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Atelier Kakô apresenta sua coleção Verão 2027 com peças inspiradas em Gil Carlos de Camillo

Desfile de lançamento da coleção Verão 2027 do Atelier Kakô valoriza a produção sul-mato-grossense e traz para a passarela peças inspiradas em croquis de obras e construções históricas de Gil Carlos de Camillo

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

22/10/2026 - 09h00
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Hoje, a partir das 19h em Campo Grande, o Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo torna-se passarela para a apresentação da coleção Verão 2027 do Atelier Kakô, uma runway com peças de seda e linho criadas pela estilista Claudia Ferraz e inspiradas em construções históricas e obras do arquiteto Gil Carlos de Camillo. 

Em uma verdadeira união entre moda e a arquitetura que inclusive está fortemente presente na identidade urbana sul-mato-grossense, a marca de alta-costura inspira-se nos croquis de obras desenhados pelo arquiteto.

Batizada de Gil de Camillo Verão 2027, o desfile de lançamento que apresenta a coleção é produzido por Márcia Marinho Produções e conta com direção de passarela de Anderson Alves, com projeto do evento assinado pela arquiteta Débora Nazareh. 

Formado pela faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo (FAU-USP), o profissional nascido no estado paulista deixou sua marca e tornou-se parte da identidade urbana de Mato Grosso do Sul.

Agora, suas edificações ganham vida pelas mãos da estilista Claudia Ferraz, coordenadora de estilo e diretora criativa do Atelier Kakô, uma marca sul-mato-grossense de moda premium especializada em alfaiataria e loungewear que tem produções autorais e toda uma valorização de matérias-primas naturais.

Kakô indica que as fachadas, detalhes de edifícios projetados, traços, linhas e volumes que foram projetados inicialmente por Gil de Camillo aparecem reinterpretados e agora aparecem na forma de estampas exclusivas. Segundo a estilista, todo esse estilo do arquiteto percorre a superfície dessas peças e ajuda a criar novos desenhos sobre o corpo. 

Ao Correio do Estado, Kakô comenta sobre como é equilibrar essa característica intrínseca da moda de ditar novas tendências, muitas vezes revisitando o clássico que pode ser carregado de estilos mais tradicionais e formas consolidadas. Ela comenta que está no DNA da marca essa fusão de tecidos naturais, sustentabilidade, arte e a criação de peças atemporais com um toque contemporâneo.

"Dentro do atemporal a gente encontra o clássico, que é o que nunca sai de moda. O linho é uma matéria-prima que permite com que a gente trabalhe com ele de forma muito tradicional", afirma.

PARA VER DA FILA A

Segundo a profissional, a coleção Gil de Camillo Verão 2027 aparece como uma verdadeira homenagem a Campo Grande, transportando as obras que compõem a identidade urbana da Cidade Morena para esse universo da haute couture (termo francês para alta-costura).

Com duas décadas de experiência no mercado, este se trata do terceiro desfile promovido pela estilista, que tem como assinatura essa característica de levar a arte e a cultura sul-mato-grossense para o universo da moda de luxo. Nesse sentido, Kakô anota passagem por grifes nacionais e participação em projetos ligados ao São Paulo Fashion Week, além de coleções próprias e colaborativas.

Claudia é especialista em Gestão de Marcas de Luxo (do inglês Luxury Brand Management) com capacitação pela Paris School of Business, na França, sendo inclusive docente em diversos cursos, workshops e palestras.

À frente do Atelier Kakô desde 2022, nessa espécie de missão em desenvolver um trabalho que conecte moda, arte, arquitetura e design em uma verdadeira união com identidade regional, munindo-se de parcerias com nomes da arte sul-mato-grossense para alcançar seus objetivos, ela indica que essa inspiração e estudo para a criação da Coleção Gil de Camillo Verão 2027 começou ainda em 2023.

"A pesquisa dessa coleção começou há três anos. Interpretamos na moda as famosas e históricas construções do nosso Estado, assinadas por Gil de Camillo, esse expoente da arquitetura do Estado, filho do Rubens Gil de Camillo", cita a estilista. 

Ou seja, para abrilhantar o catwalk desta noite, a passarela traz as criações do arquiteto, aplicados em lenços e nos mais diversos cortes de roupas, como em modelos de ternos, camisas masculinas, vestidos de seda, calças de seda, bem como em capas e muitas outras versões, como bem cita a estilista, dignos obviamente de serem apreciados da front row.

IDENTIDADE REGIONAL

Como bem reforça a organização do desfile, a apresentação da coleção Gil de Camillo Verão 2027 aparece como um verdadeiro movimento de transformação da criatividade regional em valor.

Em outras palavras, esse desfile aproxima diferentes segmentos do mercado de luxo, sendo também uma abertura de possibilidades para a arte, a cultura, o design e os talentos que existem regionalmente em Mato Grosso do Sul.

Cláudia complementa que a base do princípio da marca Kakô é trazer essa alfaiataria purista, em que o estilista valoriza exatamente o design das linhas e um acabamento premium. "Então, são linhas clássicas, mas que a gente traz para o contemporâneo", diz. 

A estilista relembra que a marca iniciou na pandemia, e desde as primeiras coleções que eram pijamas de seda, para o dia a dia e estampados com obras de arte da própria mãe, Zila Soares , a Kakô trabalha com assimetrias que apareciam também em ternos, blazers de linho, etc. 

"As calças de alfaiataria em linho e essa linha mais loungewear em seda, que a gente chama que é uma roupa, o homewear, o loungewear, que é essa roupa de circular dentro de casa. Você pode estar chique com uma peça de linho, um terno que você consegue circular num casamento, evento ou numa recepção dentro de casa". 

Segundo a profissional, todo o lifestyle da marca sempre esteve conectado com arquitetura, nascendo na pandemia pensando nessa figura que estava de olho na casa, no bem-estar do lar.

"Essa mulher que quer sentar numa poltrona, que tem esse cuidado com a decoração e com objetos de arte, essa conexão que eu faço dessa mulher que veste a minha marca", destaca.

Para Cláudia, quando surge o olhar de transportar a estamparia presente na arquitetura para o mundo da moda e os tecidos em geral, os traços de Gil de Camillo são considerados por ela "extremamente contemporâneos e elegantes". Kakô ainda destaca semelhanças entre o olhar da estilista e o que enxerga o arquiteto ao visualizarem ambos um resultado final quando ainda há apenas o traçado de uma nova peça. 

"A gente faz essa mesma mistura. Ele também parte do princípio do desenho à mão, começa no processo artesanal, na criação autoral. A nossa conexão é com um arquiteto que trabalha muito com o urbanismo, regional, nacional, ele aproveita a cidade, a natureza no projeto dele, o que tem no espaço, no entorno, ele coloca uma pirâmide que você consegue ficar conectada com o pôr do sol. Então, os projetos do Gil São pensados para uma arquitetura brasileira, assim como eu penso quando trago uma roupa clássica com uma estampa brasileira", reflete.

Kakô destaca que essa conexão de valores simbólicos é o que importa na construção da marca e nessas colabs artísticas, são os pesos de processos criativos para a marca que fazem sinergia com todo o DNA sobre aproveitar o que há de melhor na arte local.

Sobre colocar um patrimônio cultural na estamparia, ela explica que ainda no processo de passar as linhas de Gil para a caneta nanquim, ao passar para o tecido, dependendo do traço, é possível dar vida a peças mais streetwear, que ficam evidentes nos pretos e brancos da coleção, por exemplo.

"No linho, ele tem os traços dos prédios, que dão a impressão de uma roupa mais streetwear. Aí trazemos para seda, nos vermelhos e cinzas, os traços mais elegantes, refinados, linhas limpas do projeto do Gil que colocamos em peças mais loungewear e elegantes. É uma união de várias características, mas que o conceito e a intenção se afinam dentro dos próprios valores, de onde elas nascem, do propósito. Então, esse é o meu intuito como estilista, é trazer projetos que estão conectados com a nossa realidade, com a nossa realidade regional brasileira, mas que tem uma linguagem universal", conclui.

Diálogo

Animada que só, a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, entrou no... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (21)

21/10/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Bráulio Bessa - Escritor brasileiro

"Nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso, e nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo”.

FELPUDA

Animada que só, a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, entrou no ritmo de festa na caminhada pró-Lula que foi realizada em São Paulo. E desfilou toda-toda, no maior ziriguidum, tocando tamborim ao lado da deputada federal Tabata Amaral. Em tempo: Simone trocou Mato Grosso do Sul pela Capital paulistana para concorrer ao Senado. Deu ruim, pois ela perdeu a eleição por lá e o seu marido Eduardo Rocha saiu derrotado por aqui na disputa por vaga na Assembleia Legislativa de MS. Vai vendo...

Diálogo

Continua?

No 14º mandato, o deputado estadual Londres Machado (PP) poderá voltar a ser escolhido como líder do governo na AssembleiaLegislativa de Mato Grosso do Sul. A experiência e o trânsito político pesam a seu favor, porque para o governo nunca são demais.

Mais

No primeiro mandato de Eduardo Riedel, suas articulações ajudaram a garantir tranquilidade ao Executivo na relação com o Legislativo. Em tempos de novas composições, a habilidade de diálogo continua sendo um ativo valioso.

DiálogoAlini Mello - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoMateus Verdelho - Foto: Lu Prezia

Menos

A senadora Tereza Cristina e o futuro senador e cacique do Centrão, Arthur Lira, aconselharam o senador Rogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, que baixe a bola e foque primeiro em ganhar a eleição neste segundo turno. Dizem que a grande falha do time de Flávio tem sido já contar com a vitória, antes mesmo do juiz apitar o fim do jogo. 

Sonho meu...

O deputado federal Dr. Luiz Ovando não conseguiu se reeleger e já está se movimentando para, digamos, ser visto pelo governador Eduardo Riedel. Ele está de olho no comando da Secretaria de Saúde de MS. Mas não é só ele que quer porque quer sentar nessa cadeira de polpudo orçamento. O deputado espera contar com apoios necessários para que ele consiga assumir a pasta. É esperar para ver.

Termômetro

Ninguém de MS está no ranking dos políticos eleitos da direita engajados na campanha de Flávio Bolsonaro. O empenho dos aliados vem sendo medido em todo o País. Diante da inércia no Estado, o senador eleito Reinaldo Azambuja resolveu dar um chacoalhão na moçada.Já o irmão do presidenciável e senador eleito por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, aparece em sexto lugar. Carol de Toni, eleita senadora por SC, está em terceiro lugar como a mais engajada na campanha. Em primeiro lugar, está o senador eleito por Goiás, Gustavo Gayer.

ANIVERSARIANTES 

  • Alencastro Maria Alves Neto,
  • Marlize (Lize) Helena Dalpasquale, 
  • Miguel Povh Filho, 
  • Silmara Domingues Araújo Amarilla, 
  • Luiz Dresch,
  • Bianca Afonso Baggio,
  • Sofia Ruiz,
  • Domenico Minna,
  • Antonio Luiz Farias,
  • Faustino Gonçalves Sobrinho,
  • Israel Machado de Melo Sobrinho,
  • Paulo Roberto Davalo,
  • Aciso Batista Alves,
  • José Odorico de Oliveira Almeida,
  • Celso Augusto Pinto Cavalcante,
  • Cyro Clemente, 
  • Rozinete Albuquerque,
  • Ana Rosa Garcia Macena Vargas,
  • Maria Luiza Borges Daniel Zangari,
  • Denise Ferreira Khalil,
  • Fernanda Epelbaum,
  • Fernando Epelbaum,
  • Dr. Eurípedes Barsanulfo Pereira,
  • Leonor Lopes da Silva Saad, 
  • Márcia Aparecida Perez Heredia Miotto,
  • Dr. Sérgio Kiyoshi Utima, 
  • Nélia Orro,
  • Ademilson Martins da Rocha,
  • João Vinicius do Amaral Schllosseer,
  • Kátia Tamashiro Pedraza,
  • Gilda Corrêa Gamba,
  • Jusely Lins Vasconcelos,
  • Mário Ivo Aureliano,
  • Nivardo Jovito Rocha,
  • Maria Mercedes Oliveira,
  • Geraldo Ferreira Alves,
  • Adilson Marques Leite,
  • João Fernandes,
  • Marcelino de Rezende,
  • Euzébio do Espírito Santo,
  • Juarez Ribeiro da Silva,
  • Lourdes Cardoso Martins,
  • Roberta Cabral Kretsch,
  • Flávio Filizzola, 
  • Marco Antônio Comparin, 
  • Sérgio Francisco Duarte,
  • Celina Pereira da Rosa,
  • Aloísio Beraldo e Andrade,
  • Etuco Adashi Kanasawa,
  • Francisca Carvalho dos Reis,
  • Maria Rogéria Fernandes,
  • Ailton Martins,
  • Everaldo Escobar Amorim,
  • Maria Cecilia de Sousa,
  • Rezenaide de Camargo Rohewedd,
  • Milton Gonzaga Carvalho,
  • Jair Antonio Leonardi,
  • Maria Madalena dos Santos,
  • Adevaldo José Ramires Pereira,
  • Guilhermina Rego de Oliveira Carvalho,
  • Ivone Gonçalves da Silva,
  • Thiago Ferreira de Castro Junior,
  • Astrogildo José Ferreira de Carvalho,
  • Claudio Freire de Menezes,
  • José Ricardo Buchara Martins,
  • Denise Campos Serra da Cruz, 
  • Dr. Jefferson Dário José de Paula,
  • Carlos Alberto Bianchi, 
  • Amâncio Rodrigues da Silva Júnior,
  • Janete Batista,
  • Fábio Marques Barbosa,
  • Josefa Lázaro Mendes,
  • Marcela Congro Leal,
  • Nilza Fernandes Marinho,
  • Paula Regina da Silva Sanematsu,
  • Liliane de Jesus Berbette,
  • Suely Aparecida de Souza Navarro,
  • Leni Caetano dos Santos e Silva,
  • Elinete Ricartes Barros,
  • Sandro Ricardo Zvicker,
  • Denise Aparecida Siqueira,
  • Sandra do Amaral Lucena,
  • Carlos Eduardo Volpe,
  • Fabricio Widal de Albuquerque,
  • Caroline Queiroz Diniz,
  • Robson Ferreira Cantarella,
  • Carlos José Camilo de Carvalho,
  • Elisete Eziquiel da Costa,
  • Áurea Beatriz Knapik, 
  • Marilene Karoline Pereira Wesner Rodriguez,
  • Celeste de Jesus Pereira,  
  • Jônatas de Lima Barros,
  • Viviane Barbosa Teixeira,
  • Aléxis Garcia Scorza,
  • Cássia Aparecida Pompeu Muller,
  • Cleiton Tubino Silva,
  • Rogério Fernando Makert Faria,
  • Cleres de Fátima Antunes 
  • Pinto Vedovato,
  • Maridalva de Souza Sampaio,
  • Cícero Nobre Castello, 
  • Regiane Lopes Gonela,
  • Gilson Gonçalves da Silva,
  • Astor Antonio de Oliveira Junior,
  • Jaqueline Simone Barbosa Pereira,
  • Mônica de Almeida Arenales,
  • Paula Escobar Yano.

Colaborou com Tatyane Gameiro

aniversário

Asilo São João Bosco comemora 103 anos com 'cabelo maluco' para idosos

Programação de aniversário também inclui atrações musicais, culturais e religiosas

20/10/2026 11h30

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Asilos também entram na 'onda' do cabelo maluco

Asilos também entram na 'onda' do cabelo maluco DIVULGAÇÃO/Asilo São João Bosco

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Asilo São João Bosco celebra 103 anos de história na sexta-feira (23).

Em comemoração, a casa preparou uma semana inteira repleta de atividades especiais para os protagonistas da festa: os idosos.

A programação abrange atividades recreativas, atrações musicais, oficinas, missa, atrações culturais, com diversão, cultura, convivência e aprendizado.

O objetivo é proporcionar momentos de alegria, bem-estar, descontração e interação entre os idosos.

Inclusive, uma das novidades do calendário de comemorações deste ano é o ‘cabelo maluco’ para idosos, uma ‘febre’ em escolas infantis na semana da criança.

Penteados criativos, coloridos, extravagantes, inusitados e ‘diferentões’ prometem agitar a tarde desta terça-feira (20) no local.

Confira a programação:

  • 20/10 (terça-feira), às 15h: Cabelo Maluco com os idosos
  • 21/10 (quarta-feira), às 15h: apresentação circense do Sesc Cultura MS, com o espetáculo “Gran Finalle”, do grupo Pisando Alto
  • 22/10 (quinta-feira), às 15h: oficina de cultivo com o Recanto das Ervas
  • 23/10 (sexta-feira), às 11h: celebração dos 103 anos, com idosos e funcionários, música e confraternização. Participação voluntária da dupla João Paulo e Fernando e do cantor Fernando Luna
  • 24/10 (sábado), às 9h: contação de histórias com o Sesc Cultura MS
  • 24/10 (sábado), às 16h: missa em homenagem aos 103 anos da instituição

ASILO SÃO JOÃO BOSCO

Asilo São João Bosco foi fundado em 23 de outubro de 1923 em Campo Grande (MS). Está localizado na avenida José Nogueira Vieira, número 1900, bairro Tiradentes, em Campo Grande.

É uma instituição filantrópica de longa permanência para idosos em situação de vulnerabilidade social, que não possuem condições de permanecer com a família ou com vínculos familiares fragilizados.

Atualmente abriga mais de 90 idosos, que precisam de cuidados contínuos. No total, mais de 1.500 idosos já foram acolhidos na instituição.

Oferece atendimento 24 horas, acolhimento integral, assistência médica, psicológica, fisioterapia, nutrição, enfermagem, fonoaudiologia, atividades recreativas, atividades lúdicas, atividades sociais, acompanhamento pedagógico e apoio espiritual.

A missão é promover, resgatar, restaurar e defender a dignidade da pessoa idosa, oferecendo atendimento integral nas dimensões biológica, psicológica, social e espiritual.

O asilo recebe eventualmente repasse financeiros da Prefeitura de Campo Grande e Governo de Mato Grosso do Sul.

Atualmente, 44% dos recursos financeiros são oriundos do Poder Público e os outros 56% dependem da solidariedade da população.

COMO AJUDAR?

A população pode colaborar por meio de:

  • Comprando no bazar
  • Doações financeiras (pix: [email protected])
  • Destinação de parte do Imposto de Renda
  • Doação por meio da conta de energia elétrica
  • Doações de alimentos
  • Doações de produtos de higiene
  • Doações de medicamentos
  • Doações de fraldas geriátricas
  • Doações de materiais de limpeza
  • Doações de frutas
  • Trabalho voluntário
  • Visitas aos moradores

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