Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

O barulho da batalha pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de MS...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (21)

Ester Figueiredo

21/10/2025 - 00h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Dwight Eisenhower - político americano

"Líder é aquele que consegue fazer com que as pessoas façam o que mais desejam fazer”

 

FELPUDA

O barulho da batalha pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de MS vai ecoar pelos quatro cantos do Estado, uma vez que os interessados em ocupá-las, a partir de 2027, estão levantando poeira desde já, “bicando” um cafezinho cá; lambendo os beiços depois de saborear uma geleia lá e por aí vai. Tudo na maior simpatia e informando que “estão” candidatíssimos. A cabeça do distinto eleitor deve estar girando com tantos sorrisos, tapinhas nas costas, selfies e sendo obrigado a entrar em grupo no WhatsApp de pretensos candidatos, nessa campanha eleitoral antecipada. Ufa!

Ampliando

O Aeroporto Internacional de Campo Grande vai ganhar 25 lojas, o de Corumbá terá três estabelecimentos, enquanto em Ponta Porã serão quatro lojas.

Mais

Para tanto, a Aena, empresa que administra os aeroportos, está promovendo ações de adequação e modernização. O objetivo é fortalecer serviços e oportunidades de negócios.

O jornalista e escritor brasileiro Oséas Singh Jr., autor do romance “Le refuge des héros fatigues”, título da publicação na França, mas que originalmente foi lançado no Brasil como “Estância dos Heróis Combalidos” está na lista dos cinco romances escolhidos para o Prix du Roman de l’Année 2025, da Académie des Lecteurs. O prêmio é realizado em duas etapas. Na primeira fase, a seleção é conduzida por dezenas de clubes de leitura, que avaliam obras com base nos critérios de qualidade literária, originalidade e impacto emocional ou intelectual. Na segunda etapa, é o público quem decide. A votação na obra favorita a partir de 30 deste mês, por meio do site oficial (prixduroman2025.com), onde o voto deve ser identificado e autenticado por e-mail. “Foi uma surpresa ter esse reconhecimento da obra em um país onde a literatura brasileira não é tão difundida”, comemora Oséas.
8 Gabriela Alves e Maria Luara PiresGabriela Alves e Maria Luara Pires  
Gabrielly Nunes 

Rumos

Nesta semana deverá ocorrer a primeira reunião da nova executiva do PL, no comando de Reinaldo Azambuja. As discussões terão como pontos principais as estratégias para 2026 em Mato Grosso do Sul, com foco na eleição de dois senadores no campo da direita, deputados federais e estaduais, além do trabalho a ser desenvolvido para eleição do presidente da República, levando em conta que o nome de Jair Bolsonaro não está descartado.

Apostando

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) tem afirmado que Bolsonaro disputará as eleições 2026, pois contestará sua inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, onde pretende obter uma liminar. Isso poderá acontecer uma vez que o órgão terá no comando os ministros André Mendonça e Cássio Nunes, que divergem dos demais. Com relação à condenação, ele aposta na aprovação da anistia ampla, geral e irrestrita. A conferir

Lista

Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que institui cadastro nacional de criminosos cibernéticos. O objetivo é registrar, monitorar e disponibilizar informações sobre condenados por crimes dessa natureza no Brasil – quando a condenação for definitiva. A proposta é do deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB). O texto considera crimes cibernéticos aqueles praticados com o uso de dispositivos eletrônicos conectados à internet.

Aniversariantes 

Marlize (Lize) Helena Dalpasquale, 
Miguel Povh Filho, 
Silmara Domingues Araújo Amarilla, 
Alencastro Maria Alves Neto,
Luiz Dresch,
Bianca Afonso Baggio,
Sofia Ruiz,
Domenico Minna,
Antonio Luiz Farias,
Faustino Gonçalves Sobrinho,
Israel Machado de Melo Sobrinho,
Paulo Roberto Davalo,
Aciso Batista Alves,
José Odorico de Oliveira Almeida,
Celso Augusto Pinto Cavalcante,
Cyro Clemente, 
Rozinete Albuquerque,
Marco Antônio Comparin, 
Denise Campos Serra da Cruz, 
Ana Rosa Garcia Macena Vargas,
Maria Luiza Borges Daniel Zangari,
Denise Ferreira Khalil,
Dr. Eurípedes Barsanulfo Pereira, 
Leonor Lopes da Silva Saad, 
Márcia Aparecida Perez Heredia Miotto,
Dr. Sérgio Kiyoshi Utima, 
Nélia Orro,
Ademilson Martins da Rocha,
João Vinicius do Amaral Schllosseer,
Kátia Tamashiro Pedraza,
Gilda Corrêa Gamba,
Jusely Lins Vasconcelos,
Mário Ivo Aureliano,
Nivardo Jovito Rocha,
Maria Mercedes Oliveira,
Geraldo Ferreira Alves,
Adilson Marques Leite,
João Fernandes,
Marcelino de Rezende,
Euzébio do Espírito Santo,
Juarez Ribeiro da Silva,
Lourdes Cardoso Martins,
Roberta Cabral Kretsch,
Sérgio Francisco Duarte,
Fernanda Epelbaum,
Fernando Epelbaum,
Etuco Adashi Kanasawa,
Celina Pereira da Rosa,
Aloísio Beraldo e Andrade, 
Francisca Carvalho dos Reis,
Maria Rogéria Fernandes,
Ailton Martins,
Everaldo Escobar Amorim,
Maria Cecilia de Sousa,
Rezenaide de Camargo Rohewedd,
Milton Gonzaga Carvalho,
Jair Antonio Leonardi,
Maria Madalena dos Santos,
Adevaldo José Ramires Pereira,
Guilhermina Rego de Oliveira Carvalho,
Ivone Gonçalves da Silva,
Thiago Ferreira de Castro Junior,
Astrogildo José Ferreira de Carvalho,
Claudio Freire de Menezes,
José Ricardo Buchara Martins,
Dr. Jefferson Dário José de Paula, 
Suely Aparecida de Souza Navarro,
Janete Batista,
Fábio Marques Barbosa,
Josefa Lázaro Mendes,
Marcela Congro Leal,
Nilza Fernandes Marinho,
Paula Regina da Silva Sanematsu,
Liliane de Jesus Berbette,
Leni Caetano dos Santos e Silva,
Elinete Ricartes Barros,
Sandro Ricardo Zvicker,
Carlos Alberto Bianchi,
Flávio Filizzola,
Denise Aparecida Siqueira,
Sandra do Amaral Lucena,
Carlos Eduardo Volpe,
Fabricio Widal de Albuquerque,
Amâncio Rodrigues da Silva Júnior,
Caroline Queiroz Diniz,
Robson Ferreira Cantarella,
Carlos José Camilo de Carvalho,
Elisete Eziquiel da Costa,
Paula Escobar Yano, 
Jaqueline Simone Barbosa Pereira,
Mônica de Almeida Arenales,
Maridalva de Souza Sampaio,
Cícero Nobre Castello,
Marilene Karoline Pereira Wesner Rodriguez,
Celeste de Jesus Pereira, 
Jônatas de Lima Barros,
Viviane Barbosa Teixeira,
Aléxis Garcia Scorza,
Cássia Aparecida Pompeu Muller,
Cleiton Tubino Silva,
Rogério Fernando Makert Faria,
Cleres de Fátima Antunes Pinto Vedovato,
Áurea Beatriz Knapik,
Regiane Lopes Gonela,
Gilson Gonçalves da Silva,
Astor Antonio de Oliveira Junior. 

Colaborou Tatyane Gameiro

DIÁLOGO

A continuarem as operações das autoridades policiais para combater a onda...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (20)

20/10/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Caio Fernando Abreu - escritor brasileiro
"Nada em mim foi covarde, nem mesmo as desistências: desistir, ainda que não pareça, foi meu grande gesto de coragem”

Felpuda

A continuarem as operações das autoridades policiais para combater a onda de atos de corrupção que convergem em direção a alguns gestores municipais, o distinto eleitorado terá que ir se acostumando a, em vez de ir até os prédios das prefeituras, ter de dar uma passadinha pelas unidades prisionais onde as figuras estarão “despachando”. Alguns deles não levaram seis meses sentados na cadeira para, como se estivessem sentando em molas, serem impulsionados em direção aos cofres públicos como se fossem deles,a fim de se locupletarem. Perderam o rumo e o prumo. Afê!

Diálogo

Conciliação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) participará, entre os dias 3 e 7 de novembro, da 20ª Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em todo o País.

Mais

A iniciativa, tradicionalmente aderida pelo Poder Judiciário estadual, tem como objetivo mobilizar magistrados, servidores, advogados e a sociedade em geral para a disseminação da cultura do diálogo e da pacificação social.

DiálogoClaudio de Souza e Nelly Braga de Souza - Foto: Studio Vollkopf
DiálogoMali Borges e Gigi Hadid - Foto: BFA

Tesoura

A partir de novembro, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande pretende promover corte de 5% nos gastos da Casa, para enfrentar os tempos bicudos que vêm pela frente, principalmente, pela estimativa de não crescimento da receita para o próximo ano. Os “barnabés” estão com orelhas em pé, pois conversa é que ou se reduz salários ou terão que ser feitas exonerações entre as equipes.

"Isca"

Nos bastidores, há quem diga que o vereador Marcos Trad (PDT) “jogou uma isca” e que alguns dos representantes da direita caíram direitinho. Ele apresentou moção de repúdio contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que criticou posição manifestada pela senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (PP) durante entrevista, quando, entre outras coisas, a parlamentar cita alguns nomes de possíveis “presidenciáveis”.

Estranho

A proposta foi aprovada,mas político antenado que só achou muito estranho um vereador de partido de esquerda e da base de Lula sair em defesa de um dos principais nomes ligados a Jair Bolsonaro. A moção 
de repúdio, no caso, é justamente contra o filho do próprio ex-presidente. Mais estranho ainda, disse, é que até o PT votou a favor da proposta, com exceção apenas do PL. Assim, o pedetista conseguiu colocar partidos de centro-direita contra um dos expoentes da direita, contribuindo para ampliar ainda mais o “racha”.

Aniversariantes

  • Dra. Mariana Medina de Almeida, 
  • Filipe Fernandes Reinoso,
  • Sandra Alves, 
  • Matusalém Sotolani, 
  • Dionéia Bambil Dias Rigo, 
  • Ana Leda Barbosa, 
  • Albertino Antonio Gomes,
  • Adão Cabral Mansano,
  • Jacintho Honório Silva Filho,
  • Grimaldo Macario da Cunha,
  • Mario Roberto de Souza,
  • Oswaldo Pio Andrighetto,
  • Nelson da Silva Freitas,
  • Kátia Mello Cesar Corazza,
  • Olimpio Massal Katayama,
  • Hélio Mandetta Sobrinho,
  • Ana Marta Zafalon Beraldo,
  • José Josino de Andrade Neto,
  • Athayde Nery de Freitas Júnior,
  • Alexandra Barbosa dos Santos Golin,
  • Lorena Posser,
  • Romario de Souza Brandão,
  • Dra. Nerzita Martins de Carvalho Sayd, 
  • Heloisa Bruna Grubits, 
  • Edileia Mora Caceres,
  • Jorge Nehme Scaff, 
  • Allan Ribeiro de Oliveira,
  • João Dorival de Souza Nogueira,
  • Amanda Corrêa Basmage,
  • Sebastião Pereira Martins,
  • Keyla Venturini,
  • Kelly Venturini,
  • José Oliveira Brandão Filho,
  • Marcia Medeiros,
  • Wilmar Monteiro,
  • Eloah Maria do Rosário de Andrade,
  • Jatyr Mastriani de Godoy,
  • Dr. Lauro Bulaty,
  • Maria Santana de Mello,
  • Ewerton Márcio dos Santos Leite (Márcio Krika),
  • Rafaela Lopes Faleiros,
  • Walkiria Neves, 
  • Abel Nunes Proença,
  • Sandra Maria Assis Daros, 
  • Tiago Martins Pithan,
  • Maria Silene Nabhan, 
  • Ana Lidiane Oliveira,
  • Odete Nunes Coinete,
  • Dulce Alves Campos,
  • João Nogueira de Menezes,
  • Fabiana Ferreira Machado,
  • Renato Monteiro Diniz Junqueira,
  • Naomi Kurle de Avilés,
  • Darcy Gomes Garrido,
  • Nelson Aquena,
  • Valda Bessa Costa,
  • Maria Bruna de Abreu,
  • Emília Barcellos,
  • Tecla Mello de Campos,
  • Marcelo Salimon,
  • Gotardo Malagoli,
  • Pedro José de Vasconcelos Souza,
  • Adilson Valério Herradon,
  • Emília Thal,
  • Ataíde Batista Neto,
  • Paulo Nantes Abuchaim,
  • Jacqueline de Almeida Martins Locatelli, 
  • Michelle Marques Tabox Garcia de Oliveira, 
  • Ariane Candado Barradas,
  • Raimundo Nasion de Aguiar,
  • Shirlei Borralho,
  • Marisa Aleixo,
  • Nely Alencar Lima,
  • Enir Canhete,
  • Gilmar Elias Batista,
  • Graciela Amaral,
  • Celina Pontes de Siqueira,
  • Elika Ferreira Gonçalves,
  • Ana Cristina Michels Barbosa,
  • Glicemari Martins Roggia,
  • João Cláudio Ventura Chaves,
  • Nivaldo Isidoro Oliveira,
  • Suely Maria Roaman de Arruda,
  • Marcella Ribeiro Filizzola,
  • Sérgio Luiz Paschoal Alves Corrêa,
  • George Tsuge,
  • Francisco Hilton de Souza Alves,
  • Augusto Corrêa da Costa Fiaes,
  • Antonio Yukishigue Tanaka, 
  • Jesus Teodoro de Freitas,
  • Jefferson dos Santos Rodrigues de Amorim,
  • Simone Alves Dias Prandini Anderson da Silva,
  • Edson Roberto Roque,
  • João Antonio da Costa,
  • Michelle Guimarães Arantes,
  • Keila Lucena,
  • Carlos Henrique Moreira,
  • Dirceu da Silva,
  • Gilberto Carlos Ferreira,
  • Marco Antonio Machado,
  • Jorge Luiz Carrara,
  • Maria Luiza Bordon Trelha,
  • Ana Priscila Pires Moreira Recalde,
  • Fábio Garcete de Almeida,
  • Thadeu Trindade Gonçalves Nantes.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado

Correio B+

Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator Dudu Pelizzari que estreou novo trabalho essa semana na TV

Ele celebra sua estreia como protagonista em "O Senhor e a Serva" na Record TV

19/10/2025 15h00

Compartilhar
Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com o ator Dudu Pelizzari

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com o ator Dudu Pelizzari Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Aos 40 anos, Dudu Pelizzari celebra seu primeiro protagonista na TV com a série “O Senhor e a Serva”, spin-off de “Paulo, O Apóstolo”, que estreiou no dia 13 de outubro, na Record TV. Ele interpreta Caius, um homem viúvo e solitário que enfrenta culpa, depressão e solidão, e encontra amor em uma serva cristã, papel de Nathalia Florentino. A série, escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Guga Sander, tem dez episódios e retrata fé, resistência e superação.

“Foram meses de preparação. Junto da Nathalia, meu par romântico, fomos muito bem amparados pela direção e pela autora. A estrutura que recebi para viver um protagonista foi impecável. Mesmo na dor do meu personagem, o prazer de me expressar é intenso”, conta Dudu.

Para mergulhar no papel, o ator precisou viver experiências próximas às do personagem: “Nesse processo, precisei compreender o ‘deserto’, a ‘solidão’, para entender meu personagem, Caius, um homem muito solitário, que viveu uma depressão muito profunda, e eu sou o oposto, sou extremamente sociável, tenho muitos amigos.

Fui morar em Curicica, uma região super isolada, próxima de onde gravávamos, lá consegui me deparar com uma solidão que eu ainda não conhecia. Ao viver o Caius, eu não representei uma dor da solidão, eu realmente conheci o estado solitário, foi muito intenso, muito importante, viver esse movimento. Foi preciso me perder para dar vida a ele”, revela.

Caius é um comandante romano aposentado que, após anos de depressão e culpa, encontra o amor e a superação. “Convido o público a acompanhar uma história de superação, transformação e amor. É um romance lindo”, completa Dudu.

Conhecido por personagens como Fred em “Malhação”, “Negócio da China”, “Carinha de Anjo” e “Jezabel”, Dudu tem sólida formação em Artes Cênicas, estudou cinema na Argentina e atuou por quatro anos no Teatro Oficina, com Zé Celso. No streaming, participou de “DOM” (Amazon Prime) e “O Homem da Sua Vida” (HBO), e no cinema se destacou em “Minha Vida em Marte” (2018), ao lado de Paulo Gustavo e Monica Martelli.

Completando duas décadas de carreira, ele equilibra arte e paternidade: “Sou um paizão declarado e me sinto abençoado por viver um momento tão único na minha carreira”, finaliza o ator.

Dudu é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, em entrevista ao Caderno ele fala sobre carreira, escolhas, trabalhos e a estreia de seu protagonista na Record TV.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com o ator Dudu Pelizzari O ator Dudu Pelizzari é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Pablo Alcantara - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Como foi para você conquistar o primeiro protagonista na TV justamente ao completar 20 anos de carreira?
DP - Foi simbólico. Olhar para trás e ver tudo o que trilhei até aqui me faz perceber o quanto cada projeto foi uma espécie de ponto de virada. A carreira tem seus altos e baixos, momentos de aprovação e de rejeição, mas cada personagem é uma oportunidade de transformação. Em termos de projeção, alguns trabalhos foram marcantes - Malhação, a série Dom, Reis e Carinha de Anjo, por exemplo. Mas internamente, cada novo papel é um recomeço.

CE - Olhando para trás, de Malhação até hoje, qual momento você considera um ponto de virada na sua trajetória?
DP - Acho que não existe um único ponto de virada, mas uma soma de viradas internas. Cada vez que um diretor ou autor confia em mim, ou que posso contar uma nova história, isso representa uma mudança. São pequenas metamorfoses que, juntas, me construíram como artista.

CE - Você tem uma formação sólida em teatro e já trabalhou com Zé Celso. Que marcas essa vivência deixou em você, tanto na forma de atuar quanto na maneira de enxergar o palco e a vida?
DP - Trabalhar com o Zé Celso foi uma grande escola. Eu já vinha de uma formação consistente. Estudei no Teatro Escola Macunaíma, depois me graduei na Faculdade Célia Helena e, antes de chegar ao Oficina, já havia feito mais de 40 peças. Mas o Teatro Oficina foi uma experiência transformadora. Era um ambiente de total entrega: o dia começava com preparação vocal e corporal e seguia até o estudo de texto e ensaios longos, de três, quatro horas. Isso me provocou a ser um artista mais completo, a me manter presente mais tempo em cena. Foi um aprendizado que carrego até hoje.

CE - Ao longo da carreira, você transitou entre TV, cinema e streaming. Como percebe as mudanças no audiovisual brasileiro nesse período — e que espaço o ator ocupa nesse novo cenário?
DP - Quando comecei, há 20 anos, o audiovisual era totalmente centralizado na TV Globo. O SBT e outras emissoras ainda não produziam ficção, e os streamings nem existiam. Hoje o cenário é outro: há mais produções, mais possibilidades, e isso é ótimo. Claro que ainda há muito artista talentoso sem espaço, mas sinto uma crescente em qualidade e diversidade. A arte passou a ser entendida, especialmente depois da pandemia, como algo essencial - não apenas entretenimento, mas uma força cultural e transformadora.

CE - Como você lida com os altos e baixos da carreira artística e com a instabilidade que o ofício traz?
DP - Aprendi a não encarar os intervalos entre trabalhos como momentos de baixa, mas de inspiração. Aproveito essas pausas para me preparar financeiramente e também para me alimentar criativamente - lendo, vendo filmes, indo a museus, conversando com pessoas diferentes. Isso enriquece meu repertório humano e artístico. Assim, quando volto a atuar, sinto que trago novas camadas para o personagem.

CE - Em O Senhor e a Serva, o personagem passa por um processo de cura e reencontro. Existe algo que você também precisou curar ou ressignificar em sua própria trajetória?
DP -  Sim. Acho que todos passamos por processos de cura. Um deles foi a minha relação com meu pai. Quando jovem, presenciei situações de agressividade e, por um tempo, me afastei desse lado. Mas, ao fazer personagens mais intensos, especialmente nas produções bíblicas, percebi que podia transformar essa energia em arte. Canalizar a dor, a raiva e a força em algo criativo também foi uma forma de cura.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com o ator Dudu Pelizzari O ator Dudu Pelizzari é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Pablo Alcantara - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - A paternidade entrou na sua vida em um momento de maturidade. O que ela transformou em você — como homem e como artista?
DP - A paternidade me ensinou sobre humildade e aprendizado. Mais do que ensinar, ser pai é aprender. Aprendo diariamente a me dedicar, a ser paciente, a amar com mais entrega. O nascimento do meu filho, o Bem, foi o melhor acaso da minha vida. Ele resgata o meu lado criança, o meu olhar curioso. Tenho uma rede de apoio incrível com a mãe dele, que é uma grande parceira, e com os avós. O Bem me inspira a ser um homem e um artista melhores.

CE - Você é um ator que se entrega muito aos papéis. Como equilibra intensidade artística e leveza pessoal?
DP - Gosto de trazer leveza para o trabalho e intensidade para a vida. No set, procuro ser presente, conversar, rir, criar vínculos com a equipe. O personagem exige intensidade, mas o processo pode e deve ter leveza. Acho que a chave é estar presente; seja em cena, seja no cotidiano. Estar 100% entregue ao momento é o que me move.

CE - Quando está longe das câmeras, o que te alimenta criativamente — livros, música, viagens, o cotidiano?
DP - Sou movido por arte em todas as formas. Pratico esportes (escalada, beach tênis, musculação), que me fazem bem física e mentalmente. Gosto de assistir séries (The White Lotus, Breaking Bad, Cem Anos de Solidão), ler autores como Rick Rubin, Socorro Acioli, Carla Madeira e Jefferson Tenório. Vou muito ao teatro e a exposições em São Paulo. Tenho buscado também atualizar meu repertório musical - antes eu só ouvia bossa nova, agora estou descobrindo artistas novos, até por influência do meu filho.

CE - Você mencionou que é um “paizão declarado”. O que mais te orgulha na forma como conduz a relação com seu filho?
DP -  O que mais me orgulha é a parceria que construímos. Ele me ensina diariamente sobre amor e entrega. Tento estar presente de verdade, compartilhar momentos, ouvi-lo. Ser pai me trouxe um senso de presença e gratidão que se reflete em tudo, inclusive na minha arte.

CE - Depois de duas décadas de estrada, o que ainda te motiva a seguir em movimento — o que te faz dizer “ainda não vivi tudo como artista”?
DP - O que me motiva é o próximo trabalho. Cada fase da vida traz desafios diferentes: antes eu interpretava filhos, agora interpreto pais, e em breve talvez interprete avôs. A maturidade muda nosso olhar, nosso corpo, nossa espiritualidade. Há personagens que antes eu não poderia fazer, e hoje posso. Isso me dá vontade de continuar. A arte é infinita - e eu quero seguir vivendo cada transformação que ela me oferecer.
 

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com o ator Dudu Pelizzari Ele celebra sua estreia como protagonista em "O Senhor e a Serva" na Record TV - Divulgação

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas
GOLPE JURÍDICO

/ 2 dias

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas

2

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio

3

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional
Agropecuária

/ 1 dia

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional

4

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 5 minutos

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo