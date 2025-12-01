Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

Nos bastidores, postura política de figurinha virou motivo de piadas, pois...Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (01)

Karina Varjão

01/12/2025 - 00h03
Alexis de Tocqueville - escritor francês

"A saúde de uma sociedade democrática pode ser medida pela qualidade de funções desempenhadas por seus cidadãos”.

 

FELPUDA

Nos bastidores, postura política de figurinha virou motivo de piadas, pois demonstra estar mais perdida que cupim em metalúrgica. Se diz de direita, flerta com a esquerda, briga com ex-companheiros, se faz de vítima, fala em perseguição mas é quem persegue e por aí vai. Tem comando “postiço”, estilo “finjo que mando, vocês fingem que acreditam”. Andou falando pelos cotovelos, como diria vovó, e teve que rapidamente se utilizar do “esporte” preferido da maioria dos políticos: culpar a imprensa. Enfim, estão dizendo que teria sido afetada pelo “vírus pânicus de sem votus”.

Contraponto

O deputado Junior Mochi nem pestanejou para, por alguns minutos, fazer propaganda como “Garoto Cassems”, direto do plenário da Assembleia Legislativa de MS, dia 26, quando pediu ao presidente em exercício Renato Câmara, para relatar seu testemunho.

Mais

Ele afirmou que seu irmão, que é dependente no plano de saúde da esposa, servidora da agência fazendária em Coxim, foi muito bem tratado no hospital mantido pela Cassems. Fez isto com contraponto às dúvidas a respeito do atendimento feito por alguns deputados.

Ana Carolina Rezende de Coutinho e Zoroastro Coutinho  
Laura Kubrusly  

Devolvendo

Tudo indica que os nobres edis não querem “dividir a culpa” com a prefeita Adriane sobre a situação catastrófica da Capital. Assim, foi anunciada a antecipação da devolução de R$ 9 milhões do duodécimo ao Executivo, para auxiliar num propalado anúncio de retomada dos serviços de tapa-buracos. Oficialmente, a informação é que tudo foi fruto de diálogo entre Câmara e Prefeitura. No popular, “vão-se os anéis, ficam os dedos”.

Fonte

O duodécimo é o repasse mensal previsto na Constituição e na Lei Orçamentária Anual, utilizado para custear as despesas do Legislativo. Valores não utilizados devem ser devolvidos ao Executivo. A Câmara continua enfatizando que os serviços foram retomados depois que secretários falaram sobre a real situação naquela Casa. As empreiteiras receberam parte dos pagamentos que estavam atrasados e retornaram às atividades. Vamos ver...

Precaução

Políticos mais antenados têm dito que o grupo que apoia Riedel à reeleição deve ficar atento ao efeito Lula-Simone-Fábio Trad, que poderá ocorrer em 2026 e causar sérios problemas. Dizem que se o presidente petista recuperar a economia, alavancará pretensão da ministra em ser senadora em MS e catapultará eventual pré-candidatura ao governo do Estado. Segundo eles, esse partido tem parcela consolidada de eleitores, que poderá se expandir caso a esquerda consiga se reerguer. Sei não...

Aniversariantes

Maria Helena Nicoloso Bonotto,
Marcelo Miranda Soares, 
Dr. Odemilson Roberto Castro Fassa,
Joaquim Barbosa de Souza Neto,
Lauredi Borges Sandim,
Delci Candido de Sá,
Francisco Eloy de Insfran,
Gilberto Coelho,
Marcos Massato Hirahata,
Ronimar Aisom de Oliveira,
Elisabeth Silva Barros,
Doralice de Araújo Giese, 
Eduardo Barbosa Rocha,
Fabio de Souza Chilaver,
Maurício Duailibi,
Farncisco de Assis da Costa Pedreira,
Alcindo Lara Picada,
Helio Chaparro,
Moacir Borges de Souza,
Isoli Paulo Fontoura, 
Dra. Helena Rodrigues,
Rosemary Nunes da Cunha, 
Dr. Antônio Carlos Gargioni, 
Dr. Jorge Judi Hirokawa,
Dr. Alfredo Ioshimitsu Asato,
Maria Augusta (Guta) Wanderley, 
Dr. Valdir Perius,
Valdemi Lopes da Silva,
Edílson de Paula Paes,
Euquir de Lima,
Leonardo Fialho de Carvalho, 
Ana Cristina Martins,
Mario Cesar Oliveira da Fonseca, 
Murilo Ricardo de Souza Trindade,
Fábio Rogério Rombi da Silva,
João Eduardo Barbosa Rocha, 
Sebastião Fogaça,
Djamiro Cruz,
Celair Martins de Andrade,
Franciel Luiz de Oliveira,
Magno Ocampo,
Dagma Luciana Loureiro Pereira Pradebon,
Mitsukuni Oyadomari, 
Flávia Veríssimo Baruta, 
Dr. Amaury do Lago Prieto, 
Márcio Giovane Tomazelli,
Carlos Eduardo Abrão, 
Soraya Cersozimo Naglis,
Marcos Antonio de Araújo Alarcon,
Valdir Pazzoti,
Benedito Carlos Miranda da Silva,
Eliane de Barros Portocarrero,
Gilson Marcos de Souza Rosa,
André Nunes da Cunha,
Sérgio Fenelon,
Balbina Maroni Nunes,
Ernesto Rocha Neto,
Dr. Waldir Ferreira de Salvi Júnior,
Elisa Rocha de Alencar, 
Rodrigo Pereira Albuquerque,
Ramona Machado de Souza,
Eloi Lustosa do Nascimento,
Napoleão Costa Marques Júnior,
Sadao Tamai,
Aracy Monteiro de Almeida,
Waldemar de Sousa Barbosa,
Jurandir Martins Abrão, 
Marisa Moreira Almeida,
José Wagner de Oliveira,
Marlene Conceição Gonçalves Dias Lobo, 
Juliana Prati Salvador,
Malu Cândido Alves da Silveira,
Maria Aparecida Silva Sarsi,
Sidney da Silva,
Ussi Fernandes de Moraes,
Manuel da Silva Figueiredo,
Silvana Mendes Bettoni,
Luiz Oliveira de Almeida,
Miguel Agostinho de Oliveira,
Ricardo Bellazzi Castellani,
Waldir Bernardes,
Loide Luisa Leite,
Julio Cesar Casavechia,
Magda Jaqueline Paula Miranda,
Antonio Gonçalves de Melo,
Márcia Sueli Perez,
Dr. João Francisco Santos da Silva,
Heide Higa Terra, 
Dra. Cristiane Dias Arakaki, 
Carla Conti, 
Adriana Cesco,
Dra. Camila Ortiz de Souza, 
Julianna Martins Cantarin,
Jânio Cesar Arsamendia,
Gustavo Amato Pissini,
Isabela de Azevedo Perez Soler,
Jonas Santiago Torres,
Dr. Eloy Alarcon,
Ricardo Arakaki, 
Edmir Santinelli Gomes da Silva,
Anderson Fabiano Pretti,
Erik Borin,
Luiz Otavio Gottardi,
Veruska Insfran Falcão de Almeida,
Laura Veruska Mohamed Pereira,
Viviani Gonçalves Vissotto,
Andrélina Ferreira dos Santos Ratier.

Colaborou Tatyane Gameiro

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 01 e 07 de dezembro. Fortalecimento financeiro.

Com o Nove de Ouros como carta regente, entramos em um ciclo de esforços recompensados, sucesso, realização e autossuficiência um período que fortalece sua independência e consolida a segurança material que você vem construindo com tanto empenho.

30/11/2025 13h00

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 01 e 07 de dezembro. Fortalecimento financeiro.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 01 e 07 de dezembro. Fortalecimento financeiro. Foto: Divulgação

O Nove de Ouros é a carta do sucesso, das conquistas, do mérito recompensado, da independência, da segurança e do prazer. Sua ilustração mostra uma mulher abastada, vestida com roupas luxuosas, caminhando por seu jardim enquanto segura um falcão no braço. As parreiras atrás dela estão carregadas de uvas e ouros cintilantes, ressaltando sua prosperidade e realizações.

Você tem trabalhado muito e assumido grandes responsabilidades. Esta é a semana perfeita para finalmente se presentear — invista um pouco em si, seja com dinheiro ou com tempo. Relaxe e aproveite o fruto do seu próprio esforço. Compre aquilo que vem desejando há tempos, permita-se um jantar fora em vez de cozinhar. Todo o seu empenho está valendo a pena. Você está se tornando a pessoa independente que sempre quis ser. Ainda não chegamos à linha de chegada, é verdade — mas cada conquista merece ser celebrada antes do próximo passo.

No baralho de tarô Rider–Waite, o Nove de Ouros retrata uma mulher de aparência aristocrática, segurando um falcão enquanto contempla seu jardim. Atrás dela, videiras carregadas de uvas maduras e nove moedas douradas simbolizam sua prosperidade. Ao fundo, uma vila aos pés das montanhas compõe a cena, enquanto o caminho à sua frente permanece aberto, sugerindo liberdade e autossuficiência.

Sempre interpreto o Nove de Ouros como sucesso material. Alcançar um estado de equilíbrio após trabalho árduo. Estar espiritualmente, emocionalmente e financeiramente estável.

Este arcano indica alguém autossuficiente, que desfruta dos frutos do próprio trabalho, frequentemente financeiramente independente e confortável. Essa pessoa trabalhou duro para construir uma vida estável e próspera — e sente orgulho de suas conquistas. Ela é a prova viva de que perseverança e dedicação podem, sim, levar a uma vida de prazer e tranquilidade.

Quando o Nove de Ouros aparece como carta regente, anuncia um período de abertura para a prosperidade. Você dedica um tempo para desacelerar e realmente saborear as suas conquistas? Você está, de fato, se abrindo para a prosperidade? Seu ambiente transmite uma energia de abundância?

Essa carta simboliza uma profunda sensação de satisfação que nasce da autossuficiência e da disciplina. Ela retrata uma pessoa capaz de apreciar os luxos e as delicadezas da vida porque os conquistou com as próprias mãos — e justamente por isso os valoriza ainda mais.

Como o Nove de Ouros está profundamente ligado à independência, ele pode, por vezes, representar alguém solteiro — mas não se limita a isso. Na verdade, a carta simboliza alguém que não depende de outra pessoa para se sentir completo ou feliz. Nesse sentido, o Nove de Ouros nos lembra que uma mentalidade de abundância é essencial para qualquer relação saudável. Não podemos oferecer ao outro aquilo que não cultivamos em nós. Quando somos felizes por conta própria, conseguimos compartilhar essa felicidade. Mesmo dentro de um relacionamento, preservar um espaço de autonomia é fundamental.

O Nove de Ouros sempre anuncia prosperidade, sucesso e conforto. Ajuste seu ambiente para despertar sensações de riqueza e realização. Ao olhar ao redor, permita-se enxergar abundância — um cenário que reflita o sentimento de sucesso. Desacelere, cultive beleza, e crie um espaço que irradie prosperidade.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 01 e 07 de dezembro. Fortalecimento financeiro.

O mês de dezembro começa sob a regência elegante e madura do Nove de Ouros, uma carta que fala de colheitas conscientes, independência emocional e a força silenciosa de quem sabe exatamente o que construiu. A primeira semana do mês vibra essa sensação de chão firme, como se você finalmente percebesse que está pisando em terreno que é seu — fruto do seu esforço, da sua disciplina e da sua capacidade de se manter fiel ao que importa. Não é um momento de correria, mas de consciência. De respirar fundo e reconhecer o próprio valor.

Na quinta-feira (4), a Lua Cheia em Gêmeos amplia percepções, esclarece conversas, ilumina pensamentos antes nublados. Ela também expõe o que estava subentendido, abrindo espaço para diálogos transparentes — inclusive consigo mesmo.

O Nove de Ouros, dentro desse cenário, funciona como uma luz interna que guia cada gesto. Ele convida você a confiar na sua trajetória, a não diminuir suas conquistas e a perceber que aquilo que parecia distante começa a tomar forma. Ele também lembra que abundância não é só dinheiro: é paz. É estar bem com quem você é. É não mendigar nada — nem amor, nem atenção, nem reconhecimento. Justamente por isso, essa é uma semana em que você se sente mais inteiro, mais centrado, mais dono de si.

Para muitas pessoas, esse período marca pequenas vitórias: um insight certeiro, uma decisão bem tomada, uma conversa que se desenrola da maneira certa, uma sensação inesperada de orgulho próprio.

No fim, a energia que domina a primeira semana de dezembro é a de maturidade luminosa. Você não precisa provar nada — apenas reconhecer o que já é. Com o Nove de Ouros na mão e um céu que favorece clareza, presença e escolhas conscientes, o período se abre como um convite para caminhar com calma, com beleza e com confiança. É o início de um mês que pede menos ansiedade e mais valorização daquilo que já floresceu dentro de você. É colheita — silenciosa, serena e merecida.

Esta carta nos mostra que estamos no caminho certo e bem encaminhados para alcançar nossos objetivos, mas que ainda há um pouco mais de trabalho a ser feito. Anime-se, sabendo que seus esforços estão dando frutos de forma significativa e tangível, e aproveite essa onda de positividade para redobrar seus esforços e manifestar o futuro que você deseja!

Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você! O mundo exterior reflete o universo interior. (Mahatma Gandhi)

Desejo a todos vocês uma semana abundante!

Muita luz,

Ana Cristina Paixão

Nutrição B+: Congelar sem errar: dicas para preservar sabor, textura e nutrição dos alimentos

Nutricionista explica como armazenar alimentos com mais praticidade e menos desperdício

30/11/2025 10h30

Nutrição B+: Congelar sem errar: dicas para preservar sabor, textura e nutrição dos alimentos

Nutrição B+: Congelar sem errar: dicas para preservar sabor, textura e nutrição dos alimentos Imagem gerada por Inteligência Artificial

Para acompanhar a rotina corrida, o congelamento dos alimentos é um processo muito eficiente de conservação dos ingredientes. Além de proporcionar praticidade, a técnica permite uma alimentação equilibrada durante toda a semana.

Pensando em quem está na fase de se aventurar na cozinha e deseja deixar o dia a dia mais prático e saudável, Jéssica Benazzi, nutricionista do Divino Fogão, dá dicas sobre quais alimentos podem ser congelados e como realizar o processo da forma correta e sem desperdícios.

Alimentos que não congelam bem
Para garantir a qualidade dos alimentos, evite congelar verduras de folhas cruas, como alface, rúcula e agrião, elas murcham e perdem a textura. Os ovos inteiros também não devem ser congelados, já que podem estourar, caso desejar facilitar o uso posterior, bata e congele em potes. Outro ingrediente que não reage bem ao congelamento é a batata, que tende a ficar com uma textura esponjosa após o processo. Por fim, molhos com amido, como maionese ou creme de leite fresco, também não devem passar por este processo, já que eles separam e talham.

Como congelar carnes, peixes e aves
No caso das proteínas, como carne bovina e suína, peixes e aves, os ingredientes podem ser congelados crus ou cozidos. Uma boa dica é dividir em porções pequenas para facilitar no descongelamento. Retire o excesso de ar nas embalagens, que podem ser de plástico filme ou sacos próprios para freezer, e coloque a data de congelamento, para evitar o desperdício. As carnes cruas podem durar até 12 meses, enquanto as cozidas podem permanecer por dois a três meses. Os peixes podem ser mantidos congelados por três a seis meses.

Legumes e verduras
Entre os alimentos mais fáceis de congelar, os legumes e as verduras apresentam uma textura e características nutricionais favoráveis para o congelamento. Podem ser congelados brócolis, cenoura, vagem, couve-flor, espinafre, abobrinha e pimentão. Antes de armazenar, é necessário branquear os ingredientes: ferva os vegetais por dois a cinco minutos e depois mergulhe-os na água com gelo e escorra bem antes de armazenar em porções pequenas. Assim, é possível manter no freezer por até oito meses. Temperos cortados, como salsinha e cebolinha, também são uma dica para quem busca praticidade para cozinhar.

Frutas
Apresentando um desempenho melhor nos sucos e nas sobremesas quando estão congeladas, as frutas, como morango, banana, mangas, abacaxi, uva, mamão e goiaba, podem ser congeladas. Uma boa dica é sempre lavar e secar bem os ingredientes, em seguida colocá-los em uma assadeira separados, para não grudarem, e depois armazenar nos sacos plásticos próprios para freezer. Assim, podem durar por até 12 meses.

Grãos, massas e arroz
Podem ser congelados já cozidos: arroz, feijão, lentilha, grão de bico e até mesmo o macarrão cozido al dente. Para isso, o ideal é esperar que os alimentos esfriem completamente antes de armazená-los em porções pequenas. Outra boa dica é colocar um fio de azeite no macarrão, para evitar que ele grude durante o congelamento. Dessa forma, os ingredientes podem durar de dois a três meses.

Laticínios
Com alguns cuidados, os laticínios também podem ser congelados quando não forem consumidos totalmente. Para o leite o indicado é optar por uma garrafa de vidro ou plástico e preencher até ¾ do recipiente, para evitar que ele estoure com a pressão. Ao descongelar o leite, agite e use imediatamente, para preservar a textura e o sabor. Já os queijos duros, como o parmesão, podem ser armazenados em um saco plástico fechado a vácuo e descongelados na geladeira.

Pães e massas
Para preservar a textura e o sabor, os pães simples, como o francês ou caseiros, bolos, tortas e massa de pizza podem ser congelados. O ideal é esperar as massas esfriarem completamente antes de embalar. Para a massa de pizza, depois de sovar e abrir os discos, asse levemente por cinco minutos, deixe esfriar e embale os discos com plástico filme, depois leve ao freezer. As massas permanecem por até três meses armazenadas.

Pratos prontos
Os pratos já preparados, como lasanhas, sopas, carnes ensopadas e purês, podem ser congelados em potes herméticos ou sacos próprios para freezer. Para garantir que o prato dure dois a três meses, evite congelar os alimentos ainda quentes.

Café
O mais diferente da lista, o café pode ser congelado em forminhas de gelo, para usar em bebidas geladas e sobremesas, como tiramissu e caldas. Assim, o café que sobrou não é desperdiçado e pode permanecer armazenado por até dois meses. 

