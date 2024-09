Livraria itinerante de Campo Grande abre espaço físico com café

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Hámor Livraria, que até então operava de forma itinerante e online, abrirá oficialmente sua sede física no coração de Campo Grande, no próximo sábado (14). Localizado no antigo Recanto das Ervas, o novo espaço promete unir cultura, café e literatura, trazendo também o retorno das atividades da Hámor Edições, a editora da livraria.

Fundada em 2022 por Bianca Resende e Felipe Mafra, a Hámor Livraria consolidou sua presença em eventos e festivais literários ao longo dos últimos dois anos, conquistando um público fiel. A inauguração do novo espaço marca uma nova fase, permitindo que a livraria ofereça uma experiência mais imersiva para os amantes de livros.

"Queremos que o nosso espaço seja mais do que uma livraria, um ponto de encontro para clubes de leitura, lançamentos e outras atividades culturais”, afirma Bianca Resende.

O café do Recanto das Ervas, que compartilha o local com a livraria, complementa o ambiente, oferecendo um espaço acolhedor para os visitantes desfrutarem de uma boa leitura com um café especial.

Workshop literário

Para celebrar a abertura, a Hámor Livraria trará a escritora gaúcha Mar Becker, que lançará seus livros "Cova profunda é a boca das mulheres estranhas" e "Canção derruída". Além disso, no domingo (15), às 10h, Mar Becker ministrará o workshop "Poesia e Rastro", no qual abordará os processos criativos da poesia. As inscrições para o workshop estão abertas no site oficial da Hámor Edições.

Mar Becker, finalista do Prêmio Jabuti com seu primeiro livro A mulher submersa, é uma das autoras mais celebradas da nova geração de poetas brasileiras.

Hámor Edições

A inauguração do espaço físico também marca o retorno das atividades da Hámor Edições, que planeja lançar cinco títulos nos próximos meses, com foco em autores inéditos de Mato Grosso do Sul.

"Nossa missão é publicar histórias que desafiem o real e tragam vozes plurais", destaca Febraro de Oliveira, um dos editores. A Hámor Edições busca fomentar a produção literária local, contribuindo para o enriquecimento cultural da região.

Serviço

Hámor Livraria

Inauguração : 14 de setembro, às 16h

Workshop "Poesia e Rastro" com Mar Becker : 15 de setembro, às 10h

Inscrições : www.hamoredicoes.com.br

Endereço : Rua 13 de Junho, 1592, Centro, Campo Grande, MS

Horário de funcionamento : Terça a sexta-feira: 13h às 19h Sábado: 9h às 16h



