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CAMPO GRANDE (MS)

Ipê rosa abre temporada das cores e anuncia chegada do inverno

Rosa começou a florir e deve alcançar o seu auge no fim do mês, próximo a chegada da estação de inverno, em 21 de junho

Naiara Camargo

Naiara Camargo

14/06/2026 - 15h44
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A temporada das cores está de volta: ipês voltaram a colorir e enfeitar ruas e avenidas de Campo Grande.

O rosa é o primeiro do ano a florir e anunciar a chegada do inverno, que começa em 21 de junho, daqui uma semana.

O Ipê, símbolo da flora sul-mato-grossense, é comum nas estações de outono e inverno. A temporada de floração começa em junho e vai até setembro. O ipê rosa floresce em junho/julho; o amarelo em julho/agosto e o branco em agosto/setembro.

"Tapete rosa" de folhas de ipê rosa na avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Foto: Gerson Oliveira/arquivo

O rosa começou a florir e deve alcançar o seu auge no fim do mês. Apesar de ainda tímidos, estão plantados nas avenidas Afonso Pena, Ernesto Geisel, Mato Grosso, Ricardo Brandão, Costa e Silva, Gury Marques, Parque das Nações Indígenas, Parque dos Poderes, entre outros locais.

Flores da árvore caem e formam um lindo e exuberante “tapete rosa” no chão.

As cores mais comuns em Campo Grande são rosa, amarelo e branco. Também existe a cor verde, incomum na Capital. Além desses, existe o falso ipê, que é o lilás, do gênero Jacaranda.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), no fim nos anos 90 e início dos anos 2000, a gestão municipal plantou cinco mil mudas de ipês nas saídas da cidade, canteiros centrais das avenidas e parques. E, por isso, a cidade recebeu o título e slogam de “Capital dos Ipês”.

"Tapete rosa" de folhas de ipê rosa na avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Foto: Gerson Oliveira/arquivo

IPÊ

O ipê é uma árvore do gênero Handroanthus, Tabebuia e Cybistax e da família Bignoniaceae. É comum florescer na estação de inverno.

Possui altura que varia de 5 a 20 metros, carregado de flores coloridas e desprovido de folhas. Em boas condições, pode passar de 100 anos de vida com facilidade. 

Suas características são:

  • Cascas rugosas
  • Folhas substituídas por flores coloridas na estação de inverno
  • Deciduidade de folhas, que é quando as folhas caem na estação seca
  • Folhas palmadas, que são folhas em forma de uma mão aberta

Chama a atenção porque as folhas são totalmente substituídas por flores, em cachos, na maioria de suas espécies durante a estação de seca.

Flores do ipê rosa. Foto: Marcelo Victor/arquivo

Por causa de sua beleza, atraem insetos e vertebrados como abelhas e pássaros, especialmente beija-flores que tem papel fundamental na polinização.

De acordo com o mestre em biologia vegetal e doutorando em ecologia e conservação, Pedro Isaac Vanderlei de Souza, os Ipês são predominantes em todo o país, com ocorrência na Mata Atlântica, Caatinga, Amazônia, Cerrado e em alguns países da América do Sul.

Existem três espécies de Ipê rosa, quatro do amarelo, uma do branco e uma do verde em Campo Grande.

“A mais comum de rosa é Handroanthus impetiginosus. De amarelo a gente tem bastante Handroanthus ochraceus, que é o ipê amarelo do cerrado, e Tabebuia aurea, que é o ipê amarelo do Pantanal ou paratudo, além de Handroanthus chrysotricha, que é aquele ipê amarelo pequeninho. O branco é Tabebuia roseoalba e o verde é Cybistax antisyphilitica”, explicou Pedro.

A floração do ipê-rosa é bem curta, geralmente dura poucos dias a algumas semanas.

Astrologia Correio B+

Tarô da Semana de 15 a 21 de junho: Quatro de Paus Tempo de celebrar a vida

Depois de um período de desafios, ajustes e construção, o Tarô traz como regente da semana o Quatro de Paus, uma carta que fala sobre conquistas, celebrações e a importância de reconhecer o caminho percorrido.

14/06/2026 12h00

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Tarô da Semana: Quatro de Paus Tempo de celebrar a vida

Tarô da Semana: Quatro de Paus Tempo de celebrar a vida Foto: Divulgação

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A carta desta semana é o Quatro de Paus, um dos arcanos mais alegres e acolhedores do Tarô. Sua mensagem é simples, mas poderosa: chegou a hora de celebrar.

Em um mundo que nos incentiva constantemente a correr atrás da próxima meta, do próximo compromisso e da próxima conquista, o Quatro de Paus surge para nos lembrar de algo essencial: também é preciso reconhecer o caminho já percorrido.

Na imagem tradicional da carta, vemos pessoas reunidas em uma celebração. Há dança, alegria, acolhimento e uma sensação de pertencimento. O Quatro de Paus fala justamente sobre isso: os momentos em que fazemos uma pausa para compartilhar a felicidade, fortalecer vínculos e agradecer pelas conquistas, grandes ou pequenas.

Esta energia combina perfeitamente com o período que estamos vivendo. Junho é um mês marcado por encontros, reencontros e tradições afetivas. As festas juninas reúnem famílias, amigos e comunidades em torno da música, das comidas típicas e da alegria coletiva.

Ao mesmo tempo, os jogos da Copa do Mundo transformam salas de estar, bares e praças em espaços de convivência, onde torcemos, vibramos e compartilhamos emoções.

Independentemente do resultado das partidas, existe algo muito especial nesses momentos: eles nos lembram que a vida também acontece nos intervalos da rotina, nas conversas despretensiosas, nas risadas espontâneas e na companhia das pessoas que amamos.

Quatro de Paus — celebração, união e pertencimento

O Quatro de Paus é uma das cartas mais associadas ao casamento, às uniões afetivas, aos reencontros e à construção de uma base sólida para a vida. Sua energia está ligada aos momentos em que percebemos que algo importante floresceu e ganhou estrutura suficiente para ser apreciado.

Mais do que representar uma festa, o arcano simboliza a conclusão bem-sucedida de uma etapa. É a sensação de cruzar um portal e entrar em uma nova fase, levando consigo tudo o que foi aprendido ao longo do caminho.

Por isso, ele também está relacionado aos ritos de passagem: mudanças de casa, formaturas, casamentos, nascimentos, promoções e qualquer experiência que marque uma transição significativa.

A carta nos recorda que nenhuma trajetória é construída isoladamente. Família, amigos, parceiros e pessoas queridas compõem a rede de apoio que sustenta nossos passos.

O Quatro de Paus fala sobre comunidade, acolhimento e sobre a importância de cultivar vínculos capazes de atravessar os diferentes ciclos da vida.

Existe ainda um simbolismo importante ligado ao lar. E aqui, lar não significa apenas um espaço físico. Pode ser uma relação, um grupo, uma amizade ou até mesmo uma nova forma de enxergar a si próprio. O arcano sugere a sensação reconfortante de finalmente encontrar o seu lugar.

Muitas vezes estamos tão focados no próximo objetivo que deixamos de perceber o quanto já avançamos. O Quatro de Paus convida a mudar essa perspectiva. Em vez de olhar apenas para o que ainda falta conquistar, ele propõe um exercício de consciência sobre tudo o que já foi construído.

Esta é uma carta associada à estabilidade e ao fortalecimento de estruturas duradouras. Ela indica que algo importante está encontrando seu equilíbrio. Pode ser um projeto que amadureceu, uma relação que atravessou desafios e se consolidou, uma conquista profissional ou uma fase de maior segurança emocional.

O momento também favorece encontros, reconciliações e experiências que fortalecem o senso de conexão. Existe uma energia de cooperação no ar, lembrando que o sucesso costuma ser mais significativo quando pode ser compartilhado.

No amor, o Quatro de Paus fala de relações que oferecem acolhimento e confiança. Para quem está solteiro(a), encontros sociais, comemorações e atividades em grupo podem criar oportunidades para conexões genuínas. A tendência é que as relações surjam de forma natural, a partir de interesses e valores em comum.

Para quem já vive uma relação, a carta favorece planos conjuntos, fortalecimento dos laços e conversas sobre o futuro. É uma energia que estimula compromisso, parceria e construção.

Na vida profissional, o arcano aponta para reconhecimento e satisfação pelos resultados alcançados. Projetos podem chegar a uma conclusão positiva, equipes podem celebrar conquistas e esforços realizados ao longo dos últimos meses tendem a produzir retornos concretos.

Nas finanças, a energia é de equilíbrio e responsabilidade. O período favorece decisões voltadas para conforto, segurança e planejamento de longo prazo, permitindo desfrutar dos frutos do trabalho sem perder a visão de futuro.

O Quatro de Paus também nos convida a refletir sobre o valor dos marcos cotidianos. Nem toda vitória precisa ser extraordinária para ser significativa. Às vezes, a conquista está em encerrar um ciclo difícil, manter a constância em um projeto ou simplesmente perceber que você se tornou mais forte do que era há alguns meses.

Quantas vezes você alcançou algo importante e imediatamente voltou sua atenção para a próxima preocupação?

Esta carta sugere outra postura: a de honrar o presente.

Permita-se reconhecer seu esforço. Observe o quanto cresceu, o quanto aprendeu e o quanto construiu. A felicidade não mora apenas nos grandes acontecimentos do futuro; ela também está presente nos instantes em que conseguimos enxergar a beleza do caminho percorrido.

O Quatro de Paus lembra ainda que alegria, lazer e convivência não são distrações da vida: são parte dela. O equilíbrio emocional depende tanto da realização quanto da capacidade de desfrutar os momentos de pausa.

Talvez a energia desta semana se manifeste em uma reunião familiar, em uma noite de festa junina, em um encontro para assistir a um jogo ou em uma conversa capaz de renovar o sentimento de proximidade com pessoas importantes.

Existe uma força especial nos momentos compartilhados. Eles fortalecem vínculos, renovam a esperança e nos ajudam a lembrar que, mesmo diante dos desafios, há motivos para agradecer.

Por isso, a mensagem do Quatro de Paus para os próximos dias é clara: celebre a vida em todas as suas formas. Valorize suas conquistas, fortaleça seus laços e reconheça a abundância presente nos pequenos e grandes momentos da jornada.

Afinal, muitas das lembranças mais preciosas não nascem dos acontecimentos extraordinários, mas das experiências simples que vivemos ao lado de quem amamos.

Nesta semana, permita-se celebrar a vida.

Muita luz,

Ana Cristina Paixão

Capa da semana - Especial 5 anos Correio B+

Entrevista exclusiva com a atriz Giovanna Antonelli

Gravar "Rio de Sangue" exigiu muita entrega e disponibilidade. Gosto de mergulhar nas personagens, entender o que as move, os conflitos que carregam e o universo em que vivem"

14/06/2026 11h00

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Entrevista exclusiva com a atriz Giovanna Antonelli

Entrevista exclusiva com a atriz Giovanna Antonelli Foto: Vinícius Mochizuki

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Giovanna Antonelli vive um momento de intensa produção e expansão em sua trajetória artística e empresarial. A atriz acaba de lançar o filme Rio de Sangue, reafirmando sua presença marcante no cinema nacional, e também idealizou, realizou e apresentou o evento “Elas”, um encontro potente voltado ao protagonismo feminino, onde compartilhou reflexões sobre carreira, propósito e transformação. Em paralelo, se prepara para iniciar as gravações da segunda temporada da série Tremembé e também para o novo longa-metragem Garotas, ampliando ainda mais sua atuação em diferentes plataformas.

Com uma carreira sólida e multifacetada, Giovanna transita com naturalidade entre televisão, cinema e streaming, sempre construindo personagens que dialogam com o público e deixam marcas na cultura popular. Um exemplo recente é Beleza Fatal, projeto que reforça sua versatilidade e capacidade de se reinventar em narrativas contemporâneas, mantendo-se relevante e em constante evolução.

Para além das telas, Giovanna Antonelli também consolida, cada vez mais, sua atuação como mentora e empreendedora. Rodando o Brasil e também o exterior, ela lidera encontros e mentorias voltadas ao fortalecimento feminino, compartilhando aprendizados acumulados ao longo de décadas de sucesso.

Sua fala potente e inspiradora ecoa especialmente entre mulheres que se reconhecem em sua trajetória e nas personagens que interpretou ao longo dos anos — mulheres fortes, complexas e à frente de seu tempo. Assim, Giovanna segue ampliando seu legado, conectando arte, negócios e impacto social em uma carreira que continua em plena ascensão.

A atriz Giovanna Antonelli celebra com o Correio B+ seus 5 anos em entrevista exclusiva ao Caderno falando sobre inúmeros trabalhos no ar, em produção e também estreias, além de beleza família e uma mesnagem especial para o B+.

Entrevista exclusiva com a atriz Giovanna AntonelliA atriz Giovanna Antonelli é a Capa exclusiva de aniversário de 5 anos do Correio B+ - Foto: Vinícius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você está vivendo uma fase muito intensa, com novos trabalhos no cinema, projetos no audiovisual e também se dedicando ao empreendedorismo. Como tem sido conciliar tantos lados diferentes da sua carreira?
GA - Eu nunca enxerguei essas áreas como coisas separadas. No fundo, tudo nasce do mesmo lugar. Eu gosto de criar, construir, contar histórias e tirar ideias do papel. A atuação foi o primeiro lugar onde vivi isso. Depois os negócios, as plataformas digitais online, as palestras, o mundo digital e o evento Elas - que lançamos em março desse ano, para 4 mil mulheres. 

Cada um tem uma linguagem diferente, e  todos conversam com a mesma vontade de aprender e de estar em movimento. Dá trabalho, mas sempre fui movida pela curiosidade e não pelo conforto. E isso que me mantém apaixonada pelo que faço. 

CE - Sobre “Rio de Sangue”, nos conte um pouco sobre a preparação para a personagem. E o que pontuaria como o melhor e o mais desafiador deste trabalho?
GA - Exigiu muita entrega e disponibilidade. Gosto de mergulhar nas personagens, entender o que as move, os conflitos que carregam e o universo em que vivem.

Mas nessa personagem , o que me interessou foi ela não lutar por heroísmo. Ela luta porque não consegue desistir. É uma mulher atravessada pelo medo, pela dor e pelo amor de mãe. Sustentar emocionalmente alguém que passa boa parte da história no limite foi desafiador. E, como atriz, são esses lugares que me provocam.

CE - Como está a expectativa para entrar no universo de “Tremembé”, uma série que já conquistou o público?
GA - Uma delicia. Quando um projeto já estabelece uma conexão com o público, existe uma responsabilidade, mas também uma motivação especial. E a possibilidade de contar histórias complexas me fez aceitar.  Não me aproximo de uma personagem pra julgar nem pra defender. E a força da série tá em provocar reflexão sem simplificar a realidade.

CE - “O Clone” segue sendo um fenômeno até hoje, inclusive fora do Brasil. Como é perceber que a Jade continua tão viva no imaginário do público depois de tantos anos?
GA - Emocionante. A Jade se tornou muito maior do que eu poderia imaginar quando comecei esse trabalho. Ela atravessou gerações, fronteiras e culturas de uma forma muito bonita. Curioso encontrar hoje mães e filhas que assistiram à novela em momentos diferentes da vida e que criaram uma conexão com a personagem.

Isso é a força da dramaturgia brasileira e de histórias que continuam encontrando novos públicos muito tempo depois de terem sido contadas. 

Entrevista exclusiva com a atriz Giovanna AntonelliA atriz Giovanna Antonelli é a Capa exclusiva de aniversário de 5 anos do Correio B+ - Foto: Vinícius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Depois de tantos trabalhos marcantes, o que ainda desperta seu interesse em um novo personagem? Existe algum papel que você ainda sonha em fazer?
GA - O que me move é o desafio. Eu gosto quando uma personagem me dá trabalho. Rsrs. Quando leio uma história e percebo que ela pode me levar prum lugar onde não estive como atriz. Quero explorar outros universos e ser surpreendida com grandes histórias pra contar.  

CE - Como está sendo acompanhar a estreia do Pietro como ator nas novelas?
GA - É bonito ver um filho encontrando algo que ama. E respeito o espaço dele, porque essa é uma caminhada que pertence a ele. Importante que ele faça seu próprio percurso, com acertos e erros que fazem parte de qualquer profissão. Tenho muito orgulho da dedicação, da seriedade e do comprometimento dele, porque essa carreira exige isso. E desejo que ele construa sua trajetória com responsabilidade e paixão sempre. 

CE - O empreendedorismo ganhou um espaço importante na sua vida nos últimos anos. O que mais te realiza nesse lado empresária?
GA - Ver uma ideia ganhar vida. Pensar, testar, errar, ajustar e acompanhar o que estava na imaginação se tornando realidade. Por isso digo que atuação e empreendedorismo conversem tanto. Nos dois casos crio o que antes não existia. E isso é desafiador. 

CE - Com uma rotina tão intensa, como você faz para equilibrar a vida profissional e pessoal? O que faz para cuidar da mente e do corpo?
GA - Ja que equilíbrio não é perfeição, não me cobro. O que é positivo. Tem períodos em que o trabalho exige mais, outros em que a família ocupa mais espaço. O que quero é estar presente em cada momento. Me recarrego na natureza, e no tempo que passo com família e amigos.

Entrevista exclusiva com a atriz Giovanna AntonelliGiovanna em cena - Rio de Sangue - Divulgação

CE - Nos momentos em que não está trabalhando, como gosta de passar o tempo? Quais são os passeios preferidos da família?
GA - Amo estar com meus filhos. Fazendo qualquer coisa! Um café da manhã juntos com conversa boa, amo viagens cheias de aventuras e novas descobertas! O que vale nessa vida é criar memórias.

CE - Para fechar, queria que você deixasse uma mensagem pelos 5 anos da B+ e pelos 72 anos do Correio do Estado, celebrando essa parceria e essa trajetória tão importante.
GA - Quero parabenizar a B+ e o Correio do Estado pela trajetória e compromisso com a informação. Num momento em que tudo acontece tão rápido, construir relevância e manter a confiança do público é admirável. Desejo mais sucesso. Que essa parceria continue levando informação, e conexão para cada vez mais pessoas.

 

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