Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Tem figurinha que se julgava insubstituível e mestre da articulação política... Leia na de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (11)

Ester Figueiredo

11/06/2026 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Érico Veríssimo - Escritor brasileiro

"O amor está mais perto do ódio do que a gente geralmente supõe. São o verso e o reverso da mesma moeda de paixão. O oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença...”

FELPUDA 

Tem figurinha que se julgava insubstituível e mestre da articulação política, mas acabou defenestrada do cargo sem direito a despedida. Nos corredores do poder, comenta-se que a tentativa de “tapetar” aliados e adversários cobrou seu preço, embora essa versão jamais chegue ao ouvido dos mortais. Ainda assim, ninguém aposta em longo período de desemprego. O personagem é “afilhado” de uma importante liderança partidária e segue sob sua proteção. Na política, como ensina o velho ditado,“Quem tem padrinho, dificilmente morre pagão”.

Avanço

Ampliação do monitoramento por câmeras nas escolas estaduais avançou na Assembleia Legislativa de MS. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou o projeto de lei.

Mais

Está prevista a instalação dos equipamentos, mas proíbe gravações em banheiros, vestiários e salas de professores, além da captação de áudio. Objetivo é reforçar a segurança.

Foto: Divulgação

No próximo sábado (13) , às 9h (MS), irá acontecer a Solene Celebração Eucarística da Beatificação do Venerável Padre Nazareno Lanciotti, primeiro Beato de Mato Grosso. A liturgia será presidida pelo Cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, que agirá em nome do Sumo Pontífice, o Papa Leão XIV.  A TV Canção Nova irá transmitir o evento para todo o país. Reconhecido como Presbítero  e Mártir, padre Nazareno, italiano, iniciou sua trajetória missionária no Brasil na década de 1970, desenvolvendo intenso trabalho pastoral e social, criando igrejas, fundando escolas e prestando auxílio a crianças, idosos e doentes. Mais informações: assessoria.cancaonova.com.

Governador Eduardo Riedel e o diretor financeiro da Sanesul, André Soukef, durante solenidade de entrega de obra em Sonora Governador Eduardo Riedel e o diretor financeiro da Sanesul, André Soukef, durante solenidade de entrega de obra em Sonora - Foto: Arquivo Pessoal
 
 
Marília Leal Afiune Marília Leal Afiune - Foto: Arquivo Pessoal

Não colou

Foi preciso o Ministério Público entrar em cena para lembrar um detalhe que deveria ser básico: legislar não é criar regras para perpetuar quem já está no poder. A Câmara de Campo Grande “descobriu”, com a ajuda do STF e do MPMS, que mandato tem prazo e eleição não pode virar reserva de mercado. A esperteza de antecipar a escolha da Mesa Diretora parecia genial, até esbarrar na Constituição. Como quase sempre acontece, a esperteza acabou engolindo o esperto. Resultado: eleição anulada, regra reescrita e uma lição de que a lei vale para todos, inclusive para quem a faz.

Freguês

O Conselho de Ética da Câmara aprovou, por 9 votos a 4, a segunda suspensão de 60 dias do mandato do deputado federal Marcos Pollon (PL). A punição ocorre por declarações consideradas ofensivas ao presidenteda Câmara, Hugo Motta, durante manifestação realizada em Campo Grande. O parecer do relator Ricardo Maia agora segue para decisão final do plenário da Casa. O parlamentar afirmou que recorrerá da nova decisão, assim como fez na primeira suspensão.

Na espera

O primeiro episódio foi relativo à ocupação da Mesa Diretora durante sessão do plenário. Em sua defesa, à época, Marcos Pollon disse que o  Parlamento vive restrição à liberdade de expressão e criticou o que chamou de punição a opiniões políticas. Para suspensão vigorar, o plenário precisará aprová-la por maioria absoluta, com pelo menos 257 votos.

ANIVERSARIANTE

Eliane Rita Potrich;
Luiz João Dantas;
Vera Tylde de Castro Pinto;
Dr. Wilson Kioshi Matsumoto;
Derli dos Anjos;
Carlos Roberto de Marchi;
Antônio Valdes Scheres;
Dr. Walni Silva;
Francisco Edio Machado;
Sandoval Barbosa da Silva;
Malvina Wanda Szukala;
Gleice Kelly Nunes da Silva;
Vera Lúcia Kruki Almeida Diniz;
Argemiro Felipe;
João Paulo Menezes Machado;
José Gilberto Martins Manvailer;
Edson Dias Martins;
Andrea Flores;
Dayane Thais Pagnoncelli de Oliveira;
Alexandre Zarate Maciel;
Walmir da Rosa Peixoto;
Fernando Luiz Torres;
Fátima Tavares Marcondes;
Lucilene Pereira dos Santos;
Márcio André Bezerra Chaves;
Luiz Altino do Nascimento;
Amir Peres Trindade;
Vera Lúcia Ferreira Rodrigues;
José Pinheiro Torres;
Luca Alves Garcia;
Rosalina Ferreira Corrêa;
Janaína Carvalho;
Antônio Ramalho Netto;
Maria Vitório Escórcio Nantes;
Tânia Beatriz Martinez;
Antonia Rocha Ferreira;
Hilda Alves Paniago;
Eunice Stela Cury;
Arcélio Francisco José Severo;
Maria Honoria Pereira;
Lúcia Estela Serra Bella;
Deyse Santiago Figueiredo;
Arthur Delamano Rezende;
Elizabeth Ferreira de Souza;
Antônio Garcia Marques;
Rafael Augusto Bossay Chita;
Antônio Romário Zanuncio Neto;
Jorge Kazuhiro Tateishi;
Maria Aparecida Nogueira;
Eudes Gimene Luna;
Nelson Medeiros de Almeida;
José Márcio Vinhas;
Matilde Assunção Sotero Chaves;
Josué Vieira;
Michel André Conde;
André Lima de Souza;
Maria José de Oliveira e Silva;
Willian Ramão de Oliveira;
Meire Souza;
Maria Honória Ale de Almeida;
Liana de Souza Ferreira Dumitrescu;
Virginia Domingues Santana;
Luciano Tavares Bonfim;
Andressa Santana Arce;
Paulo Roberto Marques Pereira;
Marcella Andrade de Melo;
Amir Moreira Garcia;
Luiz Carlos Lopes;
Alberto Romeo Scaff;
Jeferson Ramos Saldanha;
Balizardo de Oliveira;
André Albuquerque Villas;
João Bosco Tosta;
Marco Antônio Balsanini;
Ana Paula Domingues;
Isabelle Garcia do Amaral;
Marilha Socorro Ribeiro da Costa;
Jacqueline Midori Saito Pinto;
Glaussia Aparecida Dias Passos;
Everardo Rodrigues Freire;
Gilberto Celestino da Silva;
Milton Ferreira de Souza;
Vanuza Domingos;
Sandra de Lima Silva;
Célia Maria Barbosa Comim;
Paulo Roberto Miranda Jorge;
João Francisco Silgueiros;
Daniel Viégas Soares Barroso;
Eliane Fátima Monteiro;
Ricardo Santos de Carvalho;
Filipe Brunet Garcez;
Dra. Mara Luci Galiz Lacerda;
Alessandro Severino Valler Zenni;
Fernanda Kelli Oliveira de Castro;
Ana Cristina Fernandes Ovelar;
Fábio Rocha;
Fabrício Franco Marques;
Hélio Antônio dos Santos Filho;
César Recalde Gimenez Júnior;
Adilar José Bettoni;
Rivana de Lima Souza;
Lucas Sanches de Oliveira;
Katherine Souza Silveira;
Marcos Gomes da Fonseca Neto;
Amilson Alves Queiroz Filho;
Solange Aparecida Soares Miranda;
Larissa Bacelar Marques;
José Alexandre de Luna;
Eliodoro Bernardo Fretes;
Meire das Graças Oliveira Lopes Ferreira.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

Doze mil e duzentas autuações por descumprimento de horários, outras... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (9)

09/06/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Davi Roballo - escritor brasileiro

"Quem quiser encontrar o sentido da vida, deve preparar-se para nunca o encontrar, pois ele tem mil faces e muda constantemente".

 

FELPUDA

Doze mil e duzentas autuações por descumprimento de horários, outras 3,4 mil por omissão de viagens e 197 ônibus circulando acima da idade permitida pelo contrato. Os números ajudam a explicar a crise enfrentada pelo Consórcio Guaicurus. Durante audiência pública, foram reforçadas as conclusões já apontadas pela CPI da Câmara. O relatório dos vereadores recomendou a substituição imediata dos veículos irregulares e até intervenção na empresa. Os levantamentos da comissão confirmaram falhas operacionais recorrentes e outros problemas.Mas nadica de nada foi feito!...

Ampliando

A Câmara dos Deputados aprovou projeto que amplia direitos de pessoas com diabetes tipo1, além de reforçar o acesso a medicamentos pelo SUS. O texto passou pelo Senado, sem alterações.

Mais

O enquadramento como pessoa deficiente irá dependerdos critérios do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Concessão do Benefício de Prestação Continuada também exigirá avaliação. 

DiálogoFoto: Divulgação/Alems

O maior tatu do mundo poderá ganhar uma data especial em Mato Grosso do Sul. Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei que institui o Dia Estadual do Tatu-Canastra, a ser celebrado em 13 de agosto. A proposta busca fortalecer ações de preservação da espécie, considerada vulnerável devido à perda de habitat, incêndios florestais e degradação ambiental. O tatu-canastra pode atingir até 1,5 metro de comprimento, pesar cerca de 50 quilos. Ele tem hábitos noturnos, baixa população e reprodução lenta, fatores que aumentam seu risco de extinção. A data escolhida coincide com o Dia Internacional do Tatu e conta com respaldo técnico do Instituto de Conservação de Animais Silvestres. A proposta é do deputado Rinaldo Modesto.

Diálogo Geraldo Maiolino - Foto: Arquivo Pessoal 

 

DiálogoDra. Fabiane Parizotto - Foto: Arquivo Pessoal

Mexidão

Ainda repercute o vídeo de Fábio Trad, pré-candidato ao governo, no qual dispara críticas contra lideranças evangélicas e senadores alinhados ao bolsonarismo. Na defesa de Lula e da indicação (rejeitada) de Jorge Messias ao STF, misturou religião, política e até referências bíblicas. Sobrou para os parlamentares, chamados de "fariseus". Nem as Escrituras escaparam da sua artilharia verbal. Quando alhos, bugalhos e ideologia dividem o mesmo discurso...

Vitrine

A audiência pública promovida pelo deputado Pedro Kemp, em Corumbá, transformou-se numa vitrine de críticas ao projeto de concessão da Hidrovia do Rio Paraguai. Foi feito o alerta que dragagens permanentes e até explosões de formações rochosas podem alterar a dinâmica natural do rio. O receio é que o ciclo  de cheias e vazantes do Pantanal seja afetado diretamente. Para os participantes, falta transparência e sobram dúvidas. 

Questionando

Outro ponto que provocou reação foi o avanço dos investimentos antes mesmo da conclusão do licenciamento ambiental. Durante o debate, lembraram que bilhões de reais já foram destinados à estrutura logística ligada à hidrovia, enquanto estudos seguem em discussão. Também surgiram questionamentos sobre a baixa geração de empregos do modelo proposto e a ausência de representantes da sociedade civil nos órgãos de acompanhamento. Kemp defendeu mais estudos e pediu a suspensão da obra até que os impactos sejam esclarecidos. 

ANIVERSARIANTES 

Geraldo Palhano Maiolino;
Paulo Roberto Álvares Ferreira;
Rejane Amorim Monteiro Mishima;
Fabiana Martins Jallad;
Ludmila Guimarães de Almeida;
Aluízio de Albuquerque;
Nicolas Godoy;
Valentina Toshiko Nomura Oyadomari;
Adão Nerez Marques;
Ieda de Oliveira Freitas;
João Carlos Nocera;
Dra. Maristela Harume Ogatha;
Armando Eijo Oshiro;
Roger Azevedo Introvini;
Sergio Romero Bezerra Sampaio;
Sivalte Carvalho da Silva;
Ricardo Arguelho de Queiroz;
Raulindo dos Santos;
Roney Hudson Valentim Fagundes Moreira;
Nilza Batista Siqueira;
Emilio Chehade Ibrahim Elosta;
Dr. Waldemar Casuo Abe;
Eduardo Rafael Fregatto;
Ademir Dias;
Thais Alfonso Matos;
Lauro Takeshi Miyasato;
Manoel Barbosa;
Antonio Claudio Duarte Mendes;
João Batista da Silva;
Roberta Somensi;
Eulina Espíndola;
André Luiz de Souza Anzoategui;
Maria Rodrigues Correa;
Marcos Assunção de Freitas;
Henrique Pires de Freitas;
Marina Giacomini;
Regis Lamas de Morais;
Generoso Pereira de Arruda;
Elcy Figueiredo Nunes de Barros;
Paulo Batista;
Antonio Lucas Brito Lustosa;
Jair da Conceição;
Valeria Alves Leão;
Wilson Rosilho;
Dr. Claudio Vinicius Sorrilha;
Luiza Kanashiro;
Gilson Perrupato de Souza;
Joaquim Olegário Almeida;
Antonio Firmino Ferreira Melo;
Cícero Gomes Coimbra;
Jessé Duarte Passos;
Nilda Rodrigues Cubel;
Alexandra Vilalba Duarte;
Maria Tagliari;
Oldemar Sanches;
Erone Amaral Chaves;
Meire Takimoto;
Regina de Souza;
Jofeli Paes de Carvalho;
Márcia do Vale Fernandes;
Wanderley Barros de Almeida;
Noemia Barbosa Navas;
Dr. Patrick Costa Vieira;
Vera Rute Pereira;
Maria Antonia Oliveira de Souza;
Varlene Rodrigues da Silva;
Paulo Márcio Silveira;
Paolla Menezes Moreira;
Neide Furquim de Oliveira;
Fábio Portela Machinsky;
Ademar Trelha;
João Henrique Maia;
Helena Florípedes Assunção;
Mário Sérgio da Costa;
Dra. Luciana Ramires;
João Vieira de Almeida Neto;
Reynaldo Passanezi;
Cleide Aparecida de Souza Leão;
Mariana Bernardy;
Carlos Alberto Avalos Cabanha;
Suzy Margareth Guilherme Rosalino;
Silvio Bueno Pereira;
Neuzinete Aparecida Montalvão;
Elton de Campos Galindo;
Carla Roa de Medeiros Guimarães;
Aleixo Fernandes Brugeff;
Eduardo Humberto Fernandes Brugeff;
Paula Barcellos Rodrigues;
Dra. Cibelle Olarte Dittimar;
Dr. Lucio Rogério Costa de Paula;
Hélio Sacht;
Márcia Cristina Chita do Espirito Santo;
Luiz Aranha de Albuquerque Júnior;
Cleide Barbosa de Araujo Adania;
Eduardo Cação;
Daniel Hidalgo Dantas;
Karla Danielle de Albuquerque Arruda;
Wolney Sandim Borges;
Délcio Ruiz Barbosa;
Márcia Mariko Asano;
Eusa Helena Medina Yano;
Guilherme Kaiper Cruz de Faria;
Anapaula Souza Moreira Stagliano;
João Marcos Arruda Dassoler;
Mário Massahide Goto Junior;
Rosana Paradeira Satti Donega. 

Colaborou com Tatyane Gameiro

Lançamento literário

Suicídio indígena é tema do novo livro do poeta e teatrólogo Américo Calheiros

Obra do poeta e teatrólogo transforma em versos a dor provocada pelos altos índices de suicídio entre os povos originários e propõe reflexão sobre uma das mais graves questões sociais de Mato Grosso do Sul

08/06/2026 08h30

Compartilhar
O título

O título "Suicígena" é um neologismo criado por Américo Calheiros que traduz a essência da obra Foto: RAQUEL DE SOUZA

Continue Lendo...

Amanhã será lançada uma obra que promete provocar reflexão e ampliar o debate sobre uma das mais delicadas questões sociais do Estado. O poeta, escritor e teatrólogo Américo Calheiros lança o livro “Suicígena”, publicação que reúne poemas inspirados na realidade enfrentada pelos povos indígenas de Mato Grosso do Sul, especialmente diante dos elevados índices de suicídio registrados entre essas populações.

O evento acontece a partir das 19h, na sede da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), em Campo Grande, com entrada gratuita e aberta ao público.

Publicado pela Life Editora, o livro surge como um manifesto poético diante de uma realidade que há décadas desafia autoridades, pesquisadores, lideranças indígenas e organizações de direitos humanos.

A motivação para a criação da obra nasceu do impacto causado pelos números divulgados pelo Relatório de Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, elaborado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi).

Conforme os dados referentes a 2022, Mato Grosso do Sul registrou, em média, 24 casos de suicídio para cada 100 mil habitantes indígenas.

O índice é três vezes superior à taxa observada na população brasileira em geral, que no mesmo período foi de 8 casos a cada 100 mil habitantes, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Foi diante dessa realidade que Américo Calheiros encontrou na poesia uma forma de expressar sua inquietação e contribuir para que a temática alcance novos espaços de discussão.

O próprio título do livro sintetiza essa proposta. “Suicígena” é um neologismo criado pelo autor a partir da fusão parcial das palavras “suicídio” e “indígena”, dando origem a um conceito que traduz a essência da obra.

“É a síntese perfeita do espírito do livro, cuja ideia surgiu sob a égide dos suicídios indígenas em Mato Grosso do Sul, à medida que fui tomando contato, pela imprensa, desse fato e também das precárias condições de vida dos indígenas, que são o imediato pano de fundo dessa situação e fator determinante para a perda da vontade de viver das populações indígenas”, resume o autor.

Embora o tema central seja o suicídio indígena, Calheiros explica que o livro também se debruça sobre elementos que envolvem a cultura, a identidade e a resistência dos povos originários. Segundo ele, trata-se da primeira vez que sua produção literária aborda diretamente essa temática, motivada pela necessidade de ampliar a conscientização da sociedade.

“Foco de preconceitos dos mais diversos, de assoladora discriminação, do desinteresse e da desconsideração dos poderes constituídos, a população indígena foi, no decorrer da história, alvo dos maiores genocídios, que quase a exterminaram. Movido pelo sentimento que tudo isso me provocou, recorri à manifestação poética para tocar mentes e corações alheios à essa questão”, afirma.

CONSCIENTIZAÇÃO

Em “Suicígena”, a poesia assume o papel de transformar estatísticas em experiências humanas, revelando as consequências do preconceito, da exclusão social e dos conflitos por terra que marcam a realidade de diversas comunidades indígenas em Mato Grosso do Sul.

O Estado concentra uma das maiores populações indígenas do País, reunindo povos como guarani, kaiowá, terena, kadiwéu, kinikinau, ofaié e atikum, entre outros.

Nas últimas décadas, a disputa por territórios tradicionais e as dificuldades relacionadas ao acesso à saúde, à educação, ao trabalho e à preservação cultural se tornaram fatores frequentemente apontados por especialistas como elementos que contribuem para o agravamento de doenças mentais.

A obra de Américo Calheiros não pretende oferecer respostas definitivas acerca desse problema, mas provocar reflexão e incentivar o diálogo sobre a necessidade de políticas públicas mais efetivas.

“A sociedade mundial tem uma dívida incomensurável com os povos originários. Claro que as vozes indígenas já estão dizendo o que precisam e o que querem, só precisam, efetivamente, ser ouvidas. Se a minha poesia contribuir, que seja um pouco, com essa causa, fico feliz”, detalha Calheiros.

A apresentação do livro ficou a cargo da escritora e ensaísta Ana Maria Bernadelli, integrante da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, que define a obra como um exercício de sensibilidade e compromisso social.

“A poesia contida na obra não busca o consolo fácil nem a metáfora ornamental. Ela é lâmina afiada e brasa sobre a pele da indiferença. O poeta Américo Calheiros, ciente da responsabilidade de sua voz, transforma em palavra o luto e a dor dos indígenas que, despojados de suas terras, de seus deuses e de sua dignidade, veem na morte seu último refúgio”, define.

O AUTOR

Professor e teatrólogo, Américo Calheiros é formado em Letras pela antiga Faculdade Dom Aquino de Filosofia, Ciências e Letras (FUCMT) e realizou especialização na Escola Martins Pena de Teatro, no Rio de Janeiro. Há décadas radicado em Campo Grande, dedicou 18 anos ao magistério em escolas de primeiro e segundo graus da Capital.

Sua atuação, entretanto, extrapola a sala de aula e a literatura. Ao longo da carreira, participou ativamente da formulação de políticas culturais e do fortalecimento das artes no Estado.

Entre suas contribuições está a coordenação da comissão executiva responsável pelos festejos do primeiro centenário de Campo Grande.

Também criou o Grupo Teatral Amador Campo-Grandense (Gutac), iniciativa que ajudou a implantar o teatro como ferramenta educativa na Rede Municipal de Ensino, despertando em inúmeros estudantes o interesse pelas artes cênicas.

Américo ainda presidiu a Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Campo Grande (Funcesp) e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), além de desenvolver diversos projetos culturais, entre eles, o programa Cesta Básica da Cultura, voltado à democratização do acesso às manifestações artísticas.

Sua produção literária reúne diferentes gêneros e temas, passando por poesia, contos e crônicas.

Entre os títulos publicados estão “Sem Versos”, “Memória de Jornal”, “Da Cor da Sua Pele”, “A Nuvem que Choveu”, “Poesia pra que Te Quero”, “Na Virada da Esquina” e “Campo Grande Aquarela de Luz – Patrimônio Vivo”.

O reconhecimento por sua contribuição à cultura sul-mato-grossense também veio por meio de homenagens institucionais.

Em setembro de 2010, recebeu da Assembleia Legislativa o título honorífico de cidadão sul-mato-grossense.

Em 2015, passou a integrar o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul e, atualmente, ocupa a Cadeira nº 7 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, anteriormente pertencente ao saudoso acadêmico padre Félix Zavattaro.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Operação fecha lojas com produtos falsificados de grandes marcas
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Operação fecha lojas com produtos falsificados de grandes marcas

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3016, terça-feira (09/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3016, terça-feira (09/06): veja o rateio

3

Reajuste de 4,39% será pago em duas parcela a 9 mil servidores, diz Adriane
CAMPO GRANDE

/ 13 horas

Reajuste de 4,39% será pago em duas parcela a 9 mil servidores, diz Adriane

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7046, terça-feira (09/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7046, terça-feira (09/06): veja o rateio

5

Ponte Bioceânica já tem data definida para unir Brasil e Paraguai
BR-PY

/ 2 dias

Ponte Bioceânica já tem data definida para unir Brasil e Paraguai

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 5 dias

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 1 semana

Blindagem jurídica para construtoras
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 29/05/2026

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 2 semanas

A IA que Julga e o Advogado que a Engana