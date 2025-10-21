O barulho da batalha pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de MS...Leia na coluna de hoje

Dwight Eisenhower - político americano
"Líder é aquele que consegue fazer com que as pessoas façam o que mais desejam fazer”
FELPUDA
O barulho da batalha pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de MS vai ecoar pelos quatro cantos do Estado, uma vez que os interessados em ocupá-las, a partir de 2027, estão levantando poeira desde já, “bicando” um cafezinho cá; lambendo os beiços depois de saborear uma geleia lá e por aí vai. Tudo na maior simpatia e informando que “estão” candidatíssimos. A cabeça do distinto eleitor deve estar girando com tantos sorrisos, tapinhas nas costas, selfies e sendo obrigado a entrar em grupo no WhatsApp de pretensos candidatos, nessa campanha eleitoral antecipada. Ufa!
Ampliando
O Aeroporto Internacional de Campo Grande vai ganhar 25 lojas, o de Corumbá terá três estabelecimentos, enquanto em Ponta Porã serão quatro lojas.
Mais
Para tanto, a Aena, empresa que administra os aeroportos, está promovendo ações de adequação e modernização. O objetivo é fortalecer serviços e oportunidades de negócios.
Rumos
Nesta semana deverá ocorrer a primeira reunião da nova executiva do PL, no comando de Reinaldo Azambuja. As discussões terão como pontos principais as estratégias para 2026 em Mato Grosso do Sul, com foco na eleição de dois senadores no campo da direita, deputados federais e estaduais, além do trabalho a ser desenvolvido para eleição do presidente da República, levando em conta que o nome de Jair Bolsonaro não está descartado.
Apostando
O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) tem afirmado que Bolsonaro disputará as eleições 2026, pois contestará sua inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, onde pretende obter uma liminar. Isso poderá acontecer uma vez que o órgão terá no comando os ministros André Mendonça e Cássio Nunes, que divergem dos demais. Com relação à condenação, ele aposta na aprovação da anistia ampla, geral e irrestrita. A conferir
Lista
Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que institui cadastro nacional de criminosos cibernéticos. O objetivo é registrar, monitorar e disponibilizar informações sobre condenados por crimes dessa natureza no Brasil – quando a condenação for definitiva. A proposta é do deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB). O texto considera crimes cibernéticos aqueles praticados com o uso de dispositivos eletrônicos conectados à internet.
Aniversariantes
Colaborou Tatyane Gameiro