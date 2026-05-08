Michel Teló faz show gratuito em maio em Campo Grande

AGENDA CULTURAL

Programação do fim de semana do Dia das Mães está repleta de atividades para todos os gostos e idades, indo de lançamentos de cinema a festividade centenária

O segundo fim de semana de maio chega movimentado em Campo Grande, com uma programação cultural que mistura música, teatro, cinema, gastronomia, ações sociais, manifestações religiosas, atividades infantis e grandes eventos gratuitos espalhados pela cidade.

No fim de semana do Dia das Mães, o público poderá acompanhar desfiles de moda autoral, shows históricos do rock sul-mato-grossense, espetáculos de dança, festas tradicionais centenárias e atrações para as crianças.

Entre os destaques estão o evento Mães no Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês, o encontro das bandas Naip e Bêbados Habilidosos, no Road House Old Sheep, além da tradicional Festa de São Benedito, na Comunidade Quilombola Tia Eva, que completa 107 anos de história e resistência cultural.

Mães no Bosque

O Shopping Bosque dos Ipês prepara um dos fins de semana mais movimentados do Mês das Mães com a programação especial Mães no Bosque, que segue até o dia 17, reunindo moda, empreendedorismo feminino, cultura e entretenimento na praça central do shopping.

Os momentos mais aguardados da programação estão concentrados amanhã. Às 15h, acontece o painel Mães que Empreendem: Cuidando do Hoje, Construindo o Amanhã, com Adriana Cândido, CEO da Eloo Contabilidade, e Cleide Moreno, especialista em Ativos Digitais.

Na sequência, às 16h, a artista plástica Iacita Azamor apresenta o desfile “Das Telas para a Moda”, com peças inspiradas em suas próprias obras e referências à fauna e à flora sul-mato-grossense.

Às 16h30min, a empresária e influenciadora Sidney Volpe sobe à passarela com o desfile “Elegância Tem Assinatura”, promovido pela Maison Volpe, em parceria com Fernanda Amorim.

Fechando a programação fashion deste sábado, às 17h, o público acompanha o desfile “Tal Mãe, Tal Pet – Laços que Não Precisam de Palavras”, reunindo tutores e animais de estimação em um momento afetivo e descontraído.

Durante todo o fim de semana, o shopping também recebe a Feira de Economia Criativa, reunindo mulheres empreendedoras e marcas autorais, além da Sala da Mulher Empreendedora, em parceria com a Secretaria Executiva da Mulher (Semu).

No domingo, das 16h às 20h, acontece ainda a Feirinha de Adoção Pet, em parceria com o projeto Anjos da Dani.

Cinema

Cinema “Billie Eilish” - Dirigido por James Cameron, o longa acompanha apresentações e bastidores da última turnê da cantora

Foto: Divulgação

As telonas também prometem atrair o público durante o fim de semana. Entre as estreias estão “Mortal Kombat 2”, “Iron Maiden: Burning Ambition” e Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour”.

Continuam em cartaz produções como “O Diabo Veste Prada 2”, “Michael”, “Zico, o Samurai de Quintino” e “Super Mario Galaxy: O Filme”.

Outro destaque da programação cinematográfica é “Ovelhas Detetives”, produção voltada ao público infantojuvenil que acompanha um grupo de ovelhas investigando um misterioso incidente em uma fazenda.

Rock

MÚSICA Naip - O projeto Road House Sessions recebe, pela primeira vez, a banda Naip no palco do Road House Old Sheep

Foto: Divulgação

Amanhã também será marcado por uma noite histórica para os fãs de rock em Campo Grande. O projeto Road House Sessions recebe, pela primeira vez, a banda Naip no palco do Road House Old Sheep.

Com 27 anos de trajetória, mais de 400 shows e apresentações ao lado de nomes como Jota Quest, Nando Reis, O Rappa e Ira!, a Naip promete um repertório que mistura clássicos nacionais e internacionais do rock.

A noite terá ainda apresentação da lendária banda Bêbados Habilidosos, considerada uma das maiores referências do blues no Centro-Oeste, além de sets da DJ Nathalia Albuquerque.

O evento começa às 17h e os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Festa de São Benedito

De hoje ao dia 17, a Comunidade Quilombola Tia Eva realiza mais uma edição da tradicional Festa de São Benedito, considerada uma das manifestações religiosas e culturais mais importantes de Mato Grosso do Sul.

A celebração nasceu a partir de uma promessa feita por Eva Maria de Jesus, conhecida como Tia Eva, mulher negra fundadora da comunidade quilombola que hoje leva seu nome. Há mais de um século, a festa reúne fé, memória, música, esporte e confraternização comunitária.

A programação inclui missas, terços, procissões, rodas de samba, shows de pagode e sertanejo, bailes, apresentações culturais, torneios de futebol society, corrida de rua e atividades comunitárias.

FESTA São Benedito - Tradicional festividade comemora 107 anos de existência

Foto: Vaca Azul

Entre os momentos mais aguardados estão o tradicional levantamento do mastro de São Benedito e a procissão pelas ruas da comunidade.

A Igreja de São Benedito, construída inicialmente em barro e, posteriormente, em alvenaria, em 1919, é tombada como patrimônio cultural municipal e estadual desde 1998.

SESC

O Sesc Teatro Prosa recebe uma programação gratuita com música e espetáculo infantil.

Hoje, às 19h, a cantora Bell Éter apresenta o show “Bell Éter Canta Grandes Vozes”, com releituras de artistas como Maria Bethânia, Marília Mendonça, Djavan, Liniker, Whitney Houston e Sam Smith.

Amanhã, às 16h, o público infantil poderá assistir ao espetáculo “Dona Joaninha e o Eclipse Solar”, do Grupo Casa.

No interior do Estado, o Sesc Corumbá realiza, hoje, às 18h, uma programação especial de contação de histórias voltada para crianças e famílias, reunindo narrativas, brincadeiras e atividades interativas.

Os ingressos gratuitos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Para a criançada

As crianças também têm diversas opções de lazer neste fim de semana em Campo Grande.

A Arena Nickelodeon entra em sua última semana de funcionamento, reunindo atrações inspiradas em personagens como Patrulha Canina, Bob Esponja Calça Quadrada e Dora Aventureira.

Já o Yuup Experience aposta em uma estrutura com mais de 20 atrações, incluindo arena de trampolins, basquete, infláveis, futebol interativo, motos elétricas, fliperamas e espaços para crianças pequenas.

Festa das Nações Amigas

Até amanhã, o Comper Itanhangá recebe a terceira edição da Festa Inclusiva das Nações Amigas de MS.

O evento reúne apresentações culturais, artesanato, comidas típicas e atividades infantis, com participação de representantes de Brasil, Bolívia, Espanha, Líbano, Japão, Paraguai, Portugal e Itália.

A programação também conta com forte caráter social. Toda a praça de alimentação será administrada por instituições beneficentes como Abreac-MS, AOMS, Iafra, Ismac e ONG Recanto da Criança, com renda revertida para os projetos participantes.

Ato inter-religioso

Amanhã, das 9h às 12h, a Praça Ary Coelho recebe o ato inter-religioso Campo Grande Veste Branco pela Paz.

A mobilização reúne representantes de diferentes crenças e tradições espirituais em defesa da liberdade religiosa e contra a intolerância e o racismo religioso.

A programação inclui apresentações culturais, falas públicas e tendas informativas sobre diferentes práticas religiosas. A organização orienta que os participantes vistam roupas brancas e levem 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de água mineral para doação.

Aquece MS

Quem quiser aproveitar amanhã para praticar solidariedade também pode participar do dia D da campanha Aquece MS.

A arrecadação acontece das 8h às 13h, em formato drive-thru, no Comper da Avenida Brilhante. A campanha arrecada roupas, cobertores e itens de inverno para famílias em situação de vulnerabilidade social.