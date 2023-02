Maquiagem de Carnaval pede brilho e ousadia

Guimarães Rosa - escritor brasileiro

"Quem sabe direito o que uma pessoa é? Antes sendo: julgamento é sempre defeituoso, porque o que a gente julga é o passado”

FELPUDA

Pelos corredores de certo poder, a “rádio peão” está no ar mais que poeira, diante do climão instalado por lá.

Dizem que houve até dedo no nariz de gente graúda e impropérios impublicáveis. O motivo teria sido porque andaram tirando os “jabutis da árvore”, e quem os colocou não teria gostado nadica de nada, com direito ao tradicional questionamento: “Você se esqueceu com quem está mexendo?”. Como diz também o antigo ditado popular: “Galinha esperta não atravessa galinheiro”.



Toma lá dá cá!

Figurinha que se notabilizou por forçar amizade até conseguir uma “boquinha” andou utilizando suas redes sociais para falar de sua satisfação pelo problema que adversário de ideologia está enfrentando. Recebeu resposta “ao vivo e em cores”: a de que conquistou mandato nas urnas, diferentemente do dito-cujo, que, segundo ele, foi “cassado” por essas mesmas urnas. Afe!



Vagas

A Defensoria Pública de MS promoveu dois mutirões, um em Campo Grande e outro em Dourados, para atender pais, mães e responsáveis que tentam conseguir vagas em escolas públicas para suas crianças. Na Capital, foram 293 famílias, e em Dourados, um total de 50. Diante da grande procura, um novo atendimento aos douradenses está programado para ser realizado no dia 25 deste mês.

A Unidade de Acidente Vascular Cerebral (UAVC) do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) foi a única do País a receber o status de platina do Angels Award, programa de iniciativa internacional que busca qualificar os centros de AVC já existentes e auxiliar na implementação de novos. Em todo o Brasil, são mais de 150 hospitais que participam da iniciativa.

A unidade do Hospital Universitário já foi certificada com o status de ouro em 2022, mas desta vez o reconhecimento representa a maior cobertura de atendimentos com qualidade assistencial para os indicadores preestabelecidos. O chefe da unidade, Gabriel Pereira Braga, considera que essa é uma oportunidade de melhorar ainda mais. Para o enfermeiro Mayk Penze Cardoso, responsável técnico da unidade de urgência e emergência do hospital, o prêmio representa a continuidade do cuidado e da qualidade assistencial na unidade de AVC.



Bases

O governador Eduardo Riedel contará com dois blocos de deputados que darão sustentação à sua administração e que já foram oficializados. Um deles, o G-10, será composto por três parlamentares do MDB, dois do PL, dois do PP, além do Republicanos, do Podemos e do PSD, com um representante cada. Esse grupo será liderado pelo emedebista Marcio Fernandes e é integrado pelo presidente da Casa, Gerson Claro, e pelo Londres Machado.

Em casa

O outro grupo, o G-8, será formado por seis deputados do PSDB, um do União Brasil e um do PDT.

Isso significa que esses dois últimos partidos, que não apoiaram Eduardo Riedel nas eleições para o governo, estarão caminhando juntos na administração estadual, até porque o maior número de integrantes, inclusive da Assembleia Legislativa de MS, é do ninho tucano. Portanto...



Mais ou menos

Embora apoie o governo tucano, inclusive fazendo parte da gestão estadual ocupando diversos órgãos, o PT ficou fora dos dois blocos, o que não significa que será oposição. Já o deputado Lidio Lopes, do Patriota, decidiu integrar o “bloco do eu sozinho”, mas o seu partido é aliado do governo PSDB, que vem fazendo parcerias com a prefeita Adriane Lopes, esposa do parlamentar. Assim, não deverá atuar como opositor. Outros que anunciaram ser independentes foram João Henrique Catan, do PL, que deverá fazer oposição a Riedel, e Rafael Tavares (cassado), do PRTB.



Colaborou tatyane gameiro