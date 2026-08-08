Na corrida pelo governo do Estado, o candidato petista ....leia na coluna de hoje

Na corrida pelo governo do Estado, o candidato petista afirma que entrou na disputa para pôr fim à permanência do mesmo grupo político no comando de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, o modelo se esgotou. O discurso é direto e busca explorar o desejo de mudança.
Curiosamente, a crítica não se estende ao cenário nacional, em que o PT acumula anos no poder do País. A diferença de régua chama atenção. Na política, pelo visto, a fadiga do poder depende do endereço. E dê-lhe!...
A programação do Mesa ao Vivo, o maior evento gastronômico de Campo Grande, que será realizado nos dias 14 e 15, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, tem programação paralela para os paladares mais exigentes.
No dia 13, às 20h, a Tasto Forneria & Pizzaria Napolitana recebe a Pizza dos Chefs, uma noite com rodízio de pratos autorais preparados por Cadu Evangelisti, Mohamad Hindi, Mara Salles, Ivan Achcar e Igor Yukio, além de DJ.
Depois acontecerão os Jantares Magnos, quando chefs convidados vão preparar menus exclusivos em parceria com restaurantes da Capital. No dia 14, o jantar será no Território Ristorante, com Rodrigo Oliveira, Ian Baiocchi, Flávia Quaresma, Marcos Livi, Jefferson Rueda (Casa do Porco) e Fábio Hasegawa.
Já no dia 15, o Origens 67, no Hotel Slaviero, recebe Paulo Machado, Mara Salles, Jessica Trindade, Mohamad Hindi, Cadu Evangelisti e Indiara Múcio.
As reservas deverão ser feitas no site do evento (@mesaaovivo.ms) ou nos contatos dos respectivos restaurantes..
Especulações
Em MS, continua movimentando os bastidores da política a decisão do senador Nelson Trad Filho de integrar a chapa de Reinaldo Azambuja como suplente.
Entre as especulações, há quem aposte num acordo para disputar a Prefeitura de Campo Grande em 2028. Outra hipótese é que Trad assuma o Senado caso Reinaldo deixe o mandato para concorrer ao governo do Estado em 2030.
Oficialmente, nada confirmado.
Carona
O transporte dos universitários em Nova Alvorada do Sul entrou na rota da Câmara Municipal. Foram coletadas as assinaturas necessárias para instaurar CPI que vai investigar o convênio entre a prefeitura, a associação dos estudantes e a empresa responsável pelo serviço.
A comissão promete colocar o contrato no banco dos réus. Agora, resta saber se a investigação chegará ao destino ou ficará parada no acostamento da política.
Expectativa
Para o Dia dos Pais, o comércio prevê aumento nas vendas este ano. Pesquisa da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande aponta que 76% dos empresários esperam faturar mais do que no ano passado.
A maior parte projeta crescimento de até 20%, enquanto apenas 6,6% preveem queda.
Aniversariantes
SÁBADO (8)
Sônia da Cunha Urt
Roberto Perez Filho
Eunice de Macedo Marques Dal Lago Rodrigues
Celso Ivanoe Salina
Lygia Martins Lugo
Fabiana Casavechia Grando
Mario Yasujiro Higa
Sebastião Correa da Luz
Geraldo Raimundo
Luiz Araújo Teixeira
Marcia Atanasio Fontoura Davalos
Luís Ângelo Scuarcialupi
Sidnei Antônio Arioza
Miguel Vieira da Silva
Aparecida Pedraza dos Santos
Débora Carvalho Queiroz
Placedes Sanches Silva
Rejane Terezinha Pereira Machado
Samuel Leite de Oliveira
Nayara Naulin
Claudemiro Marjotto
Felipe Ricchetti Fernandes Vitória
Maria Auxiliadora Cestari Baruki Neves
Ana Mirian Balaniuc Vilela
Milton Mori
Maria Inêz Corrêa da Costa
Eduardo Augusto Fontoura de Freitas Raslan
Dr. Ariel Farias da Silva
Josephina Abussafi Salomão
Lucas Silva Fernandes
Vaneide Vieira Barros
Valeska Vendramin Guimarães Vilela
Valdecir Catanho da Silva
Cláudio Watanabe Yamazaki
Murilo Tebet Thomé
Eduardo José da Costa
Bernardo Jansen Filho
Jair Bispo da Silva
Odete Guimarães Gonçalves
Marly Loubet da Rosa
Rogério Fernandes Reinalde
Luiz Pinto Tinoco
Elina Kamiya Malheiros
Silvia Helena Bitencourt
Hélio Peixoto do Espírito Santo
Frank George de Lima Corpa
Dra. Rejane da Costa Lessa
Heitor Torraca de Almeida
Fernando Otávio Ramos da Câmara
Tiago Wogston Coelho
Geovana Almeida Harada
Neli Tacla Saad
Dra. Dagma Paulino dos Reis
Carlos Eduardo Rigon Andrighetto
Elizeu Fernandes Bazanela
Ricardo Martins Pereira
Tereza da Costa Rosa
Miriam de Arruda
Sônia Maria Matos Leite
Edson Santos Rondon
Ivo de Goes Peixoto
Maria Cristina Pereira
Lúcia Helena Gomes
Teruo Tamai
Roberto Carlos Ferreira
Vivianne Fonseca
Liliam Cabral Mendonça
Mariza Ritz Moreira
Celanira Loubet Netto
Giullianna Santos Lima
Dra. Marien Alle Escandar
Antonio Bosco Bertoni
Silvia Sueko Makiyama
José de Alencar Santelli
Simone Yumi Endo
Jairo Morettini
Luiz Mário Pereira Rondon
Tiago Luppi Piva
Patricia Taques Rabacov Alonso Costa
Renata Faria de Souza
DOMINGO (9)
Luzia Gonçalves Kuntzel
Anailza Xavier Bento
Helita Barbosa Serejo Lemos Fontão
Zilda Vieira de Souza Hecht
Aldemir Almeida
Gustavo José Remião Maciel
João Moreira dos Santos
Maristela Santos Pereira
Dr. Adalto Marques da Costa Felix
Andreia Priscila Mateus
Karoline Silva Penteado
Dr. João Siufi Neto
Senise Freire Chacha
Gabriel Maciel de Souza
Higor Maciel de Souza
Glauber Xavier Mieres
Dagmar Cartezani Lopes
Jair Defende
Itamar Maciel de Rezende
Carmen Juliana Ascenço Araújo
Karlos César Fernandes
Luiz Henrique Molina Soares
Ernesto Antonio Figueiró Filho
Maristela Pereira da Rosa
Dra. Edna Yoshiko Ide Kohatsu
Carolina Maria Freire de Barros
Aline Cristina Silva Martins
Marcolina Ferreira dos Santos
Daniela Alves Chacha
Elmo Assis Corrêa
Walmir Gabriel Ortega
Mauro Polizer
Márcia Helena Santos Pereira
Olavo Castro Lemos
Edna Miranda de Amorim
Gustavo Bruneta dos Santos
Valdir Sader Gasparotto
Dalila Araujo Garcia
Emilio Cruz Fontanilhas
Dilso Sperafico
Limirio Taveira de Rezende
Nilo Curty Bon
Marinice Nunes Pontes
Valdemar Pimenta
Colaborou Tatyane Gameiro
José Amâncio de Sousa Filho
Edes Ribeiro
Maria de Fátima Valadares
Dr. Luís Felipe Antunes Ribeiro
Márcia Lopes da Silva
João Nelci Lukenczuk
Maria Esther Espíndola
Francisco Rafael Militão Moraes
Dra. Maria Rita Barbato Meneghelli
Dra. Elza Rutter Albuquerque Marks
Marcos Roberto Cação
Márcio Bertin
Cláudio Alberto Andrino
Maria Dolores Zardim
Aldione Garcia de Oliveira
Gabriel Ávila
Lourdes Grillo Carvalho
Fátima Martins Cantero
Marlei Fátima Lara
Kátia de Brito Lopes
Antônio Lopes Leal
Ivan Jonair Farah
Eduardo Espíndola Braud Martins
Isabel Doering Muxfeldt
Alain Charles Edouard Moreau
Celia Mendes Mourão
Daniel Peroza Olegário
Hirone Sakae Damno
Glaucia Regina Piteri
Gustavo Estadulho Lucarelli
Gesianne de Cassia Damasceno Pereira