência, devem ficar na parte da frente da prateleira, sempre no alcance das pessoas da casa. Essa organização garante o fácil acesso para todos no dia a dia e evita a necessidade de movimentar os outros objetos sempre que for preparar ou servir as refeições.
Invista em organizadores
Para otimizar o espaço nos armários e manter tudo em ordem por mais tempo, os organizadores verticais são ótimos aliados para separar os utensílios. Eles ajudam a acomodar objetos, como panelas e frigideiras, de forma mais acessível e liberar espaço nos armários.
As divisórias para talheres também proporcionam mais praticidade na hora das refeições, enquanto potes transparentes com etiquetas facilitam a identificação de temperos e outros alimentos, tornando a rotina na cozinha mais funcional.
Guarde os potes com tampas
Para evitar desencontros na hora de usar, armazene os potes já com suas respectivas tampas ou organize-as no mesmo espaço. Outra opção é guardar os recipientes um dentro do outro, com as tampas posicionadas de forma organizada, otimizando espaço. Assim, o uso do pote não fica comprometido, e o tempo gasto para procurar as tampas é reduzido.
Aposte em ganchos
Para armários pequenos, os ganchos são ótimos aliados, já que não comprometerão o espaço interno do armário. Dessa forma, é possível pendurar xícaras e talheres sem comprometer a área útil da prateleira, além de manter a organização e ganhar funcionalidade para a rotina.
Invista em potes herméticos
Além do toque decorativo, os potes herméticos ajudam na conservação, na textura e no sabor dos alimentos, por isso, devem ser sempre fechados para preservar as características de cada ingrediente. Outra dica é colocar etiquetas nos potes com temperos e demais insumos para facilitar a visualização e não gerar confusão na hora de cozinhar.
Crie uma rotina de organização que seja fácil de manter
Com uma rotina, o trabalho de organizar o armário deixa de ser algo cansativo e torna-se um hábito. Estabelecer uma organização semanal ou quinzenal, mas que seja simples e eficiente, evita que o espaço volte ao estado inicial e garante que tudo esteja adequado às necessidades do dia a dia da casa.