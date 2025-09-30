Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Inquérito Civil foi instaurado pelo Ministério Público de MS para investig... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (30)

Felpuda

30/09/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

John Lennon - cantor e compositor britânico

"... Mas a verdade é que o presente é o único momento que realmente temos. O futuro é incerto e o passado já se foi. Portanto, viva agora, ame agora, faça agora. O tempo não espera por ninguém”.

Felpuda

Inquérito Civil foi instaurado pelo Ministério Público de MS para investigar a insuficiência na oferta de consulta em cardiologia adulta no Sistema Único de Saúde (SUS) em Campo Grande. São mais de 2,5 mil pessoas aguardando na fila. De acordo com a promotoria, o tempo de espera é um dos pontos mais críticos e, para se ter uma ideia, o caso mais antigo é de junho de 2024, prazo esse considerado excessivo para atendimentos eletivos, comprometendo o direito à saúde dos pacientes, garantido na Constituição. Para buscar soluções imediatas e concretas, o MPE enviou ofício a Secretaria Municipal de Saúde, exigindo a apresentação, em 20 dias, de um plano de ação detalhado. Como se vê...

Começo

Político escolado que só, afirma que com o atual cenário político, não se pode dizer que “Inês está morta”. Segundo ele, definições somente acontecerão quando for aberta a janela partidária.

Mais

Isso se dará a partir de março, para deputados estaduais e federais mudarem de partido, sem perda de mandato. Aí então, disse ele, é que se saberá quem vai para onde e quem apoiará quem.

Aluna da Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano, Mariah Ester Cabrocha Miranda, de 12 anos, ficou entre as seis primeiras colocadas de todo o Brasil no 2º Concurso de Desenho da Defensoria Pública da União. A disputa teve como tema “Contribuições dos Povos Indígenas e Quilombolas para o Enfrentamento da Emergência Climática e Justiça Ambiental”. O trabalho da estudante retrata a preocupação das comunidades indígenas com a preservação da natureza, contrastando o equilíbrio do planeta com os impactos da poluição e da degradação ambiental. “Eu quis mostrar no meu desenho como nós, povos indígenas, cuidamos da terra. A natureza é nossa casa e precisamos cuidar dela para que ela não adoeça. O planeta é responsabilidade de todos nós”, afirmou.

Janet Zimmermann, que hoje, das 18h às 20h, lança o livro “Ácaros de Ícaros – Metapoesia”. Será na Doce Lembrança, que fica na Rua Dom Aquino, nº 2.055, em Campo Grande

 

Silvia Braz

Cadeira

Mais nomes surgem como possíveis “candidatos” a ocupar a Secretaria da Casa Civil, tão logo o cargo esteja vago com a saída de Eduardo Rocha: o de Marcus Vinícius Perez, conhecido como Markito, secretário-executivo de Gestão Política da Capital, que exerce a função desde dezembro de 2024, quando deixou a chefia de gabinete do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha. O outro é o diretor-superintendente do Sebrae, Cláudio Mendonça. Resta esperar para conferir.

Do time

Os dois têm fortes ligações políticas com a senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias. Cláudio Mendonça chegou a ser cogitado como primeiro suplente da senadora, mas acabou perdendo o espaço para o Tenente Portela, por escolha pessoal de Bolsonaro. Markito, por sua vez, já foi chefe de gabinete de Tereza Cristina, quando esta cumpriu mandato de deputada federal e a assessorou no Ministério da Agricultura.

Cajadada

Nos bastidores, dizem que a fórmula do petista José Dirceu funcionou em Mato Grosso do Sul. Com uma só cajadada teria conseguido atrapalhar os entendimentos da direita para o Senado; colocou os irmãos Trad em um impasse e ainda contribuiu para que bom êxito na disputa eleitoral fique mais difícil. Fábio Trad não agregaria o PT em torno de sua possível candidatura seja ao governo ou a deputado federal; Nelson Trad Filho não teria perfil de esquerda e Marcos Trad se filiou ao PDT, da base aliada de Lula, porque foi recusado por outros partidos.

ANIVERSARIANTES

Márcia Raquel Prazeres Miotello Ferrão
Djanira Estevão Correa
Eliana Izabel Regasso de Souza
Georgete Daude
Nélio Stabile
Aroldo Romero Cândido
Ilda Moreno Sosa Ortiz
Laysa Emy Kamimura
Teresinha Prado de Albuquerque
Irone Alves Ribeiro Barbosa
Jerônimo Fernandes
Eunicio Marçal Rosa
Edison Yoshito Shinohara
Maria Helena Ramos Baseggio
Luiz Roberto da Costa
Elza de Deus Fossatti
Jerônimo Jeferson da Silva
Jorge Tastumi Hada
Edvaldo Zagatto
Alfredo Domingos Torres Filho
Ricardo Leão de Souza Zardo
Paulo Roberto Paraguassu
Maria Tereza Vendas Galhardo
Annelise Kudiess Kumpel
Célia Maciel Ferreira
Carlos Antônio Pettengill Novaes
Antônio Luiz Paulo
Selma Marquesi
Francisca Anizia Rocha de Sousa
Illi Moretti Cirqueira
Geni dos Santos
Edson Ruiz Albano
Reginaldo Aparecido Pereira
Hélio Yarzon Silva
Pedro Paulo de Barros Lima
Nair Lagemann Fedrizzi
Ivete Maria da Silva Lopes
Ana Maria Giraldo
Regina Saravy Ferro
Ivanir Ayala Alves
Walter Correa de Barros
Elizabeth Zocante
Francisco Maniçoba
Cleusa Medeiros Cândia
Maria Fernanda Marques Soares
Milena Crestani Neto
Maria Beatriz Marques Soares
Joceli Murad Abrão
Arnildo Fell
Rosa Malagoli
Nelson Assis de Aguiar
Gustavo Barbosa Coelho
Marcos Luiz da Silva
Dalva de Lima Kusano
Olivio Ribeiro de Paulo
Lealson Serra Bella
Aurea Colenghi Oliveira
Israel Freitas Simões
Osnaldo Ramão Mendonça
Maria Aparecida Zanda
Mário Sérgio Pache Anache
Walber Luíz Castro Noleto
Rogério Brustoloni Guimarães
Elenir Souza da Cunha
Alisson Menezes Mendonça
Fabiana Feitosa dos Santos
João Carlos Ramirez
Ana Beatriz Caparroz Sanches
Edson Bossay Costa
Salete Teresinha de Luca
Eduardo de Godoi Pereira
Antônio Pedro da Costa Marques
Margareth Medeiros Sanches Cervieri
Bruno Denari
José Roberto Oliva
Marco Antonio Gehlen
Lauro Takeo Akiyama
Elaine Oliveira Oshiro
Abadio Queiroz Baird
Robson Cação Lechuga Diniz
Antônio Reginaldo Vasconcelos
Niwton Nogueira
Aparecido Martinez Espinola
Bertoni Aparecido Gonçalves Nantes
André Luis de Carvalho
Bianca Haddad Delfini Perez
Carlos Eduardo Bonfim e Messias
Elaine Dobes Vieira
Antônio Alves Corrêa
Claudete Abrão
Juliane dos Reis Lara Ponce Ruiz
Paulo Nobuo Tanamati
Ricardo Martinez Froes
Sandra Cervo Stefanello
Luiz Carlos Barros Rojas
Roger Frederico Koster Canova
Eva Regina Ferreira de Freitas
Humberto Thiago da Silva
Rosângela Cristina Cardoso Floriano
Izidoro Antonio Viana Gutierrez Filho
Ana Martinês Colman
Giuliana Porto Salvador
Ana Luiza Rodrigues Vale Almeida
Roberto Tortul
Alessandro de Souza Lopes
Lúcio André de Almeida
Mário Alves da Silva

*Colaborou Tatryane Gameiro

DIÁLOGO

A partir de agora, o governador Riedel e o ex-governador Azambuja estarão a...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (29)

29/09/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

José de Alencar - Escritor Brasileiro

"Todo discurso deve ser como o vestido das mulheres; não tão curto, que nos escandalizem, nem tão comprido, que nos entristeçam".

FELPUDA

A partir de agora, o governador Riedel e o ex-governador Azambuja estarão atarefados na cozinha política para preparar o cardápio das eleições 2026, que será à base de "sopa de letrinhas", tamanha a quantidade de interessados em fornecer ingredientes para que também caiam no agrado e possam ocupar o maior número
de cadeiras ao redor da mesa de ambos. Sabe-se que os dois estão, desde já, experimentando ali e aqui para saber qual prato ficará mais apetitoso ou aquele que não deverá ser apresentado de maneira alguma. A escolha está sendo muito criteriosa, até porque é necessário agradar o paladar dos exigentes "clientes finais". Quem viver, verá!

Diálogo

Eleitorado

Mato Grosso do Sul tem um total de 1.959.609 pessoas aptas a votarem e, portanto, em outubro de 2026 estarão escolhendo governador, vice, dois senadores, oito deputados federais e 24 estaduais.

Mais

É para conquistar esse contingente que a classe política, desde já, vem desenvolvendo suas estratégias, incluindo análise de pesquisas para consumo interno e reuniões, a maioria realizada em segredo. Algumas surpresas poderão acontecer, fruto desses entendimentos.

Diálogo
Adriana El Daher e Anisio de Barros Mandetta - Arquivo Pessoal

 

Diálogo
Paulo Setúbal e Ana Eliza Setúbal - Marcos Samerson

Vai e vem

O partido Novo poderá ser o abrigo de bolsonaristas descontentes com novo comando no PL e ser a terceira
via nas eleições de 2026. Há quem esteja falando na possibilidade do deputado federal Marcos Pollon deixar as fileiras dos liberais para ser o candidato ao governo, enquanto Capitão Contar (PRTB) seria candidato ao Senado, seu maior sonho. Não se descarta, segundo se ouve nos bastidores, de a legenda ter ainda o ingresso do deputado estadual João Henrique Catan.

Não colou

Veto total da prefeita Adriane Lopes ao projeto que institui o Programa "Mais Transparência nas Licitações"
foi mantido pelos vereadores. O objetivo da proposta é ampliar a publicidade e o controle social sobre os processos licitatórios. A justificativa da prefeitura é de vício de iniciativa e de que as finalidades já estão contempladas no Portal da Transparência. O projeto é de autoria dos vereadores Marcos Trad e Rafael Tavares.

Conta

Ideia legislativa no Portal e-Cidadania do Senado, que teve mais de 23 mil apoios, está tramitando na Comissão de Direitos Humanos (CDH) e estabelece que servidores públicos aposentados poderão seguir
recebendo auxílio-alimentação. O senador Pedro Chaves (MDB-GO) emitirá relatório sobre a matéria, a ser votado pela comissão. Se o parecer for aprovado, a sugestão será convertida em projeto de lei. Para bancar mais essa mordomia, logicamente que utilizarão o meu, o seu, o nosso dinheirinho. Afe!

Aniversariantes

  • Ana Elizabete de Miranda Barros Arruda
  • Dra. Eduarda Nassar Tebet
  • Jaqueline Terra
  • Eli dos Santos Morais de Brites
  • Cristiane Martins Escalante
  • Eduarda Razuk Serrano
  • Vanessa Tannus
  • Edinaldo Fidelis de Souza
  • Miguel João Calepes
  • Irineu Miguel Tissiane
  • Milton do Prado Ferreira
  • José Carlos Graffe
  • Miguel de Souza Brito
  • Raul Rosa da Silveira Falcão
  • Mitihiro Mise
  • Evaldo Aparecido Dueck
  • Lúcia Yasue Nishiyama
  • Miguel Rodrigues da Silva
  • Gerson Miguel Winck
  • Hudson Inácio Pereira
  • Gilson Altair Saratt Balbe
  • Herley de Melo Tobias
  • Maria Elsa Medeiros Ramalho
  • Dr. Vivaldo Sebastião Marques Filho
  • Dr. José Luiz de Aquino Amorim
  • Maristela Curado do Amaral
  • Dr. Miguel Marques de Oliveira
  • Carlos Henrique Escalante
  • Griselda Yule de Oliveira
  • Maria Cláudia Leite Rubio
  • Gisele Vegas
  • Rubens Bernades Conceição
  • Dra. Niva Gleuce de Ávila Minervini
  • Luiz Miguel Caldart
  • Jehnnifer Kariny Pereira Nantes
  • Homero de Carvalho Bastos
  • Célio Poveda
  • Isis Batista Morais
  • Ramona Santiago
  • João Clóvis Crivelli
  • Juracy do Couto Nince
  • Maria Amélia Ferreira
  • Alice Flores Melo
  • Bruno Tsutsui
  • Cleusa Inêz Fialho Canale
  • Dra. Maria Aparecida Mendes
  • Clayde Ribeiro
  • Fabrizio Rafael Dias Fonseca
  • Ellen Milca Borges
  • Amélia Alves Rodrigues
  • Karolina Mary Ota de Souza
  • Miguel Bonin
  • Ogomar José Mohr
  • Analice de Jonas
  • Ciro Mário de Lima
  • Karoline Medeiros Santos
  • Valtuir Nunes de Souza
  • Jurandy Marcos da Fonseca
  • Jorge Nizete dos Santos
  • Domingos Carlos Corrêa
  • Jamil Sato
  • Meire Socorro Muzelli Cândido
  • Maria de Fátima Santos
  • Pedro Barbosa Gomes
  • Leiliane Almeida de Moraes Macedo
  • Edna Maria Lomes da Silva
  • Rodrigo Gonçalves Pimentel
  • Dr. David Miguel Cardoso Filho
  • Heitor Miguel Scheibeler
  • Miguel Carvalho Rebello
  • Alice Greffe
  • Dr. Luiz Darcy Gonçalves Siqueira
  • Walmiro Pessoa Bastos
  • Arlete Shirlei Carneiro Lima
  • Jane de Moraes Pereira Soares
  • Oneide Teixeira
  • Gerson Martins Hildebrand
  • Laudelino Nei Faria
  • Nelson Barreto do Nascimento
  • Marcelo Luiz Bonfim do Amaral
  • Thathyana Diniz de Moura
  • Damião Pereira da Silva
  • Miguel Baracat
  • Vitor Dias Girelli
  • Elcio Bispo dos Santos
  • Mariana Boigues Idalgo
  • João Miguel Pinto Costa
  • José Carlos Américo
  • Marcos Nantes de Castro,
  • Marcelo Monteiro Salomão
  • Ilise Senger
  • Laís Magda da Silva Ulbrecht Patrizi
  • Dirceu Migueis Pinto Junior
  • Juliana de Souza Gomes Moreira
  • Maria Eugênia de Moraes Guerra
  • Altair Braguini
  • Miguel Jost
  • Michele Bittencourt Abe
  • André Seemann
  • Samuel Florenciano Nunes
  • Alexandre Alves Souto
  • Jerônimo Miguel Vicenzi
  • Arivanildo Duarte de Rezende
  • Miguel Adilson Bochnia
  • César Caligaris de Cordova
  • Alessandra Nantes Monteiro
  • Débora Vasti da Silva do Bomfim
  • Marta Ereno Maia de Paula
  • Rosinéia Alves Borin Barreto

Colaborou Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado.

Correio B+

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Heloísa Périssé

"Está sendo delicioso! A Zulma é vilã, mas também tem humor, exagero, é caricata e ao mesmo tempo muito humana"

28/09/2025 18h00

Compartilhar
Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Heloísa Périssé

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Heloísa Périssé Foto: André Wanderley

Continue Lendo...

Heloísa Périssé vem brilhando como Zulma, sua primeira vilã, na novela das seis da Globo, Êta Mundo Melhor!. Na trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, ela interpreta a diretora do orfanato Casa dos Anjos, manipulando o núcleo central da história com uma vilã cômica, intensa e cheia de camadas surpreendentes.

Nos palcos, protagonizou ao lado de Marcelo Serrado a peça Avesso do Avesso, uma comédia sobre relacionamentos que percorreu diversas capitais brasileiras, conquistando o público com sua leveza e identificação.

No universo literário e audiovisual, lançou o livro Cheia de Graça, onde revisita sua trajetória — especialmente o período de tratamento contra o câncer — com fé, humor e inspiração.

Além disso, comandou ao lado da filha, Luísa Périssé, o programa Desencontro de Gerações (GNT), promovendo conversas bem-humoradas entre pessoas de diferentes idades, sempre com o humor como fio condutor.

Com mais de 30 anos de carreira, Heloísa é referência no humor e na dramaturgia brasileira. Criadora de personagens icônicos como Tati, Mary Help e Bia (Sob Nova Direção), tem passagens marcantes por programas como Zorra Total e Escolinha do Professor Raimundo, além de peças autorais, como E Foram Quase Felizes Para Sempre, que consolidam sua versatilidade e talento.

A atriz é Capa do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno Heloísa fala sobre a sua primeira vilã na novela das seis da TV Globo, trajetória e momentos com a família. 
 

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Heloísa PérisséA atriz Heloísa Périssé é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Dani Darcoso - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você tem uma trajetória marcada pela comédia, mas também por papéis mais sensíveis. Como você escolhe os projetos que abraça?
HP - Sempre busco projetos que me provoquem de alguma forma. Às vezes, o riso é o caminho, outras vezes, o drama. O que me move é a possibilidade de contar uma boa história, que dialogue com o público e também me desafie como atriz.

CE - Agora, vive a sua primeira vilã, em Êta Mundo Melhor. Como tem sido essa experiência? E a repercussão pelas ruas, com o público?
HP - Está sendo delicioso! A Zulma é vilã, mas também tem humor, exagero, é caricata e ao mesmo tempo muito humana. As pessoas nas ruas se divertem com ela, comentam, riem. É um prazer poder brincar com esse lugar da antagonista pela primeira vez.

CE - Depois de tantos personagens memoráveis, qual papel mais desafiou você como atriz?
HP - Cada fase trouxe seus desafios. A Tati, por exemplo, me deu liberdade de improviso, mas também exigia muito ritmo. Já a Zulma me colocou em um lugar novo, de vilania. E escrever e interpretar em teatro sempre me tira da zona de conforto.

CE - O humor sempre esteve muito presente no seu trabalho. Como você enxerga a importância do riso nos tempos atuais?
HP - O riso é essencial. É cura, é respiro. Num mundo tão acelerado, com tantas notícias pesadas, poder rir é um bálsamo. O humor não é só entretenimento, ele tem um papel social, nos ajuda a atravessar momentos difíceis.

CE - Ao longo da carreira, você já experimentou televisão, cinema e teatro. Existe algum desses espaços que é mais especial para você?
HP - Cada um tem sua magia. O teatro é o lugar da troca imediata com o público, onde tudo acontece ao vivo. A TV tem esse alcance enorme, entra na casa das pessoas. E o cinema é poesia no detalhe. Não consigo escolher, cada um me completa de uma forma.

CE - Você também é escritora. Como a escrita complementa sua vida artística? Tem novos projetos nessa área?
HP - A escrita me dá espaço para elaborar, organizar pensamentos e também criar universos. No livro Cheia de Graça pude compartilhar minha experiência de vida. Quero, sim, seguir escrevendo — talvez mais histórias, quem sabe até uma peça, um longa?

CE - Na vida pessoal, você costuma compartilhar momentos em família. Como concilia a rotina intensa de atriz com a maternidade?
HP - Não existe receita perfeita. É um equilíbrio diário, com culpas, ajustes e muito amor. Minhas filhas são minhas grandes parceiras, a gente aprendeu a crescer juntas.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Heloísa PérisséA atriz Heloísa Périssé é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Dani Darcoso - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Sua filha mais nova acabou de se mudar para Europa e a mais velha já não mora com você. Como é esse sentimento de “ninho vazio”?
HP - É um misto de orgulho e saudade. Fico feliz em ver que criei meninas independentes, que seguem seus caminhos. Mas, claro, a casa fica mais silenciosa, e eu preciso reinventar minha rotina sem elas por perto.

CE - Sua história de superação contra o câncer inspirou muita gente. Como essa experiência transformou sua forma de viver e trabalhar?
HP - Transformou tudo. Eu passei a valorizar mais o tempo, os pequenos momentos, a saúde. No trabalho, trouxe mais verdade, mais presença. Eu não deixo nada para depois.

CE - O que você gosta de fazer nos momentos de descanso, fora dos palcos e das câmeras?
HP - Eu amo estar com a família, cozinhar, caminhar, ver filmes. São momentos simples que me recarregam. Tenho vontade de escrever uma peça nova e também de me aventurar em projetos de cinema. Por enquanto, sigo com a novela e alguns convites para eu avaliar após o término da novela.

CE - Para além da carreira, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que se inspiram em você?
HP - Que nunca desistam de si mesmas. A vida pode nos trazer obstáculos, mas também nos dá força para superá-los. Acreditem no próprio valor, tenha fé em suas crenças e sigam em frente com coragem e amor.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 10 horas

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3499, segunda-feira (29/09)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3499, segunda-feira (29/09)

3

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer

4

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS
Previsão

/ 1 dia

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6839, segunda-feira (29/09)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6839, segunda-feira (29/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 35 minutos

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica