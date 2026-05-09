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Percentuais de rejeição de cinco pré-candidatos ao Senado mostram que... Leia na coluna de hoje

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Ester Figueiredo

09/05/2026 - 00h02
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Américo Calheiros - poeta de ms

A fama é sempre maior que o homem. Os grandes a temem. Os tolos a enaltecem”.

FELPUDA 

Percentuais de rejeição de cinco pré-candidatos ao Senado mostram que a população de MS está dividida. Os resultados do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) e divulgados pelo Correio do Estado, indicam como anda o humor do eleitorado. Vander Loubet (PT) e Soraya Thronicke (PSB), estão na primeira e terceira colocação. Já o ex-deputado Capitão Contar aparece no segundo lugar. O senador Nelson Trad Filho (PSD) e Reinaldo Azambuja (PL) pontuam na quarta e quinta colocação, respectivamente. Como se vê... 

Foto: Divulgação

As obras da Rota da Celulose já começaram em Mato Grosso do Sul, marcando o avanço de um dos maiores projetos viários do Estado. A AGEMS acompanha de perto a execução, com fiscalizações contínuas para garantir qualidade e cumprimento do contrato. A concessionária Caminhos da Celulose apresentou balanço inicial das ações e cronograma do primeiro ano. O diretor-presidente da Agência, Carlos Alberto de Assis, destacou a importância desse início para consolidar a concessão. Os primeiros resultados incluem 402 quilômetros de rodovias com serviços executados e mais de 21 mil quilos de resíduos recolhidos. Também avançam ações de sinalização, roçada e instalação de dispositivos de segurança. A AGEMS já concluiu duas fiscalizações com relatórios técnicos que orientam ajustes. O coordenador da Câmara Técnica de Rodovias Vinícius Echeverria Brites reforça que o monitoramento começa ainda no planejamento das ações. A concessão também aposta em tecnologia, como o pedágio free flow e melhorias de conectividade.

 Luiz Octávio Pinho e Patricia Pinho - Foto: Studio Vollkopf

 

Sarah OliveiraSarah Oliveira - Foto: Divulgação

No quieto

Do lado do PP, há quem diga que a pretensão é eleger até três deputados federais, o que mostra que o partido está ciente de que precisa mostrar sua importância no contexto político. Atualmente, o Progressistas não tem nenhum representante na Câmara Federal, mas pretende mudar esse quadro. O partido trouxe Dagoberto Nogueira para o partido e nessas eleições pretende lançar outros, ainda guardados a sete chaves.

Otimismo

Esse grupo projeta que o governador Riedel poderá “encerrar a fatura” no primeiro turno, o que fortaleceria os nomes da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, líder maior do PP, e do ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente do PL. A justificativa é que ambos sempre procuraram atuar juntos, o que não aconteceu nas eleições municipais passadas, mas isso não causou ruptura no relacionamento político entre as duas lideranças, que voltaram a jogar unidos.

Em debate

“Maio Laranja – Mês de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” é evento especial que o curso de Psicologia do Centro Universitário Anhanguera Unaes de Campo Grande realizará, nos próximos dias 11 e 12. Ele é aberto ao público, mas é necessário realizar inscrição.

Aniversariantes 

Sábado (9)

Luzanidia Martins Miranda;
Rogelho Massud Junior;
Nicole Almeida Assis Mandetta;
Abilio Corrêa;
Gibran Ernesto de Oliveira;
Kazuo Sasai;
Marcos Antonio de Araújo Alarcon;
Dr. Roberto Guite Melges;
Sérgio Luiz Dall’Igna;
Fernando dos Santos Chaves;
José Jair Cantos Moreira;
Vesnilta Costa Coelho;
Laura Trindade de Abreu;
Irma Aparecida Beraldo de Andrade;
Antônio Mendes;
Francisco José Silva Filgueiras;
Alzira Luiza Pereira de Camillo;
Leonardo Ricartes;
José Benedito da Silva;
Dayana Pricilla da Silva Mota;
José Cardoso Sobrinho;
Anderson Machado Santana;
Marcos de Souza Martins;
José Oscar Pimentel Mangeon Filho;
Humberto de Matos Brittes;
Dr. Paulo Abdo do Seixo Kadri;
Olávio Striquer;
Cláudio Eduardo Geraldo Agi;
Geraldo Pedroso;
João Bispo Nascimento;
Diva Padoim;
Naho Zenhitsi Adania;
Sônia Regina Gebrim;
Mafalda Maria Pereira Targino;
Rui Menezes;
José Ricardo Lyvio;
Edson Takayassu;
Luiz José Bataglim Brum;
José Norberto Medeiros Junior;
Neide Rezek;
Gentil Teodoro do Espírito Santo;
Maria Aparecida Ortiz;
Cleuza Loureiro Mascarenhas;
Alessandra Barbosa Spence;
Ayres Ferreira Souto;
Márcia Gonzaga Rocha;
MariIda Otto Mata;
Olga Vieira Moraes;
Fátima Augusto Gonçalves Montanha;
Dr. Edil Afonso Albuquerque Junior;
Oscar Medina Baldomar;
Valdir Vieira Torres;
Carlos Alberto Alves;
Valdir de Souza Oliveira;
Ângela Nogueira Fonseca;
Luciano Nomura;
Cláudia Luciana Nomura;
Nair Barbosa Paes de Barros;
Maria do Carmo da Costa Castro;
Yolanda de Lima Valdez;
Olivar Joaquim Correa;
Maria Emilia Santeiro;
Gilberto Nunes de Almeida;
Maysa Porto Costa;
Sérgio Tetsuo Kague;
Luiza Sotoma Oshiro;
Fernanda Gotz;
Leandro Lyrio;
Yoshiyuki Saito;
Simone Pimentel Arguelho;
Terezinha Nunes Barbosa Dotto;
Samira Nimer;
Carlos Ismar Baraldi;
William Wagner Maksoud Machado;
Ademir Kades;
Wanessa Rossatti Spence;

Domingo (10)

Gleide Ramos Flores;
Dr. José do Couto Vieira Pontes;
Patrícia Tavares Manzione José Alfredo Buainain;
Mujica de Kamis;
Gabriela Rojas;
Afeife Mohamad Hajj;
Abigair Martins Barros;
Lucia Salsa Correa;
Margarida Maria Wanderley Ouriveis;
Pedro Alexandre de Oliveira;
Takaci Honji;
Vilma Maria Inocêncio Carli;
João Alencar Dosso;
Emiliano Dias;
Lázaro Queiroz Moreira;
Juscelene Pereira de Arantes;
Maria Cristina Zorzeto;
Daniela Rodrigues Azambuja Miotto;
Samy Weise Khouri;
Emerson Barbosa Holosback;
José Normando Ventrella;
Djalmir Medina Leirias;
Maria Lúcia Vieira Schwengber;
Antonio Airton Bezerra de Oliveira;
Bruno Henrique de Oliveira Rezende;
Arthur Ulisses Curado Filho;
Vera Lúcia Calixto Vieira Daige;
Dr. Sebastião Rolon Neto;
Olegna Ferreira de Macedo;
Cecília Britto;
Daniel Macedo Pavão;
Leandro Marques;
Laudelina Alves Costa;
Amarildo Miranda Melo;
Gabriel Yukio Shiraishi;
Severina do Nascimento Valério;
Amílcar Moreno Peixoto;
Ivanir de Oliveira Flôres Barros;
Antônio Carlos Monteiro Espíndola;
Giuara Camargo Rodrigues;
Dienyfer Nogueira Parra;
Sérgio Marques Martins;
Maria da Glória Conte;
Antonina da Silva Saraiva;
Luiz Aparecido Lanzarini;
Mauro Chacha;
Silvana Bastos da Costa;
Maria Cristina Arashiro;
Sônia Elvira Vieira Marques;
Homero Rebuá Cândia;
Levy Dias;
Paulo Henrique Cruz;
Cecilia Serpa Henz;
Caroline Faveron Trevizan;
Silvia Regina Massarotte Ibanhes Pereira;
Raffaella da Rosa Pellizzon;
Leiva Rodrigues do Prado Vendruscolo;
Anderson Régis Pasqualeto;
Fernanda Grezzi Urt;
Paulo Roberto Massetti;
Letícia Fernandes Reinoso;
Juarez da Silva Junior;
Fernando Varley Ramos de Souza;
Américo Oliveira Rezende;
Nalvo Zenhitsi Adania;
Lourival Angelo Ponchio;
Féis Hussem Jaruch Junior;
Carlos Alberto Abdo;
Roberto Fuchi;
Norma Regina da Silva Nakasone;
Paulo Sérgio Almeida Rego Prandini;
Ruben Diogo Urizar;
Virginia de Fátima Marques;

Colaborou Tatyane Gameiro

adote!

Feira de adoção tem pets à espera de um lar no Dia das Mães

Pets estão vermifugados e passaram por avaliação médico veterinária

08/05/2026 10h40

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Gatinho disponível para adoção neste domingo

Gatinho disponível para adoção neste domingo DIVULGAÇÃO/PMCG/SUBEA

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Feira de adoção de pets ocorre neste domingo (10), Dia das Mães, das 9h às 12h, na Praça Bolívia, localizada na esquina das ruas das Garças com Aníbal de Mendonça, bairro Coophafé, em Campo Grande.

São 50 animais, entre cães e gatos, filhotes e adultos, disponíveis para adoção. Esta é a oportunidade para adotar um filho de quatro patas em pleno Dia das Mães. Os pets estão vermifugados e passaram por avaliação médico veterinária.

Interessados em adotar um animal devem ser maior de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Também é importante levar coleira/corrente ou caixa de transporte.

Veja fotos dos pets:

O objetivo é encontrar um novo lar para animais que foram resgatados em situação de abandono e maus-tratos, além de oferecer uma nova oportunidade para cães que sofreram no passado, mas que agora estão prontos para viver em um lar cheio de carinho e responsabilidade.

A realização é da Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subea), por meio da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG).

A adoção também ocorre de maneira permanente, todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados, no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na avenida Senador Filinto Muller, número 1.601, vila Ipiranga, em Campo Grande.

O CCZ funciona de segunda a sexta-feira das 17h às 19h30min e sábados, domingos e feriados das 14h às 19h.

SERVIÇO

  • Data: domingo - 10/05/2026 
  • Horário: das 9h às 12h 
  • Local: Praça Bolívia - rua das Garças com Aníbal de Mendonça

AGENDA CULTURAL

Fim de semana do Dia das Mães está repleto de atividades para todos os gostos e idades

Programação do fim de semana do Dia das Mães está repleta de atividades para todos os gostos e idades, indo de lançamentos de cinema a festividade centenária

08/05/2026 08h30

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Divulgação

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O segundo fim de semana de maio chega movimentado em Campo Grande, com uma programação cultural que mistura música, teatro, cinema, gastronomia, ações sociais, manifestações religiosas, atividades infantis e grandes eventos gratuitos espalhados pela cidade.

No fim de semana do Dia das Mães, o público poderá acompanhar desfiles de moda autoral, shows históricos do rock sul-mato-grossense, espetáculos de dança, festas tradicionais centenárias e atrações para as crianças.

Entre os destaques estão o evento Mães no Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês, o encontro das bandas Naip e Bêbados Habilidosos, no Road House Old Sheep, além da tradicional Festa de São Benedito, na Comunidade Quilombola Tia Eva, que completa 107 anos de história e resistência cultural.

Mães no Bosque

O Shopping Bosque dos Ipês prepara um dos fins de semana mais movimentados do Mês das Mães com a programação especial Mães no Bosque, que segue até o dia 17, reunindo moda, empreendedorismo feminino, cultura e entretenimento na praça central do shopping.

Os momentos mais aguardados da programação estão concentrados amanhã. Às 15h, acontece o painel Mães que Empreendem: Cuidando do Hoje, Construindo o Amanhã, com Adriana Cândido, CEO da Eloo Contabilidade, e Cleide Moreno, especialista em Ativos Digitais.

Na sequência, às 16h, a artista plástica Iacita Azamor apresenta o desfile “Das Telas para a Moda”, com peças inspiradas em suas próprias obras e referências à fauna e à flora sul-mato-grossense.

Às 16h30min, a empresária e influenciadora Sidney Volpe sobe à passarela com o desfile “Elegância Tem Assinatura”, promovido pela Maison Volpe, em parceria com Fernanda Amorim.

Fechando a programação fashion deste sábado, às 17h, o público acompanha o desfile “Tal Mãe, Tal Pet – Laços que Não Precisam de Palavras”, reunindo tutores e animais de estimação em um momento afetivo e descontraído.

Durante todo o fim de semana, o shopping também recebe a Feira de Economia Criativa, reunindo mulheres empreendedoras e marcas autorais, além da Sala da Mulher Empreendedora, em parceria com a Secretaria Executiva da Mulher (Semu).

No domingo, das 16h às 20h, acontece ainda a Feirinha de Adoção Pet, em parceria com o projeto Anjos da Dani.

Cinema

Cinema “Billie Eilish” - Dirigido por James Cameron, o longa acompanha apresentações e bastidores da última turnê da cantora
Foto: Divulgação

As telonas também prometem atrair o público durante o fim de semana. Entre as estreias estão “Mortal Kombat 2”, “Iron Maiden: Burning Ambition” e Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour”.

Continuam em cartaz produções como “O Diabo Veste Prada 2”, “Michael”, “Zico, o Samurai de Quintino” e “Super Mario Galaxy: O Filme”.

Outro destaque da programação cinematográfica é “Ovelhas Detetives”, produção voltada ao público infantojuvenil que acompanha um grupo de ovelhas investigando um misterioso incidente em uma fazenda.

Rock

MÚSICA Naip - O projeto Road House Sessions recebe, pela primeira vez, a banda Naip no palco do Road House Old Sheep
Foto: Divulgação

Amanhã também será marcado por uma noite histórica para os fãs de rock em Campo Grande. O projeto Road House Sessions recebe, pela primeira vez, a banda Naip no palco do Road House Old Sheep.

Com 27 anos de trajetória, mais de 400 shows e apresentações ao lado de nomes como Jota Quest, Nando Reis, O Rappa e Ira!, a Naip promete um repertório que mistura clássicos nacionais e internacionais do rock.

A noite terá ainda apresentação da lendária banda Bêbados Habilidosos, considerada uma das maiores referências do blues no Centro-Oeste, além de sets da DJ Nathalia Albuquerque.

O evento começa às 17h e os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Festa de São Benedito

De hoje ao dia 17, a Comunidade Quilombola Tia Eva realiza mais uma edição da tradicional Festa de São Benedito, considerada uma das manifestações religiosas e culturais mais importantes de Mato Grosso do Sul.

A celebração nasceu a partir de uma promessa feita por Eva Maria de Jesus, conhecida como Tia Eva, mulher negra fundadora da comunidade quilombola que hoje leva seu nome. Há mais de um século, a festa reúne fé, memória, música, esporte e confraternização comunitária.

A programação inclui missas, terços, procissões, rodas de samba, shows de pagode e sertanejo, bailes, apresentações culturais, torneios de futebol society, corrida de rua e atividades comunitárias.

FESTA São Benedito - Tradicional festividade comemora 107 anos de existência
Foto: Vaca Azul

Entre os momentos mais aguardados estão o tradicional levantamento do mastro de São Benedito e a procissão pelas ruas da comunidade.

A Igreja de São Benedito, construída inicialmente em barro e, posteriormente, em alvenaria, em 1919, é tombada como patrimônio cultural municipal e estadual desde 1998.

SESC 

O Sesc Teatro Prosa recebe uma programação gratuita com música e espetáculo infantil.

Hoje, às 19h, a cantora Bell Éter apresenta o show “Bell Éter Canta Grandes Vozes”, com releituras de artistas como Maria Bethânia, Marília Mendonça, Djavan, Liniker, Whitney Houston e Sam Smith.

Amanhã, às 16h, o público infantil poderá assistir ao espetáculo “Dona Joaninha e o Eclipse Solar”, do Grupo Casa.

No interior do Estado, o Sesc Corumbá realiza, hoje, às 18h, uma programação especial de contação de histórias voltada para crianças e famílias, reunindo narrativas, brincadeiras e atividades interativas.

Os ingressos gratuitos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Para a criançada

As crianças também têm diversas opções de lazer neste fim de semana em Campo Grande.

A Arena Nickelodeon entra em sua última semana de funcionamento, reunindo atrações inspiradas em personagens como Patrulha Canina, Bob Esponja Calça Quadrada e Dora Aventureira.

Já o Yuup Experience aposta em uma estrutura com mais de 20 atrações, incluindo arena de trampolins, basquete, infláveis, futebol interativo, motos elétricas, fliperamas e espaços para crianças pequenas.

Festa das Nações Amigas

Até amanhã, o Comper Itanhangá recebe a terceira edição da Festa Inclusiva das Nações Amigas de MS.

O evento reúne apresentações culturais, artesanato, comidas típicas e atividades infantis, com participação de representantes de Brasil, Bolívia, Espanha, Líbano, Japão, Paraguai, Portugal e Itália.

A programação também conta com forte caráter social. Toda a praça de alimentação será administrada por instituições beneficentes como Abreac-MS, AOMS, Iafra, Ismac e ONG Recanto da Criança, com renda revertida para os projetos participantes.

Ato inter-religioso

Amanhã, das 9h às 12h, a Praça Ary Coelho recebe o ato inter-religioso Campo Grande Veste Branco pela Paz.

A mobilização reúne representantes de diferentes crenças e tradições espirituais em defesa da liberdade religiosa e contra a intolerância e o racismo religioso.

A programação inclui apresentações culturais, falas públicas e tendas informativas sobre diferentes práticas religiosas. A organização orienta que os participantes vistam roupas brancas e levem 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de água mineral para doação.

Aquece MS

Quem quiser aproveitar amanhã para praticar solidariedade também pode participar do dia D da campanha Aquece MS.

A arrecadação acontece das 8h às 13h, em formato drive-thru, no Comper da Avenida Brilhante. A campanha arrecada roupas, cobertores e itens de inverno para famílias em situação de vulnerabilidade social.

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