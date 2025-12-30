Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B

Mudança em 'The Last Of Us': Danny Ramirez é substituído no papel de Manny na 3ª temporada

O ator deixa o elenco, mas seu personagem segue na narrativa

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

30/12/2025 - 23h00
Danny Ramirez, que vive o personagem Manny em The Last Of Us, está fora da série. O ator deixa o elenco, mas seu personagem segue na narrativa e passa a ser interpretado por outra pessoa, ainda não divulgada.

Manny esteve presente em quatro episódios da temporada mais recente. Seu personagem integrava o grupo de Abby, interpetada por Kaitlyn Dever.

Segundo informações do Deadline, o motivo da saída do ator foi um "conflito de agendas".

A próxima temporada tem previsão de estreia em 2027 e traz a história do segundo jogo da franquia, The Last Of Us II.

Outra baixa

A terceira temporada do programa também não contará com a presença de Neil Druckmann, criador dos jogos que inspiraram a série. Em setembro, o artista concedeu uma entrevista à Variety e explicou o que o motivou a deixar a produção.

"Não tinha certeza se conseguiria fazer isso novamente. Senti que esse era um bom momento para reavaliar meu envolvimento no seriado. Agora que sinto que o rumo do seriado já foi estabelecido, é hora de voltar para onde tudo começou: trabalhar em tempo integral com videogames. Outras coisas estão vindo e, em breve, vamos anunciar mais novidades."

Druckmann está no projeto do jogo Intergalactic: The Heretic Prophet. A produção contará com Tati Gabrielle como protagonista, que também trabalhou em The Last Of Us.

SAÚDE

Ganho de peso, álcool e sedentarismo podem comprometer a qualidade reprodutiva das pessoas

Moderação combina com fertilidade, e nesta época do ano, quando os exageros podem efetivamente comprometer a qualidade reprodutiva de homens e mulheres; especialistas alertam que obesidade é um dos principais fatores de risco para quem deseja engravidar

30/12/2025 09h30

O excesso de peso interfere no equilíbrio hormonal, afeta a ovulação e reduz a qualidade dos espermatozoides

O excesso de peso interfere no equilíbrio hormonal, afeta a ovulação e reduz a qualidade dos espermatozoides Divulgação

Ceias fartas, consumo excessivo de álcool e semanas fora da rotina durante as festas de fim de ano podem ter um impacto maior do que muitos imaginam. Antes mesmo de se manifestar em doenças como diabetes ou problemas cardíacos, o ganho de peso associado a esses exageros já pode comprometer a fertilidade de homens e mulheres.

O excesso de peso interfere no equilíbrio hormonal, afeta a ovulação e reduz a qualidade dos espermatozoides, tornando a gravidez mais difícil.

“O excesso de peso provoca alterações hormonais capazes de prejudicar a produção de espermatozoides e a ovulação, impactando diretamente as chances de fecundação”, explica o ginecologista e especialista em medicina reprodutiva Maurício Chehin, que atua em um grupo com experiência de quase 30 anos em reprodução assistida.

De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, 68% dos brasileiros vivem hoje com excesso de peso, 31% têm obesidade e 37% estão com sobrepeso. No caso das mulheres, a obesidade pode gerar ciclos menstruais irregulares e diminuir a frequência de ovulação.

“Recomendamos que pacientes com obesidade ou sobrepeso busquem acompanhamento médico e nutricional antes de engravidar, seja de forma espontânea, seja por fertilização in vitro. A perda de peso aumenta as chances de sucesso e reduz riscos importantes na gestação”, afirma dr. Maurício.

IMPACTO NOS HOMENS

Entre os homens, os impactos também são significativos. A obesidade afeta tanto a quantidade quanto a qualidade dos espermatozoides e pode comprometer a função sexual.

“O acúmulo de gordura altera o equilíbrio hormonal reduzindo a testosterona e aumentando o risco de disfunção erétil. Isso repercute diretamente na motilidade e concentração dos espermatozoides”, acrescenta o especialista.

O crescimento da obesidade no País é impulsionado por padrão alimentar inflamatório, sedentarismo e longos períodos de exposição às telas. Para o médico, esse conjunto tem ampliado os desafios reprodutivos no Brasil.

“Já vemos quase um terço da população vivendo com obesidade, e isso tem consequências claras para a saúde reprodutiva”, observa o ginecologista.

RISCOS NA GESTAÇÃO

O excesso de peso interfere no equilíbrio hormonal, afeta a ovulação e reduz a qualidade dos espermatozoidesO consumo de álcool também pode ser um inimigo de quem deseja engravidar - Foto: Pixabay

Além de dificultar a gravidez, o excesso de peso aumenta taxas de aborto e complicações obstétricas. “A obesidade eleva o risco de hipertensão, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, parto prematuro e problemas durante o parto. Controlar o peso antes da gestação é um fator de proteção fundamental para mãe e bebê”, destaca o médico.

PREVENÇÃO

Mudanças simples de rotina têm impacto direto na fertilidade. “Dormir bem, não fumar, manter peso saudável, praticar atividade física, moderar o consumo de álcool, adotar uma alimentação equilibrada e manter relações sexuais regulares cerca de três vezes por semana são medidas que favorecem a saúde reprodutiva”, orienta o especialista.

Chehin faz ainda dois alertas importantes: o uso de lubrificantes vaginais inadequados, que podem comprometer a mobilidade dos espermatozoides, e o risco das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

“As ISTs são causas frequentes de infertilidade e muitas vezes só são percebidas quando já provocaram danos”, afirma o ginecologista.

O médico reforça que consultas periódicas com ginecologistas e urologistas são essenciais para monitorar a saúde reprodutiva. “O acompanhamento regular permite identificar e corrigir fatores de risco e preservar a fertilidade antes que ocorram danos irreversíveis”, diz dr. Maurício Chehin.

*Saiba

De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, 68% dos brasileiros vivem hoje com excesso de peso, 31% têm obesidade e 37% estão com sobrepeso.

Felpuda

Disputa por poder deve levar chefia a tomar providências em 2026...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (30)

30/12/2025 00h02

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

DAVI ROBALLO - ESCRITOR BRASILEIRO

"Só se colhe aquilo que se planta. Jamais vi alguém plantar capim e colher alface. A vida devolve  
somente aquilo que semeamos, aquilo que plantamos”.

 

FELPUDA

Disputa por poder deve levar chefia a tomar providências em 2026, antes que a fogueira de vaidades se transforme em grande incêndio que, inclusive, poderá causar estragos em futuras estratégias eleitorais. Dizem que das coisas simples até as de maior complexidade, tudo seria motivo de divergências e, óbvio, para mostrar quem é “que manda”. A situação está chegando a tal ponto que as questões que deveriam ter como foco o benefício à população, tornaram-se embate com resultado satisfatório apenas para as partes. Como se vê...

Aumentando

Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o projeto de lei que aumenta a punição pelo ultraje a culto e impedimento ou perturbação de atos religiosos.

Mais

O texto altera o Código Penal e transforma a pena atual, de detenção de um mês a um ano, em reclusão de dois a quatro anos, além de multa. Assim, deixa de ser crime de menor potencial ofensivo.

DiálogoA maior estátua de Nossa Senhora de Fátima do mundo foi inaugurada recentemente em Crato, no Ceará. Com 54 metros de altura, a imagem supera o tamanho do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que tem 38 metros. Ela foi esculpida pelo artista Ranilson Viana, de Petrolina, em Pernambuco. Lá, o escultor moldou as peças gigantes, que começaram a ser transportadas para o município cearense em outubro de 2024. Segundo a prefeitura de Crato, todos os caminhões envolvidos na logística precisaram ser escoltados em razão do imenso tamanho das peças. A nova escultura deverá reforçar o turismo religioso na região conhecida como Cariri.
DiálogoAndré Salineiro e Isabel Salineiro

 

DiálogoWinnie Bastian

Depende

Nos bastidores, conversa é que o futuro político do ex-secretário da Casa Civil Eduardo Rocha (MDB) estaria ligado diretamente à decisão que a ministra Simone Tebet, sua esposa, tomará nas eleições de 2026. Ele deixou a administração estadual neste ano, para começar a preparar sua campanha à uma vaga na Assembleia Legislativa de MS e com apoio do governador Riedel e do ex-governador Azambuja , ambos de linha direta com a direita.

Difícil

A ministra Simone Tebet (MDB) será “cabo eleitoral” da esquerda em MS, e isso ela não esconde de ninguém, apoiando eventual candidatura à reeleição do petista Lula. Os emedebistas de MS já se manifestaram contrários à uma aproximação com o atual governo federal. Se a ministra insistir, poderá ocorrer debandada geral do MDB. Aí Eduardo Rocha, portanto, ficaria prejudicado em um partido esvaziado.

Na praça

O Show da Virada que acontecerá na Praça Ary Coelho, centro de Campo Grande, vai ter contagem regressiva no dia 31. À zero hora de 2026 começará a apresentação, gratuita para a população, do Top Samba. Hoje, no mesmo local, haverá o show com Gabriel e Gleici Helena, a partir das 19h, no Coreto. Já amanhã, antecedendo o Show da Virada, haverá apresentação do DJ Júlio Prodigy, às 21h. Os eventos fazem parte da programação do Natal dos Sonhos, promovido pela prefeitura.

Aniversariantes

Elias Ishy de Mattos,
Gláucia Aparecida da Silva Faria Lamblem, 
Ricardo Thomaz, 
Francisca Viana da Silva,
Wilson Carlos Bogue de Godoy,
Leonardo Busato Zandavalli,
Maria José Carvalho e Castro,
Lilian Moreira da Silva,
Devair Gonçalves Sanchez,
Mariana Braga Montilha,
Manuel Francisco da Cruz,
Rogério Esteves Zamperlini,
Dr. Aldair Capatti de Aquino,
Gilmar Santana da Silva,
Gilson Antônio Martins,
José Paulo Cuissi,
Cristiane Lopes Peralta, 
Francisco Alencar,
Denise Marinho Alves da Silva,
Carolina Garcia Barbosa,
Frei Nereu Todeskato,
José Guilherme Colombo,

Wagner de Oliveira Filippetti, 
Mateus Rodrigues Larrea,
Sílvio Martinês dos Santos,
Oscar Asato,
José Rodrigues Alves,
Alda Raghiant Benitez,
José Pessoa Jacobina,
Othoni Fontoura Barbosa,
Walter Silveira Belo,
Fernando Antonio Battesti de Oliveira,
Wilson Campos Widal Neto,
José Haroldo Antunes,
Wilson Marques Leite,
Rone Ruiz Dias Vasquez,
Natália Ishy Candia,
Maria Aparecida Freitas,
Waldemar de Souza Barbosa,
Zoenir Fernandes da Silva,
Sandra Salomão Nunes,
Argeu Neri de Melo,
João Nascimento da Silva,
Elza de Lurdes Pedroso,

Dr. Jurandir José de Oliveira,  
Cícero Prado Sobral,
Edemilson Thomaz de Andrade,
Roberto Teixeira dos Santos Júnior,
Lenir Pinto Pereira,
Nilson Valter Pimentel,
André Ribeiro Soares,
Edvaldo Stivanelli,
Magno de Melo Freitas,
Márcia Aparecida Antunes 
de Carvalho,
Renata Ferreira de Oliveira,
Nilmar Celente Bermudez,
Carlos Brasil Maciel,
Ahamed Arfux,
Acioli Ribeiro,
Cristyane Solange Azambuja Cavalcante,
Gilmar Fonseca Silva,
Edi Nunes Martins de Araujo,
Maria Mônica de Oliveira Pizzatto,
José Ramon Soares Santana,
Silmar de Fátima Lima Ramos,

Fabiani Fadel Borin,  
Dr. Joarez Simão,
Raul Ernani Ferraz Mendes,
Manuella de Oliveira Soares Malinowski,  
Carime de Carvalho Abreu,
Cândido Burgues de Andrade Filho,
Jacenira Mariano,
Ney Serrou dos Santos,
Érica Alves Correa,
Fernando Casani de Souza,
Fernanda Maia de Souza,
Paula Barbosa Cuppari,
Élio Ricardo Chadid da Silva,
Carla Janaína Barbosa,
Lilianne Nogueira de Oliveira Brites,
Izabella Alcantara Ribeiro,
Sandra Regina Cimatti Moreira,
Haroldo Pires de Queiroz,
Liana de Souza Pietramela,
Márcia Bohn da Vida,
Alessandra da Silva Gouveia Macedo,

Marcelo Cardozo Tomé Rolinho, 
Pedro Alves Pereira,
Marcelo Oliveira de Mattos,
Joselito Ferreira de Camargo,
Izanilda Carlos dos Santos,
Maria Conceição de Souza Barbosa,
Aline Sandra de Souza Rodrigues,
Florinda Maria de Figueiredo,
Cristina Aparecida Galeazzi,
Larisa Figueira Mendes, 
Carolina Pereira de Oliveira, 
Luiz Carlos Santos Correa, 
Coraci Brasil de Lima, 
Mário Sérgio de Almeida, 
Ana Maria Xavier da Silva, 
Solange Soares Ferraz, 
Fátima Maria Moreira de Andrade, 
Moisés Cavalcante Martins, 
Maria Alice Fernandes, 
Osmar Ferreira Gomes.

Colaborou Tatyane Gameiro

