Nureyev, maior bailarino do século 20, ganha exposição inédita em Joinville

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Joinville e todo o Estado de Santa Catarina poderão conhecer momentos da arte genial e revolucionária de Rudolf Nureyev, o maior bailarino do século 20. Entre 15 e 31 de julho, a capital brasileira da dança recebe a exposição “Nureyev - Lord of Dance”, mostra inédita no Brasil composta, na maior parte, de imagens vindas da Europa especialmente para este fim.



Sediada novamente na Sociedade Harmonia-Lyra iniciativa faz parte da sexta edição do Projeto Artes no Palco, que ainda contará com aulas da estrela do Teatro Alla Scala de Milão, Isabel Seabra, bailarina que trabalhou com Nureyev nos anos 1980.

A exposição que chega à Joinville representa esse universo artístico em mais de 60 fotografias históricas, reunindo registros de balés de repertório como “Giselle”, “O Lago dos Cisnes”, “O Corsário”, “La Sylphide”, entre outros. Uma mostra que celebra a genialidade, a beleza e o legado de um artista que revolucionou a dança no mundo.



As fotografias foram cedidas pela Rudolf Nureyev Foundation, com sede na Suíça, e pelo Teatro Alla Scala, de Milão, que pela primeira vez disponibilizam seus acervos no Brasil. A exposição conta ainda com uma coleção de fotos que capturam Nureyev com artistas brasileiros.



A realização de “Nureyev - Lord of Dance” em Joinville é de Darling Quadros, diretor do Projeto Artes no Palco. Acostumado a visitar a Europa para acompanhar apresentações de balé e visitar instituições culturais, ele conheceu, no ano passado, uma exposição dedicada a Rudolf Nureyev em Paris. A qualidade curatorial, o rigor na apresentação e o respeito demonstrado na preservação da memória artística chamaram sua atenção.



“Essa experiência despertou em mim o interesse em desenvolver um projeto expositivo dedicado a esse artista, reconhecido como uma das figuras mais relevantes da dança no século 20”, conta Darling, que manteve contatos com personalidades da dança que conviveram com Nureyev, entre elas Dalal Achcar, Tatiana Leskova e Isabel Seabra.



Uma parceria com a Fundação Rudolf Nureyev, que cedeu um acervo de grande valor, acabou viabilizando a exposição em solo catarinense. Além da exposição, a edição deste ano do Projeto Artes no Palco terá aulas de balé clássico ministradas pela estrela internacional Isabel Seabra, primeira e única bailarina brasileira a ingressar no Corpo de Baile do Teatro Alla Scala, em Milão, e que atuou com Nureyev em diversos momentos.

Nureyev, maior bailarino do século 20, ganha exposição inédita em Joinville - Foto: Francette Levieux

Ela orientará bailarinas de todo o Estado entre os dias 27 e 31 de julho, tendo ao lado o pianista convidado Eduardo Boechat, atual pianista da companhia de ballet Am Rhein, na Alemanha, e com enorme experiência internacional. As inscrições para os níveis intermediário e avançado devem ser feitas no site sympla.com.br.



Isabel também participará de um bate-papo com o público mediado pelo bailarino, coreógrafo e diretor Tíndaro Silvano no dia 29, às 10h, no foyer Liselott Trinks. Completando a programação, Eliana Caminada faz palestra sobre a vida e a obra de Rudolf Nureyev no dia 28, às 10h, também no foyer Liselott Trinks.



Eliana é uma referência da dança no Brasil, tendo feito história como bailarina, professora, pesquisadora e autora do livro “História da Dança – Evolução Cultural”. O Projeto Artes do Palco é realizado por meio do PIC - Programa de Incentivo à Cultura, da Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina, e tem como incentivadores Ciser, IHCS, Nidec e Rede Cooper.

Sobre Rudolf Nureyev

Rudolf Nureyev foi um dos bailarinos mais influentes do século 20. Nasceu na antiga União Soviética, em 1938, e formou-se em Leningrado, na prestigiada Academia Vaganova, na qual desenvolveu a técnica e a expressividade que marcariam sua trajetória artística.



Em 1958, ingressou como solista no Ballet Kirov (atual Mariinsky), destacando-se rapidamente em obras do repertório clássico, como “O Lago dos Cisnes” e “O Corsário”. Seu talento singular e sua intensa presença cênica projetaram-no no cenário internacional.



Um momento decisivo de sua carreira ocorreu em 1961, durante uma turnê em Paris, quando solicitou asilo político no aeroporto de Le Bourget, rompendo com a União Soviética. No Ocidente, seu encontro com Margot Fonteyn no Royal Ballet de Londres tornou-se um dos mais emblemáticos da história da dança.

Em 1983, assumiu a direção do ballet da Ópera de Paris, promovendo uma renovação artística marcada pela valorização do repertório clássico, pelo resgate da herança dos Ballets Russes de Diaghilev, pela incorporação de novas obras e por uma inédita popularização do ballet.



Além de intérprete, destacou-se como coreógrafo, sendo responsável por remontagens de consagrados ballets russos, às quais imprimiu vigor dramático e sofisticação técnica.

Rudolf Nureyev faleceu em 1993, em Paris. Seu legado permanece como referência incontornável na história da dança, influenciando gerações de artistas em todo o mundo.



Nureyev, maior bailarino do século 20 - Foto: Francette Levieux

Sobre Isabel Seabra

A carioca Isabel Seabra integrou o Corpo de Baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e posteriormente mudou-se para Paris, onde se aperfeiçoou com o grande mestre Raymond Franchetti. Em seguida, transferiu-se para a Itália e ingressou no Corpo de Baile do Teatro alla Scala, em Milão, na produção de “Dom Quixote, com coreografia de Rudolf Nureyev, em 1980. É até hoje, a primeira e única bailarina brasileira a ingressar na prestigiada companhia italiana, onde obteve o título de Estrela.

Ao longo de sua carreira no Scala, foi protagonista de inúmeras obras-primas do repertório clássico, entre as quais “O Lago dos Cisnes”, no qual teve Nureyev como partner. Ainda participou, por três vezes, das prestigiadas turnês mundiais “Rudolf Nureyev and Friends”, atuando como intérprete principal ao lado do próprio Nureyev.

Há mais de 18 anos atua como professora de dança clássica, desenvolvendo um método próprio que reúne a experiência adquirida com grandes mestres da dança, Foi docente na Universidade Paolo Grassi e colaborou com a Accademia Teatro alla Scala em workshops e masterclasses. Em 2013, recebeu o Prêmio de Carreira em Alassio e, em 2018, no Teatro Ariston, em Sanremo.

Nureyev, maior bailarino do século 20 - Foto: Francette Levieux

PROGRAMAÇÃO

Exposição Nureyev - Lord of Dance

De 15 a 31 de julho

Entrada gratuita



Aulas de balé clássico com Isabel Seabra

De 27 a 31 de julho

Nível intermediário: das 14h às 15h30

Nível avançado: das 16h às 17h30

Inscrições gratuitas em sympla.com.br

Palestra Nureyev - Lord of Dance, com Eliana Caminada

Dia 28 de julho, às 10h

Inscrições gratuitas em sympla.com.br

Bate-papo com Tíndaro Silvano e Isabel Seabra

Dia 29 de julho, às 10h

Inscrições gratuitas em sympla.com.br

SERVIÇO



O QUÊ: 6º Projeto Palco das Artes.

QUANDO: De 15 a 31 de julho.

ONDE: Sociedade Harmonia-Lyra, rua 15 de Novembro, 483, Centro.

QUANTO: Gratuito. Mais informações no Instagram @artesdopalco.

