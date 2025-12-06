Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

O chamado "golpe do falso advogado" fez deputados alertarem não só a popula... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (6)

Felpuda

06/12/2025 - 00h01
Rogério Fernandes Lemes - poeta de ms

Quando escrevo uma frase, deixo ali, naquela página, um pedaço de mim (...) . Não juntem meus pedaços porque isso não faria sentido nenhum. Não me prendam, novamente..”

Felpuda

O chamado “golpe do falso advogado” fez deputados alertarem não só a população como também os seus servidores para que não caiam na lábia dos malandros. Funciona assim: o marginal liga para a pessoa que tem alguma ação na Justiça e munido de todos os seus dados, inclusive da conta bancária e do nome do advogado da causa, informa que a decisão favorável saiu e, via aplicativo, encaminha falsa decisão em papel timbrado; na sequência, pede um valor em dinheiro para pagamento de “documento do depósito” e solicita que a vítima faça chamada de vídeo para reconhecimento facial e confirmação dos dados. Se essa etapa for cumprida, o marginal limpa a conta. Vai vendo...

Na terça-feira acontecerá o lançamento do livro de poesias e fotografias “O Cerrado pelos olhos do 60+”, produzido pelos participantes do curso de poesia e memória do projeto TSPI 60+ do Sesc. O evento, gratuito, será das 15h às 18h, e contará com a apresentações do Coral 60+ e da Banda Ecoar Sesc Lageado.

 Luiz Carlos Correia de Lima (Lucas de Lima) e Vanessa Moreira de Araujo

 

Beto Grabovski, Paola Ribeiro e Viviane Grabovski

Brecha

Adversários estão aproveitando o período, digamos, de incerteza da ministra Simone Tebet sobre por qual estado pretende disputar uma vaga ao Senado, para criticá-la nas redes sociais. O foco é colocar em dúvida se realmente ela tem todo esse potencial eleitoral em MS, como vem sendo apregoado. Além do mais, o fato de ter declarado que votará para Lula 4 poderá atrapalhar a sua intenção, dizem alguns dos internautas.

Nem aí...

Pessoal ligado ao PL tem dito que Azambuja, presidente estadual do PL, se mostra “tão preocupado” com as movimentações do ex-deputado Capitão Contar, que está curtindo pescaria. Contar esteve em Brasília para mostrar que está “assim com a cúpula”, porém a atitude foi considerada uma jogada de marketing questionável.

Pé atrás

No mês de novembro, a confiança do empresário do comércio de Campo Grande voltou a crescer e atingiu 103,9 pontos, segundo a pesquisa Índice de Confiança do Empresário do Comércio, divulgada pela Fecomércio-MS. O resultado representa alta de 2% em relação ao mês anterior. Todavia, a avaliação geral dos empresários sobre o momento presente ainda é de cautela.

*Colaborou Tatyane Gameiro

turnê 50 anos

Jorge Aragão fará show gratuito em Campo Grande

Além da apresentação, haverá oficina de instrumentos com músicos da banda, palestras e exposição, todas gratuitas

04/12/2025 18h30

Jorge Aragão fará show gratuito em Campo Grande

Jorge Aragão fará show gratuito em Campo Grande Foto: Victor Chapetta

Continue Lendo...

O cantor Jorge Aragão fará um show gratuito em Campo Grande, na próxima terça-feira (9). O show será o encerramento da turnê 50 anos de Poesia, que celebra a trajetória do cantor e compositor carioca e passou por várias cidades do País.

A apresentação será no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, e tem objetivo de aproximar o cantor e compositor do público, com acesso gratuito a todas as experiências propostas pelo projeto, que incluem o show, oficinas e exposição.

Apesar de gratuitos, os ingressos são limitados e estarão disponíveis no site da turnê, www.jorgearagao50.com.br, no dia 8 de dezembro ao meio-dia, sujeitos a lotação do teatro.

A iniciativa inédita, idealizada por Tânia Aragão, oferece um mergulho diferenciado na obra de Jorge Aragão, e tem como proposta convidar vários segmentos da sociedade a estarem na plateia de grandes teatros do país.

Além do show, oficinas de instrumentos musicais e palestras temáticas para a capacitação profissional de músicos e artistas, serão ministradas por músicos da banda de Aragão, também abertas ao público e gratuitas.

O espetáculo terá transmissão em libras.

O ator Raphael Logam participa do show, que tem textos e direção de Afonso Carvalho, no papel de narrador e testemunha ocular da história, contracenando com Jorge Aragão em vários momentos do espetáculo.

O cenário leva a assinatura do tarimbado cenógrafo Zé Carratu e a direção musical é de Jerominho Fernandes.

O público será convidado também a descobrir mais sobre a trajetória do compositor na exposição que ocupará o local do show, desenvolvida por Gilberto Borges, com curadoria de Vera Pasqualin.

Através de painéis expositivos com fotos e exibição de audiovisuais, será possível conhecer de perto o universo musical e poético de Aragão.

O repertório de Jorge Aragão 50 anos de Poesia faz um passeio por vários sucessos do compositor, colecionados ao longo de cinco décadas, como “Malandro”, “Tendência”, “Coisa de Pele”, “Lucidez”, “Vou festejar”, “Moleque Atrevido” e “Identidade”.

Toda a turnê será registrada em vídeo e se transformará em documentário sobre a relação de Jorge Aragão com os seus fãs e sua música, produzido pelo filmaker Adriano Von Markendorf, que também assina a direção de arte do projeto.

O projeto é uma realização do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, e produção da Aragão Music e Mídia Produções, com patrocínio da Eldorado Brasil.

Tânia Aragão e Afonso Carvalho assinam a direção geral e artística; Fernanda Aragão e Anita Carvalho a direção executiva do projeto.

O conteúdo da exposição e do projeto estará disponível no hotsite www.jorgearagao50.com.br, que poderá ser acessado via QR codes disponibilizados na exposição.

Jorge Aragão

Nascido em 1º de março de 1949, Jorge Aragão é um dos maiores nomes da música popular brasileira.

Nascido no Bairro de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, foi fisgado pelo samba ainda jovem, mas esse amor ganhou força quando ele se juntou ao grupo de compositores que se reunia na quadra do Bloco carioca Cacique de Ramos.

Foi lá que Beth Carvalho, cantora intimamente ligada à trajetória de Aragão, o conheceu. Beth transformou sambas como “Vou Festejar” e “Coisinha do Pai” em sucessos instantâneos.

Contemporâneo de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Almir Guineto e Sombrinha, entre outros companheiros do chamado Fundo de Quintal, do qual foi um dos fundadores, Jorge Aragão transita por todas as vertentes do samba.

Antes de juntar-se ao grupo de compositores, já havia emplacado sucessos nas vozes de Elza Soares (“Malandro”) e Emílio Santiago (“Logo agora”). Com mais de 20 álbuns lançados, Jorge Aragão já foi gravado por artistas de diferentes estilos e gerações: de Elba Ramalho e Maria Rita a Ney Matogrosso e Exaltasamba; de Martinho da Vila e Dona Ivone Lara a Jorge Vercillo e Seu Jorge, entre outros.

Dono de uma extensa discografia, em 2016 foi protagonista do projeto Sambabook, indicado ao Grammy Latino, que incluiu discobiografia, fichário de partituras e um CD físico com gravações de grandes nomes do samba e da MPB.

Serviço

Jorge Aragão 50 anos de Poesia
Data: 9/12
Horário: 20h
Local: Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo
Endereço: Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n - Parque dos Poderes, Campo Grande  
Ingressos gratuitos limitados: disponíveis no site www.jorgearagao50.com.br, no dia 8 de dezembro ao meio-dia (12h), sujeitos a lotação do teatro.
 
As oficinas de instrumentos acontecem no dia 9 de dezembro.
Local: Auditório Pedro Medeiros.
9h - Oficina de Cordas (Jerominho Fernandes)
11h - Oficina de Percussão (Neném Chama)

