'Masterchef Brasil' volta a receber Paulo Machado e destaca receitas pantaneiras

O chef Paulo Machado, em sua terceira participação no programa, lista pratos típicos do Estado: "A gente tem o caribéu, que é um guisado de carne-seca com mandioca, tem o frango vori vori ou bori bori, que é um prato guarani por excelência, bem consumido - DIVULGAÇÃO/BAND TV

O sul-mato-grossense Paulo Machado é o chef convidado do programa “MasterChef Brasil” desta terça-feira (13), que vai ao ar a partir das 21h30min (horário de MS) pela Band. A presença do chef na mais importante atração televisiva do gênero pode ser considerada uma espécie de tapete vermelho para a culinária do Pantanal.

Machado apresenta ingredientes e pratos típicos do Estado e os desafiantes têm a missão de elaborar um prato com essas iguarias, com as quais devem agradar o especialista e os jurados Érick Jacquin, Rodrigo Oliveira e Helena Rizzo.

“É a terceira vez que eu participo do programa, mas dessa vez fui para participar como chef convidado, para falar da minha gastronomia, dessa cozinha sul-mato-grossense que eu tanto prezo, que eu levo para os quatro cantos do mundo e falo dela com o maior orgulho. Então, foi uma honra para mim ter sido convidado e ter podido atender esse convite”, conta Machado.

Sobre o programa, ainda não é possível revelar muitos detalhes, mas o chef, autor do livro “Cozinha Pantaneira, Comitiva de Sabores”, lista alguns dos ingredientes que integram a cozinha pantaneira, como a mandioca, o milho, a carne de sol, a carne orgânica do Pantanal, a galinha caipira, o queijo Nicola, o doce de leite artesanal, a erva-mate, a linguiça de Maracaju, o jacaré e os pescados de rio, como o pacu, o pintado e a piranha, entre muitos outros.

SPOILER

“Só no meu livro eu fiz o registro de 65 receitas e técnicas típicas do Pantanal, e ainda ficaram várias de fora”, afirma. Quanto aos pratos típicos do Estado, a lista também é extensa. “A gente tem o caribéu, que é um guisado de carne-seca com mandioca, tem o frango vori vori ou bori bori, que é um prato guarani por excelência, bem consumido no Paraguai, tem a sopa paraguaia, e uma variação dela que é a chipaguaçu, tem a chipa, tem o macarrão de comitiva, o arroz carreteiro, o furrundum”, lista Paulo Machado.

É com base nessa infinidade de opções que o chef elaborou uma mesa com ingredientes para desafiar os participantes. “Não posso dar muito spoiler, porque vocês sabem que o ‘MasterChef’ é sempre uma surpresa, mas o que eu posso dizer é que o programa está imperdível, não só para o público sul-mato-grossense, que vai sim se identificar com vários pratos, mas também para as pessoas de outros estados do Brasil que assistirem”, adianta.

“Realmente eu fiz uma mesa com vários sabores, várias influências, e eu tenho certeza que quem assistir vai se impressionar com a diversidade de sabores que o nosso estado tem, a nossa região do Pantanal. A melhor carne do mundo está na nossa região, a erva-mate também conta a nossa história e tantos outros temperos e ingredientes que vocês vão se surpreender”, completa.

“CORAGEM”

Sobre o desempenho dos participantes, que na atual edição são cozinheiros amadores, o chef sul-mato-grossense adianta que a prova surpreendeu. “Os participantes ficaram muito empolgados com a prova, eu não posso dar muitos detalhes, mas posso dizer que eles me surpreenderam com a coragem em usar ingredientes que alguns deles nunca tinham visto, e também eu senti que eles prestaram bastante atenção nas coisas que eu falei, nessa minha paixão pela nossa gastronomia, consegui sentir isso ao degustar os pratos”, detalha.

Paulo Coelho Machado Neto é um dos grandes nomes da gastronomia brasileira, e sua cozinha tem por base os sabores de Mato Grosso do Sul. Está à frente do Instituto Paulo Machado, além de ministrar aulas sobre gastronomia pelo Brasil e pelo mundo.

Desde 2013 realiza expedições do Brasil Food Safaris, que consiste em viagens para lugares exclusivos com foco na gastronomia local.

Atualmente, o chef integra o projeto Brasil em Sabores, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), com o objetivo de divulgar os sabores da cozinha brasileira no mundo.

Machado recebeu no ano passado o Colar do Mérito Pantaneiro, do governo de Mato Grosso do Sul, e a comenda no grau de Cavaleiro da Ordem do Rio Branco, do governo federal brasileiro. Está, ainda, à frente do projeto da Rota Gastronômica Pantaneira.

“REALIZAÇÃO”

Para ele, ver a cozinha sul-mato-grossense representada em um dos maiores programas culinários da TV brasileira foi “uma realização imensurável”.

“Ver a culinária pantaneira representada como ela merece é mais do que um sonho realizado, é mais do que um desejo presente em mim há muitos anos, é um projeto, é um projeto que eu comecei a realizar lá atrás, quando estive na França estudando e vendo o valor que os povos europeus dão para sua gastronomia”, conta Machado.

“Quando eu voltei para o Brasil, passei a pesquisar a nossa cozinha e vi que não existiam muitos registros, ela estava viva, mas precisava dessa atenção. E o mais importante de tudo isso é que essa realização não é só minha, é dos chefs do Estado e de todas as pessoas que trabalham para a divulgação da maior riqueza que a gente tem, que são os nossos ingredientes, produtos, técnicas e pratos”, finaliza.