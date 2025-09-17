Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

SAÚDE E BEM-ESTAR

Médica especialista explica como lidar com o incômodo do mau hálito

Mudanças no metabolismo, boca seca e pouca mastigação estão entre as causas do mau hálito de quem opta por dieta low carb ou jejum prolongado; especialista explica como lidar com o problema, que pode surgir mesmo mantendo as práticas de boa higiene

Da Redação

Da Redação

17/09/2025 - 10h00
Você começou a fazer jejum intermitente ou entrou com tudo na dieta low carb e, de repente, percebeu que seu hálito não está lá essas coisas? Calma, você não está sozinho – e nem imaginando. Segundo especialistas, algumas práticas alimentares, especialmente aquelas que envolvem longos períodos sem comer ou uma drástica redução de carboidratos, podem sim impactar diretamente no odor da sua boca.

“O jejum prolongado ou dietas muito restritivas, como as low carb e cetogênicas [sem carboidratos], reduzem a produção de saliva e levam o organismo a queimar gordura como fonte principal de energia”, explica a médica otorrinolaringologista Lígia Maeda. “Nesse processo, são produzidos os chamados corpos cetônicos, que liberam um odor característico, conhecido como ‘hálito cetônico’”, completa.

QUE HÁLITO É ESSE?

Hálito cetônico? Esse termo pode parecer técnico, mas descreve algo que muita gente já sentiu – ou cheirou: um odor adocicado, metálico ou até semelhante ao de frutas fermentadas. “É um tipo de mau hálito que não está necessariamente ligado à má higiene bucal, mas sim à alterações metabólicas”, diz Dra. Lígia, que é especialista em halitose.

Quando deixamos de consumir carboidratos, o corpo entra em um estado chamado cetose, no qual passa a utilizar a gordura como combustível. “Os corpos cetônicos gerados nesse processo são eliminados, em parte, pelos pulmões. Daí o odor característico na respiração”, explica a médica.

SALIVA QUE SALVA

Além da produção de corpos cetônicos, outro fator contribui para o mau hálito em quem está de dieta: a diminuição da salivação. Isso porque, durante o jejum ou em dietas que envolvem pouca mastigação (como aquelas baseadas em líquidos ou substitutos de refeição), a boca tende a ficar mais seca.

“A saliva tem função antibacteriana e ajuda a limpar a cavidade oral naturalmente. Quando sua produção diminui, aumenta a proliferação de bactérias e de compostos sulfurados voláteis, que são as substâncias responsáveis pelo mau cheiro”, alerta a Dra. Lígia.

Hálito alterado, portanto, não significa dieta errada, mas, sim, um sinal de atenção. Se você está seguindo uma dieta específica com acompanhamento profissional e se sentindo bem, o hálito cetônico não precisa ser motivo para desistir. Porém é importante reconhecer os sinais que o corpo dá e buscar estratégias para amenizar o problema. A otorrinolaringologista dá algumas dicas. Confira a seguir:

HIDRATAÇÃO

Mantenha a hidratação em dia: beba bastante água, especialmente fora dos horários das refeições.

HIGIENE BUCAL 

Não negligencie a higiene bucal: escove os dentes, a língua (onde muitas bactérias se acumulam) e use o fio dental regularmente.

NÃO FIQUE SEM COMER

Evite longos períodos sem comer. E, se possível, converse com um nutricionista para ajustar a dieta, caso o mau hálito esteja incomodando demais.

XILITOL

Use chicletes ou balas sem açúcar com xilitol. Eles estimulam a produção de saliva, ajudando a manter a boca úmida.

PROCURE AJUDA

Procure ajuda especializada. Se o mau hálito persistir, vale consultar um dentista ou um especialista em halitose.

“A boa notícia é que esse tipo de alteração no hálito costuma ser temporária e melhora com ajustes na alimentação e nos cuidados diários”, tranquiliza a Dra. Lígia.

Artes cênicas

11º Festival Internacional de Teatro de Dourados promove maratona gratuita de apresentações

De 18 a 27 deste mês, com grupos do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, além da cantora e compositora carioca Letrux; evento marca celebrações pelos 20 anos da UFGD

16/09/2025 10h00

Idealizador e coordenador das primeira edições do Fit, o poeta Emmanuel Marinho é um dos destaques da programação do evento

Idealizador e coordenador das primeira edições do Fit, o poeta Emmanuel Marinho é um dos destaques da programação do evento Foto/ Divulgação

A partir desta quinta-feira, Dourados passa a receber as 15 companhias e grupos – do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul – que integram a programação do 11º Festival Internacional de Teatro (Fit), entre os dias 18 a 27, em vários pontos da cidade.

O evento volta a ser realizado, após um hiato de seis anos, por iniciativa da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), que celebra, com o Fit 2025, duas décadas de sua criação. Todas as atividades do festival têm entrada franca.

Três diferentes realidades se alternam e se inter-relacionam no transcorrer de “In On It” – o passado e o presente de dois personagens, um deles fabulando seu epitáfio pessoal, de onde brota, saltando para fora da ficção, uma terceira lâmina de temporalidade, que se coloca no “aqui e agora” da relação direta do público com o que ocorre e o que está por vir em cena.

Há um exercício de metalinguagem, mas também a condição do afeto que circula no fluxo dramático da peça com direção de Enrique Diaz. Em cena, Emilio de Mello e Fernando Eiras.

Com texto original do canadense Daniel MacIvor, sob a tradução de Daniele Avila, “In On It”, que estreou no Brasil em 2009 e foi retomada, como uma co-produção Rio-SP, no ano passado, é um dos espetáculos da primeira noite do Fit.

O outro, “Seco”, com os atores Douglas Caetano e Edner Gustavo, dirigido por Marcelo Leite, da Cia. Fulano di Tal (MS), também versa sobre “afetos e angústias”, e será encenado no Auditório Central (UFGD – Unidade 2), às 19h, antes da montagem de Diaz-Mello-Eiras, programada para as 21 horas.

O Fit segue até domingo, destacando o poeta Emmanuel Marinho e a Armazém Cia de Teatro (RJ), entre outras atrações, dá uma paradinha na segunda-feira, e volta na terça com o seu “segundo ato”, que vai até o dia 27, cabendo a cantora e compositora carioca Letrux o show de encerramento no Parque dos Ipês, a partir das 22h.

Para Gil Esper, que está à frente da Coordenação de Cultura da UFGD e da organização do evento, o retorno é simbólico. “O Fit é um evento de extrema importância para o cenário cultural de MS.

O festival tem sua solidez no calendário da cidade, e sua ausência foi sentida. Então, retomar o festival neste ano é simbólico porque a UFGD celebra 20 anos, além de reafirmar o papel da universidade como fomentadora de cultura e diversidade”, afirma Gil.

Para o coordenador, a programação deste ano é, por si só, uma narrativa da história do Fit. Os 15 grupos teatrais que estarão na cidade, incluindo companhias douradenses, vão ocupar a praça Antônio João, os parques dos Ipês, Rego D´Água e Antenor Martins, os espaços culturais Sucata Cultural e Casulo, o Centro de Convivência do Idoso e locais da própria universidade, seus auditórios e o Núcleo de Artes Cênicas (Nac).

Um exemplo será a apresentação do poeta Emmanuel Marinho (MS). Um dos idealizadores do festival e coordenador das três primeiras edições, Marinho revisita sua obra e trajetória na sexta-feira, às 19h30min, no Nac (UFGD – Unidade 2), onde apresenta “Com a Palavra, o Poeta”.

Esse olhar para a própria trajetória também se revelará em “Tekoha – Ritual de Vida e Morte do Deus Pequeno”, do Teatro Imaginário Maracangalha, que vai se apresentar no Parque Rego D´Água (dia 20, às 16h).

“Tekoha” coloca em cena a temática indígena, pauta recorrente nas edições do festival e de grande relevância para a UFGD. Assim, o Fit reafirma seu compromisso histórico com os povos originários e as questões sociais que atravessam o território sul-mato-grossense.

Do eixo nacional, obras premiadas aportarão no Auditório Central da Unidade 2 da UFGD. Além de “In On It” e de “Neva”, da Armazém Companhia de Teatro, haverá ainda, por exemplo, “Tom na Fazenda”, sob direção de Rodrigo Portella (RJ). Também estão na programação oficinas, mesas redondas e a palestra cênico-literária “Para abrir outras Janelas”, com Odilon Esteves.

A UFGD disponibilizará transporte gratuito para os espetáculos que acontecerão na Unidade 2 (Cidade Universitária), saindo da Reitoria na Unidade 1 (antigo Ceud) e da Praça Antônio João, antes de cada apresentação e retornando ao fim.

O Fit é uma realização da UFGD, Fecomércio MS e Sesc Cultural Mato Grosso do Sul. O evento tem apoio da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Funaepe), Universidade Estadual de MS (UEMS) e Prefeitura de Dourados.

FEITO EM CASA

O festival mostra a força local com a Mostra Feito em Casa, dedicada a valorizar a “prata da casa”. Nela estarão grupos douradenses como a Cia. Theastai de Artes Cênicas, com os espetáculos “Balança mas não Cai” e “Quem Matou o Morto?”; Produções 13, com “Des-calço”; e o Esboço Caótico, com “Os Botões das Camisas e das Rosas”. Além de espetáculos de Campo Grande – “Seco”, do grupo Fulano di Tal e “Aquele Aquela Menos Ela”, de Liz Sória.

Na visão do curador do Festival e professor da UFGD, Nill Amaral, a 11ª edição do Fit busca equilíbrio entre inovação e tradição. “A mostra Feito em Casa recebeu 30 inscrições e aponta a vitalidade da produção local. Já no panorama nacional, espetáculos como ‘Neva’ e ‘In On It’ trazem o que há de mais atual no teatro brasileiro. Para nossos estudantes, o contato com obras de alto nível em cenografia, iluminação e dramaturgia também é uma experiência enriquecedora”, afirma Nill.

LETRUX

Encerrando a programação do Fit, a aposta será na fusão entre música e cena, com a cantora e compositora carioca Letrux. Antes do show de encerramento do festival, haverá a apresentação da Orquestra UFGD, que há 10 anos desenvolve a prática musical com músicos da comunidade. 

“Letrux tem um trabalho muito performático, potente, que expande as fronteiras entre música e teatro. É também uma forma de trazer ao público de Dourados um movimento alternativo da música contemporânea brasileira, ainda pouco acessível na região”, argumenta Gil quanto à escolha da cantora para fazer parte do evento.

Diálogo

Comissão de Legislação Participativa vai discutir, em audiência pública na... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (16)

16/09/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Khalil Gibran - escritor libanês

Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos; e, por estranho que pareça, sou grato a esses professores”.

Felpuda

Comissão de Legislação Participativa vai discutir, em audiência pública na Câmara Federal, um “mexidão” de ideias que faria o gênio da lâmpada maravilhosa ficar escondido de tanta vergonha. Alguns parlamentares estarão reunidos hoje, para debater sobre a conexão entre a ufologia, o uso da Lei de Acesso à Informação e seus potenciais impactos na soberania nacional. O autor da proposta da reunião é o deputado Chico Alencar, do Psol. Políticos mais irônicos estão dizendo que o colega deve estar achando que extraterrestres estão se unindo com o presidente Trump para “resgatar” o ex-presidente Bolsonaro em um disco voador.

Pesos-pesados

As eleições de 2026 trarão o PL e o PP como os partidos mais pesos-pesados na disputa. As duas agremiações terão em suas fileiras as principais lideranças políticas de MS.

Mais

Nomes como o do governador Riedel, da senadora Tereza Cristina e da prefeita da Capital, Adriane Lopes. Sem contar que a maioria dos 44 prefeitos tucanos deverão ingressar no PL.

Diálogo

Entre os meses de julho e novembro, as águas mornas e calmas do litoral sul da Bahia se transformam em palco de espetáculos das baleias jubarte. O município de Prado, em especial, é um dos pontos mais privilegiados para a observação dessas gigantes dos mares. Saltos impressionantes, esguichos poderosos e cantos misteriosos fazem parte do show que oferecem aos visitantes. Elas percorrem milhares de quilômetros, desde as águas geladas da Antártida até o litoral brasileiro, em busca de águas mais quentes para acasalar, procriar e amamentar seus filhotes. Durante esse período, é comum vê-las interagindo, saltando, batendo as nadadeiras e exibindo comportamentos curiosos.

DiálogoMaria Elisa Naglis com a neta Lorena Ferzeli

 

DiálogoZulma Marques Alvares e Algemiro Claro Alvares, que comemoram 65 anos de casamento hoje

Caneta

Depois de anunciar a saída de base aliada da administração de Eduardo Riedel, o PT continuava, todo faceiro, flanando nos cargos que desde o início do governo, em 2023, eram ocupados por seus indicados. Como ninguém se mexia para limpar as gavetas, o governador moveu a caneta e exonerou os secretários executivos petistas, nomeando os substitutos. Outras demissões estão a caminho, segundo se sabe.

Ilusão

A maioria das demissões atingiu os indicados pelas duas principais lideranças do PT, o deputado federal Vander Loubet e o parlamentar estadual José Orcirio. Eles, que viveram momentos de “amor político” no ninho tucano, acreditavam que poderiam repetir a fórmula nas eleições de 2026, exigindo, porém, que Riedel, para ter o PT no seu palanque, apoiasse uma provável tentativa de reeleição de Lula. Deu no que deu...

Escolha

A declaração do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, de que caberá a Azambuja a definição de quem será o candidato na segunda vaga ao Senado pelo partido, aumenta a tensão entre os principais interessados: Gerson Claro (PP) e Nelson Trad Filho (PSD). O PL não deverá bater o martelo tão rápido na escolha de um nome para formar a chapa dos liberais, que não deverão ter candidato próprio e, sim, apoiar a reeleição do governador Riedel que, assim como a senadora Tereza Cristina, participará da escolha.

ANIVERSARIANTES

*Colaborou Tatyane Gameiro

