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Capa da semana - Especial 5 anos Correio B+

Entrevista exclusiva com a atriz Giovanna Antonelli

Gravar "Rio de Sangue" exigiu muita entrega e disponibilidade. Gosto de mergulhar nas personagens, entender o que as move, os conflitos que carregam e o universo em que vivem"

Flavia Viana

Flavia Viana

14/06/2026 - 11h00
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Giovanna Antonelli vive um momento de intensa produção e expansão em sua trajetória artística e empresarial. A atriz acaba de lançar o filme Rio de Sangue, reafirmando sua presença marcante no cinema nacional, e também idealizou, realizou e apresentou o evento “Elas”, um encontro potente voltado ao protagonismo feminino, onde compartilhou reflexões sobre carreira, propósito e transformação. Em paralelo, se prepara para iniciar as gravações da segunda temporada da série Tremembé e também para o novo longa-metragem Garotas, ampliando ainda mais sua atuação em diferentes plataformas.

Com uma carreira sólida e multifacetada, Giovanna transita com naturalidade entre televisão, cinema e streaming, sempre construindo personagens que dialogam com o público e deixam marcas na cultura popular. Um exemplo recente é Beleza Fatal, projeto que reforça sua versatilidade e capacidade de se reinventar em narrativas contemporâneas, mantendo-se relevante e em constante evolução.

Para além das telas, Giovanna Antonelli também consolida, cada vez mais, sua atuação como mentora e empreendedora. Rodando o Brasil e também o exterior, ela lidera encontros e mentorias voltadas ao fortalecimento feminino, compartilhando aprendizados acumulados ao longo de décadas de sucesso.

Sua fala potente e inspiradora ecoa especialmente entre mulheres que se reconhecem em sua trajetória e nas personagens que interpretou ao longo dos anos — mulheres fortes, complexas e à frente de seu tempo. Assim, Giovanna segue ampliando seu legado, conectando arte, negócios e impacto social em uma carreira que continua em plena ascensão.

A atriz Giovanna Antonelli celebra com o Correio B+ seus 5 anos em entrevista exclusiva ao Caderno falando sobre inúmeros trabalhos no ar, em produção e também estreias, além de beleza família e uma mesnagem especial para o B+.

A atriz Giovanna Antonelli é a Capa exclusiva de aniversário de 5 anos do Correio B+ - Foto: Vinícius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você está vivendo uma fase muito intensa, com novos trabalhos no cinema, projetos no audiovisual e também se dedicando ao empreendedorismo. Como tem sido conciliar tantos lados diferentes da sua carreira?
GA - Eu nunca enxerguei essas áreas como coisas separadas. No fundo, tudo nasce do mesmo lugar. Eu gosto de criar, construir, contar histórias e tirar ideias do papel. A atuação foi o primeiro lugar onde vivi isso. Depois os negócios, as plataformas digitais online, as palestras, o mundo digital e o evento Elas - que lançamos em março desse ano, para 4 mil mulheres. 

Cada um tem uma linguagem diferente, e  todos conversam com a mesma vontade de aprender e de estar em movimento. Dá trabalho, mas sempre fui movida pela curiosidade e não pelo conforto. E isso que me mantém apaixonada pelo que faço. 

CE - Sobre “Rio de Sangue”, nos conte um pouco sobre a preparação para a personagem. E o que pontuaria como o melhor e o mais desafiador deste trabalho?
GA - Exigiu muita entrega e disponibilidade. Gosto de mergulhar nas personagens, entender o que as move, os conflitos que carregam e o universo em que vivem.

Mas nessa personagem , o que me interessou foi ela não lutar por heroísmo. Ela luta porque não consegue desistir. É uma mulher atravessada pelo medo, pela dor e pelo amor de mãe. Sustentar emocionalmente alguém que passa boa parte da história no limite foi desafiador. E, como atriz, são esses lugares que me provocam.

CE - Como está a expectativa para entrar no universo de “Tremembé”, uma série que já conquistou o público?
GA - Uma delicia. Quando um projeto já estabelece uma conexão com o público, existe uma responsabilidade, mas também uma motivação especial. E a possibilidade de contar histórias complexas me fez aceitar.  Não me aproximo de uma personagem pra julgar nem pra defender. E a força da série tá em provocar reflexão sem simplificar a realidade.

CE - “O Clone” segue sendo um fenômeno até hoje, inclusive fora do Brasil. Como é perceber que a Jade continua tão viva no imaginário do público depois de tantos anos?
GA - Emocionante. A Jade se tornou muito maior do que eu poderia imaginar quando comecei esse trabalho. Ela atravessou gerações, fronteiras e culturas de uma forma muito bonita. Curioso encontrar hoje mães e filhas que assistiram à novela em momentos diferentes da vida e que criaram uma conexão com a personagem.

Isso é a força da dramaturgia brasileira e de histórias que continuam encontrando novos públicos muito tempo depois de terem sido contadas. 

A atriz Giovanna Antonelli é a Capa exclusiva de aniversário de 5 anos do Correio B+ - Foto: Vinícius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Depois de tantos trabalhos marcantes, o que ainda desperta seu interesse em um novo personagem? Existe algum papel que você ainda sonha em fazer?
GA - O que me move é o desafio. Eu gosto quando uma personagem me dá trabalho. Rsrs. Quando leio uma história e percebo que ela pode me levar prum lugar onde não estive como atriz. Quero explorar outros universos e ser surpreendida com grandes histórias pra contar.  

CE - Como está sendo acompanhar a estreia do Pietro como ator nas novelas?
GA - É bonito ver um filho encontrando algo que ama. E respeito o espaço dele, porque essa é uma caminhada que pertence a ele. Importante que ele faça seu próprio percurso, com acertos e erros que fazem parte de qualquer profissão. Tenho muito orgulho da dedicação, da seriedade e do comprometimento dele, porque essa carreira exige isso. E desejo que ele construa sua trajetória com responsabilidade e paixão sempre. 

CE - O empreendedorismo ganhou um espaço importante na sua vida nos últimos anos. O que mais te realiza nesse lado empresária?
GA - Ver uma ideia ganhar vida. Pensar, testar, errar, ajustar e acompanhar o que estava na imaginação se tornando realidade. Por isso digo que atuação e empreendedorismo conversem tanto. Nos dois casos crio o que antes não existia. E isso é desafiador. 

CE - Com uma rotina tão intensa, como você faz para equilibrar a vida profissional e pessoal? O que faz para cuidar da mente e do corpo?
GA - Ja que equilíbrio não é perfeição, não me cobro. O que é positivo. Tem períodos em que o trabalho exige mais, outros em que a família ocupa mais espaço. O que quero é estar presente em cada momento. Me recarrego na natureza, e no tempo que passo com família e amigos.

Giovanna em cena - Rio de Sangue - Divulgação

CE - Nos momentos em que não está trabalhando, como gosta de passar o tempo? Quais são os passeios preferidos da família?
GA - Amo estar com meus filhos. Fazendo qualquer coisa! Um café da manhã juntos com conversa boa, amo viagens cheias de aventuras e novas descobertas! O que vale nessa vida é criar memórias.

CE - Para fechar, queria que você deixasse uma mensagem pelos 5 anos da B+ e pelos 72 anos do Correio do Estado, celebrando essa parceria e essa trajetória tão importante.
GA - Quero parabenizar a B+ e o Correio do Estado pela trajetória e compromisso com a informação. Num momento em que tudo acontece tão rápido, construir relevância e manter a confiança do público é admirável. Desejo mais sucesso. Que essa parceria continue levando informação, e conexão para cada vez mais pessoas.

 

Beleza Correio B+

Oito ativos que você precisa analisar antes de comprar um gloss labial

Especialista explica quais componentes ajudam a manter os lábios hidratados, protegidos e saudáveis no dia a dia

13/06/2026 17h00

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Oito ativos que você precisa analisar antes de comprar um gloss labial

Oito ativos que você precisa analisar antes de comprar um gloss labial Foto: Divulgação

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Após a pandemia, o mercado de maquiagem passou por uma transformação significativa, impulsionando o crescimento de produtos voltados para os lábios em diferentes formatos, embalagens e fórmulas.

Entre eles, o gloss labial se consolidou como um dos itens mais desejados do segmento de beleza, ganhando espaço não apenas pela estética, mas também pelo apelo de cuidado e tratamento diário.

Muito além do efeito brilhante e volumoso, o gloss passou a incorporar ativos hidratantes e regeneradores, acompanhando uma demanda crescente por produtos multifuncionais. “Atualmente os consumidores procuram produtos que unam beleza e tratamento.

Os lábios são extremamente sensíveis, possuem uma barreira mais fina e poucas glândulas sebáceas e sudoríparas, sofrem com maior exposição ao ambiente e à saliva, o que favorece o ressecamento constante. Por isso, o gloss ideal é aquele que também entrega hidratação e proteção no uso diário”, explica a médica atuante em dermatologia Dra. Isadora Ragognete.

Os lábios são estruturas delicadas que revestem a entrada da boca e, justamente por serem mais vulneráveis às mudanças climáticas, poluição, exposição solar e até ao uso frequente de produtos inadequados, exigem atenção especial na rotina de cuidados.

A doutora reforça que os cuidados com a região devem fazer parte da rotina diária. “Por serem constantemente expostos a diferentes agressões no dia a dia, os lábios precisam de cuidados diários e de ativos que realmente façam diferença tanto a curto quanto a longo prazo”, conclui a médica.

Diante da variedade de fórmulas disponíveis no mercado, a Dra. Isadora listou os oito principais ativos que vale procurar em um gloss labial para manter os lábios mais saudáveis, hidratados e protegidos.

Ácido hialurônico

Conhecido pelo alto poder de hidratação, o ativo ajuda a manter os lábios mais macios e com aspecto volumoso. “Ele atrai água para a região dos lábios, ajudando a reduzir o aspecto ressecado e proporcionando uma aparência mais uniforme e saudável”, explica a Dra. Isadora.

Vitamina E

Com ação antioxidante, ajuda a proteger os lábios contra agressões externas e sinais de ressecamento. “A vitamina E auxilia na proteção da pele contra danos causados por fatores ambientais, além de contribuir para a manutenção da hidratação”, comenta a médica.

Manteiga de karité

Muito utilizada em produtos labiais, promove nutrição intensa e ajuda na recuperação de rachaduras. “É um ativo excelente para quem sofre com lábios sensíveis ou descamando, principalmente em períodos mais frios e secos”, destaca.

Pantenol

Possui ação calmante e regeneradora, ajudando na recuperação da barreira labial  “O pantenol é interessante porque ajuda a aliviar desconfortos e melhora a sensação de maciez logo nas primeiras aplicações”, afirma a Dra.

Óleos vegetais

Óleo de jojoba, coco e rosa mosqueta ajudam a manter a hidratação natural dos lábios. “Os óleos vegetais formam uma barreira protetora que reduz a perda de água e melhora a textura dos lábios ao longo do dia”, explica.

Ceramidas

Importantes para fortalecer a barreira de proteção da pele, evitando ressecamento excessivo. “As ceramidas ajudam a preservar a integridade dos lábios, principalmente em pessoas que têm tendência à sensibilidade”, comenta a médica.

Esqualano

Ativo hidratante leve e confortável, muito utilizado em fórmulas modernas de gloss. “O esqualano oferece hidratação sem deixar sensação pegajosa, trazendo conforto para o uso contínuo”, diz a Dra. Isadora.

FPS na fórmula

A proteção solar também é importante para a saúde labial. “Muitas pessoas esquecem que os lábios também sofrem com os danos da radiação solar. Produtos com FPS ajudam a prevenir ressecamento, manchas e envelhecimento precoce da região”, finaliza.

Correio B+

Amaury Jr. estreia novo programa de TV para brasileiros nos Estados Unidos

No ano em que completa 50 anos de carreira, apresentador assina com a TV Connect USA e transforma relação antiga com os EUA em atração voltada à comunidade brasileira no país

13/06/2026 15h30

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Amaury Jr. estreia novo programa de TV para brasileiros nos Estados Unidos

Amaury Jr. estreia novo programa de TV para brasileiros nos Estados Unidos Foto: Divulgação

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Os Estados Unidos nunca foram um território distante para Amaury Jr. Ao longo de décadas, o apresentador gravou centenas de reportagens no país, cobriu eventos, entrevistou personalidades internacionais e acompanhou de perto parte do universo de entretenimento, moda, luxo e comportamento que marcou sua trajetória na televisão.

Com casa há quase 30 anos na região de Orlando, na Flórida, ele transforma agora essa relação antiga em um novo projeto editorial. Amaury Jr. vai estrear um programa na TV Connect USA, emissora aberta e multiplataforma de mídia voltada à comunidade brasileira nos Estados Unidos e afiliada à CNN Newsource.

A atração, que deve se chamar "Amaury Jr. Connect", tem estreia prevista para julho e será desenvolvida com produção entre Brasil e Estados Unidos. Com passagens por emissoras como Band, RedeTV! e TV Cultura, Amaury construiu uma das trajetórias mais reconhecidas da televisão brasileira no entretenimento e lifestyle.

Ao longo de cinco décadas, consolidou uma linguagem própria ao combinar entrevistas, cobertura social, bastidores, viagens, grandes eventos e encontros com personalidades do Brasil e do exterior.

O novo programa marca uma etapa inédita nessa trajetória. Embora já tenha produzido diversas matérias nos Estados Unidos para exibição no Brasil, esta será a primeira vez que Amaury desenvolve uma atração pensada diretamente para brasileiros que vivem no exterior.

A proposta é preservar algumas das marcas mais conhecidas do apresentador, mas em uma nova roupagem editorial. O programa vai reunir entrevistas, reportagens externas, viagens, cobertura de eventos, comportamento e lifestyle, com foco em personagens, lugares e histórias conectados à comunidade brasileira nos Estados Unidos, além de curiosidades das cidades norte-americanas retratadas pelo olhar atento de Amaury.

A atração também deve abrir espaço para momentos de memória, com trechos de entrevistas históricas do acervo de Amaury Jr., acumulado ao longo de décadas de televisão.

A ideia é resgatar conversas marcantes com personalidades do entretenimento, da política, dos negócios e do esporte, sem perder o foco na produção de conteúdos inéditos e na nova frente internacional do apresentador.

"Depois de 50 anos de televisão, o mais bonito é perceber que ainda dá para sair da zona de conforto. Estou muito animado com esse projeto porque ele me coloca de novo em movimento, em outro país, diante de uma comunidade brasileira que também conhece bem esse sentimento: gente que teve coragem de mudar, empreender, recomeçar e buscar novos sonhos longe de casa." Amaury Jr.

A estreia integra uma nova fase da TV Connect USA. Desde a entrada de Dony De Nuccio, ex-âncora da Globo, na operação, a emissora vem passando por uma reformulação de grade, ampliação de sinal e reforço do elenco, em um movimento para consolidar sua presença entre os brasileiros que vivem nos Estados Unidos.

Amaury Jr. estreia novo programa de TV para brasileiros nos Estados UnidosDony De Nuccio, CEO & Co-Owner, TV Connect USA - Divulgação

A TV Connect USA também prepara uma sequência de novidades em programação, com investimentos em jornalismo, entretenimento e esportes. A chegada de Amaury Jr. faz parte dessa estratégia de ampliar a oferta de conteúdos originais e aproximar a emissora de diferentes perfis da comunidade brasileira no país.

"O Amaury chega à TV Connect USA em um momento decisivo de expansão da emissora e com uma energia muito alinhada com a do nosso público: brasileiros que se reinventam fora do país, empreendem, abrem novos caminhos e seguem profundamente conectados ao Brasil." "Ter o Amaury conosco é mais do que uma honra: é um sinal claro da força do que estamos construindo. Ele que já fez história na televisão brasileira agora se junta a nós para fazermos história na comunicação com os brasileiros nos Estados Unidos." Dony De Nuccio, CEO & Co-Owner, TV Connect USA

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