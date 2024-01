Gastronômia

Convide a garotada para montar um cardápio de férias bem ao gosto do freguês mirim com as três deliciosas sugestões de receitas de hoje; sua cozinha vai virar uma lanchonete de primeira e você vai gastar menos do que pensa

“Tive a experiência de cozinhar com a minha mãe na infância. Eu subia em cima do fogão para cozinhar”, conta Maria das Dores Luiz. “Tenho a lembrança do bolinho de chuva que a minha mãe sempre fazia”, se recorda Norielly Fonseca de Souza. Maria das Dores é cozinheira profissional há 22 anos e Norielly, que atualmente trabalha como vendedora em uma loja de materiais para construção, foi dona de lanchonete por sete anos.



As duas carregam – assim como muita gente – fartas reminiscências das sessões de cozinha no ambiente doméstico, grudadas na “barra da saia” da mãe, como se dizia antigamente. E hoje você tem a chance de protagonizar o seu dia de mestre-cuca para os pequenos com três sugestões de receitas imperdíveis e bem fáceis de fazer: hambúrguer caseiro, pipoca com leite em pó e milk-shake de chocolate.



Mas antes de pendurar



o avental no pescoço e convocar a tropa, acompanhe um pouco mais da história das duas convidadas de hoje. “Eu adorava cozinhar no fogão a lenha, fazer um franguinho. O mais marcante foi aprender a fazer cuscuz, mas tem tanta coisa. Tipo frango com quiabo ou com pequi. Tudo isso me marcou. Aprendi tudo com ela a partir de uns 8 anos”, prossegue Maria das Dores.



“No tempo de frio, no tempo de férias, no tempo de chuva. Não podia chover que ela já fazia um bolinho de chuva. Isso é bem registrado, bem marca nossa, da nossa família mesmo. Todos os filhos sabem fazer. Não igual ao da minha mãe, é claro, mas todos sabem. Aprendi [com ela] desde muito nova. Tenho lembranças desde quando eu tinha uns 5, 6 anos. A gente foi aprendendo gradualmente com ela”, afirma Norielly.



“Me marca porque era o que ela fazia de melhor, vamos dizer assim, em questão de comida. O bolinho de chuva dela, nossa, até as pessoas de fora [da família] falam ‘o bolinho da tia Nora’, que é o nome da minha mãe. Tenho uma filha de 17 anos e ela já manda muito bem na cozinha. O meu filho tem 12 anos e já é mais sossegado em questão de cozinha, mas ele gosta também. Principalmente de comer”, brinca a ex-proprietária da Gasparzinho Lanches, abrindo um sorriso.

O HAMBÚRGUER



Norielly administrava o estabelecimento na região do Bairro Universitário em parceria com o marido. “Era uma tradição da família dele, e assumimos de 2012 até 2018”, diz, já emendando a conversa com o seu conhecimento sobre o preparo do hambúrguer:



“O segredo do hambúrguer caseiro é o tempero, e a qualidade do que se usa manda muito. Ter produtos de qualidade. O essencial é o seu tempero, fazer com paciência, com zelo”.



Certo. Paciência, zelo, mas qual tempero exatamente?



“Na minha receita, a base do tempero é o alho. Amo alho. Alho e sal são o essencial”, garante Norielly, que faz uma recomendação bem precisa: “Evite colocar produtos industrializados, coisas muito gordurosas ou com conservantes. Tipo Sazón. Nunca usar Sazón. Acho que

é uma coisa bem descartável e é muito comum o uso”, alerta.



“Assim, creio que vai ser muito mais saboroso. Tem que ser bem feito, usar uma carne boa, usar um tempero bom, que não seja tão industrializado para ele [o hambúrguer] ser mais natural. Creio que isso dá toda a diferença”, reforça a vendedora.

DICAS



A pipoca e o milk-shake não têm tanto mistério. Já o hambúrguer, de fato, requer um pouco mais de cuidado. Nada que você e a turminha, principalmente, não possam dominar.

Basta seguir algumas dicas. Por exemplo, procure obter em cada peça carne e gordura na medida certa. O hambúrguer que se preza, digno do nome, não deve levar farinha, ovo ou qualquer outro ingrediente além da carne, do sal e da pimenta – salvo exceções conforme o gosto, como o alho sugerido por Norielly.



Para garantir a suculência, a maciez e o sabor, faça uma mistura de carnes. O patinho vai bem como base da mistura. A gordura responde por 30%, mais ou menos, do peso total de cada hambúrguer.



Pode ser bacon moído ou outro corte mais gorduroso. É a gordura que vai ajudar a modelar e a dar firmeza ao hambúrguer, além de irrigar e dar sabor à carne durante o cozimento.

Não se preocupe em utilizar cortes caros no preparo. Os chefs garantem que isso é gastar dinheiro à toa. Cortes de músculos, como acém e paleta, dão um sabor mais acentuado à carne e cor vermelha intensa. Outras opções, além do patinho, são a fraldinha, a maminha e, para os mais ousados, o cordeiro, o frango ou a carne de porco, que surpreendem – no bom sentido – no conjunto do sabor. O fundamental aqui é dispor de uma peça fresca e de qualidade garantida. Importante: o ideal é que a carne seja moída na hora, seja no açougue, seja em casa.



Outra coisa essencial é que a chapa, a grelha, a frigideira ou a churrasqueira estejam bem quentes ao colocar o hambúrguer, para que a carne fique mais saborosa e douradinha.

Não deixe de preaquecer o utensílio onde vai fritar o hambúrguer em fogo alto e dê preferência às frigideiras mais grossas, caso o utensílio seja o escolhido.

Elas seguram o calor por mais tempo. Unte levemente com óleo apenas no começo, para evitar que o primeiro hambúrguer grude. A partir daí, a gordura da carne já faz o restante do serviço. O sal nunca deve ser colocado na carne antes de o disco de hambúrguer estar pronto. Motivo: o sal reage com a proteína do músculo, dissolvendo-a, o que deixa a carne com textura pesada e desidratada, sem suculência. Para moldar, você pode usar aros para ovos fritos ou fazer com as mãos mesmo. Quanto mais alto o hambúrguer, mais suculento fica.

Não se esqueça de acrescentar o sal na carne e um pouco de pimenta-do-reino segundos antes de ir para o fogo.Selar o pão com um pouco de manteiga torna o sanduíche mais perfeito, pois evita que o suco da carne penetre e deixe o pão molhado. E para a montagem, coloque o queijo em cima da carne e, em seguida, acrescente uma fatia de tomate. O vegetal se grudará ao queijo e não ficará deslizando pelo pão. Depois, adicione uma folha de alface (ou rúcula) bem seca. Pepino em conserva, cebola caramelizada ou ovo frito podem enriquecer

a experiência. Agora, ao trabalho e bom apetite.

Hambúrguer caseiro

Ingredientes:

> 1 kg de carne moída;

> 150 g de bacon moído (sem o couro);

> Sal e pimenta-

do-reino a gosto;

> Cheiro verde e alho a gosto (opcional);

> Pão de hambúrguer

e ingredientes a gosto para complementar o sanduíche.

Modo de Preparo

Em uma vasilha, misture todos os ingredientes e modele

os hambúrgueres com

mais ou menos 100 g cada.



Leve para congelar em porção individual. Para grelhar ou fritar, não precisa descongelar.

Montagem

Corte o pão, passe molhos a gosto, coloque o hambúrguer, outros recheios e queijos,

se assim preferir. Finalize o sanduíche com batata frita ou anéis de cebola no prato.

Imagem Reprodução

Pipoca de leite em pó

Ingredientes:

> 1 xícara de milho para pipoca;

> 1 xícara de água;

> 1 xícara de leite em pó;

> 1 xícara de açúcar;

> ½ xícara de óleo.



Modo de Preparo

Em uma panela, coloque o óleo, a água, o açúcar e o milho de pipoca e leve ao fogo, misturando todos os ingredientes. Mantenha em fogo alto até começar a estourar a pipoca. Depois do estouro, baixe o fogo, feche a panela e mexa de vez em quando, sacudindo a panela até ouvir as pipocas pararem de estourar. Assim que as pipocas demorarem entre 3 e 5 segundos para estourar, desligue o fogo. Após pronta, ela vai ficar caramelizada e um pouco colada uma na outra por conta da calda formada. Adicione o leite em pó e misture bem.

Crédito: Pixabay

Milk-shake de chocolate

Ingredientes:

> 5 bolas de sorvete de chocolate;

> 150 ml de leite gelado;

> 4 pedras de gelo;

> Calda de sorvete, granulado e chantili para decoração.





Modo de Preparo

Em um liquidificador, bata o sorvete, o leite e o gelo. Decore a taça com a calda e o granulado. Despeje o conteúdo em um copo de milk-shake e decore com chantili.

