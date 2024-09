Marcello Mastroianni, a exaltação da vida

AGENDA CULTURAL

Oitavo filme da franquia inspirada nos robôs de brinquedo e clássico do terror brasileiro estão entre os destaques no cinema; banda da Capital faz releitura do blues; e, no Sesc Prosa, tem teatro do Rio Grande do Norte

O cineasta José Mojica Marins (1936-2020), o mais destacado diretor brasileiro de filmes de terror, já estava consagrado também fora do País quando morreu.

Especialmente por meio de Zé do Caixão, mas não apenas pelo personagem alter ego que ele mesmo encarnou em várias produções, Mojica é reconhecido como um realizador singular, tanto pelo público quanto pela crítica e por grandes nomes do chamado cinema autoral.

A distinção vem da inventividade e do despojamento com que abrasileirou os filmes de terror.

Uma das provas do gênio criativo do diretor, famoso ainda por suas unhas bem grandes, pode ser conferida hoje, em uma sessão gratuita do longa “À Meia-Noite Levarei sua Alma” (classificação indicativa: 16 anos), marcada apropriadamente para as 23h59, na Casa de Ensaio (Rua Visconde de Taunay, nº 203, Amambai).

Trata-se da primeira aparição nas telas de Zé do Caixão, um coveiro de uma cidade interiorana obcecado pela possibilidade de gerar um filho perfeito.

Na trama, o personagem procura e violenta mulheres na tentativa sádica de conseguir deixar seu legado no mundo. A sessão é organizada pelo coletivo A Boca Filmes, com direito a pipoca e refrigerante de graça, e integra a mostra “Filmes do 3º Mundo”, que conta com financiamento da Lei Paulo Gustavo, via governo do Estado.

Antes de as luzes se apagarem, o mediador do cineclube apresenta a obra e, após o fim da exibição, reserva-se um momento para debater o filme. Apesar do argumento grotesco, o filme garante boas risadas.



TRANSFORMERS

Misturando ação e ficção científica, “Transformers – O Início”, oitavo longa da franquia de filmes baseados nos robôs de brinquedo que viram carros, é um dos destaques no circuito comercial. Scarlett Johansson, Steve Buscemi e Laurence Fishburne fazem parte do elenco de vozes.

A história é ambientada inteiramente no planeta Cybertron, focada na relação entre Optimus Prime e Megatron, que passam de “irmãos de armas” a arqui-inimigos. A animação digital vem sendo saudada como o feliz recomeço da franquia, reorganizando a saga.

FUNKABLUES

Marcando a despedida da vocalista Iris Isis, que em breve parte para São Paulo, a banda Funkablues – com Sal dos Santos na bateria, Gabriel Penajo no contrabaixo e Maestro Lang na guitarra – comanda o som na noite desta sexta-feira, a partir das 22h, no Boteco do Miau (Av. José Nogueira Vieira, nº 1.303, Tiradentes), recebendo convidados para mostrar versões turbinadas de

clássicos do blues em sua pegada “funky style”. Entrada a R$ 10.

CIA PÃO DOCE

A Cia Pão Doce apresenta dois espetáculos no Sesc Teatro Prosa neste fim de semana. Hoje, às 19h, o grupo do Rio Grande do Norte encena “O Torto Andar do Outro” (classificação livre), que discute a “pluralidade humana através dos tempos” a partir do enredo baseado no cordel “Um Conto Bem Contado”, de Antônio Francisco. “Precisamos falar sobre respeito” foi a premissa da trupe para a criação do espetáculo.

Amanhã, às 16h, será a vez da peça “A Casatória c’a Defunta” (classificação livre), em que cinco atores, literalmente, com “pés de banco”, contam a história do medroso Afrânio. O personagem está prestes a casar-se com a romântica Maria Flor, mas acidentalmente se casa com a fantasmagórica Moça de Branco, que o leva para o submundo.

TRÊS LAGOAS

Após percorrer o interior do estado de São Paulo e de Goiás, o projeto “Circulação de Concertos Francis David Vidal – Turnê CTG Brasil” encerra seu ciclo de apresentações neste sábado, em Três Lagoas, com duas sessões gratuitas, às 19h30min e às 21h, no auditório do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (unidade 2, bloco 8) na cidade. O objetivo é levar a música clássica para cidades e espaços em que não há salas de concerto e teatros.

Liderada pelo maestro e solista (violino) Francis David Vidal, uma orquestra de 13 músicos apresenta composições de Mozart e Vivaldi, dois nomes consagrados da música de concerto. “Essa turnê foi uma experiência incrível.

Tocamos para casas cheias em todas as cidades, o que mostra que há espaço para a música clássica, mesmo entre aqueles que não têm o hábito de ouvir esse estilo. Foi gratificante ver como conseguimos criar um novo público”, comenta o maestro. O patrocínio é da CTG Brasil por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

A orquestra é formada pelo maestro e solista (violino) Francis David Vidal, e pelos músicos: Rene de Freitas, Carlos Eduardo, Emanuel dos Anjos, Luis Macedo, Wallacce Rodrigues e Lucas Melo (violinos), Irliane Pessoa e Thiago Ponce (violas), João Pedro Queiroz e Alexandre Souza (violoncelos), Giovana Contador (contrabaixo acústico) e Wellington de Lamare (piano).