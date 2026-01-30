Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Morre Catherine O'Hara, atriz de 'Esqueceram de Mim' e 'O Estúdio', aos 71 anos

Natural de Toronto, no Canadá, Catherine ganhou fama nos anos 1980 ao integrar o Second City Television

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

30/01/2026 - 16h25
A atriz Catherine O'Hara, famosa por papéis em Esqueceram de Mim, Os Fantasmas se Divertem e mais recentemente nas premiadas séries The Last of Us e O Estúdio, morreu aos 71 anos. De acordo com o portal Deadline, ela morreu em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, após "uma breve doença".

Natural de Toronto, no Canadá, Catherine ganhou fama nos anos 1980 ao integrar o Second City Television, programa de esquetes canadense sobre uma emissora de TV fictícia que fez grande sucesso no EUA.

Nos anos seguintes, ela ganhou papéis em sucessos de bilheteria que viriam a se tornar clássicos. Em Esqueceram de Mim 1 (1990) e 2 (1992), ela interpreta a mãe de Kevin. Já em Os Fantasmas se Divertem (1988), viveu Delia Deetz. Em 2024, ela reprisou o papel na sequência Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice.

A atriz também tem créditos em longas como Depois de Horas (1985), A Difícil Arte de Amar (1986), The Life Before This (1999), Onde Vivem os Monstros (2009) e O Estranho Mundo de Jack (1993).

Correio B

Silvio Da-Rin, cineasta e ex-secretário do governo Lula, morre aos 77 anos

Da-Rin estava internado há meses, mas a causa da morte não foi revelada pela família

29/01/2026 22h00

Cineasta Silvio Da-Rin

Cineasta Silvio Da-Rin Overmundo/flickr

O cineasta Silvio Da-Rin, que atuou como secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura entre 2007 e 2010, morreu nesta quinta-feira, 29, aos 77 anos. A informação foi confirmada ao O Globo pela cineasta Maya Da-Rin, filha do diretor. Da-Rin estava internado há meses, mas a causa da morte não foi revelada pela família.

Natural do Rio de Janeiro, Silvio participou de mais de 150 filmes em sua carreira. Ao longo de sua trajetória, atuou como técnico de som, diretor e documentarista. Após iniciar sua carreira trabalhando com áudio durante a década de 1970, fez sua estreia na direção em 1980 com Fênix, um curta-metragem sobre a resistência ao regime militar brasileiro.

Quatro anos depois, dirigiu o documentário O Príncipe do Fogo, curta premiado no Festival de Gramado. A obra retratava a história de Febronio Índio do Brasil, homem acusado de assassinar diversas pessoas na década de 1920. Em 1985, dirigiu Igreja da Libertação, documentário sobre a teologia da libertação em território brasileiro.

Durante a década de 1990, atuou como técnico de som em filmes importantes do cinema brasileiro, como Pequeno Dicionário Amoroso, de Sandra Werneck; Amores, de Domingos Oliveira; Mauá - O Imperador e o Rei; de Sergio Rezende; Villa-Lobos, Uma Vida de Paixão, de Zelito Viana. A sua obra-prima, no entanto, foi lançada em 2007: Hércules 56

O documentário, o primeiro longa-metragem de Da-Rin, revisita o sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick, entrevistando os revolucionários que armaram a ação e os presos políticos trocados pelo político em 1969.

Além do trabalho como cineasta, Silvio também teve importante atuação política para o setor audiovisual brasileiro. Foi presidente da Federação de Cineclubes, além de atuar como secretário do Audiovisual do governo Lula, trabalhando com o ministro da Cultura Gilberto Gil. O velório de Silvio Da-Rin será realizado nesta sexta-feira, 30, às 16h, no cemitério São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro.

Correio B

Altos da Afonso Pena ganha nova feira a partir desta sexta-feira

Primeira edição contará com mais de 20 feirantes e música ao vivo

29/01/2026 17h30

Será inaugurada nesta sexta-feira (30) a Feirinha da Casa Hub, uma feira livre criada para valorizar a cultura local e atender à demanda de uma nova feira em um dos principais pontos turísticos de Campo Grande: os Altos da Afonso Pena.

Idealizada pela HUB Incorporações, a feira acontece na Casa HUB, das 17h às 22h, com entrada gratuita e uma programação pensada para toda a família.

Atualmente, Campo Grande possui 63 feiras livres, distribuídas por todas as regiões da cidade, segundo levantamento do Sisgra (Sistema Municipal de Indicadores de Campo Grande). A ideia da Feirinha da Casa Hub surgiu a partir da percepção dos sócios proprietários Jordano Prado e Pedro Naciff sobre essa forte relação dos campo-grandenses com as feiras.

Para Pedro, o público encontrará muito mais do que compras e gastronomia. “Os visitantes viverão uma experiência completa, com o melhor da gastronomia, cultura, espaço kids e ainda a possibilidade de visitar o espaço dos decorados do empreendimento Bueno Parque dos Poderes, o lançamento da Hub Incorporações, no Jardim Veraneio. Tudo está sendo preparado com muito carinho, aliando tradição e modernidade”, explica.

Primeira edição

Com pelo menos 20 comerciantes, a Feirinha da Casa Hub terá música ao vivo, espaço kids e uma curadoria que une tradição e inovação.

Entre os nomes confirmados estão as influenciadoras Nádia Ayumi Arakaki e Bruna Gasparini, criadoras do perfil Comer em CG, que há nove anos compartilham dicas gastronômicas e valorizam a produção local. 

“É muito importante uma feira como esta, para fortalecer ainda mais a cultura e dar visibilidade a pequenos empreendedores, movimentando assim a gastronomia. É nas feiras que conhecemos quem está por trás dos produtos e isso só enriquece nossa cidade”, afirma Nádia.

A programação gastronômica é diversa e promete agradar todos os paladares, com opções como sobá, espetinho, quitutes da fazenda, cookies, panquecas, tortas, cones recheados, manga temperada, pastel, massas artesanais, algodão doce, burgers e cerveja artesanal.

Além da gastronomia, o público encontrará velas aromáticas, maquiagens, acessórios e até mesmo um sebo itinerante.

A trilha sonora do evento fica por conta de Paulo Prado e Luiz Acosta, que levam ao palco um repertório recheado de sucessos nacionais e internacionais, garantindo um clima leve e acolhedor para o público.

A entrada é gratuita e os produtos serão comercializados conforme os valores praticados pelos feirantes convidados.

A primeira edição será o termômetro que avaliará a recepção da feira pelo público. No entanto, a ideia é que o evento tenha recorrência mensal.

Serviço

Feirinha da Casa Hub
Data: 30 de janeiro de 2026 (sexta-feira)
Horário: das 17h às 22h
Local: Avenida Afonso Pena, 2842 – Campo Grande/MS
Informações: @hubincorporacoes

