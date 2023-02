Morre Hugh Hudson, diretor do campeão do Oscar 'Carruagens de Fogo', aos 86

agenda cultural

A volta de "Titanic", em 3D, e a sequência de "Homem-Formiga e a Vespa" estão entre os destaques das salas de shopping centers, que, juntas, anunciam ingresso a R$ 10 para as sessões em 2D;

O clássico do diretor James Cameron, com Kate Winslet e Leo DiCaprio no elenco, completa 25 anos e volta às telas em versão 3D Divulgação

Existe um antes e um depois de “Titanic” (1998) na carreira de James Cameron. Antes do blockbuster estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, o diretor canadense já era conhecido por outros sucessos, como “O Exterminador do Futuro”, “Aliens, o Resgate” e o segundo filme da franquia “Rambo”.

Mas o drama romântico que se desenrola a bordo, ou à deriva, daquela que por muito tempo foi a maior embarcação do mundo transformou o próprio cineasta em um astro da mídia, por ser o nome responsável, também como produtor, por um faturamento que superou a casa dos 2,2 bilhões de dólares.

E, além de tanta grana, o longa-metragem embalou corações e mentes de muita gente de todas as faixas etárias, graças à habilidade, uma vez mais, também de Cameron, como roteirista, de costurar com pontos bem precisos uma trama que junta enredos de diversos gêneros – o filme-desastre, o romance, a reconstituição histórica, a comédia de costumes e a aventura, por exemplo –, com direito a cirúrgicas pitadas de humor e de sensualidade.

Mesmo com suas mais de três horas de duração, “Titanic” virou moda entre os mais jovens, que, no Brasil, e em todo o mundo, acabaram criando uma competitividade entre os mais empedernidos na disputa que reconhecia quem tinha assistido mais vezes.

“Um artista pobre e uma jovem rica se conhecem e se apaixonam na fatídica jornada do Titanic, em 1912. Embora esteja noiva do arrogante herdeiro de uma siderúrgica, a jovem desafia sua família e seus amigos em busca do verdadeiro amor”, diz uma das sinopses do filme na internet.

Em um outro resumo, mais sucinto, o longa conta a história de “uma aristocrata de dezessete anos que se apaixona por um artista gentil mas pobre a bordo do luxuoso e desafortunado Titanic”. Dito assim, parece apenas mais um enredo igualzinho a outros que Hollywood despeja às pencas todo ano nas telas.

Mas, quando se assiste na sala escura, algum milagre acontece na cabeça dos fãs veteranos, ou mais recentes, já que, em 2018, o longa-metragem já havia voltado aos cinemas para a celebração de 20 anos de lançamento. Desta vez, “Titanic” entra de novo em cartaz com o apelo da versão em 3D.

Ou seja, o filme não se enquadra na promoção da Semana do Cinema, que une UCI, Cinemark e Cinépolis na promoção de R$ 10 para os títulos em formato convencional 2D. Confira, a seguir, alguns destaques que podem ser vistos pelo valor promocional.

HOMEM-FORMIGA

A sequência de mais uma franquia arrasa-quarteirão da Marvel, “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, que chega às telas após o primeiro filme do ciborgue de inseto, acompanha Scott Lang (Paul Rudd) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) em suas jornadas como super-heróis.

Scott e sua família são puxados para o Reino Quântico, onde eles vão precisar enfrentar dois terríveis vilões: Kang, o Conquistador, e M.O.D.O.K.

Também disponível em 3D, o filme é dirigido por Peyton Reed e traz ainda, no elenco, Jonathan Majors, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas e Bill Murray.

DESAPEGA!

Na comédia “Desapega!”, nova produção do taiwanês-brasileiro Hsu Chien, Glória Pires e Maisa Silva, talvez mais conhecida ainda simplesmente como Maisa, fazem, respectivamente, o papel de mãe e filha.

“Depois de controlar o seu vício em compras, Rita assume a liderança de um grupo de apoio a compradores compulsivos para ajudar outras pessoas a dar a volta por cima. Ela também começa um novo romance com Otávio e parece que nada pode apagar o seu brilho. Mas Duda, sua única filha e melhor amiga, revela que tem planos de sair de casa. Agora, Rita precisa aprender a arte do desapego”, informa a sinopse do longa nacional.

MENINO E TIGRE

Em “O Menino e o Tigre”, o diretor italiano Brando Quilici revisita uma lenda do Himalaia sobre a amizade entre um garoto e um felino. O longa mostra a jornada do órfão Balmani (Sunny Pawar) e do filhote de tigre Mukti pelas montanhas da cordilheira asiática.

Balmani resgata Mukti de caçadores cruéis e, juntos, eles partem em uma aventura para encontrar um lar seguro para o tigre.

“Os dois vão enfrentar ameaças dos caçadores que estão determinados a recapturar o filhote e terão de sobreviver a desafios enquanto desenvolvem um forte vínculo de confiança e afeto”, diz a sinopse. No elenco: Sunny Pawar, Claudia Gerini, Amandeep Singh e Yoon Comett.

CARNATECA

Se para os adultos já é Carnaval, com a série de esquentas que toma conta da cidade, e cuja programação você pode acompanhar pelo Portal Correio do Estado, para a gurizada a oferta é menor. Mas tem folia cultural, e de graça, para o público mirim neste fim de semana.

A Biblioteca Pública Estadual Isaías Paim realiza, hoje e amanhã, das 8h30min às 11h30min, o Projeto Carnateca 2023, com programação voltada para o público infantil.

O objetivo é resgatar toda a magia e a ludicidade do Carnaval, para que as crianças possam se divertir e aprender. No sábado, vai ter muito samba no pé com a apresentação da Escola de Samba Cinderela Tradição, do Bairro José Abrão.

Confira a programação: oficina de máscaras, história e danças populares do Carnaval, oficina de confecção de chocalho e oficina de customização. Inscrições podem ser feitas somente pelo telefone (67) 3316-9161 ou presencialmente.

Pede-se que as crianças usem roupas confortáveis que possibilitem exercícios. Haverá um intervalo para o lanche, que deverá ser providenciado pelos responsáveis de cada criança.

Assine o Correio do Estado