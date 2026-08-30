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Um dos maiores nomes da dança brasileira, Thiago Soares retorna ao Rio com sua "Carmem"

Artista de trajetória consagrada nos principais palcos internacionais apresenta sua releitura latino-americana do clássico de Georges Bizet com a primeira bailarina do San Francisco Ballet, Sasha De Sola

Flavia Viana

Flavia Viana

30/08/2026 - 17h00
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Um dos artistas brasileiros mais celebrados da dança internacional, Thiago Soares retorna aos palcos do Rio de Janeiro com “Carmem”, releitura do clássico de Georges Bizet criada para a Cia. de Dança Thiago Soares.

De 16 a 19 de setembro, no Teatro Multiplan, no VillageMall, o bailarino, coreógrafo e diretor artístico apresenta uma montagem que aproxima a personagem do universo latino-americano e combina a técnica clássica à dança contemporânea, às linguagens urbanas e à teatralidade.

Nas sessões de 17 e 19 de setembro, às 20h, o espetáculo contará com a participação especial de Sasha De Sola, primeira bailarina do San Francisco Ballet, em sua estreia no Brasil. Os ingressos estão à venda pela Sympla.

Conhecida por atravessar gerações como símbolo de desejo, sensualidade e insubmissão, Carmem ganha novos contornos nesta versão.

Mais do que a mulher fatal perpetuada pelo imaginário em torno da obra, ela surge como uma mulher consciente de suas escolhas, que se recusa a estabelecer suas relações a partir da ideia de posse. É essa liberdade, e o preço cobrado por ela, que conduz a narrativa.

A relação entre Carmem e José concentra o principal conflito da montagem. O que começa pelo desejo e pela paixão se transforma com a chegada do ciúme, do controle e da tentativa de determinar a liberdade do outro. Ao deslocar o foco da história, Thiago propõe uma leitura atual sobre a diferença entre amar alguém e acreditar que esse amor concede o direito de posse.

“Carmem sempre me interessou pela força da personagem e, principalmente, pelo que ela representa: liberdade, desejo e a recusa em pertencer a alguém. É uma obra muito conhecida, mas justamente por isso me interessava encontrar uma maneira de contá-la a partir do meu olhar e do nosso tempo. Minha intenção nunca foi simplesmente remontar um clássico, mas utilizar essa história como ponto de partida para construir uma linguagem própria”, afirma.

A música de Bizet permanece como um dos pilares da criação, mas a montagem não pretende reproduzir uma Espanha tradicional nem transportar literalmente a ópera para a dança. A narrativa se aproxima da América Latina, ganha características brasileiras e passa pela experiência dos corpos que estão em cena.

O vocabulário clássico convive com uma movimentação mais contemporânea, física e teatral, na qual os encontros, as tensões e os conflitos entre os personagens também constroem a dramaturgia.

Esse encontro entre a técnica clássica, as linguagens urbanas e a teatralidade acompanha Thiago desde o início de sua história com a dança.

Nascido em São Gonçalo e criado no Rio de Janeiro, ele começou pela dança de rua e pelo hip-hop antes de chegar ao balé clássico, aos 15 anos, no Centro de Dança Rio.

Dois anos depois, já integrava o corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 2001, conquistou a medalha de ouro no Concurso Internacional de Ballet de Moscou, resultado que projetou seu nome internacionalmente.

Em 2002, ingressou no The Royal Ballet, em Londres, e, quatro anos depois, alcançou o posto de Principal Dancer, posição máxima dentro de uma das companhias mais prestigiadas do mundo.

Durante sua trajetória no grupo britânico, interpretou personagens centrais de obras como “Romeu e Julieta”, “O Lago dos Cisnes”, “Giselle”, “A Bela Adormecida”, “Manon”, “Mayerling” e “Onegin”, além de participar de processos criativos com alguns dos principais nomes da dança internacional.

Em 2004, recebeu o prêmio de Outstanding Male Artist na categoria clássica do Critics’ Circle National Dance Awards, no Reino Unido.

Um dos maiores nomes da dança brasileira, Thiago Soares retorna ao Rio com sua “Carmem” -  Foto: Cainã Dittrich

A dimensão internacional da temporada se amplia com a participação especial de Sasha De Sola, primeira bailarina do San Francisco Ballet, que fará em “Carmem” suas primeiras apresentações no Brasil.

Integrante da companhia norte-americana desde 2007, ela foi promovida a Principal Dancer em 2017 e, três anos depois, recebeu o título de Diane B. Wilsey Principal Dancer.

Em seu repertório estão personagens centrais do balé clássico e contemporâneo, como Aurora, de “A Bela Adormecida”, e Kitri, de “Dom Quixote”, além de obras como “O Lago dos Cisnes”, “Giselle”, “Romeu e Julieta”, “O Quebra-Nozes” e “Onegin”.

O encontro entre artistas com carreiras construídas em duas das mais prestigiadas companhias de dança do mundo poderá ser visto nas sessões de 17 e 19 de setembro, às 20h.

A rotina de Thiago ao longo desses anos consolidou não apenas sua técnica, mas sua compreensão sobre a construção de uma carreira. Ao retornar ao Brasil, o artista passou a direcionar essa experiência também para a criação coreográfica, a direção artística e a formação de outros bailarinos.

“Depois de tantos anos construindo minha carreira fora, comecei a sentir uma necessidade muito grande de devolver ao Brasil parte de tudo o que a dança me proporcionou. Voltar não significava encerrar minha trajetória internacional, mas iniciar um novo capítulo, no qual eu pudesse compartilhar experiência, criar e contribuir para o desenvolvimento de outros artistas”, explica.

A Cia. de Dança Thiago Soares nasceu, em 2025, desse novo momento. Com sede na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o grupo mantém uma rotina de aulas, preparação técnica, ensaios e criação de repertório, além de desenvolver um trabalho voltado à profissionalização de jovens talentos.

A escolha dos bailarinos não se limita à execução: considera musicalidade, personalidade, presença cênica e disponibilidade para transitar entre diferentes qualidades de movimento. A técnica clássica sustenta o trabalho, mas dialoga com a dança contemporânea, as linguagens urbanas e a cultura brasileira na construção de uma identidade própria.

“Continuo sendo bailarino e continuo querendo estar no palco, mas hoje existe também uma responsabilidade e um desejo muito fortes de abrir caminhos, formar artistas e ajudar a construir novas possibilidades para a dança no Brasil”, diz Thiago.

Depois da temporada carioca de “Carmem”, a companhia pretende ampliar a circulação de seu repertório, estabelecer intercâmbios com outros artistas e instituições e fortalecer sua estrutura de trabalho no Rio de Janeiro.

Entre os projetos em desenvolvimento está uma montagem de “O Quebra-Nozes”, produção que amplia a atuação do grupo e dá continuidade ao projeto de construir, no Brasil, uma companhia capaz de dialogar com a dança produzida no mundo sem abrir mão de sua identidade.

Thiago Soares - Foto: Cainã Dittrich

SERVIÇO:

“Carmem” | Cia. de Dança Thiago Soares

Temporada: de 16 a 19 de setembro de 2026
Horários: quarta, quinta, sexta e sábado, às 20h; sábado também às 16h
Sessões com participação especial de Sasha De Sola: 17 e 19 de setembro, às 20h
Local: Teatro Multiplan – VillageMall
Endereço: Avenida das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ
Ingressos: a partir de R$ 110
Vendas: Sympla
Duração: 80 minutos
Classificação etária: livre
Concepção, direção e coreografia: Thiago Soares
Convidada especial: Sasha De Sola

Gastronomia Correio B+

Veja como preparar uma receita prática e saudável de Bowl Colorido de Frango, Grãos e Legumes

Amanhã é Dia do Nutricionista, é para celebrar essa data, uma receita leve, saborosa e especial

30/08/2026 11h00

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Veja como preparar uma receita prática e saudável de Bowl Colorido de Frango, Grãos e Legumes

Veja como preparar uma receita prática e saudável de Bowl Colorido de Frango, Grãos e Legumes Foto: Divulgação

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Amanhã, 31 de agosto é Dia do Nutricionista. A data homenageia a fundação da Associação Brasileira de Nutricionistas (ABN), criada 1949. O objetivo é reconhecer o trabalho dos profissionais que promovem a saúde e o bem-estar por meio da alimentação adequada. 

E no Correio B+ desta semana, uma receita leve, saborosa e especial para celebrar essa data com o Divino Fogão... Já anota tudo aí! 

BOWL COLORIDO DE FRANGO, GRÃOS E LEGUMES

Ingredientes:

  • 400 gramas de filé de frango 
  • 2 xícaras de quinoa ou arroz integral cozido 
  • 1 cenoura em tiras 
  • 1 abobrinha em cubos 
  • 1 xícara de tomate-cereja 
  • ½ xícara de milho 
  • Folhas verdes 
  • 1 colher de sopa de azeite 
  • Suco de 1 limão 
  • Sal, pimenta e ervas a gosto 
  • Molho:
  • 3 colheres de sopa de iogurte natural 
  • Suco de ½ limão 
  • 1 colher de chá de mostarda 
  • Ervas frescas 
  • Sal a gosto 

Modo de preparo:

Comece temperando o frango com limão, sal, pimenta e ervas. Grelhe até dourar e, em seguida, fatie. Refogue rapidamente a cenoura e a abobrinha, mantendo-as firmes. Para montar o bowl, coloque primeiro os grãos e distribua o frango fatiado, os legumes, o tomate, o milho e as folhas.

Em outro recipiente, misture o iogurte, o suco de meio limão, a mostarda, as ervas e o sal até obter um molho homogêneo. Finalize o bowl com o molho e sirva em seguida.

Rendimento: 4 porções.

 

Moda Correio B+

Entre Costuras & CuLtura: Você conhece o estilo nonnamaxxing?

Depois do quiet luxury, do clean girl, do old money e de tantas outras estéticas que nasceram, ou renasceram, agora são as avós italianas que viraram referência de estilo.

29/08/2026 20h00

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Entre Costuras & CuLtura: Você conhece o estilo nonnamaxxing?

Entre Costuras & CuLtura: Você conhece o estilo nonnamaxxing? Foto: Divulgação

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Lenço amarrado na cabeça, vestido estampado, saia fluida, bolsa de palha, sandália confortável, óculos grandes, joias douradas e aquela aparência de quem não precisou pensar demais para estar elegante.

Tenho passado este verão na Itália e, provavelmente por estar observando tudo de perto, comecei a reparar em uma cena curiosa: enquanto caminho pelas cidades italianas, vejo nas redes sociais mulheres do mundo inteiro tentando reproduzir um estilo que, por aqui, sempre fez parte da vida cotidiana.

De repente, todo mundo parece querer se vestir como uma nonna italiana.

A tendência ganhou até nome: nonnamaxxing. Depois do quiet luxury, do clean girl, do old money e de tantas outras estéticas que nasceram, ou renasceram, agora são as avós italianas que viraram referência de estilo.

A Glamour destacou o fenômeno entre a geração Z, com referências que vão dos lenços e estampas retrô às joias douradas e peças com aparência de terem atravessado gerações. A Vogue Italia também já colocou o guarda-roupa da nonna sob os holofotes neste verão.

E observar esse movimento daqui da Itália torna tudo ainda mais interessante para mim. Tenho notado, neste verão europeu, que muitos dos elementos que aparecem nas redes sociais como uma nova tendência continuam fazendo parte da vida real das mulheres italianas, especialmente das gerações mais velhas.

O lenço, o vestido leve, a sandália confortável, a bolsa usada por anos, a joia que parece nunca sair do corpo. Aqui, porém, não há necessariamente uma intenção de construir uma estética, ou seja, a verdadeira nonna não está tentando parecer uma nonna. Ela simplesmente se veste de acordo com a própria vida.

São mulheres que, muitas vezes, repetem as mesmas joias durante décadas, conhecem perfeitamente aquilo que lhes cai bem, compram menos do que as gerações seguintes aprenderam a comprar e não sentem necessidade de reconstruir a própria identidade a cada estação.

Existe também uma relação diferente com os objetos. Uma bolsa pode durar muitos anos, uma toalha bordada continua sendo colocada sobre a mesa, uma receita passa de mãe para filha. Uma joia carrega uma história, um vestido pode voltar a aparecer verão após verão.

Vivemos uma época em que somos incentivados a mudar constantemente. Compramos para acompanhar tendências, reorganizamos o armário, mudamos a decoração e, pouco depois, somos apresentados a uma nova versão daquilo que deveríamos desejar.

A nonna representa quase o contrário disso: ela representa permanência, tanto da roupa quanto do estilo de vida.

O fenômeno já ultrapassou a moda, o Washington Post abordou recentemente o chamado nonna-maxxing como uma busca também por um estilo de vida inspirado nas avós italianas: cozinhar em casa, caminhar, cultivar relações, aproveitar melhor aquilo que se tem e desacelerar. 

Entre Costuras & CuLtura: Você conhece o estilo nonnamaxxing?Entre Costuras & CuLtura: Você conhece o estilo nonnamaxxing? - Divulgação

Até o envelhecimento entra nessa conversa.

Depois de anos em que juventude parecia ser praticamente uma exigência estética, é interessante observar mulheres mais velhas se transformando em referência para uma geração muito mais jovem.

Estando aqui neste verão, vendo diferentes gerações ocuparem as mesmas ruas, praças, praias e cafés, essa mudança me parece ainda mais evidente.

Não significa que deixamos de desejar o novo. Mas começamos, a perceber novamente o charme daquilo que tem história.

E é aí que essa tendência encontra algo em que acredito profundamente como consultora de imagem: estilo pessoal não deveria ser uma fantasia que vestimos até a próxima tendência nos apresentar outra.

Ele é construído lentamente: pelas experiências que vivemos, pelos lugares por onde passamos, pelo nosso corpo, pela nossa rotina, pelos nossos valores e até pelas peças às quais criamos afeto.

Quando sabemos quem somos, uma tendência pode entrar no nosso guarda-roupa sem tomar conta dele. Podemos usar o lenço da nonna, a sandália confortável ou a bolsa de palha sem precisar nos transformar em personagem.

5 dicas para trazer o espírito da nonna para o seu estilo

1. Procure primeiro no seu próprio armário

Antes de comprar a “peça da tendência”, veja o que você já tem. Um lenço antigo, uma bolsa de couro, uma saia estampada ou uma joia esquecida podem ganhar uma nova leitura. O espírito nonna tem muito mais a ver com aproveitar bem do que acumular.

2. Resgate peças com história

Pergunte à sua mãe ou à sua avó se existe uma joia, bolsa, lenço ou peça de roupa guardada. Além de trazer personalidade ao look, dificilmente alguém terá exatamente a mesma peça que você.

3. Prefira materiais que envelhecem bem

Linho, algodão, couro, seda e bons tricôs tendem a ganhar beleza com o uso quando bem cuidados. Mais importante do que comprar muito é aprender a reconhecer qualidade.

4. Repita sem medo

Uma mulher elegante não precisa parecer diferente todos os dias. Encontrou um modelo de vestido, um tipo de brinco ou uma combinação que funciona para você? Repita. A repetição também constrói identidade visual.

5. Inspire-se na tendência, mas não se fantasie dela

Você não precisa sair de casa parecendo personagem de um verão na Sicília. Escolha um elemento que converse com a sua personalidade e misture-o ao que você já usa. Tendência funciona melhor quando passa pelo filtro do estilo pessoal.

No fim, a verdadeira elegância não está em acompanhar todas as tendências, mas em chegar a um ponto em que você já não precisa delas para saber quem é.
 

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