Tem figurinha que se julgava insubstituível e mestre da articulação política... Leia na de hoje

Érico Veríssimo - Escritor brasileiro
"O amor está mais perto do ódio do que a gente geralmente supõe. São o verso e o reverso da mesma moeda de paixão. O oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença...”
FELPUDA
Tem figurinha que se julgava insubstituível e mestre da articulação política, mas acabou defenestrada do cargo sem direito a despedida. Nos corredores do poder, comenta-se que a tentativa de “tapetar” aliados e adversários cobrou seu preço, embora essa versão jamais chegue ao ouvido dos mortais. Ainda assim, ninguém aposta em longo período de desemprego. O personagem é “afilhado” de uma importante liderança partidária e segue sob sua proteção. Na política, como ensina o velho ditado,“Quem tem padrinho, dificilmente morre pagão”.
Avanço
Ampliação do monitoramento por câmeras nas escolas estaduais avançou na Assembleia Legislativa de MS. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou o projeto de lei.
Mais
Está prevista a instalação dos equipamentos, mas proíbe gravações em banheiros, vestiários e salas de professores, além da captação de áudio. Objetivo é reforçar a segurança.
No próximo sábado (13) , às 9h (MS), irá acontecer a Solene Celebração Eucarística da Beatificação do Venerável Padre Nazareno Lanciotti, primeiro Beato de Mato Grosso. A liturgia será presidida pelo Cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, que agirá em nome do Sumo Pontífice, o Papa Leão XIV. A TV Canção Nova irá transmitir o evento para todo o país. Reconhecido como Presbítero e Mártir, padre Nazareno, italiano, iniciou sua trajetória missionária no Brasil na década de 1970, desenvolvendo intenso trabalho pastoral e social, criando igrejas, fundando escolas e prestando auxílio a crianças, idosos e doentes. Mais informações: assessoria.cancaonova.com.
Não colou
Foi preciso o Ministério Público entrar em cena para lembrar um detalhe que deveria ser básico: legislar não é criar regras para perpetuar quem já está no poder. A Câmara de Campo Grande “descobriu”, com a ajuda do STF e do MPMS, que mandato tem prazo e eleição não pode virar reserva de mercado. A esperteza de antecipar a escolha da Mesa Diretora parecia genial, até esbarrar na Constituição. Como quase sempre acontece, a esperteza acabou engolindo o esperto. Resultado: eleição anulada, regra reescrita e uma lição de que a lei vale para todos, inclusive para quem a faz.
Freguês
O Conselho de Ética da Câmara aprovou, por 9 votos a 4, a segunda suspensão de 60 dias do mandato do deputado federal Marcos Pollon (PL). A punição ocorre por declarações consideradas ofensivas ao presidenteda Câmara, Hugo Motta, durante manifestação realizada em Campo Grande. O parecer do relator Ricardo Maia agora segue para decisão final do plenário da Casa. O parlamentar afirmou que recorrerá da nova decisão, assim como fez na primeira suspensão.
Na espera
O primeiro episódio foi relativo à ocupação da Mesa Diretora durante sessão do plenário. Em sua defesa, à época, Marcos Pollon disse que o Parlamento vive restrição à liberdade de expressão e criticou o que chamou de punição a opiniões políticas. Para suspensão vigorar, o plenário precisará aprová-la por maioria absoluta, com pelo menos 257 votos.
ANIVERSARIANTE
Eliane Rita Potrich;
Luiz João Dantas;
Vera Tylde de Castro Pinto;
Dr. Wilson Kioshi Matsumoto;
Derli dos Anjos;
Carlos Roberto de Marchi;
Antônio Valdes Scheres;
Dr. Walni Silva;
Francisco Edio Machado;
Sandoval Barbosa da Silva;
Malvina Wanda Szukala;
Gleice Kelly Nunes da Silva;
Vera Lúcia Kruki Almeida Diniz;
Argemiro Felipe;
João Paulo Menezes Machado;
José Gilberto Martins Manvailer;
Edson Dias Martins;
Andrea Flores;
Dayane Thais Pagnoncelli de Oliveira;
Alexandre Zarate Maciel;
Walmir da Rosa Peixoto;
Fernando Luiz Torres;
Fátima Tavares Marcondes;
Lucilene Pereira dos Santos;
Márcio André Bezerra Chaves;
Luiz Altino do Nascimento;
Amir Peres Trindade;
Vera Lúcia Ferreira Rodrigues;
José Pinheiro Torres;
Luca Alves Garcia;
Rosalina Ferreira Corrêa;
Janaína Carvalho;
Antônio Ramalho Netto;
Maria Vitório Escórcio Nantes;
Tânia Beatriz Martinez;
Antonia Rocha Ferreira;
Hilda Alves Paniago;
Eunice Stela Cury;
Arcélio Francisco José Severo;
Maria Honoria Pereira;
Lúcia Estela Serra Bella;
Deyse Santiago Figueiredo;
Arthur Delamano Rezende;
Elizabeth Ferreira de Souza;
Antônio Garcia Marques;
Rafael Augusto Bossay Chita;
Antônio Romário Zanuncio Neto;
Jorge Kazuhiro Tateishi;
Maria Aparecida Nogueira;
Eudes Gimene Luna;
Nelson Medeiros de Almeida;
José Márcio Vinhas;
Matilde Assunção Sotero Chaves;
Josué Vieira;
Michel André Conde;
André Lima de Souza;
Maria José de Oliveira e Silva;
Willian Ramão de Oliveira;
Meire Souza;
Maria Honória Ale de Almeida;
Liana de Souza Ferreira Dumitrescu;
Virginia Domingues Santana;
Luciano Tavares Bonfim;
Andressa Santana Arce;
Paulo Roberto Marques Pereira;
Marcella Andrade de Melo;
Amir Moreira Garcia;
Luiz Carlos Lopes;
Alberto Romeo Scaff;
Jeferson Ramos Saldanha;
Balizardo de Oliveira;
André Albuquerque Villas;
João Bosco Tosta;
Marco Antônio Balsanini;
Ana Paula Domingues;
Isabelle Garcia do Amaral;
Marilha Socorro Ribeiro da Costa;
Jacqueline Midori Saito Pinto;
Glaussia Aparecida Dias Passos;
Everardo Rodrigues Freire;
Gilberto Celestino da Silva;
Milton Ferreira de Souza;
Vanuza Domingos;
Sandra de Lima Silva;
Célia Maria Barbosa Comim;
Paulo Roberto Miranda Jorge;
João Francisco Silgueiros;
Daniel Viégas Soares Barroso;
Eliane Fátima Monteiro;
Ricardo Santos de Carvalho;
Filipe Brunet Garcez;
Dra. Mara Luci Galiz Lacerda;
Alessandro Severino Valler Zenni;
Fernanda Kelli Oliveira de Castro;
Ana Cristina Fernandes Ovelar;
Fábio Rocha;
Fabrício Franco Marques;
Hélio Antônio dos Santos Filho;
César Recalde Gimenez Júnior;
Adilar José Bettoni;
Rivana de Lima Souza;
Lucas Sanches de Oliveira;
Katherine Souza Silveira;
Marcos Gomes da Fonseca Neto;
Amilson Alves Queiroz Filho;
Solange Aparecida Soares Miranda;
Larissa Bacelar Marques;
José Alexandre de Luna;
Eliodoro Bernardo Fretes;
Meire das Graças Oliveira Lopes Ferreira.
Colaborou com Tatyane Gameiro