Ligações de familiares nada republicanas e que resultaram em escândalo...Leia na coluna de hoje

agenda cultural

Mais: Celebração dos 10 anos do Festival Expressão de Rua leva cultura alternativa à Esplanada Ferroviária, e a Ginga Cia. de Dança faz mais uma apresentação do espetáculo "Rompendo Silêncios" no Sesc Teatro Prosa

Com duas décadas de carreira, a consagrada dupla goiana é a principal atração musical da 82ª edição da feira agropecuária; no show da noite de hoje (R$ 20), não vão faltar "Amo Noite e Dia", "A Hora É Agora", "Sosseguei" e "Pode Chorar" Divulgação

Tudo começou em um churrasco há quase 20 anos. Foi assim, na cidade de Itumbiara, em Goiás, batendo um violãozinho despretensioso, que eles se conheceram e foram seguindo na amizade e na parceria musical que hoje responde por uma das duplas mais populares do showbiz sertanejo. Jorge & Mateus, a principal atração do segundo e último fim de semana da Expogrande 2025, apresentam-se hoje no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

“Pode Chorar”, “Voa Beija Flor”, “Amo Noite e Dia”, “A Hora É Agora”, “Sosseguei”, “Cheirosa” e “Propaganda” estão entre as canções confirmadas no repertório, que inclui também gravações dos álbuns mais recentes da dupla, “É Simples Assim” (2022) e “Check-In”, lançado no fim do ano passado. Os ingressos para os shows da 82ª edição da Expogrande custam R$ 20 (hoje e amanhã). Domingo é de graça, com shows de João Haroldo e Betinho, Alex e Ivan, Victor Gregório e Marco Aurélio.

Sob o tema “Unindo a história do agro com a sua”, a feira terá, nesta sexta-feira, o último dia de julgamento para o ranking da raça girolando e também o Shopping do Leite, que segue até o encerramento, no domingo. Além de restaurantes e de uma praça de alimentação bem variada, há parquinho infantil com roda gigante para a criançada, que pode curtir a programação lúdica e educativa da Fazendinha Acrissul, com minianimais, biblioteca e brinquedos.

EXPRESSÃO DE RUA

O Festival Expressão de Rua celebra seus 10 anos com uma maratona de shows, oficinas e outras atividades, neste sábado e domingo, na Esplanada Ferroviária. Falange da Rima, Engenheiro Edson, A Insana Corte, MC Cachorrão, Patrick Sandim, Samba do Caramelo, Projeto To’kaya e Dupla Permanência estão entre as atrações musicais. O Nazireu Rupestre, de São Paulo, que faz uma mistura sonora batizada de rasta punk, encerra o evento no domingo.

O graffiti e outras linguagens servem de combustível às oficinas e à roda de conversa. Coletivo Enegrecer, DJ TGB, Feira São Chico, Feira Rota Cigana, Tenda da Comunidade Cigana e o grupo de dança Funk-Se deixam ainda mais colorido e potente o caldo do Expressão, que presta homenagem, nesta edição, a Tia Eva, primeira liderança feminina afrodescendente de Campo Grande, e a Santa Sara Kali, a santa preta venerada como padroeira da comunidade cigana.

“Nosso intuito sempre será abrir portas para jovens artistas que não têm claramente oportunidade, como eu mesmo, que me inscrevi mais de 18 vezes nos festivais de Corumbá e Bonito e nem na suplência eu fico”, afirma Eduardo Miranda, o Dudu, mentor do festival e vocalista da banda Engenheiro Edson. Confira a entrevista com o músico e produtor, além da programação completa, com direito a after no Bar Zé Carioca, a partir das 23h30min de sábado.

GINGA

Em cartaz hoje, às 19h, no Sesc Teatro Prosa, com entrada franca via reserva no Sympla, “Rompendo Silêncios”, da Ginga Cia. de Dança, é uma releitura do espetáculo “Silêncio Branco”, da mesma companhia, que teve como mote a violência contra a mulher.

O novo espetáculo, que estreou em 2023, “é uma tentativa de observar a questão para além das certezas que se evidenciam no nosso cotidiano”, segundo o diretor da Ginga, Chico Neller, que também assina a direção-geral da montagem. Neller costuma trabalhar a concepção dos espetáculos em parceria com o seu elenco de intérpretes criadores.

“Presenciamos o subjugamento da mulher em vários contextos todos os dias. A violência segue estampada em todos os canais de informação. Que outros imaginários podemos construir? É possível sairmos da lógica vítima-opressor sem que isso reivindique apenas a inversão das relações de poder? ‘Rompendo Silêncios’ faz sua dança entre o que se sabe, o que não se conhece e o que pode vir a ser”, poetiza o coreógrafo. Classificação: 14 anos.

PRAÇA BOLÍVIA

A cantora Beca Rodrigues, que marca suas apresentações com uma entrega visceral e um lirismo à flor da pele, é um dos destaques da Praça Bolívia deste domingo. Reginaldo Sans, Robson Vieira e a banda Skuderia, entre outras atrações musicais, também agitam o palco comandado por Lauro Ferrari.

A feira cultural, das 9h às 14h, terá ainda o projeto Xadrez na Árvore, culinária, artesanato, moda e colecionismo. Acesso gratuito. Endereço: Vila Nova Ipanema, Bairro Santa Fé, entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Anibal de Mendonça e Dias Ferreira.

