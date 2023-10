No início do século 20, Campo Grande viu nascer uma figura que desafiaria os costumes do seu tempo e que mais de um século depois do seu nascimento continuaria sendo assunto: Lídia Baís. A multiartista nasceu em 1900, no coração de uma das famílias que, com o tempo, se tornaria uma das mais importantes de Campo Grande.

Filha do italiano Bernardo Franco Baís e de Amélia Alexandrina, de Coxim, Lídia era a caçula de sua família e passaria grande parte da sua vida entre as margens do Segredo e a ferrovia, mas sua veia artística, ousadia e talento a levariam para outros lugares do mundo.

A PEÇA

Em 2015, Tatiana De Conto Sangalli começou a pesquisar sobre a vida e obra de Lídia. A pesquisa tomou corpo em uma peça de teatro chamada “Lídia Baís, Uma Mulher à Frente de Seu Tempo”.

Graças a recursos do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC-MS), em 2018, o espetáculo passou a rodar o interior do Estado.

Sozinha no palco, ela percorreu sete cidades de Mato Grosso do Sul em 36 apresentações. Em meio a réplicas de quadros pintados por Lídia, Tatiana contava a vida e a obra de uma figura feminina que não parecia se encaixar nos padrões da época e tinha uma vida repleta de mistérios, permeada por viagens, estudos, isolamentos, internações e interdições.

O LIVRO

Agora, neste ano Tatiana volta a apresentar Lídia ao público, mas de um jeito diferente. Ela começa, neste mês, a temporada de lançamento do livro “Lídia Baís, Uma Mulher à Frente de Seu Tempo”.

Em formato e linguagem bastante atraentes, a publicação apresenta a trajetória desta mulher desbravadora e que desafiava os padrões de uma sociedade conservadora, distante dos grandes centros, em pleno século 20.

“O texto do espetáculo se ampliou e foi transformado em livro voltado ao público juvenil, pois tanto um quanto outro procuram preencher uma lacuna, diante do escasso material didático para estudar a história e a cultura regional, que normalmente são estudadas no Ensino Fundamental”, explica Tatiana.

A obra está dividida em capítulos que contam sobre os ancestrais de Lídia, sua juventude, sua vida como mulher adulta e, depois, como anciã, trazendo detalhes descobertos em uma dedicada pesquisa sobre a artista.

Em suas páginas, os quadros pintados por Lídia ajudam a contar a história, não de forma cronológica, mas ilustrando e comunicando partes da vida e da inspiração da multiartista.

O livro “Lídia Baís, Uma Mulher à Frente de Seu Tempo” será lançado nesta quarta-feira, às 19h, no Sesc Cultura (Avenida Afonso Pena, nº 2.270, Centro), em Campo Grande.

O evento é aberto ao público, e, além do lançamento, Tatiana De Conto Sangalli fará uma performance literária inspirada na obra. Dez por cento de toda a venda é destinada ao pagamento de direitos autorais à família Baís.

A AUTORA

Tatiana De Conto Sangalli é contadora de histórias, mestre em Psicologia e especialista em Arte-educação e em Arteterapia. Seu trabalho é focado no uso terapêutico da literatura, tanto na narração como no atendimento aos clientes.