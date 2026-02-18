Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

diálogo

Nos bastidores políticos, há quem diga que tem gente que vai sobrar... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (18)

Ester Figueiredo

18/02/2026 - 00h01
Cacilda Becker- atriz brasileira

"Não quero ser sempre mero instrumento do autor,
mas a própria obra,
vivendo também momentos de plenitude"

Felpuda

Nos bastidores políticos, há quem diga que tem gente que vai sobrar na formação de chapas, seja para deputado estadual ou federal. Março chegará e será a hora do famoso “vamos ver como está para ver como é que fica”. Pré-candidatos considerados problemáticos deverão ter chances menores de sucesso. A história mostra que, em tempos passados, teve gente que pagou para ver e ficou “sem escada, pendurado apenas no pincel”. Quem não tem padrinho e tem queda de braço com lideranças, na maioria das vezes, não vai a lugar nenhum. A conferir.

Veto

Mais um veto total da prefeita Adriane Lopes está previsto para ir à votação. Será na sessão de amanhã. Trata-se da exploração de propagandas em abrigos de paradas de ônibus do transporte coletivo de Campo Grande.

Mais

Pelo projeto, as associações de moradores poderiam utilizar os recursos arrecadados para manter esses espaços, além de aplicar em ações comunitárias. No veto, a prefeitura alega que já há normativa sobre o tema e que está em andamento estudo para padronização dos abrigos.

Juliana e Gleice AmadoJuliana e Gleice Amado
Gabriela Fonseca AlvesGabriela Fonseca Alves

Combinados

O grupo que trabalhará pela reeleição do governador Riedel tem como definição que o nome que receberá apoio em MS para a disputa à Presidência da República é o de Flávio Bolsonaro. Por mais que surjam “possibilidades” no Estado, a verdade é que esse time tem acordo firmado com Jair Bolsonaro. Eventuais conversas com partidos que vão por outro caminho só no segundo turno. Se houver...

Na fila

Primeiro-suplente da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, o “chegado” de Jair Bolsonaro Tenente Portela poderá ser candidato a deputado federal, segundo se ouve por aí. Amigo há anos do ex-presidente, é uma alternativa na formação da chapa a proporcional, o que indica que ele é uma das apostas do PL, ao lado do atual parlamentar Rodolfo Nogueira, que tentará a reeleição. Ambos são tidos como confiáveis pelo time bolsonarista.

Sonho meu...

Quem também estaria se preparando para tentar mudar de endereço é o deputado estadual Roberto Hashioka. Ele pretende se candidatar à Câmara dos Deputados, que, aliás, é seu sonho antigo. Com isso, sua esposa, Dione Hashioka, seria postulante a uma das vagas na Assembleia Legislativa de MS, onde, aliás, já exerceu mandato. Ela disputou a prefeitura de Nova Andradina nas últimas eleições, mas não teve sucesso. O resultado do pleito, porém, está sendo questionado na Justiça Eleitoral.

DIÁLOGO

Em cidade do interior de MS, "barnabé" exercendo cargo de chefia decidiu ter

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (17)

17/02/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Ralph Waldo Emerson - escritor americano
"Podemos viajar por todo o mundo em busca do que é belo,
mas se já não o trouxermos conosco,
nunca o encontraremos"

Felpuda

Em cidade do interior de MS, “barnabé” exercendo cargo de chefia decidiu ter “juntinho do coração” os nomes do prefeito e do vice-prefeito e pagou do próprio bolso a confecção de jalecos para que sua equipe usasse.

Porém, como dizem versos de Carlos Drumond de Andrade, “No meio do caminho tinha uma pedra/tinha uma pedra no meio do caminho...” E com base na legislação, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul determinou que deixassem de usar a “homenagem”, sob pena de responderem por improbidade
administrativa. Quem procura, acha...

Oportunidade

Até o dia 2 de março estarão abertas as inscrições para a seleção de pesquisadores interessados em bolsas de Pós-Doutorado da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Mais

As bolsas são vinculadas aos Programas de Pós-Graduação stricto sensu e aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. O valor mensal é de R$ 5.200,00 por 12 meses.

DiálogoFlickr

Recife (PE) inovou no Carnaval deste ano, erguendo alegoria do Galo de Madrugada na Ponte do Arco Coelho, no centro da cidade.

O Galo tem 32 metros de altura e pesa oito toneladas. A cerimônia marcou o início do Carnaval e contou com muito frevo e foliões fantasiados para homenagear um dos principais símbolos carnavalescos.

A construção do Galo incorporou materiais reaproveitados e recursos tecnológicos. A perna da estrutura recebeu mosaicos produzidos com lonas e tecidos descartados. O trabalho envolveu artesãos e parceiros, resultando em diferentes visuais.

DiálogoCarol Pettengill, que comemora hoje os seus 50 anos - Arquivo Pessoal
DiálogoFernanda Manzoli Pelá - Foto: Arquivo Pessoal

Tô fora!

A senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, líder da bancada do PP, divulgou nota assinada
também por seus outros quatro colegas, no estilo “nos incluam fora dessa”, com relação à posição
manifestada pelo Federação União Progressista (PP-União Brasil) em defesa do ministro Dias Toffoli pelo seu envolvimento com o Banco Master. 

A alegação é que a decisão do comando dessas legendas não foi previamente discutida e nem contou com anuência da bancada formada, além dela, pelos senadores Espiridião Amin, Luis Carlos Heinze, Margareth Buzetti e Dr. Hiran.

Não esquece

Com os dias diminuindo na aproximação da eleição, o servidor federal on-line Fábio Trad, pré-candidato do PT ao governo de MS, vem utilizando as suas redes sociais para tecer loas ao seu líder circunstancial Lula, à esquerda, com críticas ao que chama de extrema-direita, não deixando de citar o nome de Bolsonaro.

Neste Carnaval, por exemplo, praticamente achou um absurdo os que são contra a “homenagem” de uma escola de samba a Lula. 

E os outros?

Alguém precisa avisar Fábio Trad que Jair Bolsonaro exerceu mandato por quatro anos e atribuir a ele atos de corrupção prolongada no País é forçar barra nas narrativas, lembrou político antenado.

Segundo ele, é válido lembrar que Lula presidiu o País por dois mandatos e, posteriormente, foi substituído por Dilma Rousseff, que não completou o segundo mandato por ter sofrido impeachment.

Lula exerce seu terceiro mandato. 

Diversão

Dinossauros invadem shopping e roubam a cena em Campo Grande

Com réplicas de 3 metros de extensão e com movimentos, o parque promete diversão para toda a família

16/02/2026 16h33

Espaço inédito traz 22 atrações para crianças de todas as idades

Espaço inédito traz 22 atrações para crianças de todas as idades Imagem Divulgação

Com um espaço de 1.294 metros quadrados, um dos maiores parques indoor com dinossauros gigantes proporciona uma experiência que ficará marcada na memória das crianças e das famílias no Shopping Campo Grande.

O Yuup Experience chega com uma explosão de alegria e adrenalina, com 22 atrações que garantem diversão do começo ao fim para os pequenos entusiastas do mundo dos dinossauros.

Para tornar a aventura ainda melhor, seis réplicas de dinossauros gigantes integram o ambiente. Além de comporem um cenário incrível para fotos, três dinossauros, com 3 metros de extensão e 1,30 metro de largura, são próprios para que as crianças subam e passeiem pelo parque.

A atração tem encantado por onde passa devido aos movimentos e à interação que as réplicas proporcionam.

Além de passear pelo período jurássico, quem prefere outros tipos de atrações encontra opções como estações de street basquete, uma arena de trampolim, um trampolim adicional, dois campos de futebol interativos e um superinflável. Está pensando que acabou?

Os amantes de velocidade ainda podem curtir três motos Harley-Davidson, duas motos cross, três carrinhos Crush, dois Super Hockey, um fliperama, dois carrinhos Dino, um carrossel baby, uma área baby exclusiva e um Kid Play completo.

 

 

 

Cada espaço foi projetado para estimular movimento, coordenação, criatividade e, principalmente, sorrisos.

As crianças vivem ali momentos únicos, cheios de energia, aventura e descobertas, seja competindo no basquete, acelerando nas motos, explorando o Kid Play ou se divertindo na área baby, preparada especialmente para os pequenos.

O ambiente é moderno, seguro e colorido, criando o cenário perfeito para aniversários, encontros com amigos ou simplesmente para transformar um passeio no shopping em uma experiência memorável.

O ingresso custa R$ 80 por uma hora (R$ 15 a cada 10 minutos extras). Crianças PcD (Pessoa com Deficiência) têm 50% de desconto, mediante apresentação de laudo, reforçando o compromisso com a inclusão e o acesso à diversão para todos.

Serviço


Yuup Experience
Local: 2º piso do Shopping Campo Grande, ao lado da Livraria Leitura.

