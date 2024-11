Luan Santana revela o nome da filha com Jade Magalhães; confira

AGENDA CULTURAL

Além de grupo vencedor do Grammy, tributo a Paulo Simões e festa com DJ paraguaia, fim de semana tem peça de Gianfrancesco Guarnieri, lançamento de livro de Gilberto Luiz Alves e, nos cinemas, a estreia de "Wicked"

Formado por Anchietx, Leo Guima e Cupertino, o trio do Rio de Janeiro se apresenta pela primeira vez em Campo Grande, no embalo de dois prêmios Grammy conquistados na semana passada; hoje e amanhã, às 19h, no Sesc Teatro Prosa fotos: DIVULGAÇÃO

Eles estão com tudo, lançaram um disco bacana, ganharam o Grammy e, sim, estão entre nós: Os Garotin, grupo do Rio de Janeiro, formado por Anchietx, Leo Guima e Cupertino, que se apresenta hoje e amanhã no Sesc Teatro Prosa, a partir das 19h. Com sua vibrante mistura de samba rock, pop e MPB, o trio é uma das sensações da recente cena musical brasileira.

Com o álbum "Os Garotin de SG", uma referência à cidade de origem do grupo, São Gonçalo (RJ), eles abocanharam duas estatuetas Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro e Melhor Artista Revelação no Grammy Latino, cuja premiação foi realizada na semana passada (14). A pegada dos garotos recupera o balanço e a atmosfera dos bailes black em uma chave contemporânea que não despreza o passado e, ao mesmo tempo, abre-se para outras influências. Uma química certeira que vem inspirando multidões.

As apresentações são gratuitas, e, embora os ingressos, via Sympla, estejam esgotados, a dica do Sesc é que, quem estiver muito a fim de conferir o show, compareça ao teatro com uma hora de antecedência e entre na lista de espera, pois costumam sobrar alguns assentos. Ou seja, normalmente, nem todas as pessoas que reservam as entradas pela internet de fato marcam presença nos eventos da casa. Endereço: Rua Anhanduí, nº 200, Centro.

MARIA ALICE

Hoje também tem o show "Maria Alice Canta Paulo Simões", às 20h, no Teatro Aracy Balabanian, com uma das mais destacadas intérpretes de MS revisitando o cancioneiro do grande compositor carioca e sul-mato-grossense "de vivência, alma e coração". O público que comparecer poderá colaborar com o Natal Solidário do projeto Asas do Futuro, doando voluntariamente brinquedos novos ou usados.

O show apresentará canções selecionadas "a dedo" por Maria Alice, todas de autoria de Paulo Simões e seus parceiros. "Homenagear Paulo Simões é reconhecer o seu lugar como um dos maiores compositores do País. Parceiro de Almir Sater em tantas canções de sucesso, ele tem em sua obra parcerias com outros importantes compositores do Estado, como Guilherme Rondon, Celito Espíndola e Antônio Porto, entre outros", afirma a cantora.

"Maria Alice Canta Paulo Simões" é também o nome do terceiro álbum solo de Alice, que pode ser acessado em todas as plataformas musicais. Gabriel de Andrade (arranjos, violão e direção musical), Pedro Ortale (violão), Gabriel Basso (baixo), Renan Nonato (acordeon), Gilson Espíndola (vocais) e João Pedro Ortale (bateria) formam a banda que se apresenta com a cantora. O show tem o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, por meio Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, e da TV Morena. Grátis.

ROSSIN

No domingo, com entrada franca, a partir das 18h, o Uata Hell? (Rua 15 de Novembro, nº 797, Centro) recebe a sessão de cumbia (ritmo da Colômbia) a ser promovida pela paraguaia Rossin. A DJ promete não deixar ninguém parado com suas afiadas "selecciones" nas picapes, criando um clima para lá de festivo, que é tão característico nos bailes de cumbia. Afinal, trata-se também de um estilo de dança que vem contagiando o planeta.

BLACK-TIE

Um dos maiores clássicos do teatro brasileiro, escrito por Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006), "Eles Não Usam Black-Tie" (1958) ganhou uma nova montagem em Campo Grande, criada pela Escola de Teatro Adote. O espetáculo será apresentado amanhã, às 19h, no Teatro Allan Kardec, localizado na Avenida América, nº 653, Vila Planalto. A peça é destinada a maiores de 14 anos.

Sob a direção de Iago Arimura, ator, professor e diretor de várias peças da escola, a nova versão da obra tem a coordenação-geral de Daniel Smidt, também ator e professor. "Eles Não Usam Black-Tie" foi a peça inaugural do lendário Teatro Oficina (SP) e influenciou gerações de artistas. A trama explora as tensões familiares e políticas no contexto de uma greve operária em São Paulo, abordando temas como a luta de classes e o papel dos trabalhadores na sociedade.

Nos anos 1980, também fez história no cinema brasileiro o longa-metragem dirigido por Leon Hirszman (1937-1987) a partir da obra de Guarnieri, que, inclusive, atua no filme. Fundadora da Escola Adote, a atriz Beth Terras, que faleceu em setembro deste ano, tinha uma forte conexão com essa história. Ela trabalhou diretamente com Guarnieri em uma de suas montagens, deixando um legado artístico e social que enriquece ainda mais a proposta da escola.

No elenco desta montagem estão: Maria Macedo, Smaile Almeida, Steph Boldrini, Eliza Montes, Renato Passos, Matheus Lopez, Thiago Medina, Diogo Oliveira, Luci Souza e Yuri Azevedo. A equipe conta também com Zacris (cenografia) e, na produção e contrarregra, Yasmim França, Jean Bastos, Watson Façanha, Matheus Corrêa e Mariany Arguelho. Rafaela Palieraqui é a responsável pelo registro fotográfico. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e podem ser reservados pelo Sympla.

GILBERTO

O pesquisador e professor da UFMS Gilberto Luiz Alves lança hoje, às 19h, na Livraria Leitura, no Shopping Campo Grande, o livro "As Águas como Caminho Mato Grosso como Destino" (Editora Entrelinhas). Fruto de uma extensa pesquisa, que atravessa décadas da trajetória de seu autor, a obra, fartamente ilustrada, mapeia a presença de quatro viajantes que circularam, de navio, pelo território de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul da segunda metade do século 19 ao início do século 20.

