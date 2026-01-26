Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

No Dia da Gula, saiba diferenciar o que é fome e o que é compulsão

Mais do que se fartar, cabe o alerta sobre hábitos alimentares e saber diferenciar fome, gula e compulsão alimentar; especialistas explicam o papel do alimento no organismo, chamando atenção, além da função nutritiva, para aspectos psicológicos

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

26/01/2026 - 10h00
Quem nunca comeu além da conta “só porque deu vontade”? Um doce depois de um dia estressante, um salgado fora de hora ou aquele belisco automático quando surge o tédio e a ansiedade ou como forma de recompensa para uma situação difícil.

Esses episódios pontuais são comuns e até podem ser inofensivos, se esporádicos. O alerta surge quando esse comportamento deixa de ser exceção.

É justamente essa reflexão que ganha mais sentido hoje, no Dia da Gula (26 de janeiro). A data não foi criada para incentivar exageros, mas para conscientizar sobre a relação entre emoções, comportamento alimentar e saúde, ajudando a diferenciar manifestações como fome física, gula, fome emocional e compulsão alimentar.

Em um cenário em que a obesidade avança no Brasil, com 31% da população adulta vivendo com a condição e 68% apresentando excesso de peso, segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2025, entender nossa relação com a comida se torna fundamental. Afinal, quando estamos diante da fome real, da gula ou de um transtorno alimentar?

A nutricionista Lucila Santinon afirma que a gula está ligada ao desejo intenso de comer, muitas vezes, sem relação com a fome real.

“E também tem motivação diferente da compulsão alimentar, que é um transtorno caracterizado por episódios recorrentes de ingestão de grandes quantidades de comida em um curto espaço de tempo mesmo sem fome, acompanhando a sensação de perda de controle e muitas vezes associados a fatores emocionais”, explica a especialista.

Ela comenta que a gula acontece quando a pessoa come ou bebe de forma exagerada, bem além do necessário, mas de maneira eventual.

“Exceder ao se deliciar com um prato de doce ou salgado é gula, mas, quando a situação se torna recorrente e deixa de ser um deleite, passando a ser uma fonte de sofrimento, é sinal de que necessita de ajuda profissional. Esse comportamento pode ser um gatilho para desenvolvimento de transtornos alimentares”, observa Lucila.

Fome emocional

Distinguir a fome fisiológica da gula e da compulsão alimentar nem sempre é simples. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a fome é um sinal fisiológico do corpo que indica a necessidade de alimento para obtenção de energia e nutrientes, podendo se manifestar por sintomas como fraqueza, dores abdominais ou queda de concentração.

Segundo a nutricionista Ana Beatriz Guiesser, nem toda fome está ligada a uma necessidade biológica.

“A fome emocional, por exemplo, nos leva a buscar alimentos mais calóricos, como doces e frituras, funcionando como um mecanismo de recompensa para o cérebro. Em momentos de tristeza, estresse ou ansiedade, é comum recorrer a esses alimentos”, afirma Ana Beatriz.

A fome emocional, quando o alimento passa a cumprir uma função de conforto, posiciona-se, segundo especialistas, entre a gula frequente e a compulsão alimentar.

Do ponto de vista fisiológico, esse comportamento envolve alterações hormonais importantes que podem levar a episódios de gula e servirem como gatilho para a compulsão alimentar, que, segundo dados da OMS, afeta cerca de 4,7% da população brasileira.

A compulsão alimentar costuma surgir em momentos de exaustão emocional, estresse e ansiedade, quando o cérebro passa a buscar alívio imediato em alimentos altamente palatáveis, como doces e gorduras.

Outro mecanismo envolvido é a dopamina, neurotransmissor ligado à recompensa.

“Ela é liberada em maior quantidade durante experiências agradáveis, como comer uma das suas comidas prediletas. Essa comida gera um conforto que aumenta subitamente a dopamina no organismo, e sempre queremos repetir essa experiência, principalmente quando sentimos algum tipo de mal-estar”, acrescenta a nutricionista Lucila Santinon.

Fome social

Outro tipo frequente é a fome social, influenciada pelo ambiente. “Em festas, encontros com amigos ou reuniões, muitas vezes comemos por impulso, mesmo sem fome, o que pode levar aos excessos. O primeiro passo para mudar esse padrão é reconhecer os diferentes tipos de fome e observar o próprio comportamento”, orienta Ana Beatriz Guiesser.

Uma estratégia importante é priorizar alimentos nutricionalmente mais completos, o que contribui para maior saciedade e redução do consumo exagerado. A regra de ouro é optar por alimentos naturais ou minimamente processados.

Vale lembrar que, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, a alimentação vai além da ingestão de nutrientes: envolve a forma de preparo, a combinação dos alimentos, o modo de comer e também aspectos culturais e sociais, todos determinantes para a saúde e o bem-estar.

Como diferenciar? 

Para diferenciar a gula da compulsão alimentar, é importante observar a frequência e a intensidade dos episódios. Comer uma sobremesa e repetir ocasionalmente, mesmo após estar saciado, pode ser caracterizado como um episódio de gula, um comportamento impulsivo associado ao prazer, sem definição clínica formal.

Já a compulsão alimentar envolve o consumo de grandes quantidades de comida em um curto período de tempo, geralmente acompanhado de sensação de perda de controle e impactos físicos e emocionais.

O médico José Afonso Sallet, especialista em obesidade e doenças metabólicas, destaca que esses casos exigem acompanhamento especializado.

Saiba

"De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 4,7% dos brasileiros sofrem de compulsão alimentar, quase o dobro da média global, que é de 2,6%.

Estratégias simples e acessíveis podem interromper o ciclo automático entre emoção e alimento, tais como a prática de exercícios de respiração consciente, que ajuda a reduzir a ativação do estresse, além de manter uma rotina alimentar equilibrada, evitando longos períodos em jejum e dietas extremamente restritivas".

“Na obesidade grave [grau 3], cerca de 30% dos pacientes apresentam transtorno de compulsão alimentar. O acompanhamento psicológico e psiquiátrico é indispensável para o diagnóstico correto, a definição do tratamento, a prescrição de medicamentos, quando necessário, e a condução da psicoterapia”, afirma.

Sallet reforça ainda que o suporte de uma equipe multiprofissional é essencial para mudanças efetivas e duradouras.

“O trabalho integrado entre médicos, nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas e profissionais de atividade física é fundamental, não apenas para a perda de peso, mas, principalmente, para a manutenção dos resultados no longo prazo”, diz o médico.

 

FOLIA

Confira a programação completa do Carnaval de Corumbá 2026

Programação inclui concurso de fantasias/marchinhas, shows, desfiles, frevo, bloquinhos, cordões e enterros dos ossos

25/01/2026 14h30

Carnaval de Corumbá promete atrair mais de 104 mil pessoas em 2026 - Foto: Renê Marcio Carneiro/Arquivo PMC

Carnaval de Corumbá promete atrair mais de 104 mil pessoas em 2026 - Foto: Renê Marcio Carneiro/Arquivo PMC

Carnaval de Corumbá, maior festa popular de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste, está chegando. A época é uma das mais esperadas do ano para corumbaenses e turistas.

Faltam apenas 22 dias para os dias de folia, bloquinhos, cordões, glitter, axé, samba, fantasia e marchinhas.

A festa é conhecida a nível nacional e gera resultados positivos para o município: gira a economia; agita bares e restaurantes; aquece o comércio; lota hotéis; estimula o turismo; gera empregos; impulsiona lojas e serviços e movimenta a economia.

De acordo com a assessoria de imprensa do município, o evento promete atrair 104 mil pessoas em quatro dias de festa, entre 14 e 17 de fevereiro de 2026. Com isso, 26 mil pessoas são esperadas diariamente.

Mas, vale ressaltar que as festas pré-Carnaval estarão a todo vapor a partir de 11 de fevereiro. Na edição de 2026, haverá concurso de fantasias/marchinhas, shows, desfiles, frevo, bloquinhos, cordões e enterros dos ossos.

O Carnaval de Corumbá foi lançado às 18 horas desta sexta-feira (23), no Jardim da Independência, na Capital do Pantanal. Durante o evento, foi apresentada a programação oficial para o ano de 2026. Confira:

Carnaval de Corumbá promete atrair mais de 104 mil pessoas em 2026 - Foto: Renê Marcio Carneiro/Arquivo PMC
Carnaval de Corumbá promete atrair mais de 104 mil pessoas em 2026 - Foto: Renê Marcio Carneiro/Arquivo PMC
Carnaval de Corumbá promete atrair mais de 104 mil pessoas em 2026 - Foto: Renê Marcio Carneiro/Arquivo PMC

CARNAVAL 2025

Dados do Observatório de Turismo do Pantanal apontam que, em 2025, a festa movimentou R$ 14,78 milhões, atraiu 7.520 turistas, registrou taxa média de ocupação hoteleira de 75% e gerou aproximadamente 600 empregos temporários diretos.

Durante esse período, os turistas gastaram aproximadamente R$ 8,91 milhões, enquanto os moradores desembolsaram cerca de R$ 4,44 milhões durante o período.

Já a praça de alimentação e os ambulantes concentraram fluxo financeiro de R$ 1,03 milhão.

Os números mostraram que 54% dos visitantes eram de Mato Grosso do Sul - especialmente Campo Grande - e 18% eram estrangeiros, principalmente da Bolívia.

Na avaliação dos turistas, 68% classificaram o Carnaval 2025 como bom e 24% como ótimo.

O investimento da Prefeitura de Corumbá no Carnaval 2025 foi de R$ 6 milhões. O relatório estimou retorno financeiro de R$ 8,78 milhões sobre os recursos públicos aplicados.

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), anunciou o aporte financeiro de R$ 2,5 milhões para o Carnaval de Corumbá e Campo Grande em 2026, sendo que o montante é de R$ 900 mil para a cidade pantaneira.

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 26 de janeiro e 01 de fevereiro. Desejo realizados e amor.

Sob a regência do Ás de Copas, os seus desejos encontram caminho para se realizar. O amor transborda, a alegria se expande e a alma se sente plena. O Universo estende uma taça repleta de bênçãos emocionais. Um brinde a isso!

25/01/2026 12h30

A energia do Tarô da semana entre 26 de janeiro e 01 de fevereiro. Desejo realizados e amor.

A energia do Tarô da semana entre 26 de janeiro e 01 de fevereiro. Desejo realizados e amor. Foto: Divulgação

Pode ficar feliz. Fomos brindados com o Ás de Copas como carta regente. Esse arcano fala de amor, renovação e renascimento, e nos lembra que o amor nos envolve por inteiro! “O único transformador, o único alquimista que muda tudo em ouro, é o amor. O único antídoto contra a morte, a idade, a vida vulgar, é o amor.” (Anaïs Nin)

Sua taça tem parecido seca ou vazia? Você aprendeu que o “amor verdadeiro” só existe depois de encontrar a pessoa certa, e isso acabou limitando sua percepção da real imensidão do amor?

Na ilustração da carta, uma pomba celestial desce do carregando uma hóstia para dentro da taça. Em inúmeras tradições, a pomba está associada ao amor e ao plano espiritual. Para os gregos antigos, era símbolo de Afrodite, a deusa do Amor e da Beleza.

Para os cristãos, representa o mensageiro divino, o Espírito Santo. A pomba simboliza o domínio do espiritual e do sobrenatural. Uma mão angelical oferece uma grande taça transbordando de amor divino, que se derrama em um lago de flores de lótus — símbolos de iluminação. O amor ilumina: ele literalmente alivia nossos fardos de dentro para fora.

A letra “W” na taça pode representar o Oeste, a direção associada ao elemento Água e ao pôr do sol. Isso nos lembra que todo final doloroso é sempre seguido por um novo começo cheio de alegria.

A pomba carrega a cruz de braços iguais, símbolo das quatro direções cardeais: Norte, Sul, Leste e Oeste. Ela nos recorda que o amor está em toda parte — em todas as culturas, países e lugares que possamos imaginar.

Essa cruz conecta a pomba à energia da Sacerdotisa. Ao mesmo tempo, forma um “X”: desde a infância sabemos que “X marca o lugar do tesouro”. Aqui, o tesouro é o seu centro, o seu espírito, a sua essência única. Uma taça divina de amor incondicional está sempre sendo oferecida a você, mesmo quando os desafios parecem grandes demais para que isso seja percebido.

Lembre-se: todos os ases no Tarô simbolizam novos começos.

No caso do Ás de Copas, ele surge para encorajá-lo a renovar o amor por si mesmo e por suas experiências. Se você anda insatisfeito com as circunstâncias atuais, talvez seja porque se afastou da ideia de que o amor é a resposta. É hora de se abrir novamente para ele. Você merece!

Temporada de Aquário

Chegamos à temporada de Aquário! Ela nos convida a imaginar novas possibilidades — não apenas para nós mesmos, mas para a forma como vivemos, nos conectamos e participamos do mundo. É um período que amplia o olhar. Traz à tona padrões que vinham atuando silenciosamente nos bastidores e nos provoca a enxergá-los com olhos renovados.

A energia de Aquário não exige ação imediata. Antes de tudo, ela cria espaço para a consciência. Quando a perspectiva muda, o comportamento se transforma naturalmente. Por isso, essa temporada costuma ser marcada por intensa atividade mental, reflexões profundas e uma sensação de ruptura sutil, mas profundamente positiva.

Aquário e Às de Copas: o despertar

O Às de Copas, carta regente da semana, fala de inícios emocionais, abertura do coração, surgimento de um novo fluxo afetivo ou espiritual. Já Aquário opera no plano da consciência, da visão ampliada e da renovação coletiva. O ponto de encontro entre eles está justamente no despertar.

Enquanto Aquário muda a forma como pensamos e percebemos o mundo, o Às de Copas traduz essa mudança para o campo do sentir. É como se a nova perspectiva aquariana abrisse espaço interno para que novos sentimentos possam existir — emoções mais livres, menos condicionadas, menos presas a padrões antigos.

O Ás de Copas mostra que você está sendo chamado a abrir seu coração para novos relacionamentos, oportunidades e amor-próprio. Deixe o coração guiar seus passos: algo bonito está prestes a começar.

O Ás de Copas também simboliza o início de um novo vínculo — seja uma amizade que nasce, um laço familiar que se renova ou um romance em pleno florescimento.

Há entusiasmo, leveza, aquele friozinho bom no coração. Surge a gratidão por encontrar alguém com quem é possível compartilhar uma conexão verdadeira e especial. Você sentirá que “ganhou” — e é aquele tipo de conquista que não cabe no peito, transborda e se transforma em alegria.

Permita-se abrir para dar e receber amor incondicional e observe como o afeto passa a fluir de forma natural quando você se coloca nesse estado emocional. A água presente na carta representa o movimento dos sentimentos; por isso, o Ás de Copas indica que a energia criada entre vocês reacende o entusiasmo pela vida e por quem você é.

Esta carta também costuma aparecer quando você está especialmente aberto à expressão criativa, sobretudo quando permite que suas emoções se revelem por meio do que faz. Pode surgir o impulso de iniciar um novo projeto, fazer um curso de arte ou até se expressar por meio do corpo e do movimento.

Amor & Relacionamentos

Como você já pode imaginar, em relação ao amor, o Ás de Copas é um ótimo presságio, pois representa o início de novos relacionamentos ou romances. Este é um excelente momento para conhecer pessoas novas. O Ás de Copas simboliza o começo de uma relação quando tudo é novo, leve e empolgante.

Se você já está em um relacionamento, essa carta indica uma oportunidade de renovação: deixar mágoas do passado para trás e abrir o coração um para o outro, trazendo mais alegria, harmonia e satisfação. O Ás de Copas também pode sinalizar celebrações próximas, como chás de bebê, noivados ou casamentos. Além disso, é uma carta associada à gravidez e à fertilidade.

Dinheiro & Carreira

No contexto profissional, se você está em busca de trabalho, o Ás de Copas é um sinal positivo, indicando novas oportunidades a caminho. Para quem já está empregado, pode representar uma promoção ou reconhecimento pelo esforço dedicado. Essa carta também aponta inspiração criativa e sensação de realização.

Financeiramente, o Ás de Copas indica boas notícias chegando. Pode sinalizar melhorias na vida financeira ou notícias favoráveis, como a aprovação de um empréstimo ou financiamento.

O Verdadeiro Chamado do Ás de Copas

Importante ressaltar que o Ás de Copas não fala apenas de amor romântico. Ele aponta para uma empatia maior, para a sensação de conexão com o todo e com as pessoas ao redor. É um amor menos possessivo e mais consciente, que combina com a energia aquariana.

Com o Às de Copas, o amor divino e a compaixão fluem através de você. Você se torna um canal para um amor profundo e espiritual que emana do Universo — e é impossível conter esse fluxo. O amor chega até você, passa por você e se expande para o mundo. Você recebe amor, você oferece amor, você é amor. Seu coração transborda.

Este é o momento perfeito para abrir o coração e vivenciar a riqueza emocional disponível agora. Você está mais receptivo a oportunidades criativas, conexões afetivas verdadeiras e a uma compaixão mais profunda por todos os seres vivos.

Como acontece com todos os Ases do Tarô, esta carta surge como um convite. Você vai aceitá-lo? Vai dizer “sim” ao amor divino e à compaixão — e permitir que essa energia conduza seus passos? O Às de Copas carrega um enorme potencial de realização espiritual e emocional, mas ele só se manifesta plenamente quando é acolhido com o coração aberto.

Neste momento da vida, há conforto em ser quem você é — e alegria em compartilhar essa autenticidade com os outros. Você reconhece novos potenciais ao permitir que sua energia criativa flua livremente. Deixe que imaginação e talento se desdobrem em novas possibilidades.

Há também um aspecto generoso e compassivo nesta carta. Encare este período como um tempo de doar, mais do que de receber, aproveitando cada oportunidade de ajudar o outro. Você tem a capacidade de compartilhar sua luz interior e sua energia positiva, levando alegria a quem está ao seu redor. E logo perceberá que quanto mais oferece, mais recebe — em múltiplos níveis.

Por fim, o Às de Copas pode sinalizar concepção, gravidez ou nascimento. Em um sentido mais simbólico, pode indicar o nascimento de uma nova ideia ou de uma centelha criativa — algo no qual você poderá investir muito amor, sensibilidade e inspiração. Que nesta semana, o amor seja a virtude mais nobre a guiar suas ações e pensamentos.

Muita luz,

Ana Cristina Paixão

 

