Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Nem El Niño, nem "Super". Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (22)

Ester Figueredo

22/10/2026 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Caio Fernando Abreu - Escritor brasileiro

"Nada em mim foi covarde, nem mesmo as desistências: desistir, ainda que não pareça, foi meu grande gesto de coragem”.

FELPUDA 

Nem El Niño, nem “Super”. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não houve em Campo Grande  nenhum sinal do fenômeno climático invocado pela prefeitura para justificar o estrago de recernte temporal. Pelo visto, o tal “Super El Niño” só se manifestou nos discursos, em mais uma tentativa de maquiar o caos institucionalizado. O Inmet explicou o episódio: “Do ponto de vista meteorológico, a chuva de quinta-feira (15) foi resultado da presença de uma massa de ar quente, úmida e instável combinada à atuação de cavados (áreas de baixa pressão alongadas)”.

Aí...

“Todo o padrão descrito favoreceu a intensificação da instabilidade atmosférica, contribuindo para formação de nuvens de tempestade, que resultaram na chuva intensa em curto intervalo de tempo e alguns acumulados  mais expressivos.”

Mais

Isso, acompanhados rajadas de vento, além de raios sobre áreas de MS, que acabaram provocando impactos em algumas localidades. Traduzindo: foi tempestade, com causa  explicável. Já a desculpa, essa sim, chegou com intensidade bem acima da média...

Foto: Divulgação

A partir de hoje (22) até o dia 30, o Sesc Teatro Prosa recebe seis encontros gratuitos do Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras, reunindo escritores, poetas e artistas de diferentes regiões do Brasil para apresentações e conversas com o público. A abertura será às 19h, com Midria, de São Paulo. Dia 23, também às 19h, a convidada é Tina Ribeiro, do Piauí. Camila Costa (foto), do Rio de Janeiro, encerra o Circuito de Oralidades no sábado (24), às 16h. As três apresentações propõem diferentes formas de experimentar a literatura para além da leitura convencional. Na semana seguinte, o foco passa para os encontros entre autores. No dia 28, às 19h, Simone Mota, do Rio de Janeiro, e Valéria Silva, do Piauí, participam de uma conversa mediada pelo escritor sul-mato-grossense Henrique Pimenta. No dia 29, às 19h, será a vez de Lilia Guerra, de São Paulo, e Tácio Pimenta, do Tocantins, dividirem o encontro, com mediação de Febraro de Oliveira, de MS. A programação termina dia 30, também às 19h, com Estrela Ruiz Leminski, do Paraná, e Renato Negrão, de Minas Gerais, em conversa conduzida por Marcelle Saboya Ravanelli, de MS. A programação é gratuita, com ingressos disponíveis pelo Sympla.

Dra. Celina FrotaDra. Celina Frota - Foto: Arquivo Pessoal

 

Daniela CachichDaniela Cachich - Foto: Divulgação

Na espera

O Conselho Nacional de Justiça prolongou por mais alguns dias a angústia do ex-presidente do Tribunal de Justiça de MS, Sérgio Martins. Ele  está sendo julgado por suspeita de venda de sentença e já declarou  que não fez parte de qualquer esquema de negociação judicial. Martins poderá perder o cargo numa eventual condenação. 

De sola

As lideranças da direita de MS sentiram o baque da chacoalhada e entraram de sola na campanha de Flávio Bolsonaro. Só na Capital, dia 17, quase 5 mil carros foram adesivados pela tropa comandada por Reinaldo Azambuja. 

Confusão

A discussão sobre a operação tapa-buraco em Campo Grande acabou em confusão. Um servidor da prefeitura tomou cartazes, rasgou aos gritos e acabou sendo retirado à força pela segurança da Câmara Municipal. O servidor é ligado a prefeita e contra a criação da CPI Tapa-Buraco. 

Provocação

Nos bastidores do debate dos presidenciáveis na Band, os ex-ministros  da Fazenda, Fernando Haddad, e a do Planejamento, Simone Tebet, papeavam descontraidamente até a chegada do deputado federal Nikolas Ferreira. O parlamentar bolsonarista chegou perto deles e fez um vídeo chamando-os de “desempregados”. Simone não gostou do que ouviu, fechou a cara e saiu de perto, deixando Haddad sozinho.

ANIVERSARIANTES

  • Dr. Fábio Fernando Helmer, 
  • Izadora Marques Pina Bulhões Moreira,
  • José Carlos Chinaglia,
  • Maria Angelica Leguzamon, 
  • Lúcio Hisashi Tokikawa,
  • Gil Marcos Saut,
  • Anézia Higa Avalos,
  • Ricardo Macedo Saab da Rosa,
  • Edemir Marques Machado,
  • Leonardo Disconzi Martins,
  • Pedro Zanetti,
  • Vera Jane Tavares Marques,
  • Sérgio Stateri,
  • Nadir Vilela Gaudioso,
  • Tamia Takagi, 
  • Hélio Marino Weber,
  • Damião Carlos de Andrade,
  • Marcos César Américo dos Reis, 
  • Cláudia Márcia Picolli, 
  • Vinicius Gonçalves de Assunção Bermudes, 
  • Orlando Pimpim Lima, 
  • Flávio Esgaib Kayatt, 
  • Isabela Queiroz Nunes Coelho,
  • Walkiria Neves,
  • Ramão Mendes,
  • Thiago Oliveira Couto,
  • Mário Soares,
  • Roberson Luiz Moureira,
  • Nercy Soares dos Santos,
  • Dr. Geraldo de Carvalho,
  • Guaracy Boschilia,
  • Annete Vargas,
  • Márcio Antônio Portocarrero,
  • André Luciano Prechi,
  • Eliane Aparecida de Oliveira Sandin,
  • Celina Maura Siufi,
  • Maritônio Barreto de Almeida,
  • Matheus Chaves Neto,
  • Marcos Lírio Zanette,
  • Dilmar da Silva Leite,
  • Paula Helena Gomes Nunes,
  • Adão Rodrigues Antunes,
  • Edson de Souza Braz,
  • Marcos Luiz Sória,
  • Otávio Augusto Trad Martins, 
  • João Seda Neto,
  • Marcelo Barbosa Fonseca,
  • Ivonete de Oliveira Parron,
  • João Rocha Pinto,
  • Helena Marly Makaron da Fonseca,
  • Vera Ruth Abdo Villalba,
  • Najla Vilacqua,
  • Holney de Oliveira Souza,
  • Luis Felipe Azambuja,
  • Valesca Mangeri Sender Maroni,
  • Carlos Alberto Moura,
  • Luis Martins de Assis Filho,
  • Maria Luiza de Moraes,
  • Zuleika Lima Gonçalves,
  • Malvina Vanda Szukala,
  • Wilson Alves Pereira,
  • Maria Helena Domingues,
  • Silvana Mariotti,
  • Dainay Maria Mendonça Gomes,
  • Lidia de Oliveira Ferreira,
  • Fátima Aparecida Paulino,
  • Roberto Teixeira dos Santos,
  • Matheus Macedo Cartapatti, 
  • José Roberto Feltrim Peres,
  • Diana Stuhler,
  • Edimar Paes da Silva,
  • Marco Antonio Stuani,
  • Sérgio Ramires Gimenez,
  • Geraldo Martins Ribeiro,
  • Cláudio Gouvêa Assumpção,         
  • Christiane Santander Lopes,
  • Isadora Rocha Zaneti, 
  • Cristiano Kurita,
  • Paulo Gonçalves Pinto,
  • Fernando Bortolotti Gonçalves,
  • Joaquim Gonçalves da Cruz,  
  • Florisvaldo Souza Cayres,
  • Eduardo de Paula Mendonça,  
  • Carlos José Camilo de Carvalho,
  • Jean Haeffner Machado,
  • Fernanda Gonçalves,    
  • José Antonio Cardoso,
  • Juarez Moreira Fernandes Junior, 
  • Juliana da Silva Alencar,
  • Wilson Porfirio Gime,
  • Karina Ruzzon,
  • Mariângela Brandão Vilela,
  • Marlei Rocha de Souza Rees,
  • Rui Antonio Rodrigues de Moraes,
  • Odair Donizete Ribeiro,
  • Patricia Ribeiro Azambuja,
  • Tainá Silva do Espírito Santo,
  • Pedro Rodrigues de Paula,
  • Renato César Bezerra Alves,
  • Thiago Marques Pereira de Rezende,
  • José Carlos Franquelino,
  • Ubirajara de Melo,
  • Mário Márcio Teixeira Lemos,
  • Lenita Moraes Ribeiro,
  • Carolina Carvalho Gonçalves,
  • Elaine da Cruz Bandeira,
  • Beatriz Ribeiro da Silva,
  • Samira Lopes Reis,
  • Neuza Maria Marinho.

Colaborou com Tatyane Gameiro

aniversário

Asilo São João Bosco comemora 103 anos com 'cabelo maluco' para idosos

Programação de aniversário também inclui atrações musicais, culturais e religiosas

20/10/2026 11h30

Compartilhar
Asilos também entram na 'onda' do cabelo maluco

Asilos também entram na 'onda' do cabelo maluco DIVULGAÇÃO/Asilo São João Bosco

Continue Lendo...

Asilo São João Bosco celebra 103 anos de história na sexta-feira (23).

Em comemoração, a casa preparou uma semana inteira repleta de atividades especiais para os protagonistas da festa: os idosos.

A programação abrange atividades recreativas, atrações musicais, oficinas, missa, atrações culturais, com diversão, cultura, convivência e aprendizado.

O objetivo é proporcionar momentos de alegria, bem-estar, descontração e interação entre os idosos.

Inclusive, uma das novidades do calendário de comemorações deste ano é o ‘cabelo maluco’ para idosos, uma ‘febre’ em escolas infantis na semana da criança.

Penteados criativos, coloridos, extravagantes, inusitados e ‘diferentões’ prometem agitar a tarde desta terça-feira (20) no local.

Confira a programação:

  • 20/10 (terça-feira), às 15h: Cabelo Maluco com os idosos
  • 21/10 (quarta-feira), às 15h: apresentação circense do Sesc Cultura MS, com o espetáculo “Gran Finalle”, do grupo Pisando Alto
  • 22/10 (quinta-feira), às 15h: oficina de cultivo com o Recanto das Ervas
  • 23/10 (sexta-feira), às 11h: celebração dos 103 anos, com idosos e funcionários, música e confraternização. Participação voluntária da dupla João Paulo e Fernando e do cantor Fernando Luna
  • 24/10 (sábado), às 9h: contação de histórias com o Sesc Cultura MS
  • 24/10 (sábado), às 16h: missa em homenagem aos 103 anos da instituição

ASILO SÃO JOÃO BOSCO

Asilo São João Bosco foi fundado em 23 de outubro de 1923 em Campo Grande (MS). Está localizado na avenida José Nogueira Vieira, número 1900, bairro Tiradentes, em Campo Grande.

É uma instituição filantrópica de longa permanência para idosos em situação de vulnerabilidade social, que não possuem condições de permanecer com a família ou com vínculos familiares fragilizados.

Atualmente abriga mais de 90 idosos, que precisam de cuidados contínuos. No total, mais de 1.500 idosos já foram acolhidos na instituição.

Oferece atendimento 24 horas, acolhimento integral, assistência médica, psicológica, fisioterapia, nutrição, enfermagem, fonoaudiologia, atividades recreativas, atividades lúdicas, atividades sociais, acompanhamento pedagógico e apoio espiritual.

A missão é promover, resgatar, restaurar e defender a dignidade da pessoa idosa, oferecendo atendimento integral nas dimensões biológica, psicológica, social e espiritual.

O asilo recebe eventualmente repasse financeiros da Prefeitura de Campo Grande e Governo de Mato Grosso do Sul.

Atualmente, 44% dos recursos financeiros são oriundos do Poder Público e os outros 56% dependem da solidariedade da população.

COMO AJUDAR?

A população pode colaborar por meio de:

  • Comprando no bazar
  • Doações financeiras (pix: [email protected])
  • Destinação de parte do Imposto de Renda
  • Doação por meio da conta de energia elétrica
  • Doações de alimentos
  • Doações de produtos de higiene
  • Doações de medicamentos
  • Doações de fraldas geriátricas
  • Doações de materiais de limpeza
  • Doações de frutas
  • Trabalho voluntário
  • Visitas aos moradores

carinho extra

Pele de pet; dias chuvosos cobram rotina de cuidados extras

Tutores precisam estar alertas à secagem adequada dos pelos, além da atenção redobrada nos passeios e muito mais para manter a saúde dos animais domésticos em dia

20/10/2026 09h32

Compartilhar
Há sinais quase inconfundíveis para os tutores e os responsáveis estarem de olho quando levarem seus animais domésticos para passear na chuva, pois o passeio é importante, mas a segurança deve vir em primeiro lugar

Há sinais quase inconfundíveis para os tutores e os responsáveis estarem de olho quando levarem seus animais domésticos para passear na chuva, pois o passeio é importante, mas a segurança deve vir em primeiro lugar Reprodução/Magnific

Continue Lendo...

Enquanto Campo Grande já registrou mais que o dobro do volume de chuva esperado para outubro e com o último domingo do mês prometendo ser chuvoso, esse período mais úmido do ano traz um alerta para os donos de pets sobre os cuidados necessários com os animais domésticos, que vão desde uma higiene adequada até atenção quanto ao comportamento dos bichinhos, que costumam ficar mais dentro de casa nos dias de intempéries climáticas. 

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), as chuvas expressivas ficaram acima da média climatológica na maior parte de Mato Grosso do Sul, com destaque para os volumes registrados na Cidade Morena.

“Em Campo Grande, por exemplo, todas as estações de monitoramento registraram acumulados expressivos que superaram a média histórica mensal de 150,6 mm já nos primeiros 15 dias do mês: no Córrego Anhanduizinho foram observados 272,8 mm (81% acima do esperado), no Jardim Panamá, 238,2 mm (58%), na UPA Aparecida Gonçalves Saraiva, 235,0 mm (56%), e na estação Inmet/Embrapa, 221,6 mm (47%)”. 

Como esclarece a médica-veterinária da Special Dog Company Kelly Carreiro, esses cenários de maior umidade exigem um cuidado redobrado dos tutores em manter a pele e a pelagem dos animais secas, além da devida atenção aos ambientes, observando possíveis alterações na saúde para que o bem-estar de cães e gatos seja mantido também nos dias chuvosos. 

No calendário, a atual estação é a primavera, que começou às 20h05min do dia 22 de setembro e terminará às 17h50min do dia 21 de dezembro em Mato Grosso do Sul, estação caracterizada pela floração das plantas, mas também pelo aumento da umidade e o retorno das chuvas, sendo a transição entre o inverno (seco) e o verão (chuvoso). 

“Chuva e umidade não significam que o pet necessariamente desenvolverá algum problema de saúde. No entanto, quando a pele e a pelagem permanecem molhadas por períodos prolongados, principalmente em animais que já apresentam sensibilidade cutânea ou alguma predisposição, alguns cuidados precisam ser reforçados”, destaca a médica-veterinária. 

Pele dos pets

Segundo a especialista, nesses períodos caracterizados por chuvas consecutivas, a saúde da pele dos animais domésticos é justamente o ponto que exige maior atenção dos tutores e das tutoras de caninos e felinos.
Isso porque períodos de umidade prolongada tendem a favorecer a proliferação de microrganismos que contribuem para uma série de alterações dermatológicas, que podem apresentar piora em animais que já têm alguma predisposição. 

Em regiões de dobras, como próximo das orelhas, nas patas e no espaço entre os dedos, essas alterações dermatológicas tendem a ter maior incidência. Para aqueles animais que têm pelos longos e/ou densos, a atenção precisa ser redobrada, já que se torna mais difícil tirar a umidade da pele. 

Conforme a veterinária Kelly Carreiro, a atenção dos responsáveis precisa se estender inclusive para o cuidado cotidiano, com a higienização de caminhas, cobertores e tapetes, que, necessariamente, precisam estar completamente secos antes do uso.

Dias chuvosos

Os dias chuvosos tendem a alterar também a rotina dos animais, que passam a ver os passeios se tornarem cada vez menos frequentes ou até mais curtos, o que, por sua vez, pode gerar uma redução dos estímulos mentais e físicos, principalmente os cães, que precisam compensar essa menor atividade fora de casa.
Para os gatos, também há cuidados para preservar a necessidade de exploração e descanso da espécie. 

Entretanto, para além de associar diretamente os dias chuvosos ao aparecimento de doenças, a auxiliar veterinária, tutora e pet sitter Bianca Bianchi ressalta a importância de considerar o que é melhor para o bem-estar do animal, já que não há um manual de instrução que pode ser aplicado a todos os pets. 

“Sou da opinião que todos os cachorros precisam de passeio na rotina, mas quando recebo os pets para hospedar, eu tento seguir a rotina que o pet já tem em casa. A maioria passeia pelo menos uma vez ao dia, mas já recebi também pets que não passeiam, o tutor autorizou levar para passear e o animal simplesmente não se adaptou, ficou assustado, tentou fugir da coleira, então, temos que respeitar a rotina do animal”, diz.

Bianca explica que, nos dias mais chuvosos, se um pet já tem o hábito de passear, ela prefere adaptar o horário para um momento com menos chuva, ou ainda, esperar que toda a precipitação passe, em vez de simplesmente abrir mão do passeio. A profissional ainda dá dicas sobre o que fazer quando não é possível tirar o bichinho de dentro de casa. 

“Gosto de atividades que cansam o pet mentalmente e fisicamente, então, além de jogar bolinhas para eles buscarem, dar os brinquedos recheados com petiscos, gosto também de brincar de cabo de guerra, com cordas, geralmente, e dar itens de diferentes texturas e cores para eles roerem.

Para os gatos, as brincadeiras são mais ou menos as mesmas, esconder os petiscos ou a ração embaixo de tapetes ou dentro de objetos, caixas e brinquedos que eles tenham que rolar para soltar os grãos. Eles só não curtem muito o cabo de guerra, que os cães amam, e eu tento explorar a ‘gatificação’ da casa, então, usar as rampas e prateleiras que tem”, cita Bianca Bianchi.

Ela ainda lembra dos cuidados necessários reservados para quando o responsável e o animal retornam para o domicílio, mais do que o uso de itens específicos, como capas de chuva para cachorros, por exemplo, que aparecem com o intuito de proteger o pet em dias de chuva, mas que na prática não se fazem necessários.

“O que cães precisam, ao retornar do passeio, serem secos com toalhas e/ou secadores. A capa de chuva ajuda bastante a não ficarem tão molhados, mas seu uso não dispensa a secagem no retorno, além disso, tem que respeitar a vontade do animal, tem pet que não se acostuma com roupa ou capa, daí não adianta. Eu uso quando [o pet] já está acostumado a usar, o tutor manda junto e, quando está uma chuva mais fraca, já que com ela muito forte nem compensa, eu nem saio de casa com eles, espero diminuir”, explica. 

Fique atento

Especialistas frisam que os donos precisam estar atentos até mesmo à própria frequência dos banhos, já que realizar essa limpeza diariamente pode inclusive prejudicar a saúde do pet, por danificar a oleosidade natural que alguns desses animais têm, deixando alguns cães mais suscetíveis a ressecamento, descamação e demais alergias.

Ainda assim, é necessário seguir a recomendação do médico-veterinário, que normalmente foca os fins medicinais para estabelecer uma rotina de higiene adequada. 

Entre os riscos que a exposição às chuvas podem trazer para os pets, destaca-se, por exemplo, os casos de otite, que podem ser identificados quando o animal começa a apresentar o hábito de balançar a cabeça mais frequentemente, indicando sinais de inflamação no ouvido. 

Além disso, a doença manifesta sinais como: vermelhidão, calor ou inchaço na orelha; secreção amarelada ou escura e excesso de cera; choramingo excessivo ou sinal de dor ao toque ou ainda cheiro forte no ouvido e a manutenção da cabeça inclinada para um dos lados. 

Após terminar o passeio em dia chuvoso, é importante remover sujeiras e impurezas que ficam nas patas dos pets, optando por produtos recomendados por profissionais, o que envolve, por exemplo, sabonete neutro e produtos apropriados que não agridem a pele dos animais domésticos. 

Há a opção de shampoos e condicionadores veterinários, além de lenços umedecidos e toalhas semelhantes àquelas que são usadas em bebês, desde que tenham uma formulação segura.

Também existe o banho a seco, que não é a maneira mais efetiva e profunda para limpar seu pet, mas aparece como um ótimo aliado para aqueles dias mais frios (ou sem muito tempo) em que você quer dar uma limpeza básica e rápida para deixar o pet cheiroso e ligeiramente limpo.

Bianca faz questão de ressaltar que deixa esses momentos para quando o tempo permite, evitando sair de casa com os bichinhos caso as intempéries climáticas estejam muito severas, não sendo seguro, por exemplo, passear durante tempestades com raios.

“Não passeio durante tempestade de raios ou com vento muito forte, por uma questão de segurança do pet e minha também. O passeio é importante, mas a segurança vem em primeiro lugar”.

Por fim, a pet sitter Bianca Bianchi comenta que há sinais quase inconfundíveis para os tutores e os responsáveis estarem de olho quando levarem seus animais domésticos para passear na chuva.

Segundo a profissional, esses amigos de quatro patas costumam deixar bem claro qualquer mínimo sinal de desconforto.

“Pets que gostam de água costumam se divertir na chuva, então, têm uma expressão claramente feliz, seguem o passeio cheirando, fazendo xixi e caminhando normalmente. Quando o animal começa a tremer, abaixa as orelhas e encolhe o rabo é um sinal de que é hora de encerrar o passeio e voltar para casa, para onde é seco e quentinho”, brinca ela.

Entrevista

Em entrevista ao Correio do Estado, a Dra. Márcia Chaves, veterinária clínica da CastraVet, em Campo Grande, afirma que há sim um risco caso as patas dos animais fiquem em contato com a água de enxurrada, poças e produtos de limpeza das ruas. 

"O risco existe e não deve ser subestimado. A água de enxurradas e alagamentos pode carregar urina de animais, fezes, lixo, óleo, produtos químicos e outros contaminantes. Um dos principais cuidados é com a leptospirose, já que a bactéria pode estar presente em água ou solo contaminados pela urina de animais infectados", comenta.

Ela lembra ainda que alguns produtos presentes nas ruas podem causar irritação ou até lesões nas almofadinhas das patas, e o ideal - em caso de contato com essa água de enxurrada ou área potencialmente contaminada - é lavar as patas com água corrente limpa e um produto de higiene adequado para animais, enxaguando bem e secando principalmente entre os dedos.

Médica veterinária clínica do centro que fica na Rua Paissandu, 1074, na Capital do Mato Grosso do Sul (antigo Núcleo de Castração São Francisco de Assis), a Dra. Márcia lembra que não se deve usar produtos de limpeza como água sanitária ou desinfetantes diretamente nas patas dos animais domésticos. 

"E existe uma preocupação adicional: depois do passeio, muitos cães naturalmente lambem as patas. Então aquilo que ficou aderido à pele pode acabar sendo ingerido. Uma regra simples é: as patas também precisam de higiene depois de um passeio em condições de risco", completa. 

E os pugs?

Sobre as populares raças braquicefálicas, como é o caso dos bulldog, shih-tzu e do popular pug, que costumam apresentar maiores dificuldades respiratórias, a veterinária clínica reforça que esses já possuem características anatômicas que podem dificultar a passagem do ar. Justamente por isso, nos dias frios e principalmente quando há muita umidade, é necessário observar mais atentamente a respiração desses animais.

"É importante evitar exercícios muito intensos ou passeios prolongados em condições climáticas desfavoráveis. Cães idosos, filhotes e aqueles que já apresentam algum problema respiratório precisam de atenção ainda maior". 

Segundo a médica, o tutor precisa estar atentos a sinais como: 

  • respiração mais difícil que o habitual, 
  • aumento dos ruídos respiratórios, 
  • tosse, 
  • cansaço excessivo ou 
  • intolerância ao exercício.

"Se houver dificuldade respiratória importante, língua ou mucosas arroxeadas, fraqueza ou desmaio, é uma emergência veterinária. E vale lembrar: não devemos esperar o cachorro 'pedir para parar' quando ele já está com dificuldade para respirar. A prevenção é muito mais segura", complementa a Dra. Márcia Chaves. 

A Dra. Márcia Chaves ainda indica que nem todo comportamento destrutivo ou excesso de latidos, que muitas vezes os donos costumam associar a falta de passeios, significa necessariamente ansiedade. Em outras palavras, para além de "gastar energia" ou só fazer as necessidades, os passeios são verdadeiras oportunidades de explorar cheiros, encontrar estímulos diferentes, observar o ambiente e, como bem cita a profissional, exercer os comportamentos naturais. 

"Quando essas oportunidades desaparecem durante vários dias, alguns cães podem ficar frustrados, entediados ou mais inquietos. Isso pode aparecer como destruição de objetos, vocalização excessiva, dificuldade para relaxar ou busca constante pela atenção do tutor", afirma. 

Após alguns dias sem os costumeiros passeios, os primeiros sinais podem ser bastante sutis, como uma maior agitação do animal que procura alguma coisa para fazer o tempo todo, quando o pet começa a insistir mais pela atenção ou até demonstra dificuldade para descansar.

A médica pontua que as alternativas dentro de casa são necessárias também, como o procurar petiscos, brinquedos recheáveis, atividades de olfato e pequenos treinamentos, porque uma coisa é importante: "o cachorro também precisa cansar a cabeça, não apenas o corpo", cita. Porém, há também riscos nas brincadeiras dentro de casa e é importante estar atento ao tipo de atividade e também o modelo do piso, para evitar que o pet escorregue e se machuque.

"Fazer o cachorro correr em alta velocidade, dar arrancadas, frear bruscamente ou mudar de direção repetidamente em um piso liso pode provocar escorregões. E uma escorregada pode causar distensões musculares, torções e outras lesões ortopédicas. Também é importante melhorar a aderência do ambiente. Tapetes antiderrapantes e passadeiras podem ajudar bastante, principalmente nos locais onde o cão costuma correr ou levantar. Manter as unhas adequadamente aparadas também ajuda na estabilidade", cita. 

Em complemento, a Dra. Márica Chaves destaca que uma das alternativas que acabam fortalecidas pelo instinto de proteção, as botinhas antiderrapantes, também podem ser uma opção para aproveitar aquele passeio em chuvas mais amenas, mas que também é preciso ter cuidado. 

"As botinhas antiderrapantes podem ser úteis, principalmente em determinadas situações, mas precisam ter tamanho adequado, não apertar e permitir que o animal caminhe naturalmente. Elas não substituem um ambiente seguro. E em superfícies molhadas ou rampas, a principal recomendação é simples: diminuir a velocidade e evitar que o cão corra", diz. 

Ela termina reforçando que quando o tempo não permite um passeio convencional, não é necessário escolher entre deixar o animal parado ou colocá-lo para correr dentro de casa, sendo possível oferecer atividades que estimulem o corpo, a mente e os sentidos de maneira segura.

"Cuidar de um animal não é apenas oferecer comida, água e abrigo. É também permitir que ele seja aquilo que ele é: um animal, com necessidades de movimento, exploração, interação e comportamento", conclui. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 50 brechós com 18 mil itens a partir de R$ 2,00
Campo grande

/ 1 dia

Evento reúne 50 brechós com 18 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7148, quarta-feira (21/10)
Loterias

/ 4 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7148, quarta-feira (21/10)

3

Governo autoriza desapropriações de terras para acesso à megafábrica da Arauco
Infraestrutura

/ 1 dia

Governo autoriza desapropriações de terras para acesso à megafábrica da Arauco

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7147, terça-feira (20/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7147, terça-feira (20/10)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7147, terça-feira (20/10): veja o rateio
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7147, terça-feira (20/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Planejamento estratégico não é planejar o ano