A aparente calmaria entre grupo político não passa de jogo de cena para... Leia na coluna de hoje

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Luis Fernando Verissimo - escritor brasileiro

"A verdade é que a gente não faz filhos. Só faz o layout. Eles mesmos fazem a arte-final”.

FELPUDA

A aparente calmaria entre grupo político não passa de jogo de cena para ser demonstrado ao público, pois nos bastidores está ocorrendo de tudo. São tachinhas espalhadas pelo caminho, alçapões armados, canelas sendo untadas com óleo para as rasteiras, pó de mico pronto para ser jogado quando da proximidade da oficialização de nomes para disputa eleitoral. Um detalhe que começa a ganhar corpo nos bastidores: nem sempre o escolhido concretizará o sonho, tendo em vista que o resultado final poderá ser tramado antes mesmo da campanha propriamente dita. Afe!

Tiro ao alvo

O pré-candidato do PT ao governo de MS Fábio Trad começou a bater na tecla de que o governador Riedel e Adriane são do mesmo partido político e possuem ações administrativas em comum. E tem afirmado que o primeiro “evita” aparecer ao lado da segunda.

Mais

Mas ambos praticam, segundo Trad, “terrorismo fiscal” e desfere uma série de ataques. Enquanto usa suas redes sociais para bater duro nos dois gestores, nada fala que os petistas já fizeram parte do governo Riedel e que a prefeita apoiou seu irmão Marcos Trad ao governo em 2022.

Neiba Ota - Foto: Luciano Muta Fotografia

Dra. Maria Raulino - Foto: Arquivo pessoal

Só tapas

Neste ano, a campanha será entre “tapas e tapas”, pois beijos mesmo, só se for os da traição, avaliam pré-candidatos de todas as cores. Os ataques já começaram: a esquerda está com “síndrome de perturbação às baleias” (denúncia que fizeram contra Bolsonaro e que virou piada), enquanto a direita acha que tudo não passa de narrativa. O fato é que os eleitores podem se preparar para a baixaria que está vindo por aí e a Justiça eleitoral, idem.

Mais uma

O projeto de lei que cria o programa “Parceiro da Escola Campo Grande”, em tramitação na Câmara Municipal, reacendeu o debate sobre terceirização na rede pública de ensino, depois da recente polêmica e derrota da prefeitura de repassar duas unidades de saúde para a iniciativa privada. A ACP, sindicato dos profissionais de educação pública, criticou a proposta do vereador Rafael Tavares e afirmou que a medida abre espaço para a iniciativa privada dentro das escolas.

Quiproquó

Em Mundo Novo, a vereadora Eliete Feitosa Tel, do PT, e o deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL, protagonizaram espetáculo, para não dizer outra coisa, no encerramento da Festa das Nações. O fato ocorreu quando a primeira ficou irritada e teria tentado tomar o microfone das mãos do segundo, quando este defendia o ex-presidente Bolsonaro. Chapéu de Rodolfo “voou”, gritos foram ouvidos e até a turma do deixa-disso entrou na confusão. Vem aí cenas dos próximos capítulos.

Aniversariantes

Reinaldo Azambuja da Silva;

Nilza Miranda Balbuena;

Dr. Fábio Colagrossi Paes Barbosa;

Maria de Lourdes Jallad Veiga;

Eduardo Spipe Ferreira Calarge;

Valdete Oliveira;

Humberto Fernandes Pregelli;

Arquimedes Teodoro de Carvalho;

Dr. Beogival Wagner Lucas Santos;

José Dias da Silva;

Setsoko Umeda Yamazato;

Neiva Isabel Guedes;

Carmen Fátima Cortada Fiori Marteli;

José Mandu Neto;

Edmundo Pires;

Nadir Pereira de Oliveira;

José Carlos Renosto;

Lurdes Pereira Nunes;

Maria Gomes da Silva;

José de Moura;

Nivia Alexandre Fernandes da Silva;

Karyna Salles;

Dra. Renata Gasperin Abdul Ahad;

Alex Fraga;

Leonardo Leite Campos;

Carlos Alberto Cesar Oliva;

Fátima Guenka Monteiro da Silva;

Elizete Ortiz Coelho;

Mariana do Nascimento Zahran;

Aparecido Valdomiro de Jesus José;

Odair de Castro Ferreira;

Walter Alves da Silva;

Dr. João Eduardo Macedo;

Juvêncio Tenório Ribeiro Becker Barbosa;

Mirtes Pinto Centurião;

Rosária de Oliveira Bachim;

Adriano Cesco;

Floriano Suassuna Lacerda Neto;

Silvana Scaquetti;

Daniela Nakamura;

Mariana Galvão Cavalcanti;

Murilo Figueiredo Marinho de Sá;

Mirela Corrêa Varela;

Carlos Altino Paiva;

Dr. Sérgio Martins Sobrinho;

Gislaine Domingues Sartori;

Elvira Teixeira de Barros;

Almir Moraes Ribeiro;

Marlene Ferreira Nascimento;

Alvaro Barros de Almeida;

João Batista Camargo;

Luciane Garcia;

Flávio Marcio Gonçalves;

Christiano Alves;

Fátima Izabel Santos;

Leia Amador Provenzano;

Alfredo Soares dos Santos;

José Edison Cabral;

Ruy Guimarães;

Rodrigo Luiz Dalefi de Santana;

Geraldino Ayala;

Carlos Lopes Coutinho;

Carlos Alberto Dias Toledo;

Valdir Reis Megda;

Wilson Bento de Souza;

Alício Alves Chaves;

Margarida de Oliveira;

Melissa Ouriveis Razuk Serrano;

Jeanine de Brito Regaço;

Osmar Silva Luzio;

Patrocinio Magno Portocarrero Naveira;

Swamy Rodrigues Xavier;

Edgar Pereira Alves;

Andreza Venega;

Arthur João Palmeiras;

Carlos Gustavo Vieira de Mello;

Generoso Souza Pereira;

Isabel Fialho de La Fuente;

Antonio José de Queiroz;

Josino Leiria Martins;

Alvaro de Souza Dutra;

José Paulo Loubet Neto;

Liliane Bueno Simon;

Elenir Fábio Miranda;

Marcos Antonio Fabri;

Eunice Pardin;

Francisco José Ramalho Amstalden;

Antônio Duarte Hay Mussi;

Leonardo Gazal;

Amanda Galvão Serra e Jurgielewicz;

Dra. Neiva Isabel Guedes Garcez;

Renato Zancanelli de Oliveira;

Dr. Rui Malta da Silva Filho;

Maria de Fátima Olmedo Bagnoli;

Dr. Honório Benites Junior;

Zilei Guerreiro da Fonseca Barbosa;

Jutercio Tenório Ribeiro Becker Barbosa;

Sérgio Hiroshi Yamada;

Patricia Leite Paludo;

Luciano Bonfim Azambuja;

Fernando César Caurim Zanele;

Greice Aparecida Iaguzeski;

Jurema da Cruz Lubas;

Ricardo Eloi Schunemann;

Silvia Romor de Carvalho Faria;

Gean Carlo Volpato;

Renato Queiroz Coelho;

Colaborou Tatyane Gameiro