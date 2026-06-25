Não deixa de ser curioso, para não dizer outra coisa...Leia na coluna de hoje

Roberto Shinyashiki - escritor brasileiro
"A vida não é um quadro pronto, e sim uma obra de arte que se revela com uma nova pincelada a cada dia”.
FELPUDA
Não deixa de ser curioso, para não dizer outra coisa. Um motorista flagrado transportando “apenas” 613 quilos de cocaína conseguiu, em primeira instância, ser enquadrado na condição de beneficiário do chamado tráfico privilegiado. Mas o Ministério Público recorreu e entendeu que carregar mais de meia tonelada de droga para outro estado não combina exatamente com a figura da inocente “mula” do tráfico”. O benefício foi retirado e a pena recalculada. Afinal, há certas “encomendas” que simplesmente não cabem na bagagem da ingenuidade.
MAIS
A jovem Dally Ugla, da Aldeia Córrego do Meio, em Sidrolândia, entrou para a história ao conquistar o primeiro título do Beleza Originária 2026, realizado na Aldeia Brejão, na Terra Indígena Nioaque. A coroação destacou não apenas a beleza, mas também a representatividade, o conhecimento das tradições e o orgulho das raízes indígenas. O evento reuniu representantes de diversas aldeias da região em uma celebração da cultura, da identidade e do protagonismo dos povos originários. A programação incluiu apresentações culturais, manifestações tradicionais e uma feira gastronômica, fortalecendo a integração entre as comunidades.
O prefeito André Guimarães ressaltou que a iniciativa evidenciou a riqueza da cultura indígena e defendeu que o projeto continue crescendo para preservar as tradições e fortalecer a identidade dos povos originários. Idealizadora do evento, Claudilene Souza comemorou o sucesso da estreia, afirmando que o Beleza Originária nasceu do sonho de valorizar a história, a cultura e a beleza das origens indígenas. A primeira edição deixa como legado o incentivo ao orgulho das raízes e a valorização das novas gerações indígenas.
DESISTIU
Diziam que Freud explicava tudo. A política de Mato Grosso do Sul, porém, faria o pai da psicanálise pedir aposentadoria. Na direita, dois pré-candidatos ao Senado, de acordo com pesquisas, estariam “embolados”, mas justamente o que aparece correndo atrás da dupla dos “preferidos”, age como favorito absoluto. Já na esquerda, quem amarga posição distante nos levantamentos de preferência popular, segue tratando a eleição como mera formalidade. Convicção é uma coisa; matemática eleitoral é outra, ensina a política.
"DESILUDIDO"
E o roteiro fica ainda mais intrigante. Uma liderança que já brilhou, tipo top das galáxias, hoje parece esquecida tal qual pinguim de geladeira em gaveta de guarda-roupa velho. Para completar a “desilusão
de Freud”, três figuras que durante anos caminharam lado a lado, agora disputarão cargos por partidos diferentes. Se continuarem dividindo o mesmo eleitorado, podem terminar unidos apenas na fila dos derrotados. A conferir.
BARRA PESADA
A Justiça mandou um comerciante de Campo Grande pagar R$ 5 mil por danos morais a um entregador por aplicativo, que foi agredido com uma barra de ferro durante discussão. O capacete evitou tragédia maior. A tese de legítima defesa não convenceu o juiz, que considerou a reação desproporcional e incompatível com qualquer solução civilizada de conflito. O acordo anterior valia apenas pelo capacete danificado. A barra de ferro saiu cara e ainda rendeu condenação.
Aniversariantes
- Marinez Muller Cesco (Dedê Cesco),
- Tina Rodrigues Wunderlich,
- Lilian Ferro,
- Julie Abuhassan Gonçalves,
- Rosineide Cunha Lemos de Deus,
- Ademir Panucci,
- Cristiane Santana Farias,
- Florisbela de Souza,
- Irene Satsico Oshiro,
- João Batista Campagnani Ferreira,
- Dr. Luiz Carlos Takita,
- Marcos Antonio Momesso,
- Ayres José Cerioli,
- Dr. Estanislau Santos Ciasca,
- João Francisco,
- Ornei de Almeida,
- Telma Cristina Serrou Pimentel,
- Nauile de Barros,
- Juliane Maeda Guenka,
- Juarez Lemes de Souza,
- Renata Volpe,
- Loy Pael Nogueira,
- Carolina Medeiros Fabris,
- Dr. Giovanni Pires Viana,
- Dr. Ruy Luiz Falcão Novaes,
- Wolfram Enok Pessoa Sandes,
- Juliana Marcondes Rezende,
- Cleide de Moraes Deduch,
- Luzia Morel Lino,
- Ivone Ferreira Emídio e Silva,
- Erlenice Maria Peron Palhano,
- Nelsi Mota Holzschuh,
- Amanda Santos,
- José Robson Samara Rodrigues de Almeida,
- Dr. Renato Augusto Casemiro de Oliveira,
- Jercé Euzébio de Souza,
- Matheus Enzo Shiraishi,
- Aparecido dos Santos,
- Lauro Andrei Monteiro de Carvalho,
- Adriano Borges Toscano Júnior,
- Nair Fonseca Higa,
- Guilherme Duarte Jafar,
- Leila Andréa Schneider,
- Dr. Marcos Raymundo Marinho,
- Dr. Gustavo Passarelli Silva,
- Zuleide Paniago,
- Sílvia Mariani,
- Lúcia Maria Gonçalves de Resende,
- Francisca Silva Neves,
- Ivone Figliolino,
- Ana Clara Higa,
- Antonio Roberto Rogoski,
- Cleonice Moraes Freitas,
- Aparecida Maria Fortes,
- Marcela Tanaka,
- Jorge de Souza Mareco,
- Márcia Carvalho Lima,
- Dr. Amadeu Hugo Alessi,
- Alexandra Guimarães,
- Joana Joelma Duarte Amaral,
- Ana Aparecida Ribeiro de Barros,
- Célia Rosinei dos Santos Nunes de Souza,
- Lilian Carolina da Silva,
- Laura Patricia Daniel Palumbo Fernandes,
- Leila Maria Maciel Figueira
- Dra. Rosângela de Andrade Thomaz,
- Marília Porto Antunes,
- Nádia Maria Barbosa Prado,
- Willian Guttemberg Assis,
- Sebastião Felix da Silva,
- Layla Hellen Murad,
- Paulo Roberto Martins,
- Karine de Barros Preza,
- Osmar Silva e Luz,
- Vanessa Cardoso,
- Wellington Lander Borges,
- Celso Hideyuki Akamine,
- Edvandro Cesar Dorisbor,
- Bruna Viveiros Barros,
- Gabriel Simplicio,
- Carlos Augusto da Silva (Carlinhos do TRR),
- Elidio Antonio Ferreira,
- Carlos Alberto Benites dos Santos,
- Juliano Bueno Dias,
- Adalberto da Silva Ramos,
- Ilka de Souza Fernandes,
- Rosana Sanches Nakayama,
- Geisa Vidal Duarte Oguchi,
- Eliano Bottega Ebeling,
- Iris Mara Oliveira Gomes Orros,
- Ailene de Oliveira Figueiredo,
- Fabiana Keylla Schneider,
- Raquel Canzi Duialibi,
- Juliana Yuri Sakihama,
- Jefferson Goes Medina,
- Alexandre Cavalcanti Barbosa,
- Caetano Humberto Bruno,
- Juliano Henrique Cícero Dias,
- Silvino de Freitas Adrião,
- João Baptista Coelho Gomes,
- Estevan Daniel Leite,
- Ivete Roland Benitez,
- Márcio Barbosa da Silva,
- Elenice Aparecida Camargo,
- Benedita Gomes de Lucena,
- Célia Regina Gomes Aleixo.
Colaborou Tatyane Gameiro