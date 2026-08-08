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Gastronomia

Chef Paulo Machado participa do maior circuito de experiências gastronômicas do Brasil

Cozinheiro sul-mato-grossense participa do maior circuito de experiências gastronômicas do Brasil e planeja livro com receitas da Rota Bioceânica; veja um dos pratos em destaque

Mariana Piell

Mariana Piell

08/08/2026 - 08h00
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Mato Grosso do Sul receberá na próxima semana, nos dias 13, 14 e 15, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, o evento gastronômico Mesa Ao Vivo, o maior circuito de experiências gastronômicas do Brasil e que vai integrar chefs renomados de todo o País e profissionais da cozinha sul-mato-grossense para mostrar a riqueza dos ingredientes e das tradições da região.

Representando o Estado, o chef Paulo Machado, que trabalha com a gastronomia sul-mato-grossense há 18 anos, vai ministrar uma aula-show no dia 15, a partir das 11h, em parceria com a cozinheira de tradição e artesã Albertina Terena.

Durante a aula, será apresentado o lambreado, considerado pelo chef como um dos pratos símbolos da cozinha de fronteira.

“Ele traduz, de forma muito clara, a relação histórica entre Brasil e Paraguai, unindo a tradição da carne bovina sul-mato-grossense com influências paraguaias na técnica e no modo de preparo”, resume o chef.

“O lambreado nasceu desse encontro de culturas tão característico da nossa região. Ele representa as famílias, as festas populares, as cozinhas do interior e essa convivência cotidiana entre os dois países, em que os sabores atravessam fronteiras naturalmente”, completa.

Além de ensinar o preparo, Paulo Machado sempre faz questão de, em todas as suas apresentações, contextualizar a história de cada prato, mostrando como a gastronomia ajuda a preservar tradições e contar a história de um povo.

Sobre a culinária de Mato Grosso do Sul, o chef afirma que é resultado do encontro entre as culturas indígena, pantaneira e de fronteira e menciona o Corredor Bioceânico, previsto para entrar em funcionamento a partir do próximo ano, o que deve intensificar a “vocação fronteiriça” do Estado.

“O Corredor Bioceânico é muito mais do que uma rota logística, representa um grande corredor de integração cultural entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, aproximando povos, tradições e gastronomias.

Historicamente, as grandes rotas comerciais sempre foram também rotas de circulação de ingredientes, técnicas de cozinha e culturas alimentares”, explica.

JANTAR MAGNO

Também no dia 15, a partir das 20h, no Hotel Slaviero Prime Campo Grande, Paulo Machado participará do Jantar Magno Origens 67, com nomes de destaque da gastronomia local e nacional. Na ocasião, o chef apresentará o vori-vori de pato, uma releitura contemporânea de um dos pratos mais emblemáticos do Paraguai.

“O vori-vori sempre fez parte das minhas lembranças de infância, das viagens para Ponta Porã e das refeições compartilhadas com amigos em Assunção”, comenta o cozinheiro.

A versão que será apresentada mantém a essência do prato, mas traz ingredientes e técnicas que dialogam com a cozinha pantaneira e com a gastronomia contemporânea, sendo servido com gema curada e pato defumado.

MESA AO VIVO

O evento Mesa Ao Vivo Mato Grosso do Sul terá entrada gratuita e uma programação voltada para quem gosta de cozinhar, aprender e conhecer mais sobre a gastronomia de Mato Grosso do Sul, com o tema “Sabores do Mato Grosso do Sul: uma cozinha que nasce do Pantanal, das fronteiras e da biodiversidade”. 

As inscrições são realizadas pelo site: https://www.prazeresdamesa.com.br/mesa-mato-grosso-do-sul, onde também podem ser adquiridos os convites para o Jantar Magno.

NOVO LIVRO

Paulo Machado prepara ainda para este ano o lançamento de seu novo livro de receitas, “Rota Gastronômica Pantaneira – Edição Águas”, um projeto que reúne anos de pesquisa sobre a gastronomia de Mato Grosso do Sul e a relação da nossa cozinha com os rios, o Pantanal e as comunidades que vivem nesse território.

O livro vai reunir dezenas de receitas, relatos de viagem, curiosidades, personagens e ingredientes que fazem parte da construção da cozinha pantaneira.

“É um convite para conhecer Mato Grosso do Sul por meio da gastronomia, mostrando que cada prato carrega um pedaço da nossa história, da nossa biodiversidade e da nossa cultura”, resume o chef.

Machado explica que muito mais do que ensinar receitas, quer contar a história de pratos que representam a identidade da nossa fronteira e a riqueza cultural do povo de Mato Grosso do Sul.

“Estou muito animado com esse lançamento e tenho certeza de que será uma obra importante para valorizar ainda mais a gastronomia pantaneira e inspirar novas gerações a conhecerem e preservarem esse patrimônio”, finaliza.

O projeto foi desenvolvido com apoio do Fundo de Investimentos Culturais (FIC), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Apesquisa teve apoio da Fundtur MS e do Sebrae.

Uma das receitas presentes no livro é o lambreado. Confira a receita acima.

LAMBREADO DE CARNE

Por chef Paulo Machado

O lambreado é uma das receitas mais tradicionais de Porto Murtinho, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Simples, saboroso e cheio de memória afetiva, consiste em um bife envolto por uma massa leve e frito lentamente até ficar dourado por fora e extremamente suculento por dentro.

O chef Paulo Machado gosta de servir a iguaria com um vinagrete fresco de cebola e tomate. O lambreado é um prato muito tradicional das pescarias e das viagens pelo interior do Estado, carregado de histórias e memórias afetivas. “Não dá para ir para Porto Murtinho ou para fronteira e não provar um lambreado”, comenta o chef.

Lambreado de Carne - Foto: Elis Regina

Ingredientes:

Para a carne

  • 6 bifes de contrafilé, fraldinha ou coxão mole;
  • Suco de 1 limão;
  • 3 dentes de alho amassados;
  • Sal a gosto;
  • Pimenta-do-reino a gosto;
  • Cominho a gosto.

Para a massa

  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
  • 3 ovos;
  • 1 pitada de sal;
  • Água morna (o suficiente para dar o ponto).

Para fritar

  • Óleo vegetal.

Modo de Preparo:

> Tempere os bifes com limão, alho, sal, pimenta-do-reino e cominho. Misture bem e deixe descansar por cerca de 20 minutos a 30 minutos para absorver os sabores;

> Em uma tigela, misture a farinha de trigo, os ovos e o sal. Acrescente a água morna aos poucos, mexendo sempre, até obter uma massa lisa e fluida, semelhante à de panqueca;

> Aqueça o óleo em fogo médio. O segredo do lambreado é não deixar o óleo excessivamente quente: a massa precisa cozinhar lentamente para ficar dourada e macia, sem queimar;

> Passe cada bife rapidamente pela massa, cobrindo toda a superfície, e leve imediatamente para fritar. Doure dos dois lados até que a massa esteja crocante e a carne cozida no ponto desejado;

> Escorra sobre papel-toalha e sirva imediatamente.

AGENDA CULTURAL

Fim de semana reúne literatura, muito teatro e mais

De grandes espetáculos a programação gratuita, agenda reúne opções para todas as idades, com destaque para "A Última Sessão de Freud", "Vital O Musical dos Paralamas", "Três Vírgula Quatro Graus na Escala Richter" e a Parada Nerd

07/08/2026 08h10

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Peça imagina um encontro entre Sigmund Freud e C. S. Lewis para discutir fé, ciência, razão e os dilemas da existência

Peça imagina um encontro entre Sigmund Freud e C. S. Lewis para discutir fé, ciência, razão e os dilemas da existência João Caldas

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A agenda cultural de Campo Grande promete um fim de semana movimentado, com opções para todos os gostos e idades. A programação reúne lançamentos literários, espetáculos teatrais premiados, teatro musical, eventos de cultura geek, atrações infantis, festas e atividades gratuitas espalhadas por diferentes regiões da Capital.

Entre os destaques estão o lançamento do novo livro do escritor Henrique Pimenta, a passagem do musical “Vital – O Musical dos Paralamas”, a temporada de “A Última Sessão de Freud”, o retorno do Teatro no Bosque e a programação do evento Parada Nerd Pocket.

Confira a seguir as principais atividades do fim de semana.

LITERATURA

A programação do fim de semana começa hoje, às 18h, na Hámor Livraria, com o lançamento de “Atirei Uma Pedrinha na Lagoa Mansidão”, novo livro de contos do escritor Henrique Pimenta, publicado pela editora Mondrongo.

A obra encerra a chamada “trilogia do horror urbano”, em que o autor utiliza humor e ironia para retratar personagens inspirados no cotidiano de Mato Grosso do Sul. O lançamento será mediado pelos escritores Isloany Machado e Flavio Rocha.

Radicado em Campo Grande desde 1995, Henrique Pimenta chega ao sexto livro publicado. Entre seus trabalhos mais conhecidos está “Ele Adora a Desgraça Azul”, vencedor dos prêmios Guavira de Literatura e Leia.

TEATRO

Entre hoje e domingo, o Teatro Glauce Rocha recebe “A Última Sessão de Freud”, espetáculo estrelado por Odilon Wagner e Marcello Airoldi.

Inspirada no texto de Mark St. Germain, a peça imagina um encontro entre Sigmund Freud e C. S. Lewis para discutir fé, ciência, razão e os dilemas da existência. Após a estreia de hoje haverá um debate gratuito com os atores e especialistas em psicologia e psicanálise. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

Também seguem hoje as apresentações de “Três Vírgula Quatro Graus na Escala Richter”, montagem da Cia. Ofit que retorna aos palcos do Sesc Teatro Prosa discutindo relações familiares, silêncios e afetos.

O espetáculo integra as comemorações pelos 20 anos da companhia. A entrada é gratuita mediante a retirada de ingressos pelo Sympla.

O Sesc Teatro Prosa também recebe, amanhã, às 16h, o espetáculo “Gran Finalle”, da Cia. Pisando Alto.

A montagem mistura humor, palhaçaria e técnicas circenses para contar a história de um casal de idosos que revive memórias do universo do circo.

A entrada é gratuita mediante a retirada de ingressos pelo Sympla.

TEATRO MUSICAL

Peça imagina um encontro entre Sigmund Freud e C. S. Lewis para discutir fé, ciência, razão e os dilemas da existênciaMUSICAL “Paralamas do Sucesso” - Montagem acompanha a trajetória de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone com apresentação de mais de 30 sucessos da banda
Foto: Divulgação

O premiado “Vital - O Musical dos Paralamas” desembarcou em Campo Grande para apresentações no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

A montagem acompanha a trajetória de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone com apresentação de mais de 30 sucessos da banda, como “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Alagados” e “Óculos”.

A estreia em solo sul-mato-grossense ocorreu na noite de ontem, mas ainda há uma sessão hoje às 20h. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

MÚSICA

Quem prefere música eletrônica pode aproveitar a nova edição da LOVE, festa que acontece amanhã, das 16h à meia-noite, no Parque Laucídio Coelho.

A programação reúne os DJs Diogo Bacchi, Cegonha, Nathalia Albuquerque e Tommy Menegazo em uma proposta que combina house music, pôr do sol e experiências ao ar livre.

Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

CULTURA GEEK

Peça imagina um encontro entre Sigmund Freud e C. S. Lewis para discutir fé, ciência, razão e os dilemas da existênciaGEEK Parada Nerd - Evento reúne campeonatos de games, concurso de cosplay, oficinas, palestras, artistas independentes e atrações
Foto: Leiliane Assis

A Feira Central recebe até domingo o evento Parada Nerd Pocket, com entrada gratuita.

O evento reúne campeonatos de games, concurso de cosplay, oficinas, palestras, artistas independentes e atrações voltadas ao universo geek.

Entre os destaques estão os dubladores Bruno Sangregório e Luana Stteger, que participam de bate-papo e sessão de autógrafos amanhã.

Também fazem parte da programação campeonatos de Tekken 8, Street Fighter 6, Fatal Fury: City of the Wolves e, pela primeira vez, um torneio oficial de Beyblade X.

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

O Shopping Bosque dos Ipês retoma neste domingo o projeto Teatro no Bosque, oferecendo apresentações teatrais e oficinas artísticas gratuitas.

A estreia será com o espetáculo “Canta e Conta: Histórias Divertidas de Animais”, seguido de oficina de desenho ministrada por Rafael Mareco.

As atividades são gratuitas, mas exigem inscrição antecipada pelo Sympla.

SHOPPING

O Shopping Campo Grande preparou uma programação especial para o fim de semana, reunindo atrações para todas as idades.

Entre elas estão os últimos dias da experiência temática de Ladybug e Cat Noir, os parques Yupp Play e Yupp Experience, o Festival Japão-Coreia e a programação do Cinemark, oferecendo opções para famílias que desejam celebrar o Dia dos Pais juntas.

Despedida

Morre Luis Pedro Scalise, artista e arquiteto que transformou a paisagem cultural do Estado

Referência nas artes plásticas, na arquitetura e no design, profissional deixa um legado de mais de 35 anos marcado por obras icônicas, criatividade e uma identidade visual que se tornou símbolo da cena cultural sul-mato-grossense

07/08/2026 08h00

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Reprodução

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Morreu na tarde de ontem, aos 58 anos, em Campo Grande, o arquiteto, artista plástico, designer e cenógrafo Luis Pedro Scalise, um dos principais nomes da produção artística e arquitetônica de Mato Grosso do Sul.

Dono de uma trajetória de mais de três décadas, ele construiu uma carreira que ultrapassou as fronteiras entre arte, arquitetura e comunicação, deixando sua assinatura em espaços emblemáticos da Capital e em projetos realizados no Brasil e no exterior.

Scalise estava internado em estado grave na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Unimed, em Campo Grande. Nos últimos dias, familiares haviam informado que ele apresentava boa resposta ao tratamento e pediram orações por sua recuperação. A causa da internação não foi divulgada.

Ao longo de mais de 35 anos de atuação, consolidou um estilo próprio, caracterizado pelo uso intenso das cores, pela cenografia, pelo diálogo entre diferentes linguagens e pela valorização da identidade como elemento central da criação.

Seu trabalho transitou por artes plásticas, arquitetura, urbanismo, design de interiores, cenografia e comunicação visual, tornando-o uma das figuras mais reconhecidas da produção cultural sul-mato-grossense.

VOCAÇÃO

Natural de Florianópolis (SC), Luis Pedro Scalise encontrou em Mato Grosso do Sul o lugar onde desenvolveu praticamente toda a sua carreira. A relação com a arte começou muito cedo.

Autodidata, pintou seu primeiro quadro aos 3 anos de idade e, ainda criança, passou a frequentar o ateliê da artista plástica Inês Corrêa da Costa, que havia sido discípula de Candido Portinari.

O talento precoce logo chamou atenção. Em 1980, tornou-se o mais jovem integrante da associação de artistas plásticos de Mato Grosso do Sul, iniciando uma trajetória que o levaria a participar de inúmeras exposições individuais e coletivas ao longo das décadas seguintes.

As experiências vividas em diferentes estados brasileiros e, posteriormente, em diversos países ampliaram seu repertório estético e ajudaram a construir uma linguagem artística facilmente reconhecida.

Em suas telas, as cores vibrantes e os elementos lúdicos conviviam com referências arquitetônicas, culturais e afetivas, compondo um universo visual muito particular.

MÚLTIPLAS ARTES

A criatividade presente nas telas encontrou continuidade na arquitetura. Em 1990, Scalise se formou em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro de Ensino Superior de Campo Grande (Cesup), atual Uniderp.

A partir daí, passou a desenvolver projetos que chamaram atenção pela originalidade e a capacidade de transformar espaços em experiências sensoriais.

Seu trabalho alcançou projeção internacional. Atuou em países como Emirados Árabes Unidos, incluindo Dubai e Abu Dhabi, Catar e Jordânia. Também viveu temporadas na Itália, na França e nos Estados Unidos, experiências que influenciaram diretamente sua produção artística e arquitetônica.

Durante a carreira, figurou entre os 100 arquitetos mais atuantes do Brasil e consolidou seu nome em diferentes segmentos da arquitetura, especialmente na criação de bares, restaurantes, espaços temáticos e projetos comerciais.

PROJETOS MARCANTES

Grande parte da memória afetiva da vida noturna de Campo Grande passa pelas mãos de Luis Pedro Scalise.

Entre seus projetos mais emblemáticos está o Pele Vermelha, inaugurado em 2002. Considerado pelo próprio arquiteto uma de suas obras mais importantes, o espaço rompeu padrões ao reunir uma floresta cenográfica, esculturas, elementos cênicos e até a carcaça de um avião suspensa na decoração.

Scalise costumava destacar que o Pele Vermelha foi o primeiro bar da Capital concebido desde o terreno exclusivamente para funcionar como casa noturna, em um período em que praticamente todos os estabelecimentos do gênero funcionavam em residências adaptadas.

Outra criação marcante foi o Grous Bar, no Jardim dos Estados, cuja estrutura remetia a um grande ninho, conceito que se tornou um dos diferenciais do projeto arquitetônico.

Também levam sua assinatura estabelecimentos como Valley, Valley Pub e Valley Tai, além de diversos bares e restaurantes em Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e cidades do interior paulista.

Sua atuação ajudou a consolidar uma nova forma de pensar a arquitetura comercial, unindo funcionalidade, cenografia e narrativa visual.

Outro projeto que entrou definitivamente para a memória da população foi a Casa do Papai Noel.

Criada no fim da década de 1990 em sua própria residência, no Jardim dos Estados, a decoração natalina se transformou rapidamente em uma das principais atrações de fim de ano da Capital.

Inspirada na arquitetura germânica, a casa recebia milhares de visitantes a cada edição. Em 2005, segundo números divulgados pelo próprio arquiteto, mais de 148 mil pessoas passaram pelo espaço, que chegou a reunir 48 ambientes cenográficos cuidadosamente planejados.

Para muitas famílias campo-grandenses, visitar a Casa do Papai Noel se tornou tradição, reforçando o caráter afetivo presente em grande parte da obra de Scalise.

RECONHECIMENTO

A originalidade de seu trabalho também ganhou projeção nacional.

Em 2012, foi convidado pela Disney para criar um ambiente temático durante a Casa Cor São Paulo, por ocasião do lançamento do filme “Valente” no Brasil.

Inspirado na princesa Merida, o espaço de 58 metros quadrados reunia referências medievais, móveis exclusivos desenhados pelo arquiteto e até uma passagem secreta, evidenciando sua habilidade em unir arquitetura e narrativa.

No ano passado, quando completou 35 anos de carreira, recebeu uma homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU-MS) e do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Mato Grosso do Sul (IAB-MS), em reconhecimento à contribuição deixada para a arquitetura, a cenografia e o design.

Na ocasião, amigos, colegas e profissionais celebraram uma trajetória marcada pela inovação e a construção de uma identidade própria.

PARTICIPAÇÃO NO CORREIO DO ESTADO

Além das telas e dos projetos arquitetônicos, Luis Pedro Scalise também encontrou espaço para compartilhar sua sensibilidade com os leitores do Correio do Estado.

   Ilustrações feitas por Luis Pedro Scalise para a coluna artística Mãos que Falam, do Correio do Estado - Fotos: Reprodução 

Em julho de 2018, passou a assinar a coluna Mãos que Falam, publicada em formato impresso e, posteriormente, expandida para as redes sociais.

O projeto reunia desenhos, frases, música e recursos tecnológicos para transmitir mensagens de afeto, reflexão e esperança.

Segundo o artista contou ao Correio do Estado na época do lançamento, a iniciativa nasceu de maneira espontânea durante a Páscoa, quando decidiu enviar desenhos personalizados a amigos.

A repercussão positiva fez com que continuasse produzindo novas ilustrações, incorporando trilhas sonoras e animações em vídeo, inicialmente no Instagram e depois no YouTube.

Mãos que Falam sintetizava uma característica presente em toda sua obra: a capacidade de integrar diferentes linguagens em uma única experiência artística.

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