Nos bastidores políticos, há quem garanta que importante cargo estaria... Leia na coluna de hoje

Rita Levi-MontaLcini - escritora italiana
As mulheres que mudaram o mundo nunca precisaram mostrar nada além da sua inteligência”.
Felpuda
Nos bastidores políticos, há quem garanta que importante cargo estaria sendo cobiçado que só por partido político e os entendimentos estariam até adiantados. Ocorre que se trata de uma pasta importante e a situação vem sendo tratada “cheia de dedos”, de forma a evitar “ruídos” no que se relaciona à aliança atual e à que vem em frente. De qualquer forma, segundo os comentários, a questão teria entrado em ebulição e, se realmente acontecer, seria mais um ingrediente no cenário das próximas eleições. Resta aguardar para ver.
Construção coletiva do Plano de Visitação das terras indígenas é o eixo central da proposta para consolidação do turismo de base comunitária, em nioaque (Ms). o projeto, liderado pela prefeitura, vem sendo implementado nas comunidades terena e atikum em parceria com a fundação de turismo de Mato grosso do sul e o sebrae, e segue a metodologia do turismo de Base Comunitária, de acordo com as diretrizes da funai. o niocac – turismo e Cultura indígena, além da valorização cultural, busca geração de renda e fortalecimento da autonomia dos povos originários, segundo o prefeito, andré guimarães. as comunidades Água Branca, Vila atikum, Brejão, taboquinha e Cabeceira já receberam ações como validação dos mapas turísticos, fortalecimento dos centros de memória e apresentação de planos de negócios às famílias. uma das cenas marcantes foi o registro oficial da dança putu-putu, que passa a integrar o banco de imagens do projeto.
Posição
Do continente asiático, onde permanecerá até o dia 16, o governador Eduardo Riedel se manifestou sobre a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em post nas suas redes sociais escreveu, entre outros alertas, que “prisão domiciliar, com restrição de direitos fundamentais e sem julgamento concluído são excessos judiciais que geram temerária tensão política e jurídica no País”. Só!
Sinal
O governador Eduardo Riedel tornou-se, com o ex-governador Reinaldo Azambuja e a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, um dos “consultores” de Bolsonaro nas questões políticas de Mato Grosso do Sul. Ele tem participado de reuniões com o ex-presidente para discutir as eleições de 2026, e sua postagem sobre a prisão domiciliar sinaliza que será do time da direita, “afugentando” o PT.
Tolerância zero
Rebeldia não está sendo tolerada pelo PL e atos de insubordinação estão resultando em punição, como aconteceu com o deputado federal Antonio Carlos Rodrigues, de São Paulo, que foi expulso da legenda depois de defender o ministro do STF Alexandre de Moraes, criticar Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, e o presidente dos EUA, Donald Trump. Por aqui, seria bom que colocassem as barbas de molho e parassem com mi-mi-mi. Dizem que a corda está esticando cada vez mais. Vai que...
*Colaborou Tatyane Gameiro