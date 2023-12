Dia de rock, bebê!

Para os amantes da banda de rock irlandesa a apresentação do U2 Ultracovert garante que irá tocar os maiores sucessos; A abertura fica por conta da artista Ana e Mais com músicos sul-mato-grossenses

No sábado (2), é dia de tirar a camiseta de rock e calçar o all star para acompanhar o show da banda U2 Ultraviolet e aproveitar para soltar a garganta no embalo dos clássicos em um evento preparado para que todos saiam satisfeitos. Para tanto mais duas bandas formam o espetáculo.

Ana e Mais apresenta clássicos de rock e blues em estilo único que promete fazer o público vibrar. Além disso, ela participa da apresentação do U2 Ultraviolet.

Ana e Mais trazem clássicos do rock e blues em versões marcantes. Foto: Divulgação

Para os amantes da banda de rock irlandesa a banda garante que irá tocar os maiores sucessos. Abre o show a banda Ana e Mais, no vocal Ana, acompanhada por músicos de Mato Grosso do Sul.

O repertório promete transitar entre clássicos de rock, blues e músicas contemporâneas. Serão tocados sucessos de Amy Whinehouse, como "Rehab" e "At Least" passando por Etta James até hits atuais: "Do I Wanna Know" do Artic Monkeys.

U2 Ultraviolet

Após garantir o "esquenta" a anfitriã da noite sobe ao palco para homenagear a lendária banda U2. Tudo começou quando o guitarrista Paulo Lilla, em 2015, estava entre a plateia segurando um cartaz com os dizeres "May I Play Guitar With You” (Posso tocar violão/guitarra com você?).

Guitarrista da banda Paulo Lilla tocando violão com Bono Vox, da banda U2 em show. Foto: Divulgação

Bono, da banda U2, viu o cartaz e Paulo teve a oportunidade de tocar "All I Want is You" diante de milhares de fãs. No final, como presente, recebeu o violão utilizado nesse momento emocionante.



Para Campo Grande, a banda fará um show incrível e com muitos sucessos da banda irlandesa como "With or Without You", "Beautiful Day" e "One". As bandas prometem elevar a noite a um patamar inesquecível, garantindo uma experiência musical que ficará marcada na memória de todos os presentes.

O Sunset Growler Station, fica localizado na Av. Afonso Pena e será o palco destes dois shows que começam a partir de 18h30, com abertura dos portões. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos antecipadamente para garantir seu lugar ou na hora.



Serviço

Data: 02 de dezembro

Local: Sunset Growler Station, Av. Afonso Pena, 5668.

Horário: A partir das 18h30

Ingressos podem ser adquiridos na hora e online pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/u2-ultraviolet-tributo-ao-vivo-no-sunset-growler-station/2219474

**Com assessoria

