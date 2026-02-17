Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de São Paulo pela 13ª vez

Gaviões da Fiel ficou em segundo lugar

agência brasil

17/02/2026 - 18h00
A Mocidade Alegre é a nova campeã do Carnaval de São Paulo. A apuração dos votos dos jurados aconteceu nesta tarde de terça-feira (17) e a vitória veio após uma disputa acirrada contra a Gaviões da Fiel e a Dragões da Real.

A pontuação da campeã foi de 269.8 pontos. A Gaviões, vice-campeã, ficou com 269.7 pontos. A Dragões, terceira colocada, teve 269.6 pontos.

A Mocidade Alegre desfilou no Sambódromo do Anhembi na segunda noite e com o samba-enredo “Malunga Léa, Rapsódia de uma Deusa Negra” destacou o papel de Malunga Léa pela igualdade racial no país e sua trajetória como militante e liderança a partir do teatro e do cinema. Ela morreu aos 90 anos de idade.

Com esta conquista, a Mocidade Alegre chega ao seu 13º título do carnaval de São Paulo. O último título da escola havia sido em 2024.

As escolas Rosas de Ouro e Águias de Ouro foram rebaixadas.

Diversão

Dinossauros invadem shopping e roubam a cena em Campo Grande

Com réplicas de 3 metros de extensão e com movimentos, o parque promete diversão para toda a família

16/02/2026 16h33

Espaço inédito traz 22 atrações para crianças de todas as idades

Imagem Divulgação

Com um espaço de 1.294 metros quadrados, um dos maiores parques indoor com dinossauros gigantes proporciona uma experiência que ficará marcada na memória das crianças e das famílias no Shopping Campo Grande.

O Yuup Experience chega com uma explosão de alegria e adrenalina, com 22 atrações que garantem diversão do começo ao fim para os pequenos entusiastas do mundo dos dinossauros.

Para tornar a aventura ainda melhor, seis réplicas de dinossauros gigantes integram o ambiente. Além de comporem um cenário incrível para fotos, três dinossauros, com 3 metros de extensão e 1,30 metro de largura, são próprios para que as crianças subam e passeiem pelo parque.

A atração tem encantado por onde passa devido aos movimentos e à interação que as réplicas proporcionam.

Além de passear pelo período jurássico, quem prefere outros tipos de atrações encontra opções como estações de street basquete, uma arena de trampolim, um trampolim adicional, dois campos de futebol interativos e um superinflável. Está pensando que acabou?

Os amantes de velocidade ainda podem curtir três motos Harley-Davidson, duas motos cross, três carrinhos Crush, dois Super Hockey, um fliperama, dois carrinhos Dino, um carrossel baby, uma área baby exclusiva e um Kid Play completo.

 

 

 

Cada espaço foi projetado para estimular movimento, coordenação, criatividade e, principalmente, sorrisos.

As crianças vivem ali momentos únicos, cheios de energia, aventura e descobertas, seja competindo no basquete, acelerando nas motos, explorando o Kid Play ou se divertindo na área baby, preparada especialmente para os pequenos.

O ambiente é moderno, seguro e colorido, criando o cenário perfeito para aniversários, encontros com amigos ou simplesmente para transformar um passeio no shopping em uma experiência memorável.

O ingresso custa R$ 80 por uma hora (R$ 15 a cada 10 minutos extras). Crianças PcD (Pessoa com Deficiência) têm 50% de desconto, mediante apresentação de laudo, reforçando o compromisso com a inclusão e o acesso à diversão para todos.

Serviço


Yuup Experience
Local: 2º piso do Shopping Campo Grande, ao lado da Livraria Leitura.

Carnaval

Duas escolas de samba favoritas ao título desfilam no 2° dia em Corumbá

Temperatura em torno de 30 graus pela manhã e céu de poucas nuvens prometem mais um dia sem imprevistos climáticos para atrapalhar a sequência do desfile

16/02/2026 14h30

Escola de Samba A Pesada

Foto: Silvio Andrade

O segundo grupo de elite das agremiações entra nesta segunda-feira na Avenida General Rondon a partir das 20h30, com duas escolas teoricamente na disputa do título: Império do Morro, a última campeã, e Mocidade da Nova Corumbá.

O desfile ocorrido no domingo, presenciado por um público estimado em 20 mil pessoas, foi esplendoroso do ponto de vista técnico e de luxo, embora faltando mais energia e evolução dos passistas na pista, onde poucos cantaram o enredo de suas escolas. 

O clima, embora com temperatura alta (30 graus, na madrugada desta segunda-feira), contribuiu para o sucesso do evento. No ano passado, chuva inesperada prejudicou o desfile e não houve disputa de título.

O corumbaense chegou muito cedo ao circuito da folia pantaneira, ocupando os 4.500 lugares das arquibancadas pelo menos duas horas antes da primeira escola desfilar, às 20h30. Os camarotes, ao contrário dos anos anteriores, tiveram lotação parcial. 

O mais movimentado era o espaço privativo da prefeitura, onde o prefeito Gabriel Alves de Oliveira recebeu vários convidados políticos, dentre eles o senador Nelsinho Trad e o deputado estadual Paulo Duarte.

Dois temas fortes

O desfile de hoje será aberto pela Imperatriz Corumbaense e, na sequência, a Estação Primeira do Pantanal – duas escolas do grupo intermediário, mais a Marquês de Sapucaí, que será a penúltima se apresentar, com poucas chances de concorrer ao campeonato.

Com 34 títulos conquistados em 68 anos, a Império do Morro entra na avenida para defender o enredo “Entre devaneios e mistérios – a vida é um sonho -, com 700 componentes, 18 alas e cinco carros alegóricos. Neste carnaval, a tradicional escola se deixa levar pelos reinos da imaginação que habita as mentes humanas, com a expectativa de um grande desfile.

A concorrente Mocidade da Nova Corumbá, fundada em 1999, explora um tema recorrente no carnaval corumbaense: as raízes africanas. O enredo deste ano fala de um personagem emblemático, a escrava Tereza de Benguela, que liderou O Quilombo do Piolho nos confins da fronteira de Mato Grosso com a Bolívia no século XVIII. A escola terá 780 integrantes, 17 alas e quatro carros alegóricos.

A Vila renasce

O primeiro dia de desfile marcou o que todos consideram o renascimento da tradicional escola de samba Vila Mamona, fundada em 1981, se superando das dificuldades financeiras e de gestão que a levaram a quase cair para o segundo grupo. 

A quebra de um dos carros de som – que acompanha os setores de bateria e interpretação da escola – atrasou o desfile em 20 minutos, de uma agremiação para outra, e a última apresentação encerrou-se somente às 3h desta segunda-feira.

Destaque para duas escolas – A Pesada e Major Gama -, ambas na disputa pelo título. Na avaliação do radialista Chicão de Barros, que comanda a transmissão vivo do carnaval em uma cadeia de rádio e TV web, as pequenas agremiações também surpreenderam.

“A Vila fez um desfile de superação, brilhante, mas não entra na disputa pelo título. A Pesada veio forte novamente com o tema infantil e uma bateria fantástica, alternando ritmos de samba e de fanfarra. A Major Gama, que vem de três vices, tem chances de chegar em primeiro”, comentou.

