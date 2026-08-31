Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Longevidade

Médica Mariana Vilela sugere nove hábitos para viver mais e com autonomia

Médica explica que cuidar da força, do coração, do sono, dos ossos e dos vínculos sociais pode ajudar a preservar a independência ao longo do envelhecimento

Mariana Piell

Mariana Piell

31/08/2026 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Quando o assunto é longevidade, é comum pensar em tecnologias avançadas, exames sofisticados, tratamentos personalizados ou suplementos capazes de prometer uma espécie de atalho para envelhecer melhor. Mas, na prática, boa parte das estratégias associadas a uma vida mais longa e saudável está muito mais próxima da rotina do que das soluções consideradas milagrosas.

Para a médica Mariana Vilela, que trabalha com emagrecimento saudável e performance, falar em longevidade significa olhar não apenas para a ausência de doenças, mas para a capacidade do organismo de continuar funcionando bem ao longo dos anos.

Isso envolve preservar força, mobilidade, capacidade cardiorrespiratória, saúde metabólica, qualidade do sono, estrutura óssea e também relações sociais.

“Quando falamos em longevidade, é fácil imaginar suplementos caros, exames sofisticados ou tecnologias capazes de driblar o envelhecimento. Mas a ciência da longevidade tem mostrado algo mais interessante: viver mais não depende apenas de evitar doenças, depende de construir um organismo capaz de continuar funcionando bem enquanto envelhece”, explica.

Segundo ela, não existe uma fórmula capaz de controlar completamente quantos anos uma pessoa vai viver. Genética, ambiente e acontecimentos imprevisíveis continuam influenciando o processo.

No entanto, há comportamentos que podem contribuir para aumentar as chances de chegar às idades mais avançadas com autonomia.

CRIE MÚSCULOS

Um dos pontos destacados pela médica é a importância de construir e preservar massa muscular. O envelhecimento está associado à perda progressiva de massa e, principalmente, de qualidade muscular. Esse processo pode comprometer força, equilíbrio e mobilidade e aumentar a vulnerabilidade a quedas e à perda de independência.

Mas os músculos não têm função apenas relacionada à aparência, eles participam do metabolismo da glicose, contribuem para a capacidade funcional e ajudam o organismo a responder melhor aos desafios físicos impostos pelo envelhecimento.

“Na longevidade, talvez seja mais importante perguntar quanto você consegue levantar do que simplesmente quanto você pesa. Por isso, musculação não deveria ser encarada apenas como exercício: é investimento para a independência futura”, afirma Mariana.

CUIDE DA PRESSÃO

Outro cuidado fundamental envolve os chamados fatores de risco cardiovascular. A hipertensão é conhecida por muitas vezes evoluir sem sintomas claros, enquanto, ao longo dos anos, pode contribuir para danos em órgãos como coração, cérebro e rins.

“O mesmo raciocínio vale para colesterol aterogênico, glicemia e tabagismo: não espere a doença aparecer para começar a tratar o terreno que a produz”, alerta a médica.

O acompanhamento periódico permite identificar alterações e avaliar, de forma individualizada, quando mudanças no estilo de vida ou tratamentos específicos são necessários. Mais do que esperar um diagnóstico, a proposta da medicina preventiva é acompanhar a trajetória desses indicadores.

CUIDE DA SAÚDE BUCAL

Quando se fala em longevidade, a saúde bucal nem sempre aparece entre os primeiros assuntos lembrados. Para Mariana, porém, ela não deveria ser deixada de lado.

Doenças periodontais e problemas relacionados à saúde da boca estão associados a processos inflamatórios e podem coexistir com diferentes condições crônicas. 

“Escovar os dentes, usar fio dental e visitar regularmente o dentista pode parecer banal demais para uma conversa sobre longevidade, mas envelhecer bem também começa pela boca”, destaca.

TENHA O CARDIO EM DIA

Outra dimensão da longevidade está relacionada à capacidade cardiorrespiratória. Mariana chama atenção para a diferença entre praticar uma atividade física exclusivamente para gastar calorias e desenvolver um organismo fisicamente preparado para lidar com esforços.

O condicionamento está relacionado à capacidade do corpo de utilizar oxigênio durante o exercício. Entre os indicadores utilizados para avaliar essa aptidão está o VO máximo, que é considerado um importante marcador de capacidade cardiorrespiratória e está associado a desfechos de saúde.

“Você não precisa virar atleta, mas deveria conseguir subir escadas, caminhar rápido, carregar peso e enfrentar esforços sem que seu organismo entre em colapso. Um corpo preparado tolera melhor o envelhecimento”, explica.

DURMA BEM

Em uma rotina marcada por trabalho, estudos, compromissos e excesso de estímulos, o sono muitas vezes é o primeiro hábito sacrificado. Há quem se acostume a dormir poucas horas e interprete a adaptação como sinal de que o tempo é suficiente.

Para Mariana, essa percepção precisa ser questionada. “A frase ‘eu funciono bem com cinco horas’ geralmente significa apenas que a pessoa se acostumou a funcionar cansada”, afirma.

O sono participa de processos relacionados à regulação hormonal, imunológica, metabólica e cerebral. Por isso, problemas persistentes não devem ser tratados como uma característica inevitável da rotina.
“Dormir é uma função biológica, não tempo desperdiçado”, defende.

CUIDE DOS OSSOS

A saúde óssea é outro componente que merece atenção antes que apareça uma consequência mais grave. A osteoporose pode permanecer silenciosa durante anos e só ser percebida quando ocorre uma fratura por fragilidade.

A prevenção, portanto, não deve começar apenas depois de um episódio desse tipo.

Para as mulheres, a transição para a menopausa merece atenção especial, já que a redução dos níveis de estrogênio pode acelerar a perda de massa óssea. A avaliação, porém, deve considerar o conjunto de fatores de risco, e não apenas um número isolado de exame.

“Saúde óssea se constrói com exercício de força e impacto, quando apropriado, proteína, adequação de cálcio e vitamina D, avaliação dos fatores de risco e tratamento, quando indicado”, diz Mariana.

A prática de atividades físicas, alimentação adequada e acompanhamento individualizado podem fazer parte das estratégias para preservar a estrutura óssea. Quando existem fatores de risco, a avaliação médica é importante para definir a necessidade de exames ou intervenções específicas.

“A fratura não é o início do problema, muitas vezes é sua primeira manifestação”, completa.

CULTIVE RELAÇÕES

Se força, sono, metabolismo e condicionamento são aspectos físicos importantes, a longevidade também tem uma dimensão social. Relações significativas, amizades, pertencimento e propósito podem influenciar a forma como uma pessoa atravessa o processo de envelhecimento.

Isolamento social e solidão estão associados a piores desfechos de saúde, enquanto manter vínculos pode contribuir para a saúde emocional e cognitiva e para a participação ativa na comunidade.

“Tenha pessoas para quem você possa telefonar às 2h”, sugere a médica. “Talvez uma das perguntas mais interessantes de uma consulta de longevidade seja: ‘Quem são as pessoas que fazem parte da sua vida?’”.

SUPLEMENTE, SE NECESSÁRIO

O mercado de longevidade e performance também ampliou a oferta de suplementos e produtos voltados à saúde. Alguns deles podem ter indicações importantes em determinadas situações, mas não devem ser encarados como substitutos dos hábitos básicos.

“Creatina, proteína, vitamina D e outros suplementos podem ter excelentes indicações, mas nenhum deles neutraliza sedentarismo, cigarro, excesso de álcool, obesidade visceral, hipertensão ou anos de sono ruim”, pontua Mariana.

A ordem das prioridades é importante. Antes de procurar uma solução sofisticada, é necessário observar aquilo que tem impacto consistente sobre a saúde cotidiana.

ATUE NA PREVENÇÃO

Por fim, Mariana aponta uma mudança de perspectiva: não esperar o aparecimento de uma doença para começar a prestar atenção à saúde.

A medicina tradicionalmente se concentra na identificação e no tratamento de doenças. A abordagem preventiva acrescenta outra pergunta: qual trajetória o organismo está seguindo?

Pressão arterial, composição corporal, força, condicionamento cardiorrespiratório, perfil lipídico, metabolismo glicêmico e saúde óssea podem ser acompanhados ao longo dos anos.

“O objetivo não deveria ser chegar aos 70 anos e descobrir tudo o que deu errado, mas acompanhar o organismo cedo o suficiente para mudar sua trajetória”, finaliza.

Cultura Correio B+

Um dos maiores nomes da dança brasileira, Thiago Soares retorna ao Rio com sua "Carmem"

Artista de trajetória consagrada nos principais palcos internacionais apresenta sua releitura latino-americana do clássico de Georges Bizet com a primeira bailarina do San Francisco Ballet, Sasha De Sola

30/08/2026 17h00

Compartilhar
Um dos maiores nomes da dança brasileira, Thiago Soares retorna ao Rio com sua

Um dos maiores nomes da dança brasileira, Thiago Soares retorna ao Rio com sua "Carmem" Foto: Cainã Dittrich

Continue Lendo...

Um dos artistas brasileiros mais celebrados da dança internacional, Thiago Soares retorna aos palcos do Rio de Janeiro com “Carmem”, releitura do clássico de Georges Bizet criada para a Cia. de Dança Thiago Soares.

De 16 a 19 de setembro, no Teatro Multiplan, no VillageMall, o bailarino, coreógrafo e diretor artístico apresenta uma montagem que aproxima a personagem do universo latino-americano e combina a técnica clássica à dança contemporânea, às linguagens urbanas e à teatralidade.

Nas sessões de 17 e 19 de setembro, às 20h, o espetáculo contará com a participação especial de Sasha De Sola, primeira bailarina do San Francisco Ballet, em sua estreia no Brasil. Os ingressos estão à venda pela Sympla.

Conhecida por atravessar gerações como símbolo de desejo, sensualidade e insubmissão, Carmem ganha novos contornos nesta versão.

Mais do que a mulher fatal perpetuada pelo imaginário em torno da obra, ela surge como uma mulher consciente de suas escolhas, que se recusa a estabelecer suas relações a partir da ideia de posse. É essa liberdade, e o preço cobrado por ela, que conduz a narrativa.

A relação entre Carmem e José concentra o principal conflito da montagem. O que começa pelo desejo e pela paixão se transforma com a chegada do ciúme, do controle e da tentativa de determinar a liberdade do outro. Ao deslocar o foco da história, Thiago propõe uma leitura atual sobre a diferença entre amar alguém e acreditar que esse amor concede o direito de posse.

“Carmem sempre me interessou pela força da personagem e, principalmente, pelo que ela representa: liberdade, desejo e a recusa em pertencer a alguém. É uma obra muito conhecida, mas justamente por isso me interessava encontrar uma maneira de contá-la a partir do meu olhar e do nosso tempo. Minha intenção nunca foi simplesmente remontar um clássico, mas utilizar essa história como ponto de partida para construir uma linguagem própria”, afirma.

A música de Bizet permanece como um dos pilares da criação, mas a montagem não pretende reproduzir uma Espanha tradicional nem transportar literalmente a ópera para a dança. A narrativa se aproxima da América Latina, ganha características brasileiras e passa pela experiência dos corpos que estão em cena.

O vocabulário clássico convive com uma movimentação mais contemporânea, física e teatral, na qual os encontros, as tensões e os conflitos entre os personagens também constroem a dramaturgia.

Esse encontro entre a técnica clássica, as linguagens urbanas e a teatralidade acompanha Thiago desde o início de sua história com a dança.

Nascido em São Gonçalo e criado no Rio de Janeiro, ele começou pela dança de rua e pelo hip-hop antes de chegar ao balé clássico, aos 15 anos, no Centro de Dança Rio.

Dois anos depois, já integrava o corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 2001, conquistou a medalha de ouro no Concurso Internacional de Ballet de Moscou, resultado que projetou seu nome internacionalmente.

Em 2002, ingressou no The Royal Ballet, em Londres, e, quatro anos depois, alcançou o posto de Principal Dancer, posição máxima dentro de uma das companhias mais prestigiadas do mundo.

Durante sua trajetória no grupo britânico, interpretou personagens centrais de obras como “Romeu e Julieta”, “O Lago dos Cisnes”, “Giselle”, “A Bela Adormecida”, “Manon”, “Mayerling” e “Onegin”, além de participar de processos criativos com alguns dos principais nomes da dança internacional.

Em 2004, recebeu o prêmio de Outstanding Male Artist na categoria clássica do Critics’ Circle National Dance Awards, no Reino Unido.

Um dos maiores nomes da dança brasileira, Thiago Soares retorna ao Rio com sua "Carmem"Um dos maiores nomes da dança brasileira, Thiago Soares retorna ao Rio com sua “Carmem” -  Foto: Cainã Dittrich

A dimensão internacional da temporada se amplia com a participação especial de Sasha De Sola, primeira bailarina do San Francisco Ballet, que fará em “Carmem” suas primeiras apresentações no Brasil.

Integrante da companhia norte-americana desde 2007, ela foi promovida a Principal Dancer em 2017 e, três anos depois, recebeu o título de Diane B. Wilsey Principal Dancer.

Em seu repertório estão personagens centrais do balé clássico e contemporâneo, como Aurora, de “A Bela Adormecida”, e Kitri, de “Dom Quixote”, além de obras como “O Lago dos Cisnes”, “Giselle”, “Romeu e Julieta”, “O Quebra-Nozes” e “Onegin”.

O encontro entre artistas com carreiras construídas em duas das mais prestigiadas companhias de dança do mundo poderá ser visto nas sessões de 17 e 19 de setembro, às 20h.

A rotina de Thiago ao longo desses anos consolidou não apenas sua técnica, mas sua compreensão sobre a construção de uma carreira. Ao retornar ao Brasil, o artista passou a direcionar essa experiência também para a criação coreográfica, a direção artística e a formação de outros bailarinos.

“Depois de tantos anos construindo minha carreira fora, comecei a sentir uma necessidade muito grande de devolver ao Brasil parte de tudo o que a dança me proporcionou. Voltar não significava encerrar minha trajetória internacional, mas iniciar um novo capítulo, no qual eu pudesse compartilhar experiência, criar e contribuir para o desenvolvimento de outros artistas”, explica.

A Cia. de Dança Thiago Soares nasceu, em 2025, desse novo momento. Com sede na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o grupo mantém uma rotina de aulas, preparação técnica, ensaios e criação de repertório, além de desenvolver um trabalho voltado à profissionalização de jovens talentos.

A escolha dos bailarinos não se limita à execução: considera musicalidade, personalidade, presença cênica e disponibilidade para transitar entre diferentes qualidades de movimento. A técnica clássica sustenta o trabalho, mas dialoga com a dança contemporânea, as linguagens urbanas e a cultura brasileira na construção de uma identidade própria.

“Continuo sendo bailarino e continuo querendo estar no palco, mas hoje existe também uma responsabilidade e um desejo muito fortes de abrir caminhos, formar artistas e ajudar a construir novas possibilidades para a dança no Brasil”, diz Thiago.

Depois da temporada carioca de “Carmem”, a companhia pretende ampliar a circulação de seu repertório, estabelecer intercâmbios com outros artistas e instituições e fortalecer sua estrutura de trabalho no Rio de Janeiro.

Entre os projetos em desenvolvimento está uma montagem de “O Quebra-Nozes”, produção que amplia a atuação do grupo e dá continuidade ao projeto de construir, no Brasil, uma companhia capaz de dialogar com a dança produzida no mundo sem abrir mão de sua identidade.

Um dos maiores nomes da dança brasileira, Thiago Soares retorna ao Rio com sua "Carmem"Thiago Soares - Foto: Cainã Dittrich

SERVIÇO:

“Carmem” | Cia. de Dança Thiago Soares

Temporada: de 16 a 19 de setembro de 2026
Horários: quarta, quinta, sexta e sábado, às 20h; sábado também às 16h
Sessões com participação especial de Sasha De Sola: 17 e 19 de setembro, às 20h
Local: Teatro Multiplan – VillageMall
Endereço: Avenida das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ
Ingressos: a partir de R$ 110
Vendas: Sympla
Duração: 80 minutos
Classificação etária: livre
Concepção, direção e coreografia: Thiago Soares
Convidada especial: Sasha De Sola

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 31 de agosto e 06 de setembro. Parar também é uma forma de seguir

Sob a regência do Quatro de Espadas, a semana pede uma pausa consciente para recuperar as energias, silenciar os excessos e reorganizar a mente antes de retomar o movimento. É tempo de respeitar os próprios limites.

30/08/2026 12h00

Compartilhar
A energia do Tarô da semana entre 31 de agosto e 06 de setembro. Parar também é uma forma de seguir

A energia do Tarô da semana entre 31 de agosto e 06 de setembro. Parar também é uma forma de seguir Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Há semanas em que o melhor movimento é não fazer movimento algum. Depois de períodos de tensão, excesso de estímulos e desgaste acumulado, chega um momento em que insistir deixa de ser força e começa a ser desperdício de energia.

É como se a vida colocasse a mão no nosso ombro e dissesse, com delicadeza, mas sem muita negociação: agora, pare um pouco.

Nesta semana, temos o Quatro de Espadas como carta regente. E dificilmente haveria imagem mais adequada para um momento que pede desaceleração, recuperação e, principalmente, uma relação mais consciente com os nossos próprios limites.

O Quatro de Espadas é uma carta de pausa. Mas não de qualquer pausa.

Não é o descanso de quem desistiu. Não é a fuga de quem não quer lidar com a realidade. Tampouco é aquela “folga” em que o corpo está parado, mas a cabeça continua funcionando a mil por hora. É uma pausa necessária.

A imagem tradicional da carta mostra um cavaleiro deitado, em repouso, dentro de uma igreja. Três espadas estão suspensas acima dele e uma quarta permanece ao seu lado. Ele não está lutando. As armas continuam ali, mas, por enquanto, não precisam estar em suas mãos.

É uma imagem poderosa porque fala de uma coisa que nem sempre sabemos fazer: interromper a batalha antes de nos tornarmos a própria batalha.

Há problemas que não serão resolvidos hoje. Conversas que podem esperar até que a emoção diminua. Decisões que precisam de uma noite de sono. Projetos que precisam ser vistos de longe. E sentimentos que não precisam ser analisados até a exaustão para serem legítimos.

O Quatro de Espadas nos lembra que nem tudo precisa de uma resposta imediata. Às vezes, precisamos apenas de silêncio suficiente para conseguir ouvir o que já sabemos.

O descanso como necessidade, não como prêmio

Vivemos em uma cultura que transformou produtividade em medida de valor. Descansar, muitas vezes, vem acompanhado de culpa. Se não estamos produzindo, parece que estamos ficando para trás.

E assim passamos a tratar o descanso como uma recompensa: primeiro terminamos tudo, depois descansamos. O problema é que nunca terminamos tudo.

Sempre haverá uma mensagem para responder, uma tarefa para entregar, uma pendência para resolver, alguém esperando alguma coisa de nós. Se esperarmos o mundo ficar completamente em ordem para finalmente descansar, provavelmente nunca vamos descansar.

O Quatro de Espadas propõe uma inversão dessa lógica. Você não precisa estar exausto para merecer uma pausa. E talvez esse seja um dos recados mais importantes da semana.

O corpo costuma perceber antes da mente quando chegamos ao limite. A irritação aumenta. A concentração diminui. O sono deixa de reparar. Pequenas coisas ganham proporções enormes. Ficamos mais reativos, mais impacientes, mais sensíveis.

Por isso, esta é uma semana para observar onde você está insistindo além da conta. Onde está dizendo “eu aguento” quando, na verdade, gostaria de dizer “eu preciso parar”.

O Quatro de Espadas não pede que você abandone seus planos. Pede que você recupere as condições internas para continuar.

Entre um capítulo e outro

Existe ainda outra dimensão muito bonita nessa carta. O Quatro vem depois do Três de Espadas, associado à dor, às rupturas e às feridas emocionais. E antes do Cinco de Espadas, que nos coloca novamente diante de conflitos e disputas. O Quatro está exatamente no meio.

É o intervalo entre aquilo que já aconteceu e aquilo que ainda vai acontecer. E esse intervalo não é vazio. É nele que assimilamos experiências. É nele que uma ferida começa a cicatrizar. É nele que entendemos o que uma situação veio nos ensinar. É nele que recuperamos forças para escolher o próximo caminho.

Talvez você esteja vivendo justamente esse espaço entre capítulos. Ainda não sabe exatamente o que vem depois, mas já sabe que não pode continuar exatamente como antes. Não tenha tanta pressa de preencher esse vazio. Algumas respostas precisam nascer no silêncio.

No amor

Para os casais, o Quatro de Espadas pode indicar uma fase mais silenciosa, que não necessariamente significa distanciamento, mas a necessidade de recuperar o equilíbrio depois de um período desgastante.

Se houve tensão, talvez seja melhor dar um tempo antes de insistir em uma conversa. Uma pausa pode ajudar a retomá-la de outra maneira.

Mas atenção: dar espaço não pode virar uma maneira de desaparecer. O Quatro de Espadas pede pausa, não abandono. Vale perguntar: estamos dando um tempo para recuperar a relação ou para evitar aquilo que precisa ser encarado?

Para quem está solteiro (a), a carta pode indicar um período de recolhimento. Depois de uma relação intensa ou de uma decepção, estar só pode ser justamente o que permite recuperar a própria identidade.

Antes de perguntar “quem vem agora?”, talvez seja mais importante perguntar: “Como eu estou depois de tudo o que vivi?”

No trabalho e na carreira

No trabalho, o Quatro de Espadas pede uma pausa, descanso e recuperação após um período de estresse ou projetos difíceis. Esta é uma boa semana para se afastar um pouco das tensões, rever prioridades e enxergar o que realmente precisa ser feito.

Se existe uma decisão profissional importante, talvez ela não precise ser tomada no auge da ansiedade. Deixe a mente descansar e veja o que permanece quando o cansaço diminui.

Porque existe uma diferença entre “eu não quero mais isso” e “eu não aguento mais isso do jeito que está”. Às vezes, a resposta não é desistir. É mudar o ritmo.

No dinheiro

Nas questões financeiras, o Quatro de Espadas recomenda prudência. É uma carta de conservação, revisão e estabilidade, não de grandes movimentos.

Se existe uma decisão importante, evite agir por impulso ou sob pressão. Adiar uma movimentação por alguns dias pode ser mais inteligente do que decidir no limite.

É um bom momento para organizar, rever gastos e preservar o que já foi conquistado. Em vez de perguntar “o que posso fazer para crescer mais?”, talvez a pergunta da semana seja: “O que preciso preservar?”

Nem sempre crescer significa avançar. Às vezes, crescer é aprender a não colocar em risco aquilo que já construímos.

A paz que está por trás da carta

Existe um detalhe muito bonito na imagem do Quatro de Espadas: no canto superior do vitral aparece a palavra PAX, “paz” em latim. E talvez essa seja a palavra secreta da carta. Paz. Não a paz de uma vida sem problemas — isso provavelmente não existe —, mas a paz de não precisar lutar contra tudo o tempo inteiro. Como diz uma frase atribuída a Mahatma Gandhi: “A paz não é a ausência de conflito, mas a capacidade de lidar com ele.”

Porque paz também é saber quando baixar as armas, reconhecer os próprios limites e aceitar que nem toda batalha precisa ser vencida hoje.

Grande parte do nosso sofrimento nasce da tentativa de controlar aquilo que não está sob nosso controle. Queremos controlar o resultado, a resposta do outro, o tempo das coisas, o futuro, as escolhas alheias. E, nessa tentativa, gastamos uma quantidade enorme de energia.

O Quatro de Espadas pergunta: O que está roubando a sua paz porque você ainda insiste em controlar?

Pode ser uma relação. Uma expectativa. Uma decisão. Um caminho profissional. Uma imagem de como você imaginava que determinada situação deveria acontecer.

Talvez seja hora de aceitar que algumas coisas não vão acontecer da maneira que você planejou. E existe uma liberdade enorme nisso.

Quando paramos de tentar controlar o resultado, recuperamos energia para escolher o que fazer com aquilo que realmente está ao nosso alcance.

O Quatro de Espadas não quer que permaneçamos deitados para sempre. O cavaleiro da ilustração da carta vai precisar se levantar. As espadas continuam esperando.

A vida continua. Mas ele também não precisa se levantar antes da hora. Essa é a sabedoria da carta: saber quando é tempo de agir e quando é tempo de recuperar forças.

O conselho da semana

Nesta semana, escolha suas batalhas. Diminua o ruído. Durma um pouco mais. Faça uma caminhada. Fique em silêncio. Leia. Tome um banho demorado. Permita-se uma tarde sem tanta produtividade. Diga não àquilo que você só aceitaria por obrigação.

E, principalmente, não sinta culpa nem angústia por fazer uma pausa. A energia do Quatro de Espadas pode ser desconfortável justamente porque o recolhimento nem sempre traz tranquilidade imediata.

Quando finalmente paramos, podemos nos deparar com o cansaço, a inquietação e até com sentimentos que a correria ajudava a manter à distância.

Mas é preciso confiar no tempo da pausa.

Há sementes que crescem no escuro. Há feridas que começam a cicatrizar quando finalmente paramos de mexer nelas. Há respostas que só aparecem quando deixamos de persegui-las.

E há momentos em que o movimento mais importante é simplesmente deitar as espadas no chão.

O Quatro de Espadas chega para lembrar que a vida não é feita apenas de ação, conquista e movimento. Também existe um tempo para respirar, integrar o que vivemos e recuperar as forças.

Principalmente quando precisamos de uma trégua depois de uma “apunhalada” da vida, quando fomos feridos por uma situação, por alguém ou até pelas nossas próprias escolhas.

Nessas horas, parar não significa fraqueza. Significa dar àquilo que doeu o tempo necessário para cicatrizar.

E, quando chegar a hora de levantar, talvez você descubra que não precisava de uma nova estratégia. Precisava apenas de energia para enxergar com clareza o próximo passo.

A pausa não interrompe o caminho. Às vezes, ela é exatamente o que permite que a gente continue.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Silo chega ao fim de sua melhor temporada no Apple TV
Cinema Correio B+

/ 1 dia

Silo chega ao fim de sua melhor temporada no Apple TV

2

A energia do Tarô da semana entre 31 de agosto e 06 de setembro. Parar também é uma forma de seguir
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 31 de agosto e 06 de setembro. Parar também é uma forma de seguir

3

Resultado da Loteria Federal 6096-8 de hoje, domingo (30/08)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6096-8 de hoje, domingo (30/08)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7105, domingo (30/08)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7105, domingo (30/08)

5

Receita Federal fecha 28 postos em MS por suspeita de fraude
Crime organizado

/ 2 dias

Receita Federal fecha 28 postos em MS por suspeita de fraude

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
INSS nega mais benefícios em 2026: o que esses números revelam e como evitar um pedido mal formulado
direito previdenciário

/ 3 dias

INSS nega mais benefícios em 2026: o que esses números revelam e como evitar um pedido mal formulado
Empréstimo com Garantia de Imóvel: Como Não Perder o Seu Bem
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Empréstimo com Garantia de Imóvel: Como Não Perder o Seu Bem
A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.
Posso receber aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando?
direito previdenciário

/ 21/08/2026

Posso receber aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando?