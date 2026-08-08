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Diálogo

Na corrida pelo governo do Estado, o candidato petista ....leia na coluna de hoje

Deste sábado e domingo (8 e 9) de agosto

Ester Gameiro

08/08/2026 - 00h02
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Na corrida pelo governo do Estado, o candidato petista afirma que entrou na disputa para pôr fim à permanência do mesmo grupo político no comando de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, o modelo se esgotou. O discurso é direto e busca explorar o desejo de mudança.

Curiosamente, a crítica não se estende ao cenário nacional, em que o PT acumula anos no poder do País. A diferença de régua chama atenção. Na política, pelo visto, a fadiga do poder depende do endereço. E dê-lhe!...

A programação do Mesa ao Vivo, o maior evento gastronômico de Campo Grande, que será realizado nos dias 14 e 15, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, tem programação paralela para os paladares mais exigentes.

No dia 13, às 20h, a Tasto Forneria & Pizzaria Napolitana recebe a Pizza dos Chefs, uma noite com rodízio de pratos autorais preparados por Cadu Evangelisti, Mohamad Hindi, Mara Salles, Ivan Achcar e Igor Yukio, além de DJ.

Depois acontecerão os Jantares Magnos, quando chefs convidados vão preparar menus exclusivos em parceria com restaurantes da Capital. No dia 14, o jantar será no Território Ristorante, com Rodrigo Oliveira, Ian Baiocchi, Flávia Quaresma, Marcos Livi, Jefferson Rueda (Casa do Porco) e Fábio Hasegawa.

Já no dia 15, o Origens 67, no Hotel Slaviero, recebe Paulo Machado, Mara Salles, Jessica Trindade, Mohamad Hindi, Cadu Evangelisti e Indiara Múcio.

As reservas deverão ser feitas no site do evento (@mesaaovivo.ms) ou nos contatos dos respectivos restaurantes..

Colunista Jhoseff Bulhões, comemorando graduação em Jornalismo / Arquivo Pessoal 

 

Lê Mendonça / Divulgação 

Especulações

Em MS, continua movimentando os bastidores da política a decisão do senador Nelson Trad Filho de integrar a chapa de Reinaldo Azambuja como suplente.

Entre as especulações, há quem aposte num acordo para disputar a Prefeitura de Campo Grande em 2028. Outra hipótese é que Trad assuma o Senado caso Reinaldo deixe o mandato para concorrer ao governo do Estado em 2030.

Oficialmente, nada confirmado.

Carona

O transporte dos universitários em Nova Alvorada do Sul entrou na rota da Câmara Municipal. Foram coletadas as assinaturas necessárias para instaurar CPI que vai investigar o convênio entre a prefeitura, a associação dos estudantes e a empresa responsável pelo serviço.

A comissão promete colocar o contrato no banco dos réus. Agora, resta saber se a investigação chegará ao destino ou ficará parada no acostamento da política.

Expectativa

Para o Dia dos Pais, o comércio prevê aumento nas vendas este ano. Pesquisa da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande aponta que 76% dos empresários esperam faturar mais do que no ano passado.

A maior parte projeta crescimento de até 20%, enquanto apenas 6,6% preveem queda.

Aniversariantes

SÁBADO (8)

Sônia da Cunha Urt
Roberto Perez Filho
Eunice de Macedo Marques Dal Lago Rodrigues
Celso Ivanoe Salina
Lygia Martins Lugo
Fabiana Casavechia Grando
Mario Yasujiro Higa
Sebastião Correa da Luz
Geraldo Raimundo
Luiz Araújo Teixeira
Marcia Atanasio Fontoura Davalos
Luís Ângelo Scuarcialupi
Sidnei Antônio Arioza
Miguel Vieira da Silva
Aparecida Pedraza dos Santos
Débora Carvalho Queiroz
Placedes Sanches Silva
Rejane Terezinha Pereira Machado
Samuel Leite de Oliveira
Nayara Naulin
Claudemiro Marjotto
Felipe Ricchetti Fernandes Vitória
Maria Auxiliadora Cestari Baruki Neves
Ana Mirian Balaniuc Vilela
Milton Mori
Maria Inêz Corrêa da Costa
Eduardo Augusto Fontoura de Freitas Raslan
Dr. Ariel Farias da Silva
Josephina Abussafi Salomão
Lucas Silva Fernandes
Vaneide Vieira Barros
Valeska Vendramin Guimarães Vilela
Valdecir Catanho da Silva
Cláudio Watanabe Yamazaki
Murilo Tebet Thomé
Eduardo José da Costa
Bernardo Jansen Filho
Jair Bispo da Silva
Odete Guimarães Gonçalves
Marly Loubet da Rosa
Rogério Fernandes Reinalde
Luiz Pinto Tinoco
Elina Kamiya Malheiros
Silvia Helena Bitencourt
Hélio Peixoto do Espírito Santo
Frank George de Lima Corpa
Dra. Rejane da Costa Lessa
Heitor Torraca de Almeida
Fernando Otávio Ramos da Câmara
Tiago Wogston Coelho
Geovana Almeida Harada
Neli Tacla Saad
Dra. Dagma Paulino dos Reis
Carlos Eduardo Rigon Andrighetto
Elizeu Fernandes Bazanela
Ricardo Martins Pereira
Tereza da Costa Rosa
Miriam de Arruda
Sônia Maria Matos Leite
Edson Santos Rondon
Ivo de Goes Peixoto
Maria Cristina Pereira
Lúcia Helena Gomes
Teruo Tamai
Roberto Carlos Ferreira
Vivianne Fonseca
Liliam Cabral Mendonça
Mariza Ritz Moreira
Celanira Loubet Netto
Giullianna Santos Lima
Dra. Marien Alle Escandar
Antonio Bosco Bertoni
Silvia Sueko Makiyama
José de Alencar Santelli
Simone Yumi Endo
Jairo Morettini
Luiz Mário Pereira Rondon
Tiago Luppi Piva
Patricia Taques Rabacov Alonso Costa
Renata Faria de Souza

DOMINGO (9)

Luzia Gonçalves Kuntzel
Anailza Xavier Bento
Helita Barbosa Serejo Lemos Fontão
Zilda Vieira de Souza Hecht
Aldemir Almeida
Gustavo José Remião Maciel
João Moreira dos Santos
Maristela Santos Pereira
Dr. Adalto Marques da Costa Felix
Andreia Priscila Mateus
Karoline Silva Penteado
Dr. João Siufi Neto
Senise Freire Chacha
Gabriel Maciel de Souza
Higor Maciel de Souza
Glauber Xavier Mieres
Dagmar Cartezani Lopes
Jair Defende
Itamar Maciel de Rezende
Carmen Juliana Ascenço Araújo
Karlos César Fernandes
Luiz Henrique Molina Soares
Ernesto Antonio Figueiró Filho
Maristela Pereira da Rosa
Dra. Edna Yoshiko Ide Kohatsu
Carolina Maria Freire de Barros
Aline Cristina Silva Martins
Marcolina Ferreira dos Santos
Daniela Alves Chacha
Elmo Assis Corrêa
Walmir Gabriel Ortega
Mauro Polizer
Márcia Helena Santos Pereira
Olavo Castro Lemos
Edna Miranda de Amorim
Gustavo Bruneta dos Santos
Valdir Sader Gasparotto
Dalila Araujo Garcia
Emilio Cruz Fontanilhas
Dilso Sperafico
Limirio Taveira de Rezende
Nilo Curty Bon
Marinice Nunes Pontes
Valdemar Pimenta

Colaborou Tatyane Gameiro 
José Amâncio de Sousa Filho
Edes Ribeiro
Maria de Fátima Valadares
Dr. Luís Felipe Antunes Ribeiro
Márcia Lopes da Silva
João Nelci Lukenczuk
Maria Esther Espíndola
Francisco Rafael Militão Moraes
Dra. Maria Rita Barbato Meneghelli
Dra. Elza Rutter Albuquerque Marks
Marcos Roberto Cação
Márcio Bertin
Cláudio Alberto Andrino
Maria Dolores Zardim
Aldione Garcia de Oliveira
Gabriel Ávila
Lourdes Grillo Carvalho
Fátima Martins Cantero
Marlei Fátima Lara
Kátia de Brito Lopes
Antônio Lopes Leal
Ivan Jonair Farah
Eduardo Espíndola Braud Martins
Isabel Doering Muxfeldt
Alain Charles Edouard Moreau
Celia Mendes Mourão
Daniel Peroza Olegário
Hirone Sakae Damno
Glaucia Regina Piteri
Gustavo Estadulho Lucarelli
Gesianne de Cassia Damasceno Pereira

AGENDA CULTURAL

Fim de semana reúne literatura, muito teatro e mais

De grandes espetáculos a programação gratuita, agenda reúne opções para todas as idades, com destaque para "A Última Sessão de Freud", "Vital O Musical dos Paralamas", "Três Vírgula Quatro Graus na Escala Richter" e a Parada Nerd

07/08/2026 08h10

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Peça imagina um encontro entre Sigmund Freud e C. S. Lewis para discutir fé, ciência, razão e os dilemas da existência

Peça imagina um encontro entre Sigmund Freud e C. S. Lewis para discutir fé, ciência, razão e os dilemas da existência João Caldas

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A agenda cultural de Campo Grande promete um fim de semana movimentado, com opções para todos os gostos e idades. A programação reúne lançamentos literários, espetáculos teatrais premiados, teatro musical, eventos de cultura geek, atrações infantis, festas e atividades gratuitas espalhadas por diferentes regiões da Capital.

Entre os destaques estão o lançamento do novo livro do escritor Henrique Pimenta, a passagem do musical “Vital – O Musical dos Paralamas”, a temporada de “A Última Sessão de Freud”, o retorno do Teatro no Bosque e a programação do evento Parada Nerd Pocket.

Confira a seguir as principais atividades do fim de semana.

LITERATURA

A programação do fim de semana começa hoje, às 18h, na Hámor Livraria, com o lançamento de “Atirei Uma Pedrinha na Lagoa Mansidão”, novo livro de contos do escritor Henrique Pimenta, publicado pela editora Mondrongo.

A obra encerra a chamada “trilogia do horror urbano”, em que o autor utiliza humor e ironia para retratar personagens inspirados no cotidiano de Mato Grosso do Sul. O lançamento será mediado pelos escritores Isloany Machado e Flavio Rocha.

Radicado em Campo Grande desde 1995, Henrique Pimenta chega ao sexto livro publicado. Entre seus trabalhos mais conhecidos está “Ele Adora a Desgraça Azul”, vencedor dos prêmios Guavira de Literatura e Leia.

TEATRO

Entre hoje e domingo, o Teatro Glauce Rocha recebe “A Última Sessão de Freud”, espetáculo estrelado por Odilon Wagner e Marcello Airoldi.

Inspirada no texto de Mark St. Germain, a peça imagina um encontro entre Sigmund Freud e C. S. Lewis para discutir fé, ciência, razão e os dilemas da existência. Após a estreia de hoje haverá um debate gratuito com os atores e especialistas em psicologia e psicanálise. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

Também seguem hoje as apresentações de “Três Vírgula Quatro Graus na Escala Richter”, montagem da Cia. Ofit que retorna aos palcos do Sesc Teatro Prosa discutindo relações familiares, silêncios e afetos.

O espetáculo integra as comemorações pelos 20 anos da companhia. A entrada é gratuita mediante a retirada de ingressos pelo Sympla.

O Sesc Teatro Prosa também recebe, amanhã, às 16h, o espetáculo “Gran Finalle”, da Cia. Pisando Alto.

A montagem mistura humor, palhaçaria e técnicas circenses para contar a história de um casal de idosos que revive memórias do universo do circo.

A entrada é gratuita mediante a retirada de ingressos pelo Sympla.

TEATRO MUSICAL

Peça imagina um encontro entre Sigmund Freud e C. S. Lewis para discutir fé, ciência, razão e os dilemas da existênciaMUSICAL “Paralamas do Sucesso” - Montagem acompanha a trajetória de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone com apresentação de mais de 30 sucessos da banda
Foto: Divulgação

O premiado “Vital - O Musical dos Paralamas” desembarcou em Campo Grande para apresentações no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

A montagem acompanha a trajetória de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone com apresentação de mais de 30 sucessos da banda, como “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Alagados” e “Óculos”.

A estreia em solo sul-mato-grossense ocorreu na noite de ontem, mas ainda há uma sessão hoje às 20h. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

MÚSICA

Quem prefere música eletrônica pode aproveitar a nova edição da LOVE, festa que acontece amanhã, das 16h à meia-noite, no Parque Laucídio Coelho.

A programação reúne os DJs Diogo Bacchi, Cegonha, Nathalia Albuquerque e Tommy Menegazo em uma proposta que combina house music, pôr do sol e experiências ao ar livre.

Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

CULTURA GEEK

Peça imagina um encontro entre Sigmund Freud e C. S. Lewis para discutir fé, ciência, razão e os dilemas da existênciaGEEK Parada Nerd - Evento reúne campeonatos de games, concurso de cosplay, oficinas, palestras, artistas independentes e atrações
Foto: Leiliane Assis

A Feira Central recebe até domingo o evento Parada Nerd Pocket, com entrada gratuita.

O evento reúne campeonatos de games, concurso de cosplay, oficinas, palestras, artistas independentes e atrações voltadas ao universo geek.

Entre os destaques estão os dubladores Bruno Sangregório e Luana Stteger, que participam de bate-papo e sessão de autógrafos amanhã.

Também fazem parte da programação campeonatos de Tekken 8, Street Fighter 6, Fatal Fury: City of the Wolves e, pela primeira vez, um torneio oficial de Beyblade X.

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

O Shopping Bosque dos Ipês retoma neste domingo o projeto Teatro no Bosque, oferecendo apresentações teatrais e oficinas artísticas gratuitas.

A estreia será com o espetáculo “Canta e Conta: Histórias Divertidas de Animais”, seguido de oficina de desenho ministrada por Rafael Mareco.

As atividades são gratuitas, mas exigem inscrição antecipada pelo Sympla.

SHOPPING

O Shopping Campo Grande preparou uma programação especial para o fim de semana, reunindo atrações para todas as idades.

Entre elas estão os últimos dias da experiência temática de Ladybug e Cat Noir, os parques Yupp Play e Yupp Experience, o Festival Japão-Coreia e a programação do Cinemark, oferecendo opções para famílias que desejam celebrar o Dia dos Pais juntas.

Despedida

Morre Luis Pedro Scalise, artista e arquiteto que transformou a paisagem cultural do Estado

Referência nas artes plásticas, na arquitetura e no design, profissional deixa um legado de mais de 35 anos marcado por obras icônicas, criatividade e uma identidade visual que se tornou símbolo da cena cultural sul-mato-grossense

07/08/2026 08h00

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Reprodução

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Morreu na tarde de ontem, aos 58 anos, em Campo Grande, o arquiteto, artista plástico, designer e cenógrafo Luis Pedro Scalise, um dos principais nomes da produção artística e arquitetônica de Mato Grosso do Sul.

Dono de uma trajetória de mais de três décadas, ele construiu uma carreira que ultrapassou as fronteiras entre arte, arquitetura e comunicação, deixando sua assinatura em espaços emblemáticos da Capital e em projetos realizados no Brasil e no exterior.

Scalise estava internado em estado grave na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Unimed, em Campo Grande. Nos últimos dias, familiares haviam informado que ele apresentava boa resposta ao tratamento e pediram orações por sua recuperação. A causa da internação não foi divulgada.

Ao longo de mais de 35 anos de atuação, consolidou um estilo próprio, caracterizado pelo uso intenso das cores, pela cenografia, pelo diálogo entre diferentes linguagens e pela valorização da identidade como elemento central da criação.

Seu trabalho transitou por artes plásticas, arquitetura, urbanismo, design de interiores, cenografia e comunicação visual, tornando-o uma das figuras mais reconhecidas da produção cultural sul-mato-grossense.

VOCAÇÃO

Natural de Florianópolis (SC), Luis Pedro Scalise encontrou em Mato Grosso do Sul o lugar onde desenvolveu praticamente toda a sua carreira. A relação com a arte começou muito cedo.

Autodidata, pintou seu primeiro quadro aos 3 anos de idade e, ainda criança, passou a frequentar o ateliê da artista plástica Inês Corrêa da Costa, que havia sido discípula de Candido Portinari.

O talento precoce logo chamou atenção. Em 1980, tornou-se o mais jovem integrante da associação de artistas plásticos de Mato Grosso do Sul, iniciando uma trajetória que o levaria a participar de inúmeras exposições individuais e coletivas ao longo das décadas seguintes.

As experiências vividas em diferentes estados brasileiros e, posteriormente, em diversos países ampliaram seu repertório estético e ajudaram a construir uma linguagem artística facilmente reconhecida.

Em suas telas, as cores vibrantes e os elementos lúdicos conviviam com referências arquitetônicas, culturais e afetivas, compondo um universo visual muito particular.

MÚLTIPLAS ARTES

A criatividade presente nas telas encontrou continuidade na arquitetura. Em 1990, Scalise se formou em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro de Ensino Superior de Campo Grande (Cesup), atual Uniderp.

A partir daí, passou a desenvolver projetos que chamaram atenção pela originalidade e a capacidade de transformar espaços em experiências sensoriais.

Seu trabalho alcançou projeção internacional. Atuou em países como Emirados Árabes Unidos, incluindo Dubai e Abu Dhabi, Catar e Jordânia. Também viveu temporadas na Itália, na França e nos Estados Unidos, experiências que influenciaram diretamente sua produção artística e arquitetônica.

Durante a carreira, figurou entre os 100 arquitetos mais atuantes do Brasil e consolidou seu nome em diferentes segmentos da arquitetura, especialmente na criação de bares, restaurantes, espaços temáticos e projetos comerciais.

PROJETOS MARCANTES

Grande parte da memória afetiva da vida noturna de Campo Grande passa pelas mãos de Luis Pedro Scalise.

Entre seus projetos mais emblemáticos está o Pele Vermelha, inaugurado em 2002. Considerado pelo próprio arquiteto uma de suas obras mais importantes, o espaço rompeu padrões ao reunir uma floresta cenográfica, esculturas, elementos cênicos e até a carcaça de um avião suspensa na decoração.

Scalise costumava destacar que o Pele Vermelha foi o primeiro bar da Capital concebido desde o terreno exclusivamente para funcionar como casa noturna, em um período em que praticamente todos os estabelecimentos do gênero funcionavam em residências adaptadas.

Outra criação marcante foi o Grous Bar, no Jardim dos Estados, cuja estrutura remetia a um grande ninho, conceito que se tornou um dos diferenciais do projeto arquitetônico.

Também levam sua assinatura estabelecimentos como Valley, Valley Pub e Valley Tai, além de diversos bares e restaurantes em Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e cidades do interior paulista.

Sua atuação ajudou a consolidar uma nova forma de pensar a arquitetura comercial, unindo funcionalidade, cenografia e narrativa visual.

Outro projeto que entrou definitivamente para a memória da população foi a Casa do Papai Noel.

Criada no fim da década de 1990 em sua própria residência, no Jardim dos Estados, a decoração natalina se transformou rapidamente em uma das principais atrações de fim de ano da Capital.

Inspirada na arquitetura germânica, a casa recebia milhares de visitantes a cada edição. Em 2005, segundo números divulgados pelo próprio arquiteto, mais de 148 mil pessoas passaram pelo espaço, que chegou a reunir 48 ambientes cenográficos cuidadosamente planejados.

Para muitas famílias campo-grandenses, visitar a Casa do Papai Noel se tornou tradição, reforçando o caráter afetivo presente em grande parte da obra de Scalise.

RECONHECIMENTO

A originalidade de seu trabalho também ganhou projeção nacional.

Em 2012, foi convidado pela Disney para criar um ambiente temático durante a Casa Cor São Paulo, por ocasião do lançamento do filme “Valente” no Brasil.

Inspirado na princesa Merida, o espaço de 58 metros quadrados reunia referências medievais, móveis exclusivos desenhados pelo arquiteto e até uma passagem secreta, evidenciando sua habilidade em unir arquitetura e narrativa.

No ano passado, quando completou 35 anos de carreira, recebeu uma homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU-MS) e do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Mato Grosso do Sul (IAB-MS), em reconhecimento à contribuição deixada para a arquitetura, a cenografia e o design.

Na ocasião, amigos, colegas e profissionais celebraram uma trajetória marcada pela inovação e a construção de uma identidade própria.

PARTICIPAÇÃO NO CORREIO DO ESTADO

Além das telas e dos projetos arquitetônicos, Luis Pedro Scalise também encontrou espaço para compartilhar sua sensibilidade com os leitores do Correio do Estado.

   Ilustrações feitas por Luis Pedro Scalise para a coluna artística Mãos que Falam, do Correio do Estado - Fotos: Reprodução 

Em julho de 2018, passou a assinar a coluna Mãos que Falam, publicada em formato impresso e, posteriormente, expandida para as redes sociais.

O projeto reunia desenhos, frases, música e recursos tecnológicos para transmitir mensagens de afeto, reflexão e esperança.

Segundo o artista contou ao Correio do Estado na época do lançamento, a iniciativa nasceu de maneira espontânea durante a Páscoa, quando decidiu enviar desenhos personalizados a amigos.

A repercussão positiva fez com que continuasse produzindo novas ilustrações, incorporando trilhas sonoras e animações em vídeo, inicialmente no Instagram e depois no YouTube.

Mãos que Falam sintetizava uma característica presente em toda sua obra: a capacidade de integrar diferentes linguagens em uma única experiência artística.

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