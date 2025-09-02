Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Maior parque inflável da América Latina chega a Campo Grande

A inauguração será no sábado (6); os 200 primeiros ingressos terão 20% de desconto

Laura Brasil

02/09/2025 - 15h00
O Adoleta Jump Park, conhecido como o maior parque inflável da América Latina, promete diversão para toda a família, a inauguração será no sábado (6), no Shopping Campo Grande.

O circuito conta com 1.600 metros que garantem diversão, com 22 atrações infláveis gigantes, que incluem obstáculos, rampas e escorregadores para a alegria da criançada.

Pensando nos papais, um espaço de descanso foi especialmente preparado enquanto os filhos se divertem. O parque está localizado no estacionamento em frente à academia.

Podem brincar crianças a partir de 2 anos, e a única regra é não ter limite para a diversão: basta ter muito ânimo e vontade de pular, correr e escorregar.

Os pais precisam estar atentos: crianças de até 5 anos devem obrigatoriamente entrar acompanhadas por um adulto. Neste caso, o acompanhante que ficará de olho no pequeno não paga ingresso.

O parque reforça que é indispensável o uso de meias e roupas confortáveis, para que a criança possa aproveitar todos os brinquedos e se divertir na atração que promete movimentar os pequenos em setembro.

 

 

 

Preço

Os ingressos custam R$ 59,90 por 30 minutos. Entretanto, no dia da abertura, os primeiros 200 convites terão 20% de desconto, e a compra pode ser feita antecipadamente por meio do site: https://adoletajumppark.com.br.

PCDs têm desconto de 50% no ingresso, mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico. Por medida de segurança, gestantes não podem brincar no parque. O espaço conta com monitores.

Serviço

  • Adoleta Jump Park
  • Inauguração: 6 de setembro de 2025
  • Local: estacionamento do Shopping Campo Grande – em frente à Fórmula Academia
  • Valor: R$ 59,90 (30 minutos)
  • Horário: de terça a sexta-feira, das 16h às 22h / sábado, das 15h às 22h / domingo, das 15h às 21h

Correio B

O PT, enfim, decidiu oficializar sua saída da administração estadual. Porém...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (2)

02/09/2025 00h05

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Mark Twain - escritor americano.

"Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo, e não a ausência do medo”.
 

FELPUDA

O PT, enfim, decidiu oficializar sua saída da administração estadual. Porém, no estilo “meia boca”, tipo “finjo que serei oposição e você finge que acredita”. Trocando em miúdos:  as lideranças sentaram com o governador Riedel e comunicaram que estão tirando o time porque ele defendeu o ex-presidente Bolsonaro  e criticou o STF. Para os petistas, em nível nacional, isso chega a ser uma “heresia” e houve reflexo, cá por essas bandas, porque o partido estava “aninhado” no governo e integrava sua base aliada. A permanência ficou insustentável. Mas, as lideranças conversaram e informaram que vão continuar aprovando o que for do “interesse do Estado...” Como se vê...

DiálogoA renomada chef brasileira Janaína torres será a madrinha do Celebrity Xcel, tornando-se a primeira chef do brasil a ocupar essa posição em uma grande companhia de cruzeiros, a Celebrity Cruises. Eleita em 2024 como a melhor Chef mulher do mundo, pelo ranking the World’s 50 best restaurants, Janaína é amplamente reconhecida por sua abordagem inovadora e de aproveitamento total  dos alimentos. Proprietária e chef do premiado restaurante  a Casa do Porco, em São Paulo, Janaína é hoje uma das vozes  mais influentes da gastronomia brasileira, com impacto  que ultrapassa fronteiras e projeta a culinária latino-americana  no cenário mundial. além de comandar diversos empreendimentos no setor de hospitalidade, ela lançou recentemente um amplo  projeto gastronômico e cultural para pesquisar, valorizar e promover  a cultura brasileira por meio da comida, sendo também  uma defensora do acesso à nutrição para milhões de pessoas. No dia 16 de novembro, a chef vai batizar oficialmente o Celebrity Xcel, o mais novo navio da empresa, que inicia sua temporada inaugural  a partir de fort Lauderdale, em roteiros de sete noites pelo Caribe. 
DiálogoElisa Dobashi, que comemora 15 anos hoje  
DiálogoKika Rivetti  

“A laço”

A filiação de Fábio Trad ao PT, cantada em verso e prosa antes  do evento, mostrou que ele  não é unanimidade na sigla  para a disputa ao governo de MS. Passado o período de “pegá-lo  a laço”, alguns petistas falam  de outras opções, como o deputado estadual José Orcírio e o também parlamentar Pedro Kemp. Nos bastidores, uma ala  do partido afirma que ele seria  tão “da esquerda ”como  uma nota de R$ 13”.  

Armadilha

Tem gente dizendo que a filiação de Fábio Trad foi uma estratégia  do PT, capitaneada por José Dirceu, que recentemente esteve por aqui para participar de uma audiência pública, mas que teria vindo visando, sem trocadilho, pôr a “locomotiva petista nos trilhos”. Fábio se filiando atrapalha uma aliança do PSD com o PP e o PL, fortalecendo o centro-direita  em MS. Essa coligação iria contra  os planos de Lula de eleger  um senador esquerdista no Estado.

Implosão

Além do mais, o objetivo  seria “implodir” os caminhos  dos irmãos Trad, principalmente  o do senador Nelson Trad Filho, que tenta ser o segundo nome  da aliança PL-PP, fazendo dobradinha com o ex-governador Reinaldo Azambuja, que disputará o Senado e, obviamente, com apoio do ex-presidente Bolsonaro. Já o vereador Marcos Trad,  do PDT, que pretende  disputar uma vaga de deputado estadual, encontraria dificuldades para se eleger,  por estar numa legenda  sem representatividade.

Aniversariantes

Marise Helena Noronha Anzoategui
Geraldo De Almeida Santiago
Jacy Rodrigues Vieira
Heitor Cavalcanti Fagundes
Marlene Gomes Vilela
Elisa Hojaij Carvalho Figueiredo Dobashi
Alex Nantes Garcia
Antonina Medina
Eurildo Vieira Benjamim
Eronides De Oliveira França
Nilton Rocha Barros
Carmerino Moreira Dos Santos
Maria Eduarda Nobrega Mendes
Alício De Souza Moraes
Hélio Marques Bento
Carolina Azambuja Cavalcante
Bruna Dequech Torres
Arlindo Sussumu Tamashiro
Delma Barbieri
Cristiane Barbosa Dódero Bumlai
Bianca Carvalho Esquivel
Maria Erizete Placido Da Costa
Fernanda Rottili Dias
Marina De Almeida Romanini
Jamila Kabril Yussef
Valeria Ribeiro Aleixo Poli
Luiz De La Puente
Alessandra Lyrio Barbosa Giroto
Omar Hamie
Diego Brown Silva Chaves
Edson Da Rocha Franco
Paulo Sergio Rodrigues Da Silva
Ricardo Góes
Márcio Antônio Rubio
Lyuzo Takaya
Elizabeth De Paula Almeida
Roberto Shinichi Masuko
Divina Barbosa E Silva
Antônio Carlos Magalhães
Fátima Aparecida Socorro Dos Santos
Rosária Vieira De Morais
Suely Elizabeth Cerveira
Tereza Raquel Santos Alves
Marcelo Batista Maeda
Júlio César Victoriano
Renato Moreira Dos Santos
Camila Sayuri Inoue
Elenice Rocha Ferreira
Sérgio Ricardo De Souza Cunha
Ana Cristina De Andrade
Ivan José Borges Júnior
Carlos José Alves Da Silva
Joel Severino Pereira
Eimar Souza Schroder Rosa
Anésia Lescano Da Silva
Cândida Muniz De Almeida
Ana Maria Lacerda
Jurandir Pereira De Oliveira
Wilson Alves Fontoura
Derzi Matias Rodrigues
Elpídio Ferraz Vasconcelos
Antolin Vargas Ribeiro
Valeri Jason Furtado
Antônio Roberto Da Costa Júnior
Luciene De Souza Brito
Mirian Sirley Da Veiga
Gisele Galvão De Souza
Marcela Andrioli Caserta Machado
Sidney Antunes Ávila
Alda Aparecida Santos
Meire Pavão De Souza
Carla Cristina Freitas
Alcindo Bispo Da Rocha
Rogério Brambilla Machado De Souza
Elvídio Martim De Siqueira
Sandra Soares Dias
Joilson Campos Vera
Dinalva Magalhães Benites
José Antonio Teixeira Da Cunha
Rafael Pedra Toledo
Diego Guedes Garcez
Arlindo José De Souza
Elvis Elias De Carvalho
Oswaldo De Souza
Andréia Carla Lodi E Faria
Rosângela De Almeida Xavier
Milton Falluh Rodrigues
Renata Raule Machado
Fernanda De Lima Nunes
Claudemir Liuti Junior
Julio Cezar Brandini
Luiz Mamoru Maruyama
Keile Kohatsu Martins
Maria José Pascoal Da Cruz Bandeira
Custódio Godoeng Costa
Hermes De Carvalho Hespanhol
Raul Magnoler Sampaio Mei
Marilza Miyuki Sasaki
Darlan Barbosa Da Cruz
Lourdes De Fátima Martinez Cordeiro
Reane Viana Macedo
Yara Cristina Albuquerque Ferreira
Milena Bueno Cavalheiro Badan
Fábio Ferreira Abdo
Ricardo Marcelo Ferrarezi
Andre Hayakawa De Marcos
Liciane Arpini Zeni

LITERATURA DE LUTO

Luis Fernando Verissimo soube comentar o presente em textos atemporais

Escritor gaúcho, imortalizado por meio da crônica e do seu bom humor inconfundível, morreu no sábado

01/09/2025 11h00

Luis Fernando Veríssimo

Luis Fernando Veríssimo FOTO: Reprodução

O cronista Luis Fernando Verissimo morreu no sábado, em Porto Alegre. Aos 88 anos, ele estava internado em um hospital da capital gaúcha desde a segunda semana de agosto e faleceu em decorrência de complicações de uma pneumonia.

Nos últimos anos, o escritor já havia enfrentado outros problemas de saúde. Em janeiro de 2021 sofreu um AVC que afetou uma parte cognitiva de seu cérebro, dificultando a ordenação de seus pensamentos, ainda que compreendesse o que se passava ao seu redor.

O corpo do escritor foi velado na tarde do sábado no Salão Nobre Júlio de Castilhos, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite decretou três dias de luto oficial no estado.
Em 1988, Verissimo começou seus trabalhos como colaborador do Estadão. Um ano depois, publicou a primeira crônica semanal no Caderno 2, no qual escreveu até janeiro de 2021, quando sofreu o AVC.

Cronista, cartunista, ficcionista, saxofonista, gourmet e torcedor fanático do Internacional, Verissimo sempre foi uma das raras unanimidades positivas do País. Foi autor de mais de 70 livros, que já venderam milhões de exemplares (entre eles, os best-sellers “O Analista de Bagé” e “A Comédia da Vida Privada”) e de personagens emblemáticos (a Velhinha de Taubaté, que criticava a ditadura, o detetive Ed Mort, as Cobras).

Filho do escritor Erico Verissimo, ele só começou a escrever aos 30 anos (nasceu em 1936), depois de ter passado por várias escolas de arte e desenho, em cursos que nunca terminou; de ter tentado o comércio “só para reforçar o mau jeito da família”; e de ter passado por uma rápida carreira jornalística, de revisor e colunista de jazz a cronista principal do jornal Zero Hora.

Em 1973, lançou, pela Editora José Olympio, seu primeiro livro, “O Popular”, com o subtítulo “Crônicas, ou Coisa Parecida”, coletânea de textos editados na imprensa, formato que marcaria boa parte de suas publicações. O primeiro grande sucesso, no entanto, aconteceu com o lançamento de seu quinto livro de crônicas, “Ed Mort e Outras Histórias”. Sátira aos romances policiais, o detetive Ed Mort inspiraria ainda uma tira de quadrinhos desenhados por Miguel Paiva e um filme com Paulo Betti no papel título.

Verissimo se tornaria fenômeno de vendas com “O Analista de Bagé”, lançado em 1981, quando a primeira edição se esgotou em apenas dois dias. O personagem foi originalmente criado para um programa de humor na TV, capitaneado por Jô Soares. Com o projeto engavetado, Verissimo levou-o ao livro, tornando-se uma figura peculiar: psicanalista de formação freudiana ortodoxa, o analista não esconde, porém, seu sotaque e a predileção por costumes típicos da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina. A graça surgia justamente na contradição entre a sofisticação da psicanálise e a “grossura” caricatural do gaúcho da fronteira. O personagem inspirou dois livros de contos, um de quadrinhos (com desenhos de Edgar Vasques) e uma antologia.

Em pouco tempo, ele cruzou fronteiras, tornou-se colaborador de programas de televisão – caso das histórias da Comédia da Vida Privada, série de 21 programas (1995-1997), com roteiros de Jorge Furtado e direção de Guel Arraes.

VER E SER

A timidez era uma característica sempre lembrada: sim, Verissimo sempre buscou ser engraçado na escrita e não na fala. Na verdade, nunca se julgou um humorista. “Acho que há uma diferença entre ser humorista e fazer humor”, disse. “O humorista é o cara que tem uma visão humorística das coisas. O humor é sua maneira de ver e de ser”.

Uma filosofia que se revelou útil durante a dura fase de exceção Verissimo contou que, durante a ditadura, enviava uma crônica para o jornal deixando sempre uma na gaveta, de reserva. “E não foram poucas as vezes em que ela saiu de lá, comentou. “Os censores pareciam achar o cartum algo infantil; então, era mais fácil fazer passar um cartum político que um texto político”.

Autodeclarado um gaúcho desnaturado, por não andar a cavalo, não tomar chimarrão e ter nascido e se criado na cidade, Verissimo sentiu o gosto da felicidade plena no dia 4 de abril de 2008, quando sua filha Fernanda lhe deu a primeira neta, Lucinda, nascida em uma data especial: dia do aniversário do Inter.

Em 2020, Elias Thomé Saliba, professor da Universidade de São Paulo especializado em humor e autor de “Raízes do Riso”, descreveu o escritor como o cronista mais popular do Brasil, aquele que “diz o que o leitor quer falar, mas não consegue”. “Verissimo ultrapassa o transitório não apenas porque suas crônicas se transformam em livros, mas porque estabeleceu, desde o início, um pacto humorístico com o leitor”.

“Mais do que qualquer outro, o público que se torna parte do pacto humorístico é aquele que percorre o noticiário sério do jornal ou da revista e torna-se capaz de entender as alusões, ironias e paródias de Verissimo e de seu humor fortemente conectado com os eventos noticiados e, por isso, compreensível apenas naquelas situações”, afirmou.

Com a era moderna, muitos dos textos passaram para o meio digital. Em muitos casos, porém, escritos que não eram do autor contavam com sua assinatura, tentando ganhar credibilidade. Ele se acostumou ao fato. “Fico sem graça de dizer que não é meu. Em outra oportunidade, uma senhora veio me dizer que não gostava tanto dos meus textos, exceto do ‘Quase’, que era maravilhoso. O que posso dizer? Melhor não decepcionar. E quando vou às escolas onde os alunos encenam um texto que, na verdade, não é meu?”, relatou ao Estadão em 2016.

RECEITA

Curiosamente, Verissimo se assumia como um “analfabeto em informática”, que se limitava ao uso de e-mails e do site de buscas Google. Para o restante, recorria aos filhos. Em texto publicado no Estadão em 2019 ele dizia: “Pertenço à geração perdida no tempo”. E citava a “farta literatura premonitória” sobre robôs indestrutíveis. “Que eu saiba, ninguém ainda imaginou um roteiro em que os inimigos não sejam grandes robôs blindados, mas os pequenos celulares”.

Em 2016, o escritor foi perguntado: qual a receita para suas crônicas serem populares e não popularescas? “Não tenho”, respondeu. Em seguida, atribuiu o mérito ao próprio gênero: “Acredito que, antes de mais nada, é preciso ter clareza na escrita. E, como a crônica normalmente não é um texto grande, torna-se acessível a qualquer público”. Ao longo da carreira, Verissimo ficou conhecido não apenas pelos “textos não tão grandes”, mas também por escrever estritamente o necessário, em pouquíssimas palavras, e ainda assim ter muito a dizer.

