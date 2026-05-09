Percentuais de rejeição de cinco pré-candidatos ao Senado mostram que... Leia na coluna de hoje

Américo Calheiros - poeta de ms
A fama é sempre maior que o homem. Os grandes a temem. Os tolos a enaltecem”.
FELPUDA
Percentuais de rejeição de cinco pré-candidatos ao Senado mostram que a população de MS está dividida. Os resultados do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) e divulgados pelo Correio do Estado, indicam como anda o humor do eleitorado. Vander Loubet (PT) e Soraya Thronicke (PSB), estão na primeira e terceira colocação. Já o ex-deputado Capitão Contar aparece no segundo lugar. O senador Nelson Trad Filho (PSD) e Reinaldo Azambuja (PL) pontuam na quarta e quinta colocação, respectivamente. Como se vê...
As obras da Rota da Celulose já começaram em Mato Grosso do Sul, marcando o avanço de um dos maiores projetos viários do Estado. A AGEMS acompanha de perto a execução, com fiscalizações contínuas para garantir qualidade e cumprimento do contrato. A concessionária Caminhos da Celulose apresentou balanço inicial das ações e cronograma do primeiro ano. O diretor-presidente da Agência, Carlos Alberto de Assis, destacou a importância desse início para consolidar a concessão. Os primeiros resultados incluem 402 quilômetros de rodovias com serviços executados e mais de 21 mil quilos de resíduos recolhidos. Também avançam ações de sinalização, roçada e instalação de dispositivos de segurança. A AGEMS já concluiu duas fiscalizações com relatórios técnicos que orientam ajustes. O coordenador da Câmara Técnica de Rodovias Vinícius Echeverria Brites reforça que o monitoramento começa ainda no planejamento das ações. A concessão também aposta em tecnologia, como o pedágio free flow e melhorias de conectividade.
No quieto
Do lado do PP, há quem diga que a pretensão é eleger até três deputados federais, o que mostra que o partido está ciente de que precisa mostrar sua importância no contexto político. Atualmente, o Progressistas não tem nenhum representante na Câmara Federal, mas pretende mudar esse quadro. O partido trouxe Dagoberto Nogueira para o partido e nessas eleições pretende lançar outros, ainda guardados a sete chaves.
Otimismo
Esse grupo projeta que o governador Riedel poderá “encerrar a fatura” no primeiro turno, o que fortaleceria os nomes da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, líder maior do PP, e do ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente do PL. A justificativa é que ambos sempre procuraram atuar juntos, o que não aconteceu nas eleições municipais passadas, mas isso não causou ruptura no relacionamento político entre as duas lideranças, que voltaram a jogar unidos.
Em debate
“Maio Laranja – Mês de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” é evento especial que o curso de Psicologia do Centro Universitário Anhanguera Unaes de Campo Grande realizará, nos próximos dias 11 e 12. Ele é aberto ao público, mas é necessário realizar inscrição.
Aniversariantes
Sábado (9)
Luzanidia Martins Miranda;
Rogelho Massud Junior;
Nicole Almeida Assis Mandetta;
Abilio Corrêa;
Gibran Ernesto de Oliveira;
Kazuo Sasai;
Marcos Antonio de Araújo Alarcon;
Dr. Roberto Guite Melges;
Sérgio Luiz Dall’Igna;
Fernando dos Santos Chaves;
José Jair Cantos Moreira;
Vesnilta Costa Coelho;
Laura Trindade de Abreu;
Irma Aparecida Beraldo de Andrade;
Antônio Mendes;
Francisco José Silva Filgueiras;
Alzira Luiza Pereira de Camillo;
Leonardo Ricartes;
José Benedito da Silva;
Dayana Pricilla da Silva Mota;
José Cardoso Sobrinho;
Anderson Machado Santana;
Marcos de Souza Martins;
José Oscar Pimentel Mangeon Filho;
Humberto de Matos Brittes;
Dr. Paulo Abdo do Seixo Kadri;
Olávio Striquer;
Cláudio Eduardo Geraldo Agi;
Geraldo Pedroso;
João Bispo Nascimento;
Diva Padoim;
Naho Zenhitsi Adania;
Sônia Regina Gebrim;
Mafalda Maria Pereira Targino;
Rui Menezes;
José Ricardo Lyvio;
Edson Takayassu;
Luiz José Bataglim Brum;
José Norberto Medeiros Junior;
Neide Rezek;
Gentil Teodoro do Espírito Santo;
Maria Aparecida Ortiz;
Cleuza Loureiro Mascarenhas;
Alessandra Barbosa Spence;
Ayres Ferreira Souto;
Márcia Gonzaga Rocha;
MariIda Otto Mata;
Olga Vieira Moraes;
Fátima Augusto Gonçalves Montanha;
Dr. Edil Afonso Albuquerque Junior;
Oscar Medina Baldomar;
Valdir Vieira Torres;
Carlos Alberto Alves;
Valdir de Souza Oliveira;
Ângela Nogueira Fonseca;
Luciano Nomura;
Cláudia Luciana Nomura;
Nair Barbosa Paes de Barros;
Maria do Carmo da Costa Castro;
Yolanda de Lima Valdez;
Olivar Joaquim Correa;
Maria Emilia Santeiro;
Gilberto Nunes de Almeida;
Maysa Porto Costa;
Sérgio Tetsuo Kague;
Luiza Sotoma Oshiro;
Fernanda Gotz;
Leandro Lyrio;
Yoshiyuki Saito;
Simone Pimentel Arguelho;
Terezinha Nunes Barbosa Dotto;
Samira Nimer;
Carlos Ismar Baraldi;
William Wagner Maksoud Machado;
Ademir Kades;
Wanessa Rossatti Spence;
Domingo (10)
Gleide Ramos Flores;
Dr. José do Couto Vieira Pontes;
Patrícia Tavares Manzione José Alfredo Buainain;
Mujica de Kamis;
Gabriela Rojas;
Afeife Mohamad Hajj;
Abigair Martins Barros;
Lucia Salsa Correa;
Margarida Maria Wanderley Ouriveis;
Pedro Alexandre de Oliveira;
Takaci Honji;
Vilma Maria Inocêncio Carli;
João Alencar Dosso;
Emiliano Dias;
Lázaro Queiroz Moreira;
Juscelene Pereira de Arantes;
Maria Cristina Zorzeto;
Daniela Rodrigues Azambuja Miotto;
Samy Weise Khouri;
Emerson Barbosa Holosback;
José Normando Ventrella;
Djalmir Medina Leirias;
Maria Lúcia Vieira Schwengber;
Antonio Airton Bezerra de Oliveira;
Bruno Henrique de Oliveira Rezende;
Arthur Ulisses Curado Filho;
Vera Lúcia Calixto Vieira Daige;
Dr. Sebastião Rolon Neto;
Olegna Ferreira de Macedo;
Cecília Britto;
Daniel Macedo Pavão;
Leandro Marques;
Laudelina Alves Costa;
Amarildo Miranda Melo;
Gabriel Yukio Shiraishi;
Severina do Nascimento Valério;
Amílcar Moreno Peixoto;
Ivanir de Oliveira Flôres Barros;
Antônio Carlos Monteiro Espíndola;
Giuara Camargo Rodrigues;
Dienyfer Nogueira Parra;
Sérgio Marques Martins;
Maria da Glória Conte;
Antonina da Silva Saraiva;
Luiz Aparecido Lanzarini;
Mauro Chacha;
Silvana Bastos da Costa;
Maria Cristina Arashiro;
Sônia Elvira Vieira Marques;
Homero Rebuá Cândia;
Levy Dias;
Paulo Henrique Cruz;
Cecilia Serpa Henz;
Caroline Faveron Trevizan;
Silvia Regina Massarotte Ibanhes Pereira;
Raffaella da Rosa Pellizzon;
Leiva Rodrigues do Prado Vendruscolo;
Anderson Régis Pasqualeto;
Fernanda Grezzi Urt;
Paulo Roberto Massetti;
Letícia Fernandes Reinoso;
Juarez da Silva Junior;
Fernando Varley Ramos de Souza;
Américo Oliveira Rezende;
Nalvo Zenhitsi Adania;
Lourival Angelo Ponchio;
Féis Hussem Jaruch Junior;
Carlos Alberto Abdo;
Roberto Fuchi;
Norma Regina da Silva Nakasone;
Paulo Sérgio Almeida Rego Prandini;
Ruben Diogo Urizar;
Virginia de Fátima Marques;
Colaborou Tatyane Gameiro