Inquérito Civil foi instaurado pelo Ministério Público de MS para investig... Leia na coluna de hoje

John Lennon - cantor e compositor britânico
"... Mas a verdade é que o presente é o único momento que realmente temos. O futuro é incerto e o passado já se foi. Portanto, viva agora, ame agora, faça agora. O tempo não espera por ninguém”.
Felpuda
Inquérito Civil foi instaurado pelo Ministério Público de MS para investigar a insuficiência na oferta de consulta em cardiologia adulta no Sistema Único de Saúde (SUS) em Campo Grande. São mais de 2,5 mil pessoas aguardando na fila. De acordo com a promotoria, o tempo de espera é um dos pontos mais críticos e, para se ter uma ideia, o caso mais antigo é de junho de 2024, prazo esse considerado excessivo para atendimentos eletivos, comprometendo o direito à saúde dos pacientes, garantido na Constituição. Para buscar soluções imediatas e concretas, o MPE enviou ofício a Secretaria Municipal de Saúde, exigindo a apresentação, em 20 dias, de um plano de ação detalhado. Como se vê...
Começo
Político escolado que só, afirma que com o atual cenário político, não se pode dizer que “Inês está morta”. Segundo ele, definições somente acontecerão quando for aberta a janela partidária.
Mais
Isso se dará a partir de março, para deputados estaduais e federais mudarem de partido, sem perda de mandato. Aí então, disse ele, é que se saberá quem vai para onde e quem apoiará quem.
Aluna da Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano, Mariah Ester Cabrocha Miranda, de 12 anos, ficou entre as seis primeiras colocadas de todo o Brasil no 2º Concurso de Desenho da Defensoria Pública da União. A disputa teve como tema “Contribuições dos Povos Indígenas e Quilombolas para o Enfrentamento da Emergência Climática e Justiça Ambiental”. O trabalho da estudante retrata a preocupação das comunidades indígenas com a preservação da natureza, contrastando o equilíbrio do planeta com os impactos da poluição e da degradação ambiental. “Eu quis mostrar no meu desenho como nós, povos indígenas, cuidamos da terra. A natureza é nossa casa e precisamos cuidar dela para que ela não adoeça. O planeta é responsabilidade de todos nós”, afirmou.
Cadeira
Mais nomes surgem como possíveis “candidatos” a ocupar a Secretaria da Casa Civil, tão logo o cargo esteja vago com a saída de Eduardo Rocha: o de Marcus Vinícius Perez, conhecido como Markito, secretário-executivo de Gestão Política da Capital, que exerce a função desde dezembro de 2024, quando deixou a chefia de gabinete do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha. O outro é o diretor-superintendente do Sebrae, Cláudio Mendonça. Resta esperar para conferir.
Do time
Os dois têm fortes ligações políticas com a senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias. Cláudio Mendonça chegou a ser cogitado como primeiro suplente da senadora, mas acabou perdendo o espaço para o Tenente Portela, por escolha pessoal de Bolsonaro. Markito, por sua vez, já foi chefe de gabinete de Tereza Cristina, quando esta cumpriu mandato de deputada federal e a assessorou no Ministério da Agricultura.
Cajadada
Nos bastidores, dizem que a fórmula do petista José Dirceu funcionou em Mato Grosso do Sul. Com uma só cajadada teria conseguido atrapalhar os entendimentos da direita para o Senado; colocou os irmãos Trad em um impasse e ainda contribuiu para que bom êxito na disputa eleitoral fique mais difícil. Fábio Trad não agregaria o PT em torno de sua possível candidatura seja ao governo ou a deputado federal; Nelson Trad Filho não teria perfil de esquerda e Marcos Trad se filiou ao PDT, da base aliada de Lula, porque foi recusado por outros partidos.
