Morre Catherine O'Hara, atriz de 'Esqueceram de Mim' e 'O Estúdio', aos 71 anos

Correio B

Primeira edição contará com mais de 20 feirantes e música ao vivo

Será inaugurada nesta sexta-feira (30) a Feirinha da Casa Hub, uma feira livre criada para valorizar a cultura local e atender à demanda de uma nova feira em um dos principais pontos turísticos de Campo Grande: os Altos da Afonso Pena.

Idealizada pela HUB Incorporações, a feira acontece na Casa HUB, das 17h às 22h, com entrada gratuita e uma programação pensada para toda a família.

Atualmente, Campo Grande possui 63 feiras livres, distribuídas por todas as regiões da cidade, segundo levantamento do Sisgra (Sistema Municipal de Indicadores de Campo Grande). A ideia da Feirinha da Casa Hub surgiu a partir da percepção dos sócios proprietários Jordano Prado e Pedro Naciff sobre essa forte relação dos campo-grandenses com as feiras.

Para Pedro, o público encontrará muito mais do que compras e gastronomia. “Os visitantes viverão uma experiência completa, com o melhor da gastronomia, cultura, espaço kids e ainda a possibilidade de visitar o espaço dos decorados do empreendimento Bueno Parque dos Poderes, o lançamento da Hub Incorporações, no Jardim Veraneio. Tudo está sendo preparado com muito carinho, aliando tradição e modernidade”, explica.

Primeira edição

Com pelo menos 20 comerciantes, a Feirinha da Casa Hub terá música ao vivo, espaço kids e uma curadoria que une tradição e inovação.

Entre os nomes confirmados estão as influenciadoras Nádia Ayumi Arakaki e Bruna Gasparini, criadoras do perfil Comer em CG, que há nove anos compartilham dicas gastronômicas e valorizam a produção local.

“É muito importante uma feira como esta, para fortalecer ainda mais a cultura e dar visibilidade a pequenos empreendedores, movimentando assim a gastronomia. É nas feiras que conhecemos quem está por trás dos produtos e isso só enriquece nossa cidade”, afirma Nádia.

A programação gastronômica é diversa e promete agradar todos os paladares, com opções como sobá, espetinho, quitutes da fazenda, cookies, panquecas, tortas, cones recheados, manga temperada, pastel, massas artesanais, algodão doce, burgers e cerveja artesanal.

Além da gastronomia, o público encontrará velas aromáticas, maquiagens, acessórios e até mesmo um sebo itinerante.

A trilha sonora do evento fica por conta de Paulo Prado e Luiz Acosta, que levam ao palco um repertório recheado de sucessos nacionais e internacionais, garantindo um clima leve e acolhedor para o público.

A entrada é gratuita e os produtos serão comercializados conforme os valores praticados pelos feirantes convidados.

A primeira edição será o termômetro que avaliará a recepção da feira pelo público. No entanto, a ideia é que o evento tenha recorrência mensal.

Serviço

Feirinha da Casa Hub

Data: 30 de janeiro de 2026 (sexta-feira)

Horário: das 17h às 22h

Local: Avenida Afonso Pena, 2842 – Campo Grande/MS

Informações: @hubincorporacoes