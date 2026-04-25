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Michael: o filme evita polêmicas e transforma a vida de Jackson em espetáculo Filme impressiona

Poucos projetos recentes chegaram ao cinema com tanta expectativa acumulada quanto Michael. Não é apenas mais uma cinebiografia, mas um filme que carrega a promessa de dar forma definitiva a um dos nomes mais incontornáveis da cultura pop.

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

25/04/2026 - 14h00
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Uma missão que quase todos antecipavam ser impossível, mesmo diante do comprometimento do diretor Antoine Fuqua em não excluir nenhum tema sensível. O filme passou por anos de regravações e revisões de roteiro, apenas para chegar às telas exatamente como muitos temiam: tão controlado que não parecia precisar de tanto esforço para chegar a esse resultado.

O filme foca na música e na singularidade de Michael Jackson enquanto artista e sabe traduzir isso em cena com uma força que atravessa gerações. Para quem não viveu o auge de sua carreira, funciona como introdução.

Para quem acompanhou aquele período, funciona como um retorno direto à experiência de vê-lo dominar palco, imagem e som com um controle quase absoluto. No fim, é também uma sucessão de grandes momentos musicais.

Há algo que o filme reafirma com clareza: Michael não era apenas um sucesso. Ele era uma exceção.

A precisão vocal, o domínio corporal, a construção estética de cada fase, a capacidade de transformar música em evento visual. Tudo isso aparece de forma consistente e, em alguns momentos, impressionante.

O problema não está no que o filme mostra.

Está no que ele escolhe simplificar.

A trajetória inicial, da infância em Indiana ao fenômeno dos Jackson 5, é tratada de maneira acelerada, quase protocolar, como se fosse apenas uma etapa obrigatória antes de chegar ao que realmente interessa. A narrativa avança por blocos musicais que privilegiam o reconhecimento imediato, mas sacrificam a construção dramática.

Essa lógica se repete ao longo de todo o filme.

Figuras centrais na vida de Michael surgem de forma reduzida ou praticamente ausente. Janet Jackson sequer é mencionada. Diana Ross aparece rapidamente, sem que sua influência seja de fato elaborada. Relações que poderiam oferecer densidade acabam tratadas como pano de fundo.

Até mesmo a passagem de Michael pelo cinema aparece apenas de forma indireta, em referências discretas que passam despercebidas para quem não já conhece sua trajetória.

Em vez disso, o roteiro concentra seu conflito em um único eixo: o pai.

Joseph Jackson se torna o grande antagonista, e a narrativa se organiza em torno da tentativa de Michael de romper esse domínio. É um recorte legítimo, mas limitado. Ao concentrar o conflito nesse ponto, o filme deixa escapar outras tensões igualmente importantes, tanto no campo pessoal quanto no profissional.

Há, portanto, uma redução de complexidade que vai além das controvérsias mais conhecidas. Nem mesmo aspectos posteriores que ajudaram a definir os anos finais do artista, como o uso de analgésicos após o acidente da queimadura, são abordados. São ausências que o filme sequer sugere.

Isso não impede que ele funcione em outros níveis.

A recriação de época é precisa, há cuidado estético, e o elenco sustenta o interesse mesmo quando o roteiro não avança. Nia Long e Colman Domingo trazem densidade aos seus papéis, enquanto Jaafar Jackson, em sua estreia, surpreende ao ir além da reprodução gestual e alcançar momentos de real presença em cena.

Ainda assim, permanece a sensação de que o filme se mantém dentro de um limite muito bem definido.

Como se soubesse exatamente até onde pode ir. Essa impressão se confirma na decisão estrutural mais importante da narrativa. O filme escolhe encerrar sua trajetória antes do ponto em que a história de Michael Jackson se torna mais complexa, quando as acusações passam a redefinir sua imagem pública.

Sem sequer mencionar esse momento, não há enfrentamento. Há uma interrupção.

E essa interrupção diz muito, porque o objetivo do filme parece ser preservar a memória de Michael como ele e sua família gostariam. Michael não tenta resolver a contradição que define seu personagem.

A partir dessa escolha, ele funciona como uma celebração. Um reencontro com o impacto cultural e artístico de alguém que redefiniu o que significa ser uma estrela pop.

Mas essa decisão tem um custo. Porque, ao evitar o desconforto, o filme também abre mão da complexidade que faria dessa história algo verdadeiramente singular.

E talvez seja por isso que a experiência seja tão ambígua.

O filme emociona, impressiona, envolve. E, ainda assim, deixa uma sensação de incompletude difícil de ignorar. É difícil sair da sessão sem cantar, sem lembrar, sem reconhecer que, independentemente de qualquer narrativa, Michael Jackson continua sendo um fenômeno que o cinema ainda tenta alcançar.

Mas, ao menos por enquanto, ainda não consegue decifrar.

Diálogo

Chama atenção curiosidade relacionada as eleições desse ano. As 24 cadeira... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (25) e domingo (26)

25/04/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Ileides Muller, poeta de ms

"Quero voltar ao começo de onde fui arrancada pela mão firme do tempo. Lá ficou meu prelúdio”.

Felpuda

Chama atenção curiosidade relacionada as eleições desse ano. As 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de MS estarão sendo disputadas por quatro ex-presidentes e por outro que entregará o cargo, reeleito ou não, no final deste ano. Além disso, também estão na fila como pré-candidatos dois ex-governadores. Para o Parlamento estadual os ex-dirigentes Londres Machado, Paulo Corrêa, Junior Mochi, Jerson Domingos e o atual Gerson Claro. Isso, além dos ex- governadores André Puccinelli  e José Orcírio. Vai vendo...

DiálogoFoto: Freepik

Um curso online e gratuito, com 100 vagas e financiamento da União Europeia, vai oferecer ferramentas de combate à desinformação. Trazido ao Brasil pelo Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, o curso “Democracia, Europa, Extremismo de Extrema-direita: Neutralizando Perigos” será ministrado de 6 de julho a 8 de agosto, e as inscrições já estão abertas no site defend.grupointegrado.br. O corpo docente é composto por doutores com experiência internacional e pesquisadores do Brasil, Portugal, Rússia, Itália e África do Sul, que abordarão temas como a regulação das Big Techs, a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o papel da ciência no combate à desinformação. As aulas serão ministradas no período noturno e em outros idiomas terão tradução simultânea. No final, haverá emissão de certificado.

DiálogoValéria Masson Coimbra e José Roberto Lima - Foto: Arquivo pessoal

 

DiálogoLele Burnier - Foto: Bruno Ryfer

Farpas

O deputado federal Luiz Ovando, que flanava tranquilo no PP, não está nada satisfeito com a entrada no partido do seu colega Dagoberto Nogueira. Os dois já andaram trocando farpas quando do ato de filiação do ex-tucano. Tudo por uma questão, digamos, de identidade política que, na trajetória pública, deixa marcas profundas. No caso dos dois parlamentares, dizem que nenhum faltou com a verdade. 

Disfarce

O fato é que os dois parlamentares têm queda para a esquerda e somente estão em legenda de centro-direita por uma questão de conveniência e sobrevivência política, como atestam alguns de seus correligionários. Luiz Ovando iniciou sua vida pública no PPS , e depois de tentativas infrutíferas para conquistar um mandato, mudou de posição, filiando-se ao antigo PSL, da direita conservadora, enquanto Dagoberto “reinou” muitos anos no PDT, sigla de esquerda.

Porta de Entrada

O Rio de Janeiro concentrou quase um em cada quatro turistas internacionais que vieram ao Brasil no primeiro trimestre de 2026. Foram 884.535 desembarques, o equivalente a 23,65% do total, consolidando o estado como principal porta de entrada do país. O volume representa crescimento de 19% em relação a 2025.

Aniversariantes

Sábado (18)

Pedro Pedrossian Neto;
Bruna Chinaglia Maiolino Baruta;
Luiz Octávio Pinho;
Johnny Weise Khouri;
Ana Claudia Diniz Duim;
Alvarina Cardoso da Silva;
Edite Higa Guenka;
Mário Whately Thompson;
Dr. Júlio César Fanaia Bello;
Laerson Barbosa dos Santos;
José Richarles Brum;
Diego Soares dos Santos;
Marivanda Inez Rodrigues Pereira Eilert;
Wilian Parava de Albuquerque;
Luiz Carlos Spengler;
Silvia Rocha Pereira da Silva;
Armindo Antonio da Silva;
José Vamberto Alves;
Lauri Floro dos Santos;
Vera Lúcia Lhanos;
Luiz Edison Schneider;
Ana Paula Albuquerque dos Reis;
Adriana Pereira da Silva Bretan;
Marcelo Henrique Lessonier;
Fernando Wollmann;
Isa Maria Aquino Ratier;
Beatriz Bertoncelo;
Dr. Arlindo Seiki Nakasone;
Marcelo Pimentel Duailibi;
Carlos Alberto de Jesus Marques;
Haroldo Cavalcante Fagundes;
Dr. Marcelo Antonio Cotrim Ferro;
Ricardo Teixeira Albaneze;
Marta Recalde Lino;
Afonso Carneiro Pinheiro Filho;
Rosana Marckert de Paula Ribeiro;
Mariana Prado;
Nicole Arguelho Cardenas;
Tatiana Sena Borgo;
Wagner Luiz Figueiredo da Silva;
Willian dos Santos Peruzzo;
Sílvia Calarge;
Dr. Carlos Augusto Guimarães de Lima;
Maria Elza da Cruz;
Aline Satsiko Andrade Teruya;
Ismara da Silva Dib;
Elza da Costa Moraes;
Emily Cardoso Arima;
Natália Mangiolardo Martins;
Dr. Ailton Cabral Duarte;
Dr. José Gomes Filho;
Dra. Waldomira Martins Virgilio;
Alfredo Figueiredo;
Yayoi Tomouti Shigematsu;
Ana Paola Morales;
Maria Dalva de Souza Figueiredo;
Viviani Moro;
Marisa Mieko Matsumoto;
Mário Mori;
Fabricio Marcos Shimabukuro;
Roberto Akira Kojima;
Dirceu Vicente Rossettini Costa;
Tânia Regina Luzardo de Souza Sichinel;
Adenir Fatima Ruzzon;
Gustavo Henrique Zanella;
Stéphani Saraiva Campos;
Antonio Hoscher;
Ida Maria Crisci Manzano;
Luciane Morimatsu Zaidan;
Eulália Josédna Nery Ayach;
Marco Petry Laureano Leme;
Paula Miyasaki;
Renata Egito Barbosa;
Erika Helena Kikuchi;

Domingo (19)

Carmen Cestari;
Célia Márcia de Arruda Leandro;
Gabriela Além Straliotto;
Alcidema Severino da Silva (Cici);
Kátia Keiko Harasaki Shiraishi;
Maria Alice Borges;
Pedro Luiz Gonçalves Antunes;
Selma de Pinho Pieri;
Arnaldo Seiji Fujita;
Cândida Rodrigues de Moraes Pereira;
Cirene Alves da Silva;
Giordana Martins Stefanello;
Aurelio Fagundes de Oliveira;
Clayton Alves Ferreira;
Natasha Sainz Gonzalez;
Teresa Raquel Filippi Gomez;
Carlos Clementino Moreira Filho;
Lino Iahnn Cardoso;
Júlia de Oliveira;
André César Molina Teodoro;
Maria Aparecida Rocha Simei;
Tânia Regina dos Santos Machado;
Dr. Flávio Renato Rocha de Lima;
Cândida Pereira da Rosa;
Nilza Maria de Barros;
Ana Lúcia Rocha;
Nilda Peixoto dos Santos;
Elton Amaral da Rosa;
Jorge Setsuo Kowata;
Regina Maura Ramos Câmara;
Maurício Pereira Fernandes;
Alda Nunes Chamarro;
Dalva Maria Silva Martins;
Maria da Graças Silva;
Maria Nilda Cavalcante Rangel;
Claudemir Rivarola;
Eliana Cesar Silveira;
Edgard Fernandes da Rocha;
José Luiz Campos Leite;
Maria de Oliveira Nunes;
João Elesbão de Souza;
José Soares Rodrigues;
Kawata Hiraoki;
Leopoldo Garcia;
Manoel Gonçalves Neto;
Neuza Vieira Guerra;
Marta Helena Bego;
Eleandro Aranega;
Norma Viana da Silva Pólvora;
Shayene Diniz Rezek;
Dr. Joel Martins Garcia;
Christofer Fedritti;
João Humberto Nogueira Chaves;
Maira Araújo de Almeida Mendonça;
Luciene Mara Varela Cunha;
Nelson Rodrigues de Oliveira;
Edna da Silva Santos;
Luis Alberto Safraider;
Edson de Almeida;
Emerson Borher Guimarães;
Angela Maria Lelis Spada;
Kely Tamazato;
Hilda Balbino Giacomolli;
Luci Mara Tamisari Areco;
Marline Kalache Correa Lima;
Neuri Luiz Pigatto Filho;
Antônio Álvaro Pereira Jobim;
Fátima Francisca Catanante;
Sonia Aita Isquierdo;
Rodrigo Rafael Peloi;
Fábio Edmilson Hirata;
Osvaldo Gonçalves Troche;
Roberto Holzhausen;
Suzana Bambokian;

Colaborou Tatyane Gameiro

Agenda

Programação cultural na Capital reúne eventos, ações solidárias, inclusão, atrações gratuitas e mais

Programação cultural em Campo Grande reúne eventos, ações solidárias, inclusão e atrações gratuitas, com lazer para todas as idades e gostos

24/04/2026 11h00

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Evento voltado a crianças com transtorno do espectro autista (TEA) oferece atividades lúdicas

Evento voltado a crianças com transtorno do espectro autista (TEA) oferece atividades lúdicas Divulgação

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Os amantes de pets têm motivos de sobra para sair de casa amanhã. No Shopping Bosque dos Ipês, acontece a ação de adoção Vida Animal, das 16h às 20h, no primeiro piso. A iniciativa, realizada em parceria com o projeto Vida Animal e a Superintendência de Bem-Estar Animal, oferece a oportunidade de dar um novo lar a cães e gatos que aguardam por adoção responsável.

Evento voltado a crianças com transtorno do espectro autista (TEA) oferece atividades lúdicasFoto: Divulgação

Adoção Conexão Pet

Evento Conexão Pet, na Casa Hub, terá 20 animais disponíveis para adoção.

Ainda dentro da proposta de conscientização e cuidado com os animais, a Casa Hub promove o evento Conexão Pet, das 8h às 12h. A programação reúne palestras com especialistas, feira pet, food trucks e uma feirinha de adoção com mais de 20 animais. O evento também arrecada doações de ração, que serão destinadas a instituições de proteção animal.

A iniciativa celebra o Abril Laranja, mês de combate aos maus-tratos, e o Dia Mundial da Medicina Veterinária, promovendo informação sobre saúde, alimentação e bem-estar dos pets.

Além disso, os visitantes poderão acompanhar bate-papos sobre temas como doenças infecciosas, comportamento animal e cuidados com espécies exóticas.

CINEMA

Para quem prefere curtir a telona, há novidades aguardadas. Entre os destaques está a estreia de “Michael”, com sessões a partir das 14h.

Evento voltado a crianças com transtorno do espectro autista (TEA) oferece atividades lúdicasFoto: Divulgação

Cinema  “Michael”

Cinebiografia do Rei do Pop e um dos artistas mais reconhecidos e celebrados do mundo, Michael Jackson.

Um dos filmes mais esperados pelo público, “O Diabo Veste Prada 2” ganha sessões de pré-estreia no Shopping Bosque dos Ipês amanhã, com horários variados (legendado, às 19h, e dublado às 19h30min, 21h30min e 22h).

Evento voltado a crianças com transtorno do espectro autista (TEA) oferece atividades lúdicasFoto: Divulgação

Cinema  “O diabo veste prada 2” 

A trama acompanha Miranda Prestly num momento de mudanças na moda e na indústria de publicações e revistas.

A programação inclui ainda títulos para diferentes gostos, como “Devoradores de Estrelas”, “Super Mario Galaxy – O Filme”, “O Drama”, “Um Pai em Apuros” e “Maldição da Múmia”, com opções de entretenimento para todas as idades.

TEATRO

A cena cultural também ganha força no Sesc Teatro Prosa, que oferece uma programação gratuita ao longo da semana. Os ingressos gratuitos podem ser retirados pelo Sympla.

Hoje, às 19h, o público poderá assistir ao espetáculo teatral “Seco”, do Grupo Fulano di Tal. A peça aborda temas intensos como obsessão, amor, liberdade e guerra, em uma montagem colaborativa com classificação para maiores de 18 anos.

Amanhã, às 16h, a programação se volta ao público infantil com “A Ursinha Pelúcia”, do Grupo Casa. A peça conta a história de uma ursinha que se perde na floresta e embarca em uma jornada de descobertas, em uma narrativa leve e educativa.

FEIRAS

Este sábado também será de magia e diversão no Campo do Pioneiros, com a chegada do New York Cirkus na programação da Feira Obá. A partir das 17h, o público poderá conferir apresentações circenses que prometem encantar crianças e adultos, com números cheios de humor, emoção e interação.

A proposta é criar um ambiente acolhedor e vibrante, reunindo famílias em uma experiência cultural ao ar livre.
Para quem busca um programa mais descontraído, a Feira São Bento também retorna neste sábado, das 18h às 22h, na Praça República do Líbano.

O evento reúne gastronomia variada, expositores locais e música ao vivo, criando um ambiente ideal para aproveitar a noite com amigos e família. A feira já se consolidou como um dos encontros mais queridos da cidade, valorizando pequenos empreendedores e a cultura local.

INCLUSÃO

A inclusão também ganha destaque neste fim de semana com o evento Tocou a Sirene, que acontece no Shopping Campo Grande, das 13h às 17h.

Voltada especialmente para crianças com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias, a ação promove um ambiente acolhedor e adaptado, com atividades lúdicas, oficinas, contação de histórias e apresentações musicais.

A programação inclui ainda experiências diferenciadas, como interação com cães do projeto Cão Herói e atividades externas, como tirolesa e contato com cavalos. A iniciativa integra o Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, e reforça a importância de espaços acessíveis e inclusivos.

Além do evento, o shopping mantém ações permanentes de acessibilidade, como empréstimo de abafadores auditivos, kits sensoriais e a Sala Neutra, um ambiente pensado para acolher pessoas que precisam de menor estímulo sensorial.

>> Serviço 

Além do lazer, o fim de semana também oferece serviços gratuitos à população. Amanhã, das 10h às 14h, o Shopping Bosque dos Ipês promove atendimento de orientação para fazer a Declaração do Imposto de Renda 2026.

Voltado especialmente para pessoas de baixa renda e microempreendedores individuais (MEIs), o serviço inclui apoio na declaração simplificada, regularização de CPF e orientações gerais.

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