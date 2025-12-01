Nos bastidores, postura política de figurinha virou motivo de piadas, pois...Leia a coluna de hoje

Alexis de Tocqueville - escritor francês
"A saúde de uma sociedade democrática pode ser medida pela qualidade de funções desempenhadas por seus cidadãos”.
FELPUDA
Nos bastidores, postura política de figurinha virou motivo de piadas, pois demonstra estar mais perdida que cupim em metalúrgica. Se diz de direita, flerta com a esquerda, briga com ex-companheiros, se faz de vítima, fala em perseguição mas é quem persegue e por aí vai. Tem comando “postiço”, estilo “finjo que mando, vocês fingem que acreditam”. Andou falando pelos cotovelos, como diria vovó, e teve que rapidamente se utilizar do “esporte” preferido da maioria dos políticos: culpar a imprensa. Enfim, estão dizendo que teria sido afetada pelo “vírus pânicus de sem votus”.
Contraponto
O deputado Junior Mochi nem pestanejou para, por alguns minutos, fazer propaganda como “Garoto Cassems”, direto do plenário da Assembleia Legislativa de MS, dia 26, quando pediu ao presidente em exercício Renato Câmara, para relatar seu testemunho.
Mais
Ele afirmou que seu irmão, que é dependente no plano de saúde da esposa, servidora da agência fazendária em Coxim, foi muito bem tratado no hospital mantido pela Cassems. Fez isto com contraponto às dúvidas a respeito do atendimento feito por alguns deputados.
Devolvendo
Tudo indica que os nobres edis não querem “dividir a culpa” com a prefeita Adriane sobre a situação catastrófica da Capital. Assim, foi anunciada a antecipação da devolução de R$ 9 milhões do duodécimo ao Executivo, para auxiliar num propalado anúncio de retomada dos serviços de tapa-buracos. Oficialmente, a informação é que tudo foi fruto de diálogo entre Câmara e Prefeitura. No popular, “vão-se os anéis, ficam os dedos”.
Fonte
O duodécimo é o repasse mensal previsto na Constituição e na Lei Orçamentária Anual, utilizado para custear as despesas do Legislativo. Valores não utilizados devem ser devolvidos ao Executivo. A Câmara continua enfatizando que os serviços foram retomados depois que secretários falaram sobre a real situação naquela Casa. As empreiteiras receberam parte dos pagamentos que estavam atrasados e retornaram às atividades. Vamos ver...
Precaução
Políticos mais antenados têm dito que o grupo que apoia Riedel à reeleição deve ficar atento ao efeito Lula-Simone-Fábio Trad, que poderá ocorrer em 2026 e causar sérios problemas. Dizem que se o presidente petista recuperar a economia, alavancará pretensão da ministra em ser senadora em MS e catapultará eventual pré-candidatura ao governo do Estado. Segundo eles, esse partido tem parcela consolidada de eleitores, que poderá se expandir caso a esquerda consiga se reerguer. Sei não...
Colaborou Tatyane Gameiro