Morre Dennis Carvalho, diretor de 'Vale Tudo' e 'Dancin Days', aos 78 anos

Edson Contar - poeta de MS
"Eu era verso sem rima até você chegar... Agora, sou poesia!”
FELPUDA
Por unanimidade, o Tribunal de Justiça de MS negou recurso de um hospital e plano de saúde e manteve a condenação ao pagamento de R$ 25 mil por danos morais a um estagiário que sofreu agressão física e ofensas com conteúdo racista. No processo, relatou ter sido ignorado ao pedir passagem por três vezes e, ao seguir seu caminho, foi fisicamente impedido por uma pessoa, que lhe desferiu um chute, conduziu-o a uma sala fechada e o xingou, além de lhe dar um tapa no rosto, quebrando seus óculos. Pode?
O lançamento do catálogo da exposição “Quando são Paulo era Piratininga: arqueologia Paulistana” acontecerá neste sábado, na Casa museu ema Klabin, em são Paulo. Com curadoria de Paulo de freitas Costa e Paula nishida, a mostra revela um território com cerca de 4 mil anos de ocupação humana, muito antes da fundação da vila colonial. São Paulo conta com cerca de 90 sítios arqueológicos identificados, e 8 deles foram escolhidos para compor esta exposição, que vai até o dia 29 de março. A Casa museu Ema Klabin é uma fundação cultural sem fins lucrativos, que visa à promoção de atividades culturais, educacionais e sociais. Em tempo: antes da invasão europeia, a região hoje ocupada pela cidade de são Paulo era chamada Piratininga, nome tupi que significa peixe a secar, referência às várzeas dos rios onde, após as cheias, eles ficavam expostos ao sol.
Marina Hojaij Dobashi, que comemora idade nova neste domingo
Rita Guido Gameiro, aniversariando neste sábado
Novo Bloco
O deputado Coronel David (PL) é o líder do G12 na Assembleia Legislativa de MS, novo bloco que reúne integrantes de diversos partidos e é composto pela metade do Legislativo estadual, formado por 24 parlamentares. Nesse time há pesos pesados como Londres Machado e Gerson Claro. Essa formação possibilitará que dela saiam três indicados para compor a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Lá e cá
O G12 é formado por deputados do PL e do PP e também por parlamentares de MDB, PSD, Republicanos, Podemos e dois sem partido. O outro bloco é o G8, integrado por deputados de PSDB, União Brasil e PSB. A oposição, formada pelos três deputados do PT e um do PL, não poderá participar de comissões, porque para isso é necessária bancada com quatro integrantes de um mesmo partido ou um bloco com seis de legendas diferentes.
Obrigação
Reconhecendo a omissão do Município de Campo Grande na implementação de políticas públicas voltadas ao acolhimento de animais vítimas de abandono e maus-tratos, a Justiça impôs à prefeitura a obrigação de criar, no prazo de 180 dias, um Centro de Acolhimento Provisório e Adoção de Animais.
Aniversariantes
SÁBADO (28)
Rita de Cássia do Prado Guido Gameiro,
Lilia Lunardon,
Dr. Flávio Saad Peron,
Keyla Lustoza Mandarino,
Afonso Henrique Adania,
Bernadete Martins Gaspar Rangel,
Elisabete Ferreira da Silva,
Marcelo José Dias,
Odete de Oliveira Brito,
Ramão Peralta,
Carlos Barros de Paula,
Antônio Alves de Oliveira,
Livia Teixeira Mondini,
Maria Anita Medeiros,
Rozita Fortes Teixeira Pires,
Alencar Bosco Costa Decknis,
Denise Elaine Cuissi,
Leonildo Nunes Ferreira,
Ary Augusto Martins,
Hilda Jara Maciel,
Léa Márcia Sandim Motti,
Angela Manvailer,
Cecília Garcia,
Antonio Souza de Queiroz,
Israel José Aniceto,
Dimas de Moura Leite,
Silzomar Furtado de Mendonça,
Michel Bittar Neto,
André Garrido Fioreze,
Atílio Franco Medina,
Alexandre Antonio Fialho Canale,
Nelson Sebastião da Silva,
Gelson Pereira da Silva,
Judith Pereira Passos,
Castro Alves Pereira,
Oriell Pereira de Oliveira,
Benedito Oliveira e Silva,
Ermelindo Espíndola Cardoso,
Altair Ferreira Souza,
Hilton de Souza Araújo,
João Francisco de Britto Filho,
Osman Ferreira Gutierrez Filho,
Oscar de Souza,
Rodrigo Marques,
Hulda Stabille Cruz Gonzales,
Helena Espíndola da Silva,
Rosemary Correia do Nascimento,
Luis Carlos Nunes da Silva Maia,
Carina Flôres do Nascimento,
Eugênia Maria de Andrade Assis,
Denise Villela Tôrres,
Heloisa Sornas de Almeida,
Maria Auxiliadora Alvim,
Hugo de Oliveira,
Aline Soares,
Osvaldo Pimenta de Abreu,
Maria Cristina Bortolini,
Rutênio Gadelha Menezes,
Léa Maria Mascarenhas Salamene de Oliveira,
Luiza Maria Charbel,
Margareth Toshihe Yoza,
Maria de Lourdes Eschilette,
Zilá Chamorro Ojeda,
Seiko Tomigawa,
Gabriel Yudi Tanaka,
Kelly Cristine Arakaki.
Dia 29
Dr. Fernando Luti Batoni,
Selmira Assumpção Machado,
Dante Rodrigues Leite da Costa,
Cleiton Monteiro Urbieta,
Averaldo Oliveira Fernandes,
Ana Heloisa Rossi Figueiras,
Neusa Benevides,
Dr. João Bosco Marques de Oliveira,
Luis Miguel da Cunha Fernandez de La Reguera,
Dr. Zailde Soares Cardoso.
DOMINGO (1º)
Marina Hojaij Carvalho Dobashi,
Carlos Alberto de Assis,
Marcio Jamil Haddad Yachouh,
Sônia Puxian,
Gisleide Vincensi,
Djalma de Campos Vieira,
Beatriz Miranda Cortada Gouvea,
Dr. Geraldo Felipe Corrêa,
Telson Mendes Fontoura,
Neusa Ângela de Paula Sandim,
Pedro Presotto,
Perci Antonio Londero,
Prudencio Roda,
Rafael de Souza Lima e Silva,
Mathildes Calixto Vieira,
Regiane de Souza Azarias Freitas,
Elizabete Coimbra Lisbôa,
Denis Felinbert,
Edmé Pereira de Santa Rosa,
Giovanna Kamiya Abdala de Sá Nascimento,
Dr. Odilon Marques Filho,
Antonio Silveira,
Felipe Augusto Vendrametto Paes,
Dr. José Augusto Nasser,
Célia Satiko Horiguchi Arima,
Renato Tedesco,
João Ilton Alves,
Rosemary Diacópolus,
Ena Margarita Melville Paiva,
Marcos Rogério Saes Santiago,
Dr. Márcio Martins,
Nahara Tatiana Serejo de Carvalho,
Adelcy Maria Rocha Simões Corrêa,
Maria Cristina Campos Casarin,
Mariza Augusta de Oliveira Castro,
Fernando Augusto de Salles,
Regina Paulina Fidalgo Figueira,
Maria Auxiliadora Abe,
Ligia Engelberg de Souza,
Irene Machado Pereira,
Atanásio Chaves de Oliveira,
Carlos Augusto Homrich,
Eliana Mara da Silva Ferreira,
Márcio Jamil Yachouh,
Valter Sanches,
Fernando Sanches Martinez,
Lourival Andrade Lima,
Alvino Moisés da Silva,
Dr. José Angelo Barbieri,
Roza Maria Schunke,
Nilton Ferreira de Brittes,
Iluska Ribeiro Barbosa,
Magali Freire Barcello,
Rosemeire Ueti Oshiro,
Telema Holbach da Cunha,
Arão da Silva Rocha,
Luciana Reich,
Dra. Kátia Fróes Seabra Duré,
Américo Amodio,
Veridyana Cardoso Fantinato,
Juliano Marques Fernandes,
José Paulo Miranda dos Santos,
Isabela Bandeiro de Melo Isso,
Leandro Silveira Plinta,
Jair Arantes Sodré,
Paulo Tuyosi Kinoshita,
Eliane Buchala Bicca Rodrigues,
José Nilson Reinert,
Jairo Izaul dos Santos,
Elizandra Thais Frezarin Rosa,
José Paulo Scarcelli,
Marcela Tiaen.
COLABOROU TATYANE GAMEIRO