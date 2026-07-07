Tem viagem que sai mais cara na volta. Um ex-vereador de cidade... Leia na coluna de hoje

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Rui Barbosa - escritor brasileiro

"A justiça pode irritar porque é precária. A verdade não se impacienta porque é eterna”

Felpuda

Tem viagem que sai mais cara na volta. Um ex-vereador de cidade do interior de MS descobriu isso da pior forma, após o Tribunal de Justiça manter sua condenação por fraudes em diárias da Câmara Municipal. A investigação mostrou que os deslocamentos informados nos relatórios nem sempre coincidiam com a localização apontada pelo celular. Resultado: além de perder a causa, terá de desembolsar R$ 30 mil por danos morais coletivos, fora ressarcimentos, multas e outras punições. A lição é simples: quando a conta não fecha, o culpado tem que pagar.

Errata

Na edição de sábado (4), esta coluna divulgou que a partir “deste domingo (5) até o dia 5 de agosto” estariam ocorrendo as convenções. O período correto é do dia 20 de julho a 5 de agosto. Sorry!

Autorizada

A Santa Casa de Campo Grande conseguiu autorização do MEC para abrir sua primeira residência multiprofissional. O programa terá especialização em enfermagem, fisioterapia, nutrição e psicologia.

Foto: Divulgação

A trajetória do agricultor e biólogo Valdinei da Conceição, de Corumbá, vencedor do Prêmio CNA Brasil Artesanal na categoria Mel Escuro em 2024, integra a publicação O Ofício do Sabor – As histórias dos vencedores do Prêmio CNA Brasil Artesanal, lançada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Valdinei conquistou o primeiro lugar nacional graças à qualidade do mel produzido em Mato Grosso do Sul, mais especificamente no Pantanal. O livro reúne histórias de 58 produtores de vários estados premiados entre 2019 e 2024 e está disponível para dowload no site da CNA, na aba cnabrasil.org.br/publicacoes/o-oficio-do-sabor.

Márcia Terzian Dobashi, que hoje comemora a chegada aos 50 anos - Foto: Arquivo pessoal

André e Luciana Luque - Foto: André Ligeiro

Desgaste

O recente episódio do “quebra-pratos” entre o deputado federal Vander Loubet e o deputado estadual Zeca do PT reforçou a impressão que já circulava nos bastidores: que a liderança histórica de Zeca dentro do partido vem perdendo força. O desgaste começou na eleição municipal de Campo Grande, quando a chapa encabeçada por Camila Jara, com Zeca de vice, ficou longe do desempenho esperado e não alcançou 50 mil votos. Aí, não há liderança que se sustente...

Economia

Economizar nunca sai de moda. A Assembleia Legislativa de MS fechou parceria com o Sistema Fiems para oferecer desconto de até 20% na conta de luz. A ideia é simples, no caso é usar créditos de energia solar sem precisar instalar placas no telhado. Em tempos de tarifa alta, qualquer alívio no bolso é bem-vindo. Se funcionar como prometido, o maior beneficiado será o contracheque. A promessa é de economia equivalente a até duas contas de energia por ano.

Exigências

O programa de energia renovável chega ao Legislativo estadual com um detalhe curioso. Não exige investimento, obra, nem instalação de placas solares. Basta cumprir os critérios técnicos. Se a economia prometida se confirmar, a adesão tende a crescer rapidamente entre os servidores, é óbvio. Resta saber quantos conseguirão atender às exigências do programa e principalmente esperar até 90 dias para começar a colher os frutos.

Aniversariantes

Márcia Cristina Terzian Dobashi,

Dra. Elisandra Shiroma,

Patrícia Córdoba Fernandes Silva,

Keyla Lisboa Sorelli,

Lúcia Mascarenhas,

José Laerte Cecílio Tetila,

Ronilda Galvão Modesto Nonato,

Alvaro Luiz Nakazato,

Leolino Parizotto Ottoni,

Evelyn Karem daSilva Pereira,

Maria Ângela de Moraes Martins,

Maria Ines Freire Zanenga,

Josemiro Fagundes de Souza,

Gabriel da Silva Rodrigues,

Adão Gonçalves Santana,

Ney Francisco Krieger,

Dr. Carlos Eduardo Fachini Dupas,

Humberto Aziz Karmouche,

Milene Donatti,

Gustavo Silva Queiroz,

Maíra Portugal Silva,

Uiara Nogueira Guimarães,

Ludmilla Camargo Lima,

Etalívio Pereira Martins Neto,

Isabella Castanheira Ramos,

Dr. Vitor Gustavo de Oliveira,

Ademir de Souza Osiro,

Dr. Antônio Bicudo Neto,

Marcia Cristina Chaves,

Erson Gomes de Azevedo,

Adilson Takeshi Kohatsu,

Edson Reginaldo Gesse,

Danielle Monteiro Correia de Souza,

Idelmar da Mota Lima,

José Garibaldi da Rosa Neto,

Vanoni Torraca Júnior,

Flávio Eduardo Ramos Câmara,

Maria Rita Sena Campos,

Arlete Ferreira Thomaz,

Luzia Tobaru,

Paulo Roberto Falbo,

Luciano Maiolino,

Fernando da Costa Marques,

Gilson Adriel Lucena Gomes,

Cilene Ferreira da Cunha,

Rosália de Almeida,

Bruno Menegazo,

Maria Aparecida França,

Helena Rosa Santiago,

Edson Ferro Canavesi,

Carlos Alberto Facco Grassi,

José Carlos Garcia Mendonça,

Ovalmir Martins Dias,

Nelson Costa de Farias,

Carlos Barbosa Silva,

Silvio Cézar Vieira,

Gilberto Honda Flôres,

Maria Auxiliadora Novelli,

Lúcia Higa,

Engracia Rodrigues Coimbra,

Luzimar Gonçalves Vargas,

Maria Ester Maeshiro Ferreira,

Izabel Cristina Miranda Mendes,

Marcílio de Souza Silva Júnior,

Pedro Renato de Almeida Lara,

Adriano de Almeida Marques,

Meyer Ostrowsky,

Ruy de Souza Cavalcanti,

Percílio Ayala,

Gerusa do Amaral Catelan Trivelato,

Cacildo Bella,

Wilson dos Santos Paulo,

Paulo Rogério Zerwes,

Rosa Délia de Moura,

Piero Luigi Tomasetti,

Valdecy Chaves Ricart,

Domingos Correa Ribeiro,

Geraldo Mangel Adiralvaro Amaral Evangelista,

Carlos Eduardo Macanhão,

Hélio de Castro Fernandes,

Carlos José Reis de Almeida,

Ademar Fernandes de Araújo,

Fortunato Lopes Bennett,

Sidney Loureiro Paulo,

Fábio Edir dos Santos Costa,

Gualter Cabral de Queiroz,

Gertrudes Araújo de Oliveira,

Judith Willemann Flor,

Marcos Geromini Fagundes,

Roberto Ricardo Machado Gonçalves,

Janieiry Mottin Goulart Guazzelli,

Mauro Ramires Banzato,

José Magi Stuqui Junior,

Auri Claudionei Matos Frubel Renata Gomes Carpes,

Maria Vendas Vilas Boas,

Vander Rosenvald Moreto,

Luís Alberto de Pádua,

Sônia Marina Martins de Lima,

Waldemar Peverari Filho,

Maria Cândida Pimentel Gonçalves,

Renata Grubert Vargas,

Olmira Thaís Franco Lozano,

Jessica Alessandra Pieczykolan Nunes,

Renato Interliche,

Jefferson Daniel Figueiredo,

José Ivolin Monteiro Almeida,

Luiz Carlos de Oliveira Bueno,

Cecília Norico Tatiyama Peres.

Colaborou Tatyane Gameiro