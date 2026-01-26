No Dia da Gula, saiba diferenciar o que é fome e o que é compulsão

Astrologia Correio B+

Sob a regência do Ás de Copas, os seus desejos encontram caminho para se realizar. O amor transborda, a alegria se expande e a alma se sente plena. O Universo estende uma taça repleta de bênçãos emocionais. Um brinde a isso!

Pode ficar feliz. Fomos brindados com o Ás de Copas como carta regente. Esse arcano fala de amor, renovação e renascimento, e nos lembra que o amor nos envolve por inteiro! “O único transformador, o único alquimista que muda tudo em ouro, é o amor. O único antídoto contra a morte, a idade, a vida vulgar, é o amor.” (Anaïs Nin)

Sua taça tem parecido seca ou vazia? Você aprendeu que o “amor verdadeiro” só existe depois de encontrar a pessoa certa, e isso acabou limitando sua percepção da real imensidão do amor?

Na ilustração da carta, uma pomba celestial desce do carregando uma hóstia para dentro da taça. Em inúmeras tradições, a pomba está associada ao amor e ao plano espiritual. Para os gregos antigos, era símbolo de Afrodite, a deusa do Amor e da Beleza.



Para os cristãos, representa o mensageiro divino, o Espírito Santo. A pomba simboliza o domínio do espiritual e do sobrenatural. Uma mão angelical oferece uma grande taça transbordando de amor divino, que se derrama em um lago de flores de lótus — símbolos de iluminação. O amor ilumina: ele literalmente alivia nossos fardos de dentro para fora.

A letra “W” na taça pode representar o Oeste, a direção associada ao elemento Água e ao pôr do sol. Isso nos lembra que todo final doloroso é sempre seguido por um novo começo cheio de alegria.

A pomba carrega a cruz de braços iguais, símbolo das quatro direções cardeais: Norte, Sul, Leste e Oeste. Ela nos recorda que o amor está em toda parte — em todas as culturas, países e lugares que possamos imaginar.



Essa cruz conecta a pomba à energia da Sacerdotisa. Ao mesmo tempo, forma um “X”: desde a infância sabemos que “X marca o lugar do tesouro”. Aqui, o tesouro é o seu centro, o seu espírito, a sua essência única. Uma taça divina de amor incondicional está sempre sendo oferecida a você, mesmo quando os desafios parecem grandes demais para que isso seja percebido.

Lembre-se: todos os ases no Tarô simbolizam novos começos.

No caso do Ás de Copas, ele surge para encorajá-lo a renovar o amor por si mesmo e por suas experiências. Se você anda insatisfeito com as circunstâncias atuais, talvez seja porque se afastou da ideia de que o amor é a resposta. É hora de se abrir novamente para ele. Você merece!

Temporada de Aquário

Chegamos à temporada de Aquário! Ela nos convida a imaginar novas possibilidades — não apenas para nós mesmos, mas para a forma como vivemos, nos conectamos e participamos do mundo. É um período que amplia o olhar. Traz à tona padrões que vinham atuando silenciosamente nos bastidores e nos provoca a enxergá-los com olhos renovados.

A energia de Aquário não exige ação imediata. Antes de tudo, ela cria espaço para a consciência. Quando a perspectiva muda, o comportamento se transforma naturalmente. Por isso, essa temporada costuma ser marcada por intensa atividade mental, reflexões profundas e uma sensação de ruptura sutil, mas profundamente positiva.

Aquário e Às de Copas: o despertar

O Às de Copas, carta regente da semana, fala de inícios emocionais, abertura do coração, surgimento de um novo fluxo afetivo ou espiritual. Já Aquário opera no plano da consciência, da visão ampliada e da renovação coletiva. O ponto de encontro entre eles está justamente no despertar.

Enquanto Aquário muda a forma como pensamos e percebemos o mundo, o Às de Copas traduz essa mudança para o campo do sentir. É como se a nova perspectiva aquariana abrisse espaço interno para que novos sentimentos possam existir — emoções mais livres, menos condicionadas, menos presas a padrões antigos.

O Ás de Copas mostra que você está sendo chamado a abrir seu coração para novos relacionamentos, oportunidades e amor-próprio. Deixe o coração guiar seus passos: algo bonito está prestes a começar.

O Ás de Copas também simboliza o início de um novo vínculo — seja uma amizade que nasce, um laço familiar que se renova ou um romance em pleno florescimento.



Há entusiasmo, leveza, aquele friozinho bom no coração. Surge a gratidão por encontrar alguém com quem é possível compartilhar uma conexão verdadeira e especial. Você sentirá que “ganhou” — e é aquele tipo de conquista que não cabe no peito, transborda e se transforma em alegria.

Permita-se abrir para dar e receber amor incondicional e observe como o afeto passa a fluir de forma natural quando você se coloca nesse estado emocional. A água presente na carta representa o movimento dos sentimentos; por isso, o Ás de Copas indica que a energia criada entre vocês reacende o entusiasmo pela vida e por quem você é.

Esta carta também costuma aparecer quando você está especialmente aberto à expressão criativa, sobretudo quando permite que suas emoções se revelem por meio do que faz. Pode surgir o impulso de iniciar um novo projeto, fazer um curso de arte ou até se expressar por meio do corpo e do movimento.

Amor & Relacionamentos

Como você já pode imaginar, em relação ao amor, o Ás de Copas é um ótimo presságio, pois representa o início de novos relacionamentos ou romances. Este é um excelente momento para conhecer pessoas novas. O Ás de Copas simboliza o começo de uma relação quando tudo é novo, leve e empolgante.

Se você já está em um relacionamento, essa carta indica uma oportunidade de renovação: deixar mágoas do passado para trás e abrir o coração um para o outro, trazendo mais alegria, harmonia e satisfação. O Ás de Copas também pode sinalizar celebrações próximas, como chás de bebê, noivados ou casamentos. Além disso, é uma carta associada à gravidez e à fertilidade.

Dinheiro & Carreira

No contexto profissional, se você está em busca de trabalho, o Ás de Copas é um sinal positivo, indicando novas oportunidades a caminho. Para quem já está empregado, pode representar uma promoção ou reconhecimento pelo esforço dedicado. Essa carta também aponta inspiração criativa e sensação de realização.



Financeiramente, o Ás de Copas indica boas notícias chegando. Pode sinalizar melhorias na vida financeira ou notícias favoráveis, como a aprovação de um empréstimo ou financiamento.

O Verdadeiro Chamado do Ás de Copas

Importante ressaltar que o Ás de Copas não fala apenas de amor romântico. Ele aponta para uma empatia maior, para a sensação de conexão com o todo e com as pessoas ao redor. É um amor menos possessivo e mais consciente, que combina com a energia aquariana.

Com o Às de Copas, o amor divino e a compaixão fluem através de você. Você se torna um canal para um amor profundo e espiritual que emana do Universo — e é impossível conter esse fluxo. O amor chega até você, passa por você e se expande para o mundo. Você recebe amor, você oferece amor, você é amor. Seu coração transborda.

Este é o momento perfeito para abrir o coração e vivenciar a riqueza emocional disponível agora. Você está mais receptivo a oportunidades criativas, conexões afetivas verdadeiras e a uma compaixão mais profunda por todos os seres vivos.



Como acontece com todos os Ases do Tarô, esta carta surge como um convite. Você vai aceitá-lo? Vai dizer “sim” ao amor divino e à compaixão — e permitir que essa energia conduza seus passos? O Às de Copas carrega um enorme potencial de realização espiritual e emocional, mas ele só se manifesta plenamente quando é acolhido com o coração aberto.

Neste momento da vida, há conforto em ser quem você é — e alegria em compartilhar essa autenticidade com os outros. Você reconhece novos potenciais ao permitir que sua energia criativa flua livremente. Deixe que imaginação e talento se desdobrem em novas possibilidades.

Há também um aspecto generoso e compassivo nesta carta. Encare este período como um tempo de doar, mais do que de receber, aproveitando cada oportunidade de ajudar o outro. Você tem a capacidade de compartilhar sua luz interior e sua energia positiva, levando alegria a quem está ao seu redor. E logo perceberá que quanto mais oferece, mais recebe — em múltiplos níveis.

Por fim, o Às de Copas pode sinalizar concepção, gravidez ou nascimento. Em um sentido mais simbólico, pode indicar o nascimento de uma nova ideia ou de uma centelha criativa — algo no qual você poderá investir muito amor, sensibilidade e inspiração. Que nesta semana, o amor seja a virtude mais nobre a guiar suas ações e pensamentos.

Muita luz,

Ana Cristina Paixão