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O legado de Baryshnikov vai muito além da dança

Centro criado pelo bailarino funciona como incubadora artística e estuda aproximação com o Brasil

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

08/08/2026 - 13h00
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Quando se ouve o nome de Mikhail Baryshnikov, é praticamente impossível pensar primeiro em qualquer coisa que não seja dança. Para várias gerações, ele representa o bailarino completo, aquele artista no qual a técnica extraordinária nunca anulou a inteligência, a personalidade ou a capacidade de transformar cada movimento em interpretação. O Baryshnikov Arts, porém, demonstra que seu legado não ficou restrito ao que fez no palco.

Criado em Nova York, em 2005, o centro apoia artistas de diferentes linguagens, oferecendo residências, espaços de ensaio, oportunidades de apresentação e condições para que ideias ainda embrionárias possam se transformar em obras.

Há dança, naturalmente, mas também teatro, música, cinema e projetos multimídia. “Acho que a palavra certa é incubadora”, explica Carlo Di Dio, ex-bailarino italiano e integrante do conselho de administração da instituição.

Di Dio esteve pela primeira vez no Brasil durante o Festival de Dança de Joinville e sua presença teve uma missão que pode se tornar importante para os artistas brasileiros: conhecer o evento, observar seus talentos e estudar caminhos para uma colaboração com instituições norte-americanas.

Antes de falar sobre essa possível ponte, entretanto, ele fez questão de explicar por que o Baryshnikov Arts não deve ser confundido com uma escola ou companhia de balé.

“A missão do centro é proporcionar oportunidades para diferentes formas de arte e para artistas que precisam desenvolver uma ideia ou um trabalho.

Podem ser coreógrafos, atores, diretores, músicos ou outros criadores. Nós oferecemos espaço e condições para que eles consigam reunir esse trabalho e sair de lá com alguma coisa sólida”, afirma.

É uma continuação coerente da trajetória de Baryshnikov. Depois de uma carreira que atravessou o Kirov, o American Ballet Theatre, o New York City Ballet, o cinema, o teatro e a dança contemporânea, ele passou a empregar seu prestígio na criação de oportunidades para outros artistas.

Aos 78 anos, permanece fundador e diretor artístico do centro e, segundo Di Dio, acompanha os projetos, conversa com os residentes e compartilha sua experiência.

“Misha ama as artes de coração. É inspirador vê-lo envolvido, conversando com os artistas, contando sua história e continuando tão relevante para o mundo atual.

É fácil pensar nele apenas como bailarino e ícone da dança, mas é importante que o mundo conheça também essa organização que ele criou. Esse é o seu legado.”

A própria trajetória de Carlo Di Dio ajuda a explicar por que ele foi chamado para participar dessa construção. Formado pela Escola de Balé do Teatro San Carlo, em Nápoles, ele dançou em companhias italianas e norte-americanas, tornou-se primeiro bailarino na Califórnia e dividiu o palco com nomes importantes da dança internacional.

Quando decidiu deixar a carreira, não seguiu o caminho mais previsível de se tornar exclusivamente professor, ensaiador ou diretor artístico.

Di Dio estudou administração, concluiu um MBA e foi trabalhar com estratégia e consultoria na PwC. A mudança, que poderia parecer um abandono da arte, nasceu justamente do desejo de compreender por que algumas instituições sobrevivem e outras desaparecem.

“Não acho que exista algo mais bonito do que estar no palco e sentir o público, mas, com o tempo, percebi que também me inspirava criar as condições necessárias para que as artes cresçam e permaneçam.

A pergunta passou a ser: como construir uma organização artística capaz de oferecer oportunidades não somente durante uma temporada, mas por gerações?”, conta.

Foi por isso que ele entrou para a consultoria. “Muitas pessoas pensaram que eu havia deixado a dança porque queria trabalhar no mundo corporativo.

Na verdade, foi o contrário. Entrei para uma empresa global porque queria entender como grandes organizações operam, como as decisões estratégicas são tomadas, como elas se sustentam e quais modelos desenvolvem. Eu não deixei as artes. Apenas ampliei a maneira como poderia servi-las.”

O legado de Baryshnikov vai muito além da dança - Divulgação

Para Di Dio, a disciplina adquirida no balé continua determinando sua atuação. A dança lhe ensinou liderança, responsabilidade, adaptação e trabalho coletivo, qualidades tão importantes em uma sala de reuniões quanto diante de uma plateia. Também ensinou que talento, por maior que seja, não resolve tudo.

“Minha professora dizia: ‘Carlo, aonde você não conseguir chegar com as pernas, chegue com a cabeça’. Nunca esqueci essa frase. É preciso ser inteligente porque esse será o seu diferencial. Talento não basta.”

Em Joinville, ele encontrou muito talento, mas se impressionou especialmente com o investimento feito para que crianças e adolescentes consigam desenvolvê-lo. A organização, a qualidade das escolas e o envolvimento das famílias revelaram uma estrutura que, em sua opinião, já pode dialogar com instituições internacionais.

O próximo passo será transformar essa impressão em um plano concreto. Entre as alternativas discutidas estão intercâmbios, cursos intensivos nos Estados Unidos, residências para coreógrafos e a vinda de artistas e professores ao Brasil.

As dificuldades atuais para a obtenção de vistos norte-americanos podem interferir no formato, mas não eliminam a possibilidade de colaboração.

“Vamos analisar onde existe alinhamento e qual é a melhor maneira de oferecer essas oportunidades. Gosto do termo parceria porque ela precisa ser uma relação de 50 a 50, com riscos e benefícios para os dois lados”, explica.

Ainda é cedo para anunciar um projeto, mas a presença de Di Dio em Joinville já estabeleceu o primeiro contato. Se a ponte avançar, ela poderá aproximar jovens artistas brasileiros não apenas do nome Baryshnikov, mas daquilo que ele decidiu construir depois de se tornar uma lenda.

Afinal, preservar a cultura não significa somente guardar a memória dos grandes artistas. Significa criar as condições para que os próximos consigam existir.

“Precisamos fazer o mundo entender que a cultura é indispensável”, resume Di Dio. Essa talvez seja a ideia que melhor explique o Baryshnikov Arts e também por que a aproximação com Joinville pode ser tão importante.

Gastronomia

Chef Paulo Machado participa do maior circuito de experiências gastronômicas do Brasil

Cozinheiro sul-mato-grossense participa do maior circuito de experiências gastronômicas do Brasil e planeja livro com receitas da Rota Bioceânica; veja um dos pratos em destaque

08/08/2026 08h00

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Há 18 anos o chef Paulo Machado trabalha com a culinária pantaneira e de fronteira

Há 18 anos o chef Paulo Machado trabalha com a culinária pantaneira e de fronteira Sergio Coimbra

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Mato Grosso do Sul receberá na próxima semana, nos dias 13, 14 e 15, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, o evento gastronômico Mesa Ao Vivo, o maior circuito de experiências gastronômicas do Brasil e que vai integrar chefs renomados de todo o País e profissionais da cozinha sul-mato-grossense para mostrar a riqueza dos ingredientes e das tradições da região.

Representando o Estado, o chef Paulo Machado, que trabalha com a gastronomia sul-mato-grossense há 18 anos, vai ministrar uma aula-show no dia 15, a partir das 11h, em parceria com a cozinheira de tradição e artesã Albertina Terena.

Durante a aula, será apresentado o lambreado, considerado pelo chef como um dos pratos símbolos da cozinha de fronteira.

“Ele traduz, de forma muito clara, a relação histórica entre Brasil e Paraguai, unindo a tradição da carne bovina sul-mato-grossense com influências paraguaias na técnica e no modo de preparo”, resume o chef.

“O lambreado nasceu desse encontro de culturas tão característico da nossa região. Ele representa as famílias, as festas populares, as cozinhas do interior e essa convivência cotidiana entre os dois países, em que os sabores atravessam fronteiras naturalmente”, completa.

Além de ensinar o preparo, Paulo Machado sempre faz questão de, em todas as suas apresentações, contextualizar a história de cada prato, mostrando como a gastronomia ajuda a preservar tradições e contar a história de um povo.

Sobre a culinária de Mato Grosso do Sul, o chef afirma que é resultado do encontro entre as culturas indígena, pantaneira e de fronteira e menciona o Corredor Bioceânico, previsto para entrar em funcionamento a partir do próximo ano, o que deve intensificar a “vocação fronteiriça” do Estado.

“O Corredor Bioceânico é muito mais do que uma rota logística, representa um grande corredor de integração cultural entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, aproximando povos, tradições e gastronomias.

Historicamente, as grandes rotas comerciais sempre foram também rotas de circulação de ingredientes, técnicas de cozinha e culturas alimentares”, explica.

JANTAR MAGNO

Também no dia 15, a partir das 20h, no Hotel Slaviero Prime Campo Grande, Paulo Machado participará do Jantar Magno Origens 67, com nomes de destaque da gastronomia local e nacional. Na ocasião, o chef apresentará o vori-vori de pato, uma releitura contemporânea de um dos pratos mais emblemáticos do Paraguai.

“O vori-vori sempre fez parte das minhas lembranças de infância, das viagens para Ponta Porã e das refeições compartilhadas com amigos em Assunção”, comenta o cozinheiro.

A versão que será apresentada mantém a essência do prato, mas traz ingredientes e técnicas que dialogam com a cozinha pantaneira e com a gastronomia contemporânea, sendo servido com gema curada e pato defumado.

MESA AO VIVO

O evento Mesa Ao Vivo Mato Grosso do Sul terá entrada gratuita e uma programação voltada para quem gosta de cozinhar, aprender e conhecer mais sobre a gastronomia de Mato Grosso do Sul, com o tema “Sabores do Mato Grosso do Sul: uma cozinha que nasce do Pantanal, das fronteiras e da biodiversidade”. 

As inscrições são realizadas pelo site: https://www.prazeresdamesa.com.br/mesa-mato-grosso-do-sul, onde também podem ser adquiridos os convites para o Jantar Magno.

NOVO LIVRO

Paulo Machado prepara ainda para este ano o lançamento de seu novo livro de receitas, “Rota Gastronômica Pantaneira – Edição Águas”, um projeto que reúne anos de pesquisa sobre a gastronomia de Mato Grosso do Sul e a relação da nossa cozinha com os rios, o Pantanal e as comunidades que vivem nesse território.

O livro vai reunir dezenas de receitas, relatos de viagem, curiosidades, personagens e ingredientes que fazem parte da construção da cozinha pantaneira.

“É um convite para conhecer Mato Grosso do Sul por meio da gastronomia, mostrando que cada prato carrega um pedaço da nossa história, da nossa biodiversidade e da nossa cultura”, resume o chef.

Machado explica que muito mais do que ensinar receitas, quer contar a história de pratos que representam a identidade da nossa fronteira e a riqueza cultural do povo de Mato Grosso do Sul.

“Estou muito animado com esse lançamento e tenho certeza de que será uma obra importante para valorizar ainda mais a gastronomia pantaneira e inspirar novas gerações a conhecerem e preservarem esse patrimônio”, finaliza.

O projeto foi desenvolvido com apoio do Fundo de Investimentos Culturais (FIC), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Apesquisa teve apoio da Fundtur MS e do Sebrae.

Uma das receitas presentes no livro é o lambreado. Confira a receita acima.

LAMBREADO DE CARNE

Por chef Paulo Machado

O lambreado é uma das receitas mais tradicionais de Porto Murtinho, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Simples, saboroso e cheio de memória afetiva, consiste em um bife envolto por uma massa leve e frito lentamente até ficar dourado por fora e extremamente suculento por dentro.

O chef Paulo Machado gosta de servir a iguaria com um vinagrete fresco de cebola e tomate. O lambreado é um prato muito tradicional das pescarias e das viagens pelo interior do Estado, carregado de histórias e memórias afetivas. “Não dá para ir para Porto Murtinho ou para fronteira e não provar um lambreado”, comenta o chef.

Há 18 anos o chef Paulo Machado trabalha com a culinária pantaneira e de fronteiraLambreado de Carne - Foto: Elis Regina

Ingredientes:

Para a carne

  • 6 bifes de contrafilé, fraldinha ou coxão mole;
  • Suco de 1 limão;
  • 3 dentes de alho amassados;
  • Sal a gosto;
  • Pimenta-do-reino a gosto;
  • Cominho a gosto.

Para a massa

  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
  • 3 ovos;
  • 1 pitada de sal;
  • Água morna (o suficiente para dar o ponto).

Para fritar

  • Óleo vegetal.

Modo de Preparo:

> Tempere os bifes com limão, alho, sal, pimenta-do-reino e cominho. Misture bem e deixe descansar por cerca de 20 minutos a 30 minutos para absorver os sabores;

> Em uma tigela, misture a farinha de trigo, os ovos e o sal. Acrescente a água morna aos poucos, mexendo sempre, até obter uma massa lisa e fluida, semelhante à de panqueca;

> Aqueça o óleo em fogo médio. O segredo do lambreado é não deixar o óleo excessivamente quente: a massa precisa cozinhar lentamente para ficar dourada e macia, sem queimar;

> Passe cada bife rapidamente pela massa, cobrindo toda a superfície, e leve imediatamente para fritar. Doure dos dois lados até que a massa esteja crocante e a carne cozida no ponto desejado;

> Escorra sobre papel-toalha e sirva imediatamente.

Diálogo

Na corrida pelo governo do Estado, o candidato petista ....leia na coluna de hoje

Deste sábado e domingo (8 e 9) de agosto

08/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Na corrida pelo governo do Estado, o candidato petista afirma que entrou na disputa para pôr fim à permanência do mesmo grupo político no comando de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, o modelo se esgotou. O discurso é direto e busca explorar o desejo de mudança.

Curiosamente, a crítica não se estende ao cenário nacional, em que o PT acumula anos no poder do País. A diferença de régua chama atenção. Na política, pelo visto, a fadiga do poder depende do endereço. E dê-lhe!...

Diálogo

A programação do Mesa ao Vivo, o maior evento gastronômico de Campo Grande, que será realizado nos dias 14 e 15, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, tem programação paralela para os paladares mais exigentes.

No dia 13, às 20h, a Tasto Forneria & Pizzaria Napolitana recebe a Pizza dos Chefs, uma noite com rodízio de pratos autorais preparados por Cadu Evangelisti, Mohamad Hindi, Mara Salles, Ivan Achcar e Igor Yukio, além de DJ.

Depois acontecerão os Jantares Magnos, quando chefs convidados vão preparar menus exclusivos em parceria com restaurantes da Capital. No dia 14, o jantar será no Território Ristorante, com Rodrigo Oliveira, Ian Baiocchi, Flávia Quaresma, Marcos Livi, Jefferson Rueda (Casa do Porco) e Fábio Hasegawa.

Já no dia 15, o Origens 67, no Hotel Slaviero, recebe Paulo Machado, Mara Salles, Jessica Trindade, Mohamad Hindi, Cadu Evangelisti e Indiara Múcio.

As reservas deverão ser feitas no site do evento (@mesaaovivo.ms) ou nos contatos dos respectivos restaurantes..

DiálogoColunista Jhoseff Bulhões, comemorando graduação em Jornalismo / Arquivo Pessoal 

 

DiálogoLê Mendonça / Divulgação 

Especulações

Em MS, continua movimentando os bastidores da política a decisão do senador Nelson Trad Filho de integrar a chapa de Reinaldo Azambuja como suplente.

Entre as especulações, há quem aposte num acordo para disputar a Prefeitura de Campo Grande em 2028. Outra hipótese é que Trad assuma o Senado caso Reinaldo deixe o mandato para concorrer ao governo do Estado em 2030.

Oficialmente, nada confirmado.

Carona

O transporte dos universitários em Nova Alvorada do Sul entrou na rota da Câmara Municipal. Foram coletadas as assinaturas necessárias para instaurar CPI que vai investigar o convênio entre a prefeitura, a associação dos estudantes e a empresa responsável pelo serviço.

A comissão promete colocar o contrato no banco dos réus. Agora, resta saber se a investigação chegará ao destino ou ficará parada no acostamento da política.

Expectativa

Para o Dia dos Pais, o comércio prevê aumento nas vendas este ano. Pesquisa da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande aponta que 76% dos empresários esperam faturar mais do que no ano passado.

A maior parte projeta crescimento de até 20%, enquanto apenas 6,6% preveem queda.

Aniversariantes

SÁBADO (8)

Sônia da Cunha Urt
Roberto Perez Filho
Eunice de Macedo Marques Dal Lago Rodrigues
Celso Ivanoe Salina
Lygia Martins Lugo
Fabiana Casavechia Grando
Mario Yasujiro Higa
Sebastião Correa da Luz
Geraldo Raimundo
Luiz Araújo Teixeira
Marcia Atanasio Fontoura Davalos
Luís Ângelo Scuarcialupi
Sidnei Antônio Arioza
Miguel Vieira da Silva
Aparecida Pedraza dos Santos
Débora Carvalho Queiroz
Placedes Sanches Silva
Rejane Terezinha Pereira Machado
Samuel Leite de Oliveira
Nayara Naulin
Claudemiro Marjotto
Felipe Ricchetti Fernandes Vitória
Maria Auxiliadora Cestari Baruki Neves
Ana Mirian Balaniuc Vilela
Milton Mori
Maria Inêz Corrêa da Costa
Eduardo Augusto Fontoura de Freitas Raslan
Dr. Ariel Farias da Silva
Josephina Abussafi Salomão
Lucas Silva Fernandes
Vaneide Vieira Barros
Valeska Vendramin Guimarães Vilela
Valdecir Catanho da Silva
Cláudio Watanabe Yamazaki
Murilo Tebet Thomé
Eduardo José da Costa
Bernardo Jansen Filho
Jair Bispo da Silva
Odete Guimarães Gonçalves
Marly Loubet da Rosa
Rogério Fernandes Reinalde
Luiz Pinto Tinoco
Elina Kamiya Malheiros
Silvia Helena Bitencourt
Hélio Peixoto do Espírito Santo
Frank George de Lima Corpa
Dra. Rejane da Costa Lessa
Heitor Torraca de Almeida
Fernando Otávio Ramos da Câmara
Tiago Wogston Coelho
Geovana Almeida Harada
Neli Tacla Saad
Dra. Dagma Paulino dos Reis
Carlos Eduardo Rigon Andrighetto
Elizeu Fernandes Bazanela
Ricardo Martins Pereira
Tereza da Costa Rosa
Miriam de Arruda
Sônia Maria Matos Leite
Edson Santos Rondon
Ivo de Goes Peixoto
Maria Cristina Pereira
Lúcia Helena Gomes
Teruo Tamai
Roberto Carlos Ferreira
Vivianne Fonseca
Liliam Cabral Mendonça
Mariza Ritz Moreira
Celanira Loubet Netto
Giullianna Santos Lima
Dra. Marien Alle Escandar
Antonio Bosco Bertoni
Silvia Sueko Makiyama
José de Alencar Santelli
Simone Yumi Endo
Jairo Morettini
Luiz Mário Pereira Rondon
Tiago Luppi Piva
Patricia Taques Rabacov Alonso Costa
Renata Faria de Souza

DOMINGO (9)

Luzia Gonçalves Kuntzel
Anailza Xavier Bento
Helita Barbosa Serejo Lemos Fontão
Zilda Vieira de Souza Hecht
Aldemir Almeida
Gustavo José Remião Maciel
João Moreira dos Santos
Maristela Santos Pereira
Dr. Adalto Marques da Costa Felix
Andreia Priscila Mateus
Karoline Silva Penteado
Dr. João Siufi Neto
Senise Freire Chacha
Gabriel Maciel de Souza
Higor Maciel de Souza
Glauber Xavier Mieres
Dagmar Cartezani Lopes
Jair Defende
Itamar Maciel de Rezende
Carmen Juliana Ascenço Araújo
Karlos César Fernandes
Luiz Henrique Molina Soares
Ernesto Antonio Figueiró Filho
Maristela Pereira da Rosa
Dra. Edna Yoshiko Ide Kohatsu
Carolina Maria Freire de Barros
Aline Cristina Silva Martins
Marcolina Ferreira dos Santos
Daniela Alves Chacha
Elmo Assis Corrêa
Walmir Gabriel Ortega
Mauro Polizer
Márcia Helena Santos Pereira
Olavo Castro Lemos
Edna Miranda de Amorim
Gustavo Bruneta dos Santos
Valdir Sader Gasparotto
Dalila Araujo Garcia
Emilio Cruz Fontanilhas
Dilso Sperafico
Limirio Taveira de Rezende
Nilo Curty Bon
Marinice Nunes Pontes
Valdemar Pimenta

Colaborou Tatyane Gameiro 
José Amâncio de Sousa Filho
Edes Ribeiro
Maria de Fátima Valadares
Dr. Luís Felipe Antunes Ribeiro
Márcia Lopes da Silva
João Nelci Lukenczuk
Maria Esther Espíndola
Francisco Rafael Militão Moraes
Dra. Maria Rita Barbato Meneghelli
Dra. Elza Rutter Albuquerque Marks
Marcos Roberto Cação
Márcio Bertin
Cláudio Alberto Andrino
Maria Dolores Zardim
Aldione Garcia de Oliveira
Gabriel Ávila
Lourdes Grillo Carvalho
Fátima Martins Cantero
Marlei Fátima Lara
Kátia de Brito Lopes
Antônio Lopes Leal
Ivan Jonair Farah
Eduardo Espíndola Braud Martins
Isabel Doering Muxfeldt
Alain Charles Edouard Moreau
Celia Mendes Mourão
Daniel Peroza Olegário
Hirone Sakae Damno
Glaucia Regina Piteri
Gustavo Estadulho Lucarelli
Gesianne de Cassia Damasceno Pereira

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