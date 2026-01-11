Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Morre Manoel Carlos que eternizou "Helena" em novelas da televisão brasileira

Ele foi um dos escritores de folhetins mais bem sucedidos da tv

Agência Brasil

11/01/2026 - 12h00
Morreu neste sábado (10), aos 92 anos, Manoel Carlos, responsável por novelas clássicas brasileiras como Páginas da Vida, Por Amor, entre outras.

A produtora Boa Palavra, que tem os direitos autorais de Carlos, soltou um comunicado ontem, no qual confirmou a morte:

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, carinhosamente conhecido como Maneco, ocorrido hoje, aos 92 anos”.

Manoel Carlos, nascido em 14 de março de 1933 em São Paulo, começou sua carreira em 1950, no teatro, como ator. Mas já em 1952 lançou sua primeira novela, Helena, na TV Paulista, emissora que mais tarde se tornaria a TV Globo. Também passou pela TV Tupi, Record, Manchete, Band, com novelas, minisséries, direção de programas etc.

Mas foi mesmo com seus folhetins na Globo que Maneco ganhou reconhecimento nacional. Sua primeira novela no canal foi Maria, Maria, em 1978, na faixa das 18h. Em 1980, entrou para o horário das 20h, considerado nobre, e foi coautor de Água Viva ao lado de Gilberto Braga. Foi um grande sucesso para o canal. Outros êxitos históricos surgiram em 1981 e 1982, com Baila Comigo e Sol de Verão, respectivamente.

O bom relacionamento de Maneco com a Globo gerou mais novelas de sucesso como Felicidade (1991 a 1992), Por Amor (1997 a 1998), Laços de Família (2000 a 2001), Mulheres Apaixonadas (2003), Páginas da Vida (2006 a 2007), Viver a Vida (2009-2010) e foi até 2014, com se último folhetim, Em Família.

Manoel Caros também foi muito bem-sucedido em séries e teve alguns hits importantes como a altamente elogiada Malu Mulher, entre 1979 e 1980. Em 2001, escreveu Presença de Anita e em 2009 foi a vez de Maysa: Quando Fala o Coração.

Com suas protagonistas chamadas de Helena, histórias de família e mulheres fortes, Maneco, apesar de ser paulistano, usou muito bem o Rio de Janeiro como cenário e, com tudo isso, deixa uma marca eterna na TV brasileira.

Correio B

Saiba onde assistir ao Globo de Ouro; Wagner Moura e 'O Agente Secreto' disputam o prêmio

Confira onde acompanhar a 83ª edição do Globo de Ouro, na noite deste domingo (10), em que o filme O Agente Secreto concorre em três categorias

11/01/2026 08h40

Crédito: Victor Jucá / Divulgação

Após Fernanda Torres levar o Globo de Ouro como melhor atriz pela interpretação da personagem Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, o cinema brasileiro vive um momento apoteótico. Neste domingo (11), o ator Wagner Moura tem fortes chances de levar o prêmio por O Agente Secreto.

O filme do diretor Kleber Mendonça Filho concorre em três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama.

Os principais concorrentes na categoria Melhor Filme de Drama são Frankenstein, Hamnet, It Was Just an Accident, Valor Sentimental e Pecadores.

Na categoria que consagrou Fernanda Torres em 2025, agora Wagner Moura concorre com nomes como Dwayne Johnson, pelo filme Coração de Lutador, e Oscar Isaac, por Frankenstein.

Saiba onde assistir

O filme, que venceu prêmios em Cannes e outros festivais, deu fôlego para a campanha de Wagner Moura, que vem sendo elogiado por diversos atores de Hollywood, como Lupita Nyong’o.

O Globo de Ouro 2026 pode ser assistido ao vivo no Brasil pela TV Globo, Globoplay, TNT e plataformas de streaming associadas. A cerimônia começa às 19h (horário de Mato Grosso do Sul), com a cobertura inicial no tapete vermelho.

Transmissão no Brasil

  • TV aberta: TV Globo transmite a premiação principal.
  • Streaming: Globoplay oferece acesso completo, incluindo tapete vermelho.
  • TV por assinatura: TNT e Space exibem ao vivo para assinantes.

Confira a lista de indicados ao Globo de Ouro 2026

 

Melhor Filme de Drama

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Foi Apenas um Acidente
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor Ator em Filme de Drama

  • Joel Edgerton – Sonhos de Trem
  • Oscar Isaac – Frankenstein
  • Dwayne Johnson – Coração de Lutador: The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan – Pecadores
  • Wagner Moura – O Agente Secreto
  • Jeremy Allen White – Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Melhor Atriz em Filme de Drama

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Jennifer Lawrence - Morra, Amor
  • Renate Reinsve - Valor Sentimental
  • Julia Roberts - Depois da Caçada
  • Tessa Thompson - Hedda
  • Eva Victor - Sorry, Baby
     

Melhor Direção

  • Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra
  • Ryan Coogler – Pecadores
  • Guillermo del Toro – Frankenstein
  • Jafar Panahi – Foi Apenas um Acidente
  • Joachim Trier – Valor Sentimental
  • Chloé Zhao – Hamnet

Melhor Filme de Comédia ou Musical

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • Uma Batalha Após a Outra

Correio B+

Beleza B+: O que fazer para proteger os cabelos no verão?

O sol é um grande agressor para os cabelos, causando oxidação dos aminoácidos dos fios, o que diminui a sua resistência.

10/01/2026 17h00

Beleza B+: O que fazer para proteger os cabelos no verão?

Beleza B+: O que fazer para proteger os cabelos no verão? Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Verão é tempo de mais caminhadas ao ar livre, e maior frequência em atividades na piscina e idas à praia. É a época do ano em que os médicos especialistas mais reforçaram a importância da proteção solar diária, que inclui também cuidados especiais com os cabelos.  

A exposição solar não danifica apenas a pele, ela pode também atingir a queratina dos fios e danificar os cabelos.

“O resultado dessa exposição sem os devidos cuidados é um fio quebradiço e cabelos ressecados”, alerta Dr. Franklin Veríssimo, Especialista e pós-graduado em Laser, Cosmiatria e Procedimentos pelo Hospital Albert Einstein-SP. 

Segundo o médico, a rotina de cuidados com cabelos e couro cabeludo deve seguir uso de produtos adequados ao tipo de fio, “normalmente envolvendo shampoo, condicionador e algum finalizador, com eventuais uso de boas máscaras capilares e óleos capilares, dependendo da avaliação de um médico”.  

“Para os fios ressecados pela ação do sol recomendo óleos capilares que ajudam a recuperar os lipídios dos fios de cabelos, ajudando na qualidade e brilho do cabelo; indico os óleos de argan que tem estudos publicados a respeito. Para blindar os cabelos antes de se expor ao sol há vários cosméticos com vitaminas que protegem os fios da raiz ao comprimento”, detalha Dr. Franklin Veríssimo.

O sol é um grande agressor para os cabelos, causando oxidação dos aminoácidos dos fios, o que diminui a sua resistência.

“Danifica também os lipídeos capilares, causando perda da coesão da cutícula (camada externa do fio), protetora. Tem ainda um desbotamento da cor, seja ela natural ou não, pela degradação da melanina. As substâncias  químicas, como o cloro, e os minerais presentes na água do mar, também atingem a cutícula dos fios.  O resultado é uma diminuição do brilho e da maciez do cabelo, e uma maior fragilidade da fibra.”, explica a dermatologista Dra. Ana Paula Fucci, do Rio de Janeiro.   

Para manter os fios bem hidratados nessa época do ano, a médica dá algumas dicas:  

“o uso de um condicionador após a lavagem é apropriado para restabelecer algumas propriedades dos fios que certos tipos de xampus modificam, restabelecendo a maciez. Indivíduos que praticam esportes aquáticos, por exemplo, sofrem mais agressões nos fios, necessitando de maior frequência nos cuidados, além de xampus  e condicionadores que ajudem na hidratação das hastes capilares.  Normalmente uma boa máscara hidratante capilar, uma vez por semana é suficiente, restaurando a maleabilidade, o brilho e a maciez dos fios”, detalha Dra. Ana Paula Fucci. 

Alguns produtos para cabelos tem ativos para proteção solar.  

“Se for para a praia e piscina adote produtos com proteção solar. É importante ter orientação medica na escolha de produtos adequados a cada tipo de cabelo”, alerta Dr. Franklin Veríssimo. 

